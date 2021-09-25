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Ніякої колізії немає, - Стефанчук щодо прийняття закону про олігархів

Ніякої колізії немає, - Стефанчук щодо прийняття закону про олігархів

Перший заступник Голови Верховної Ради Руслан Стефанчук переконаний, що закон про олігархів не містить поправок, які б суперечили одна одній.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера".

"Річ у тім, що ніякої колізії немає. І я б почав з того, що будь-яка річ, яка існує в державі, будь-яка організація, яка існує в державі, в першу чергу, мені здається, що має визначатися однією річчю - наскільки вона ефективна для суспільства. А вже якщо люди не хочуть говорити про ефективність тієї чи іншої речі, я думаю, що вони знаходять будь-які механізми затягування, процедури, джеми, використовуючи те чи інше крутійство для того, щоб не досягти тієї мети, які досягаються на той чи інший інститут", - зазначив Стефанчук.

Аргументуючи рішення розглядати законопроєкт про олігархів постатейно, перший віцеспікер навів приклад, що реформаторські закони часто блокують поправочним спамом і таким чином прийняття документа може затягтися до року.

"Чому вирішили, що була врахована та чи інша правка, про яку ми говорили, я сказати не можу, тому ми обов'язково дочекаємося рішення, яке буде зроблено і завершено Апаратом Верховної Ради, і мені здається, що якщо там дійсно вкрадеться така помилка, для цього є абсолютно нормальні варіанти вирішення. Перша: за ініціативою Голови Верховної Ради України усунути ці помилки. Якщо Голова ВР не хоче - у нас є шість місяців для того, щоб ми могли внести будь-які зміни і доповнення до цього закону, оскільки він набуває чинності через шість місяців", - сказав Стефанчук.

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олігарх (931) Стефанчук Руслан (758)


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Топ коментарі
+29
Тогда подписывай !!! Разумков не подпишет - так как знает что это тюрьма.. А ты нет!? тоже не хочешь!? .. че сцикотно !?... вот и молчи тогда придурок !!! юрЫст с Трускавца !!!
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25.09.2021 01:10
+29
разумков пытается соскочить с поезда, бо знает - оно под откос.
но ето не значит шо он "хороший" - хитрый бес...
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25.09.2021 02:02
+26
Твоя речь - сплошная коллизия и противоречия с логикой, разумом и даже просто с правильной литературной речью!
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25.09.2021 01:11
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Этот не сядет. Не успеет. Состояние здоровья не позволит. Жирная тварь сдохнет раньше.
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26.09.2021 09:04 Відповісти
Ми насрали. Але це не гівно. І наші виборці можуть його спокійно їсти. А якщо це виявиться гівном, просто потрібно витерти рот. -- Я зрозуміло переклав цей спіч?
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26.09.2021 11:18 Відповісти
Зебобики, у вас есть уникальный шанс излечиться, совершенно бесплатно причем. Гляньте не фото, и вы уже почти здоровы.
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26.09.2021 14:13 Відповісти
И эта свинья представляет украинский народ?
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26.09.2021 20:39 Відповісти
Ничего там нет вообще, потому что мы еще не смотрели. Как посмотрим и найдем то будем исправлять, а до тех пор нет ничего там такого вообще!!!
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26.09.2021 21:22 Відповісти
У камері будеш сусіду доводити, що ні вчому не винуватий...
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26.09.2021 22:19 Відповісти
Але й хрюкер на фото! Вдягніть його в рясу, буде попівська пика гундяйського шайтанату!
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26.09.2021 23:28 Відповісти
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