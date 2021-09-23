РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
13800 посетителей онлайн
Новости Политика Украины
19 806 214
ВР (28825) олигарх (1014)

Рада приняла закон об олигархах. ВИДЕО

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом закон о предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительную экономическую или политическую вес в общественной жизни (олигархов) (№5599).

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

За такое решение - 279 народных депутатов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Слуга народа" Арахамия об отказе рассматривать правки к законопроекту об олигархах: "Как говорится, терпение лопнуло"

Рада приняла закон об олигархах 01

Законом предусмотрено создание специального реестра, куда будут вносить олигархов. Для этого они должны соответствовать трем из четырех критериев: участие в политической жизни, значительное влияние на СМИ, контроль или владение монополией, а также наличие активов на сумму около 2,3 млрд гривен.

В документе прописано, что определение олигархов - это прерогатива СНБО, который возглавляет президент Владимир Зеленский.

Бизнесмены, попавшие в реестр олигархов, будут обязаны подавать электронную декларацию наравне с чиновниками. Им будет запрещено финансировать партии и участвовать в большой приватизации. Кроме того, олигархам и госслужащим надо будет отчитываться о контактах между собой.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+47
показать весь комментарий
23.09.2021 13:52
+45
При сывочолом ахметов за год не зарабатывал 5 лярдов баксов, а фирташу не прощали 100 млрд долгов
показать весь комментарий
23.09.2021 13:54
+34
Вітаю 73% ЗЕдебілів... Ви знов "зробили" себе разом...
показать весь комментарий
23.09.2021 13:55
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 3 из 3
11, з 18 рил, з "голосу"...
все що треба знати за цей проект...
показать весь комментарий
23.09.2021 16:24 Ответить
Контролювати всі гілки влади по вічним Законам Державотворення повинні виключно Справжні Громадяни Країни. Все інше - це імітація бурхливої діяльності і злочинна уява! Коли яскраві представники олігархів з РНБО почнуть визначати: чи олігархі ті хто їм платить гроші ? То за цим наступає хаос ! Або як зараз самі судді контролюють суддів , чи самі визначають людей які будуть входити до контролюючої їх наглядової ради ! Це ж абсурд, який розрахований на ідіотів, чи повних дебілів...
показать весь комментарий
23.09.2021 16:25 Ответить
100%! Абсурд, ну а что еще могут делать клоуны и придурки?
показать весь комментарий
23.09.2021 16:35 Ответить
А что после этого закона олигархи вернут акции украденных активам законному владельцу - народу , так нет , мало того грядет большая приватизация еще того что было не украдено и распродажа в одни руки земли по 10 тыс.га в место того что бы народу наконец дать жить и зарабатывать на своей земле, будут продолжать платить олигархам с бюджета за украденные газ, электроэнергию , возмещать ворам украденный НДС, платить завышенные драконовские % по облигациям , отмывать миллиарды долларов на "будівництві", снимая верхний слой асфальта толщиной 10 см , который через 3 года смоет,а списывая туда в 3 раза больше.
Просто кое кто хочет и дальше продолжать безнаказанно уничтожать население и страну, а для этого надо закрыть ТВ - каналы , что бы ни кто не кричал,что народ убивают.
показать весь комментарий
23.09.2021 16:33 Ответить
ПРО ОЛИГАРХИЧЕСКИЙ ЗАКОН, МАТЬ ЕГО !!!
"...Стаття 2. Особа, яка має значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігарх)

Особою, яка має значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархом), для цілей цього Закону вважається фізична особа, яка одночасно відповідає щонайменше трьом з таких ознак:

1) бере участь у політичному житті;

2) має значний вплив на засоби масової інформації;

3) є кінцевим бенефіціарним власником (контролером) суб'єкта господарювання, який на день введення в дію цього Закону є суб'єктом природних монополій або займає монопольне (домінуюче) становище на загальнодержавному товарному ринку відповідно до Закону України "Про захист економічної конкуренції" та протягом одного року поспіль підтримує або посилює це становище;

4) підтверджена вартість активів особи (та осіб, бенефіціаром яких вона є) перевищує один мільйон прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня відповідного року....."

А скажите мне, зебилы безмозглые, физическое лицо, принимающее участие в выборах - бере участь у политычному житти или как??????

А скажите мне, зебилы безмозглые, КТО И КАК будет определять "значний вплив на засоби масової інформації" ??????

Это нагллая, СРАННАЯ клоунада!
показать весь комментарий
23.09.2021 17:00 Ответить
хороший сегодня день - секту плющит)))))))))))))))
показать весь комментарий
23.09.2021 17:29 Ответить
Рада все больше начинает напоминать касапскую думу, всеобщий одобрямс. зеля плохо кончит.
показать весь комментарий
23.09.2021 17:58 Ответить
Коломойский уже плачет))

Ахметка вобще в трауре))
показать весь комментарий
23.09.2021 18:19 Ответить
Ну всьо, перемога. Охмєтов плаче, каломойша повісився.
Слава віслюку!
показать весь комментарий
23.09.2021 18:41 Ответить
Слава Украине.
показать весь комментарий
23.09.2021 19:28 Ответить
якiй? зeлeнiй?
показать весь комментарий
23.09.2021 19:56 Ответить
Страница 3 из 3
 
 