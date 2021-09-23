"Слуга народу" вирішила розглядати законопроєкт про олігархів "швидким шляхом", - Арахамія

Фракція "Слуга народу" вирішила, що законопроєкт про деолігархізацію розглядатиме в швидкому темпі.

Про це, як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, в інтерв'ю журналістам у Верховній Раді розповів глава фракції "СН" Давид Арахамія.

"Я запропонував вирішити, чи надавати в черговий раз опозиції трибуну, щоб просто слухати їх редагування, або ж піти постатейно, як ми раніше пропонували, і швидко закінчити це питання. Переважною більшістю фракція "СН" визначилася, що ми будемо йти швидким шляхом і вже голосувати", - розповів він.

Він поінформував, що за таке рішення "слуги народу" голосували руками.

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"Ми не рахували. Візуально була більшість", - пояснив глава фракції "СН".

Говорячи про те, що в такому випадку опозиція може заблокувати трибуну, нардеп підкреслив: "Нехай блокують. Якщо хтось хоче побачити, як хтось блокує трибуну, захищаючи олігархів. Ми хочемо на це подивитися. Я впевнений, що кожен ваш глядач теж це хоче дивитися. Але думаю, вони (опозиція. - Ред.) не будуть цього робити, тому що це виглядає погано".