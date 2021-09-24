Разумков: Вчора в Раді була "вільна творчість" колег
Процедура при голосуванні за закон про олігархів була порушена. Це зробили, щоб звести народних депутатів з правильного шляху.
Про це в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" заявив голова Верховної Ради Дмитро Разумков, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Така так звана "процедура" застосовувалась в перший раз у стінах Верховної Ради України. Я не можу її назвати нормальним підходом до роботи Верховної Ради...Це не скорочена процедура, такої процедури нема... Це була "вольна діяльність" колег, які запустили цей процес", - сказав Разумков.
Голова ВР "глибоко переконаний", що метою порушень було "звести народних депутатів з правильного шляху, ввести їх в оману". "І в підтвердження моїх слів є те, що і ті, хто організовував цей процес, і ті, хто доповідав по ньому, не підтримали таку процедуру. Ані пан Стефанчук за неї не проголосував, ані пан Веніславський. Тому що вони всі розуміють, що рано чи пізно треба відповідати", - підкреслив Разумков.
Спікер каже, що підготував зведену таблицю допущених при розгляді закону порушень.
"Те, що було зроблено з тими квапливими рухами в останню ніч, коли не запрошувалися навіть автори правок на засідання комітетів - це і призвело до того, що ми сьогодні після того, як цей важливий закон був проголосований у стінах ВР, повинні проговорювати як процедуру", - додав він.
Нагадаємо, 23 вересня Рада ухвалила закон про олігархів.
Напередодні "Слуга народу" вирішила розглядати законопроєкт про олігархів "швидким шляхом" і відмовилася розглядати подані до законопроєкту правки: "Як то кажуть, терпець увірвався". У відповідь, опозиція заявила про порушення Регламенту ВР, заблокувала трибуну ВР і зажадала усунути Стефанчука від ведення засідання парламенту. У підсумку, Рада відмовилася відсторонити Стефанчука від ведення засідання парламенту і продовжила постатейне голосування за законопроєкт про деолігархізацію під крики опозиціонерів: "Геть диктатуру!", "Диктатура!", "Лукашенко!".
24 вересня Разумков подякував Раді за підтримку його правки до закону про олігархів: "Тепер НАЗК за зверненням спеціальної комісії буде вносити особу в реєстр олігархів!". Однак з'ясувалося, щозакон про олігархів будуть переголосовувати, бо під час його ухвалення врахували три правки (396,398,406), в тому числі і цю правку Разумкова, які суперечать одна одній.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Разумков стартовал как независимый политик.
этот хитрый жук уже въехал в большую политику на твоем горбу в 2019-м, руководя твоей избирательной компанией.
ЗЕля, ты слышал об осах-наездниках ?
нет ?
зря !
Разумков это оса-наездник
От обыкновенных https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%8B ос наездники отличаются отсутствием жала как такового, его заменяет https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B9%D1%86%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4 яйцеклад . С помощью яйцеклада наездники откладывают яйца в тело личинок (гусениц) или в яйца своих жертв. Жертвами служат в основном более крупные https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D0%B5 насекомые
вам незрозуміло та смішно ?
мені теж.
тому що у цієї т.н. партії НЕМАЄ ІДЕОЛОГІЇ
і Разумков це чудово знає - його звернення адресовані "зельоному" виборцю:
"дивіться, я зельоний, ваш слуга, але не ЗЄленський і не гопник як інші у цій партії ! Гайда разом зі мною, а не з цим невдахою не-ЛОХОМ !"
в лучших традициях Ермака ?
а Разумков не подпишет этот закон, потому что он Разумков, а не лох
вчера они думали что была хуцпа, но сегодня оказалось, что это банальный кипеш
Синонимы
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BA крик , https://ru.wiktionary.org/wiki/%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%BB скандал ; частичн.: https://ru.wiktionary.org/wiki/%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%8C ругань , https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%B1%D1%83%D0%BD%D1%82 бунт , https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%B5 безобразие , https://ru.wiktionary.org/wiki/%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B0 разборка (https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C:%D0%A3%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F жарг. )
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D1%88%D1%83%D0%BC шум , https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%85 переполох ; частичн.: https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%B1%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8F беготня , https://ru.wiktionary.org/wiki/%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8F толкотня , https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0 паника
мені здається він прорахував своє призначення спікером та відстаку ще напочатку передвичої кампанії
2.5 года етот цирк под его председательством его не возмущал, а тут такой прорыв сознания?
ждем ответа покемона, тот не деда на мопеде, врубит зеленую правду матку по самый китай.... )))
сейчас пришло время сделать Вове ручкой, начать свой политический проект и скушать перезревшего ЗЕльоного
подмяв под себя его "партию" и, главное, электорат
Як що сьогодні приберуть Разумкова, завтра навіть ніхто не згадає що такий був.
Прикладів "перспектив" таких "спикерів" купа - Мороз, Литвин, Парубій
Но есть такое слово жоппа - по камикадЗЕвски - судьба!
А для мене вони однакові. Разумков допоміг пролізти ЗЕ в президенти. Крім того Разумков, як всі слуги, проголосував за дерибан землі. Між ними нема значної різниці.