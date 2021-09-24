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Разумков: Вчора в Раді була "вільна творчість" колег

Разумков: Вчора в Раді була

Процедура при голосуванні за закон про олігархів була порушена. Це зробили, щоб звести народних депутатів з правильного шляху.

Про це в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" заявив голова Верховної Ради Дмитро Разумков, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Така так звана "процедура" застосовувалась в перший раз у стінах Верховної Ради України. Я не можу її назвати нормальним підходом до роботи Верховної Ради...Це не скорочена процедура, такої процедури нема... Це була "вольна діяльність" колег, які запустили цей процес", - сказав Разумков.

Голова ВР "глибоко переконаний", що метою порушень було "звести народних депутатів з правильного шляху, ввести їх в оману". "І в підтвердження моїх слів є те, що і ті, хто організовував цей процес, і ті, хто доповідав по ньому, не підтримали таку процедуру. Ані пан Стефанчук за неї не проголосував, ані пан Веніславський. Тому що вони всі розуміють, що рано чи пізно треба відповідати", - підкреслив Разумков.

Читайте також: Під час голосування було оголошено головуючим, що моя поправка №395 в "закон про олігархів" врахована, але в тексті закону її немає, - нардеп "Батьківщини" Крулько

Спікер каже, що підготував зведену таблицю допущених при розгляді закону порушень.

"Те, що було зроблено з тими квапливими рухами в останню ніч, коли не запрошувалися навіть автори правок на засідання комітетів - це і призвело до того, що ми сьогодні після того, як цей важливий закон був проголосований у стінах ВР, повинні проговорювати як процедуру", - додав він.

Нагадаємо, 23 вересня Рада ухвалила закон про олігархів.

Напередодні "Слуга народу" вирішила розглядати законопроєкт про олігархів "швидким шляхом" і відмовилася розглядати подані до законопроєкту правки: "Як то кажуть, терпець увірвався". У відповідь, опозиція заявила про порушення Регламенту ВР, заблокувала трибуну ВР і зажадала усунути Стефанчука від ведення засідання парламенту. У підсумку, Рада відмовилася відсторонити Стефанчука від ведення засідання парламенту і продовжила постатейне голосування за законопроєкт про деолігархізацію під крики опозиціонерів: "Геть диктатуру!", "Диктатура!", "Лукашенко!".

24 вересня Разумков подякував Раді за підтримку його правки до закону про олігархів: "Тепер НАЗК за зверненням спеціальної комісії буде вносити особу в реєстр олігархів!". Однак з'ясувалося, щозакон про олігархів будуть переголосовувати, бо під час його ухвалення врахували три правки (396,398,406), в тому числі і цю правку Разумкова, які суперечать одна одній.

Автор: 

закон (2825) олігарх (931) шоу Шустера (309) Разумков Дмитро (1526)


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Топ коментарі
+16
Одно тело своим "вольным творчеством" наработало себе уголовный срок, нарушив все, что можно было нарушить.
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24.09.2021 23:21
+15
Аривидерче, ЗЕля !
Разумков стартовал как независимый политик.
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24.09.2021 23:22
+12
"Вольное творчество" при следующей власти плавно превратится в несколько уголовных дел для артистов разговорного жанра.
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24.09.2021 23:23
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Одно тело своим "вольным творчеством" наработало себе уголовный срок, нарушив все, что можно было нарушить.
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24.09.2021 23:21 Відповісти
Ви впевнені? Я - ні. Багато українців в захваті від Зеленського: "він діє".
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25.09.2021 10:53 Відповісти
Аривидерче, ЗЕля !
Разумков стартовал как независимый политик.
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24.09.2021 23:22 Відповісти
ЗЕля, Разумков перемешает тебя и твоих подельников с навозом и потом использует вас всех как перегной для своего бурного политического роста

этот хитрый жук уже въехал в большую политику на твоем горбу в 2019-м, руководя твоей избирательной компанией.

ЗЕля, ты слышал об осах-наездниках ?
нет ?
зря !
Разумков это оса-наездник
От обыкновенных https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%8B ос наездники отличаются отсутствием жала как такового, его заменяет https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B9%D1%86%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4 яйцеклад . С помощью яйцеклада наездники откладывают яйца в тело личинок (гусениц) или в яйца своих жертв. Жертвами служат в основном более крупные https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D0%B5 насекомые
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24.09.2021 23:38 Відповісти
зауважте, при всій опозиційності, Разумков клянеться вірності ідеології партії "Слуги народу"
вам незрозуміло та смішно ?
мені теж.
тому що у цієї т.н. партії НЕМАЄ ІДЕОЛОГІЇ
і Разумков це чудово знає - його звернення адресовані "зельоному" виборцю:
"дивіться, я зельоний, ваш слуга, але не ЗЄленський і не гопник як інші у цій партії ! Гайда разом зі мною, а не з цим невдахою не-ЛОХОМ !"
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24.09.2021 23:46 Відповісти
Хороший политический анализ.
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26.09.2021 14:11 Відповісти
несподівано поїхавши на фронт, Разумков незалежно стартував підсижувати презика ще в серпні, в той час коли бубочка перебував в Америці
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25.09.2021 00:01 Відповісти
Таки так. Дійсно несподівано. Бо несподівано напередодні в зоні ООС було серйозне загострення. Очевидно ситуація, що склалася там, вимагала присутності представника влади вищого рангу. Повинен був туди поїхати президент. Але він був з візитом в Америці на той час. Тому поїхала людина, яка має максимально наближений до президентського статус - спікер Ради. Так що власне я в цій поїздці нічого дивного не бачу. Не треба забувати, що Україна таки парламентсько-президентська республіка. У нас дві гілки влади. Президент як виконавча гілка влади з одного боку - з іншого Рада на чолі із спікером як законодавча гілка влади. Тому спікер Ради має досить вагомі повноваження та вплив у державі. Наприклад коли Овоч здриснув у казламордію саме спікер Ради (на той момент Турчинов) був назначений Радою виконуючим обовʼязки президента країни.
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25.09.2021 01:41 Відповісти
ти дурню мелеш - загострення на фронті були і за два тижні до того і два тижні потому - а користі від перебування представників влади на фронті нуль цілих і хрін десятих. Разумков поїхав чисто для піару та ще й антибубочкіною риторикою
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25.09.2021 03:14 Відповісти
Чому це дурня? Це було найбільше загострення з попередніх загостреннь. А ось Ви саме дурню і мелете. Хоча б тому, що довести що Разумков поїхав саме для піару стовідсотково довести не зможете. Це тільки суто Ваші міркування. Не більше. Ну і користь перебування перших осіб держави на фронті у кризовій ситуації не може не вплинути позитивно на психічний стан вояків. І це Ви не гірше за мене знаєте. Чи тільки Петро має позитивний вплив на вояків перебуваючи на передовій в часи загострення там ситуації?
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26.09.2021 01:14 Відповісти
"Вольное творчество" при следующей власти плавно превратится в несколько уголовных дел для артистов разговорного жанра.
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24.09.2021 23:23 Відповісти
«свести народных депутатов с правильного пути»
в лучших традициях Ермака ?
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24.09.2021 23:24 Відповісти
Им пофигу куда идти.
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24.09.2021 23:33 Відповісти
это свободное творчество называется онанизмом, все для себя любимых.
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24.09.2021 23:25 Відповісти
короче, Стефанчук не подпишет этот закон т.к. он принят с нарушениями и есть действующий спикер Разумков,
а Разумков не подпишет этот закон, потому что он Разумков, а не лох

вчера они думали что была хуцпа, но сегодня оказалось, что это банальный кипеш


Синонимы

https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BA крик , https://ru.wiktionary.org/wiki/%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%BB скандал ; частичн.: https://ru.wiktionary.org/wiki/%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%8C ругань , https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%B1%D1%83%D0%BD%D1%82 бунт , https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%B5 безобразие , https://ru.wiktionary.org/wiki/%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B0 разборка (https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C:%D0%A3%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F жарг. )
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D1%88%D1%83%D0%BC шум , https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%85 переполох ; частичн.: https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%B1%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8F беготня , https://ru.wiktionary.org/wiki/%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8F толкотня , https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0 паника
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24.09.2021 23:28 Відповісти
Прям поэт - вольный стиль, то ли японское хайку...
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24.09.2021 23:46 Відповісти
осінь вже не буде сумною !
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24.09.2021 23:28 Відповісти
Бунт на зеленому кораблі. Далі буде.
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24.09.2021 23:32 Відповісти
Разумков це не бунт, а холодний розрахунок.
мені здається він прорахував своє призначення спікером та відстаку ще напочатку передвичої кампанії
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24.09.2021 23:40 Відповісти
у пионэра обострение самоизоляции?
2.5 года етот цирк под его председательством его не возмущал, а тут такой прорыв сознания?
ждем ответа покемона, тот не деда на мопеде, врубит зеленую правду матку по самый китай.... )))
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24.09.2021 23:34 Відповісти
Разумков набирал политический авторитет (включая у своих оппонентов из ЕС) и ждал, когда ЗЕльоный дозреет.
сейчас пришло время сделать Вове ручкой, начать свой политический проект и скушать перезревшего ЗЕльоного
подмяв под себя его "партию" и, главное, электорат
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24.09.2021 23:54 Відповісти
Ти хоч сам віриш у те що наляпав.
Як що сьогодні приберуть Разумкова, завтра навіть ніхто не згадає що такий був.
Прикладів "перспектив" таких "спикерів" купа - Мороз, Литвин, Парубій
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25.09.2021 04:43 Відповісти
декого не треба звільняти, достатньо просто налякати звільненням
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24.09.2021 23:35 Відповісти
Я думаю разумков не просто так ,как раз вовремя заболел.
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25.09.2021 00:09 Відповісти
А камикадЗЕ, тоже люди - они не любят умирать!!
Но есть такое слово жоппа - по камикадЗЕвски - судьба!
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25.09.2021 00:33 Відповісти
Те що відбулося 23-го це одна з серій "тупий і ще тупіший" І оце зборище недоумків нам закони приймає, і платять йому грошима украденими у нас же!
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25.09.2021 07:29 Відповісти
Очень радует возмущение и догадки пишущих.Сколько уже посадили депутатов за "драконовские" законы перед расстрелом Майдана? Да никого. И здесь будет также.
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27.09.2021 06:51 Відповісти
был стандартный - БЕСПРЕДЕЛ.... и вы твари за него ответите....
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25.09.2021 09:58 Відповісти
Лживый, антиконституционный, фейковый закон "принят" с нарушениями неграмотными лжецами и имитаторами, возглавляемыми Зеленским и Ермаком.
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25.09.2021 10:44 Відповісти
Свободою слова вільно керує новий олігарх і медіамагнат Шуфрич. Політичний бруд і постійні згадки психіатрії переповнили український інформаційний простір.
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25.09.2021 13:34 Відповісти
По-чечетовски развели депутатов.
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25.09.2021 21:17 Відповісти
У КУЧМЫ ПОДСОСИ !)
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26.09.2021 13:19 Відповісти
Це пішло клонування слуг... Щоб ловити різну рибку на різну наживку.
А для мене вони однакові. Разумков допоміг пролізти ЗЕ в президенти. Крім того Разумков, як всі слуги, проголосував за дерибан землі. Між ними нема значної різниці.
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26.09.2021 15:46 Відповісти
По сути Разумков поднял " перчатку", или возможно " бросил".. По сути это начало своего собственного, отдельного от Зеленского полит проекта. Вопрос только в том.. а кто ж из них более пророссийский.. даже не так, кто больше готов идти на рашен" компромисс"., и возможный союз если не с ОПЗЖопсом в полном составе то как минимум с группой "газовиков" Бойко- Левочкина ( Фирташа). Вот тут конечно большой вопрос...
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26.09.2021 19:11 Відповісти
 
 