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Новини Політика України
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ВР (11782) олігарх (688) Арахамія (1004) Слуга народу (2545)

"Слуга народу" вирішила розглядати законопроєкт про олігархів "швидким шляхом", - Арахамія

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Фракція "Слуга народу" вирішила, що законопроєкт про деолігархізацію розглядатиме в швидкому темпі.

Про це, як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, в інтерв'ю журналістам у Верховній Раді розповів глава фракції "СН" Давид Арахамія.

"Я запропонував вирішити, чи надавати в черговий раз опозиції трибуну, щоб просто слухати їх редагування, або ж піти постатейно, як ми раніше пропонували, і швидко закінчити це питання. Переважною більшістю фракція "СН" визначилася, що ми будемо йти швидким шляхом і вже голосувати", - розповів він.

Він поінформував, що за таке рішення "слуги народу" голосували руками.

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"Ми не рахували. Візуально була більшість", - пояснив глава фракції "СН".

Говорячи про те, що в такому випадку опозиція може заблокувати трибуну, нардеп підкреслив: "Нехай блокують. Якщо хтось хоче побачити, як хтось блокує трибуну, захищаючи олігархів. Ми хочемо на це подивитися. Я впевнений, що кожен ваш глядач теж це хоче дивитися. Але думаю, вони (опозиція. - Ред.) не будуть цього робити, тому що це виглядає погано".

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+14
Зелена срач.а.

Вчора представник Венеціанської комісії попросив почекати, та хто ж він такий? Не він конверти партії "ворогів народу" наповняє. Олігарх бабломойський дав команду прийняти, значить прийняти в турборежимі.
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23.09.2021 12:48
+10
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23.09.2021 12:54
+9
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23.09.2021 12:52
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******** обезян обезянович агрохимик
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23.09.2021 12:44 Відповісти
клоуны
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23.09.2021 12:44 Відповісти
Какая быстрая хламидия!
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23.09.2021 12:45 Відповісти
Не зря говорят: поспешишь - людей насмешишь.
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23.09.2021 12:45 Відповісти
расстрелять еще быстрее будет прямо в зале Рады..
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23.09.2021 13:00 Відповісти
Это Арахамия так решил, гоните его нафик уже!
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23.09.2021 12:45 Відповісти
Все вирішує бородата бабуся, а не якісь там хламідії...

Вони просто виконавці рішень сходняків "на футболі"...
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23.09.2021 13:10 Відповісти
У Венуцианскую комиссию зачем отправляли? В подарок?
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23.09.2021 12:47 Відповісти
Відправив разумков, за вимогою омбудсмена. За це його й знімають.
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23.09.2021 12:51 Відповісти
Мудрость гласит что врагов надо уничтожать до седьмого колена. Порох слишком демократичным был. История повторяется
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23.09.2021 12:47 Відповісти
Зелена срач.а.

Вчора представник Венеціанської комісії попросив почекати, та хто ж він такий? Не він конверти партії "ворогів народу" наповняє. Олігарх бабломойський дав команду прийняти, значить прийняти в турборежимі.
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23.09.2021 12:48 Відповісти
Скорее всего будет так - закон рассмотрят и примут

Потом приедет ЗЕ и не подпишет , а с Кулебой поедут в Венецию договариваться😀😀😀
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23.09.2021 12:52 Відповісти
Підпише. Комісії пообіцяє внести правки. Так вже було з вазеленською "судовою реформою". Ніяких правок ніхто не вносив, колапсу судочинства досягнуто.
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23.09.2021 13:21 Відповісти
Це у кого так засвербіло?
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23.09.2021 12:48 Відповісти
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23.09.2021 12:54 Відповісти
Куй железо так сказать не отходя от кассы!
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23.09.2021 12:49 Відповісти
...опять этот бабуин АраХламидия...
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23.09.2021 12:49 Відповісти
Олігархи в шоці!
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23.09.2021 12:49 Відповісти
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23.09.2021 12:52 Відповісти
Віе же плаче від відчаю!
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23.09.2021 13:00 Відповісти
фирташу простили почти 50 лярдов гривен долгов, ахметов за прошлый год обогатился еще на 5 лярдов баксов, прибарахлились и каломойше с пинчуком, а мудачук вообще стал миллиардером... Офигенно борется с олигархами зе-*****! Олигархи продолжают аплодировать клоуну и его шапито.
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23.09.2021 12:49 Відповісти
События так быстро развиваются, что за ними не успевают политтехнологи 😀😀😀
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23.09.2021 12:50 Відповісти
И ещё один украинец.
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23.09.2021 12:50 Відповісти
наперсточники
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23.09.2021 12:51 Відповісти
Быстрым путем вас слуг когда-то наклепале по пьяне!!!
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23.09.2021 12:53 Відповісти
а что ж вы так гоните видно решил всех нае...ть фитиль вамс В анал вставили что то тут не чисто
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23.09.2021 12:53 Відповісти
Напевно Арахамія вважає усіх такими же тупими, як та його зелена свора і, що навішування ярликів (Пусть блокируют. Если кто-то хочет увидеть, как кто-то блокирует трибуну, защищая олигархов." ) на притомних людей не діє
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23.09.2021 12:54 Відповісти
олигархи это богатые во власти... а у бени целый президент и партия, но формально он не во власти. вот вам все про срисок и закон про олигархов...
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23.09.2021 12:54 Відповісти
Знов турборежим? Ох і припікає Вавочкі.
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23.09.2021 12:55 Відповісти
ему надо владеть кнопкой на тв ведь оно регшил стать самым великим лидером всея галактика
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23.09.2021 13:02 Відповісти
Гетьманців нарахував в країні 36 мільйонів олігархів. Треба поспішати оподаткувуаати, поки не розбіглися.
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23.09.2021 12:58 Відповісти
Спешка нужна при ловли блох и при поносе - здорово же зеленый шлак обгадился!
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23.09.2021 13:01 Відповісти
СН в своїй традиційній манері, - швидкі, як гусяче лайно. І продукт їхньої "праці", як завше, такої ж якості.
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23.09.2021 13:03 Відповісти
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23.09.2021 13:11 Відповісти
спирохетная хламидомонада шото там предложило решить по бьістрому
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23.09.2021 13:12 Відповісти




Неисправимый Мизантроп


@gladenkoa





Українцям в Україні заборонили заперечувати голокост євреїв, які заперечують голодомор українців.

BBC News Україна


@BBC_ua



Рада заборонила антисемітизм в Україні. За заперечення злочинів Голокосту каратимуть
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23.09.2021 13:17 Відповісти
Розумна думка . Немає сенсу гаяти час . І так вже змарновано 30 років .
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23.09.2021 13:26 Відповісти
 
 