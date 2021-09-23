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Рада прийняла закон про олігархів. ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Рада прийняла закон про олігархів. ВIДЕО

Верховна Рада прийняла в другому читанні і в цілому закон про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним з надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів) (№5599).

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

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Рада прийняла закон про олігархів 01

За таке рішення - 279 народних депутатів.

Законом передбачено створення спеціального реєстру, куди вноситимуть олігархів. Для цього вони повинні відповідати трьом з чотирьох критеріїв: участь у політичному житті, значний вплив на ЗМІ, контроль або володіння монополією, а також наявність активів на суму близько 2,3 млрд гривень.

У документі прописано, що визначення олігархів - це прерогатива РНБО, яку очолює президент Володимир Зеленський.

Бізнесмени, що потрапили до реєстру олігархів, будуть зобов'язані подавати електронну декларацію нарівні з чиновниками. Їм буде заборонено фінансувати партії і брати участь у великій приватизації. Крім того, олігархам і держслужбовцям треба буде звітувати про контакти між собою.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+47
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23.09.2021 13:52
+45
При сывочолом ахметов за год не зарабатывал 5 лярдов баксов, а фирташу не прощали 100 млрд долгов
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23.09.2021 13:54
+34
Вітаю 73% ЗЕдебілів... Ви знов "зробили" себе разом...
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23.09.2021 13:55
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11, з 18 рил, з "голосу"...
все що треба знати за цей проект...
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23.09.2021 16:24 Відповісти
Контролювати всі гілки влади по вічним Законам Державотворення повинні виключно Справжні Громадяни Країни. Все інше - це імітація бурхливої діяльності і злочинна уява! Коли яскраві представники олігархів з РНБО почнуть визначати: чи олігархі ті хто їм платить гроші ? То за цим наступає хаос ! Або як зараз самі судді контролюють суддів , чи самі визначають людей які будуть входити до контролюючої їх наглядової ради ! Це ж абсурд, який розрахований на ідіотів, чи повних дебілів...
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23.09.2021 16:25 Відповісти
100%! Абсурд, ну а что еще могут делать клоуны и придурки?
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23.09.2021 16:35 Відповісти
А что после этого закона олигархи вернут акции украденных активам законному владельцу - народу , так нет , мало того грядет большая приватизация еще того что было не украдено и распродажа в одни руки земли по 10 тыс.га в место того что бы народу наконец дать жить и зарабатывать на своей земле, будут продолжать платить олигархам с бюджета за украденные газ, электроэнергию , возмещать ворам украденный НДС, платить завышенные драконовские % по облигациям , отмывать миллиарды долларов на "будівництві", снимая верхний слой асфальта толщиной 10 см , который через 3 года смоет,а списывая туда в 3 раза больше.
Просто кое кто хочет и дальше продолжать безнаказанно уничтожать население и страну, а для этого надо закрыть ТВ - каналы , что бы ни кто не кричал,что народ убивают.
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23.09.2021 16:33 Відповісти
ПРО ОЛИГАРХИЧЕСКИЙ ЗАКОН, МАТЬ ЕГО !!!
"...Стаття 2. Особа, яка має значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігарх)

Особою, яка має значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархом), для цілей цього Закону вважається фізична особа, яка одночасно відповідає щонайменше трьом з таких ознак:

1) бере участь у політичному житті;

2) має значний вплив на засоби масової інформації;

3) є кінцевим бенефіціарним власником (контролером) суб'єкта господарювання, який на день введення в дію цього Закону є суб'єктом природних монополій або займає монопольне (домінуюче) становище на загальнодержавному товарному ринку відповідно до Закону України "Про захист економічної конкуренції" та протягом одного року поспіль підтримує або посилює це становище;

4) підтверджена вартість активів особи (та осіб, бенефіціаром яких вона є) перевищує один мільйон прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня відповідного року....."

А скажите мне, зебилы безмозглые, физическое лицо, принимающее участие в выборах - бере участь у политычному житти или как??????

А скажите мне, зебилы безмозглые, КТО И КАК будет определять "значний вплив на засоби масової інформації" ??????

Это нагллая, СРАННАЯ клоунада!
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23.09.2021 17:00 Відповісти
хороший сегодня день - секту плющит)))))))))))))))
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23.09.2021 17:29 Відповісти
Рада все больше начинает напоминать касапскую думу, всеобщий одобрямс. зеля плохо кончит.
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23.09.2021 17:58 Відповісти
Коломойский уже плачет))

Ахметка вобще в трауре))
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23.09.2021 18:19 Відповісти
Ну всьо, перемога. Охмєтов плаче, каломойша повісився.
Слава віслюку!
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23.09.2021 18:41 Відповісти
Слава Украине.
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23.09.2021 19:28 Відповісти
якiй? зeлeнiй?
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23.09.2021 19:56 Відповісти
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