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Новости Политика Украины
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"Слуга народа" решила рассматривать законопроект об олигархах "быстрым путем", - Арахамия

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Фракция "Слуга народа" решила, что законопроект о деолигархизации будет рассматривать в быстром темпе.

Об этом, как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, в интервью журналистам в Верховной Раде рассказал глава фракции "СН" Давид Арахамия.

"Я предложил решить, предоставлять ли в очередной раз оппозиции трибуну, чтобы просто слушать их правки, или же пойти постатейно, как мы раньше предлагали и быстро закончить этот вопрос. Преимущественным большинством фракция "СН" определилась, что мы будем идти быстрым путем и уже голосовать", - рассказал он.

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Он проинформировал, что за такое решение "слуги народа" голосовали руками.

"Мы не считали. Визуально было большинство", - объяснил глава фракции "СН".

Говоря о том, что в таком случае оппозиция может заблокировать трибуну, нардеп подчеркнул: "Пусть блокируют. Если кто-то хочет увидеть, как кто-то блокирует трибуну, защищая олигархов. Мы хотим на это посмотреть. Я уверен, что каждый ваш зритель тоже это хочет смотреть. Но думаю, они (оппозиция. – Ред.) не будут этого делать, потому что это выглядит плохо".
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Топ комментарии
+14
Зелена срач.а.

Вчора представник Венеціанської комісії попросив почекати, та хто ж він такий? Не він конверти партії "ворогів народу" наповняє. Олігарх бабломойський дав команду прийняти, значить прийняти в турборежимі.
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23.09.2021 12:48
+10
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23.09.2021 12:54
+9
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23.09.2021 12:52
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******** обезян обезянович агрохимик
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23.09.2021 12:44 Ответить
клоуны
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23.09.2021 12:44 Ответить
Какая быстрая хламидия!
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23.09.2021 12:45 Ответить
Не зря говорят: поспешишь - людей насмешишь.
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23.09.2021 12:45 Ответить
расстрелять еще быстрее будет прямо в зале Рады..
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23.09.2021 13:00 Ответить
Это Арахамия так решил, гоните его нафик уже!
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23.09.2021 12:45 Ответить
Все вирішує бородата бабуся, а не якісь там хламідії...

Вони просто виконавці рішень сходняків "на футболі"...
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23.09.2021 13:10 Ответить
У Венуцианскую комиссию зачем отправляли? В подарок?
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23.09.2021 12:47 Ответить
Відправив разумков, за вимогою омбудсмена. За це його й знімають.
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23.09.2021 12:51 Ответить
Мудрость гласит что врагов надо уничтожать до седьмого колена. Порох слишком демократичным был. История повторяется
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23.09.2021 12:47 Ответить
Зелена срач.а.

Вчора представник Венеціанської комісії попросив почекати, та хто ж він такий? Не він конверти партії "ворогів народу" наповняє. Олігарх бабломойський дав команду прийняти, значить прийняти в турборежимі.
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23.09.2021 12:48 Ответить
Скорее всего будет так - закон рассмотрят и примут

Потом приедет ЗЕ и не подпишет , а с Кулебой поедут в Венецию договариваться😀😀😀
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23.09.2021 12:52 Ответить
Підпише. Комісії пообіцяє внести правки. Так вже було з вазеленською "судовою реформою". Ніяких правок ніхто не вносив, колапсу судочинства досягнуто.
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23.09.2021 13:21 Ответить
Це у кого так засвербіло?
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23.09.2021 12:48 Ответить
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23.09.2021 12:54 Ответить
Куй железо так сказать не отходя от кассы!
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23.09.2021 12:49 Ответить
...опять этот бабуин АраХламидия...
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23.09.2021 12:49 Ответить
Олігархи в шоці!
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23.09.2021 12:49 Ответить
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23.09.2021 12:52 Ответить
Віе же плаче від відчаю!
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23.09.2021 13:00 Ответить
фирташу простили почти 50 лярдов гривен долгов, ахметов за прошлый год обогатился еще на 5 лярдов баксов, прибарахлились и каломойше с пинчуком, а мудачук вообще стал миллиардером... Офигенно борется с олигархами зе-*****! Олигархи продолжают аплодировать клоуну и его шапито.
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23.09.2021 12:49 Ответить
События так быстро развиваются, что за ними не успевают политтехнологи 😀😀😀
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23.09.2021 12:50 Ответить
И ещё один украинец.
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23.09.2021 12:50 Ответить
наперсточники
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23.09.2021 12:51 Ответить
Быстрым путем вас слуг когда-то наклепале по пьяне!!!
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23.09.2021 12:53 Ответить
а что ж вы так гоните видно решил всех нае...ть фитиль вамс В анал вставили что то тут не чисто
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23.09.2021 12:53 Ответить
Напевно Арахамія вважає усіх такими же тупими, як та його зелена свора і, що навішування ярликів (Пусть блокируют. Если кто-то хочет увидеть, как кто-то блокирует трибуну, защищая олигархов." ) на притомних людей не діє
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23.09.2021 12:54 Ответить
олигархи это богатые во власти... а у бени целый президент и партия, но формально он не во власти. вот вам все про срисок и закон про олигархов...
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23.09.2021 12:54 Ответить
Знов турборежим? Ох і припікає Вавочкі.
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23.09.2021 12:55 Ответить
ему надо владеть кнопкой на тв ведь оно регшил стать самым великим лидером всея галактика
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23.09.2021 13:02 Ответить
Гетьманців нарахував в країні 36 мільйонів олігархів. Треба поспішати оподаткувуаати, поки не розбіглися.
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23.09.2021 12:58 Ответить
Спешка нужна при ловли блох и при поносе - здорово же зеленый шлак обгадился!
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23.09.2021 13:01 Ответить
СН в своїй традиційній манері, - швидкі, як гусяче лайно. І продукт їхньої "праці", як завше, такої ж якості.
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23.09.2021 13:03 Ответить
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23.09.2021 13:11 Ответить
спирохетная хламидомонада шото там предложило решить по бьістрому
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23.09.2021 13:12 Ответить




Неисправимый Мизантроп


@gladenkoa





Українцям в Україні заборонили заперечувати голокост євреїв, які заперечують голодомор українців.

BBC News Україна


@BBC_ua



Рада заборонила антисемітизм в Україні. За заперечення злочинів Голокосту каратимуть
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23.09.2021 13:17 Ответить
Розумна думка . Немає сенсу гаяти час . І так вже змарновано 30 років .
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23.09.2021 13:26 Ответить
 
 