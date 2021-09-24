Разумков: Вчора в Раді була "вільна творчість" колег

Процедура при голосуванні за закон про олігархів була порушена. Це зробили, щоб звести народних депутатів з правильного шляху.

Про це в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" заявив голова Верховної Ради Дмитро Разумков, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Така так звана "процедура" застосовувалась в перший раз у стінах Верховної Ради України. Я не можу її назвати нормальним підходом до роботи Верховної Ради...Це не скорочена процедура, такої процедури нема... Це була "вольна діяльність" колег, які запустили цей процес", - сказав Разумков.

Голова ВР "глибоко переконаний", що метою порушень було "звести народних депутатів з правильного шляху, ввести їх в оману". "І в підтвердження моїх слів є те, що і ті, хто організовував цей процес, і ті, хто доповідав по ньому, не підтримали таку процедуру. Ані пан Стефанчук за неї не проголосував, ані пан Веніславський. Тому що вони всі розуміють, що рано чи пізно треба відповідати", - підкреслив Разумков.

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Спікер каже, що підготував зведену таблицю допущених при розгляді закону порушень.

"Те, що було зроблено з тими квапливими рухами в останню ніч, коли не запрошувалися навіть автори правок на засідання комітетів - це і призвело до того, що ми сьогодні після того, як цей важливий закон був проголосований у стінах ВР, повинні проговорювати як процедуру", - додав він.

Нагадаємо, 23 вересня Рада ухвалила закон про олігархів.

Напередодні "Слуга народу" вирішила розглядати законопроєкт про олігархів "швидким шляхом" і відмовилася розглядати подані до законопроєкту правки: "Як то кажуть, терпець увірвався". У відповідь, опозиція заявила про порушення Регламенту ВР, заблокувала трибуну ВР і зажадала усунути Стефанчука від ведення засідання парламенту. У підсумку, Рада відмовилася відсторонити Стефанчука від ведення засідання парламенту і продовжила постатейне голосування за законопроєкт про деолігархізацію під крики опозиціонерів: "Геть диктатуру!", "Диктатура!", "Лукашенко!".

24 вересня Разумков подякував Раді за підтримку його правки до закону про олігархів: "Тепер НАЗК за зверненням спеціальної комісії буде вносити особу в реєстр олігархів!". Однак з'ясувалося, щозакон про олігархів будуть переголосовувати, бо під час його ухвалення врахували три правки (396,398,406), в тому числі і цю правку Разумкова, які суперечать одна одній.