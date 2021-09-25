Ніякої колізії немає, - Стефанчук щодо прийняття закону про олігархів

Перший заступник Голови Верховної Ради Руслан Стефанчук переконаний, що закон про олігархів не містить поправок, які б суперечили одна одній.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера".

"Річ у тім, що ніякої колізії немає. І я б почав з того, що будь-яка річ, яка існує в державі, будь-яка організація, яка існує в державі, в першу чергу, мені здається, що має визначатися однією річчю - наскільки вона ефективна для суспільства. А вже якщо люди не хочуть говорити про ефективність тієї чи іншої речі, я думаю, що вони знаходять будь-які механізми затягування, процедури, джеми, використовуючи те чи інше крутійство для того, щоб не досягти тієї мети, які досягаються на той чи інший інститут", - зазначив Стефанчук.

Аргументуючи рішення розглядати законопроєкт про олігархів постатейно, перший віцеспікер навів приклад, що реформаторські закони часто блокують поправочним спамом і таким чином прийняття документа може затягтися до року.

"Чому вирішили, що була врахована та чи інша правка, про яку ми говорили, я сказати не можу, тому ми обов'язково дочекаємося рішення, яке буде зроблено і завершено Апаратом Верховної Ради, і мені здається, що якщо там дійсно вкрадеться така помилка, для цього є абсолютно нормальні варіанти вирішення. Перша: за ініціативою Голови Верховної Ради України усунути ці помилки. Якщо Голова ВР не хоче - у нас є шість місяців для того, щоб ми могли внести будь-які зміни і доповнення до цього закону, оскільки він набуває чинності через шість місяців", - сказав Стефанчук.

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