"Слуга народа" решила рассматривать законопроект об олигархах "быстрым путем", - Арахамия

Фракция "Слуга народа" решила, что законопроект о деолигархизации будет рассматривать в быстром темпе.

Об этом, как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, в интервью журналистам в Верховной Раде рассказал глава фракции "СН" Давид Арахамия.

"Я предложил решить, предоставлять ли в очередной раз оппозиции трибуну, чтобы просто слушать их правки, или же пойти постатейно, как мы раньше предлагали и быстро закончить этот вопрос. Преимущественным большинством фракция "СН" определилась, что мы будем идти быстрым путем и уже голосовать", - рассказал он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": ВР сегодня будет работать до завершения рассмотрения законопроекта об олигархах

Он проинформировал, что за такое решение "слуги народа" голосовали руками.

"Мы не считали. Визуально было большинство", - объяснил глава фракции "СН".

Говоря о том, что в таком случае оппозиция может заблокировать трибуну, нардеп подчеркнул: "Пусть блокируют. Если кто-то хочет увидеть, как кто-то блокирует трибуну, защищая олигархов. Мы хотим на это посмотреть. Я уверен, что каждый ваш зритель тоже это хочет смотреть. Но думаю, они (оппозиция. – Ред.) не будут этого делать, потому что это выглядит плохо".