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ВР сегодня будет работать до завершения рассмотрения законопроекта об олигархах
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Верховная Рада продлила работу сегодняшнего пленарного дня до завершения рассмотрения законопроекта №5599 об олигархах.
Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
"За" соответствующее решение - 288 народных депутатов.
"Есть потенциал", - прокомментировал данное голосование первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук.
Затем он объявил перерыв в работе Рады до 12.30. После него депутаты перейдут к рассмотрению данного законопроекта.
Топ комментарии
+8 Игорь Юрьевич 0f4c2b2c
показать весь комментарий23.09.2021 11:59
+5 Герхард
показать весь комментарий23.09.2021 12:04
+4 Диды Выпивали
показать весь комментарий23.09.2021 11:59
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И все ж понимают, что назначать будет не ЗЕ, а его хозяин Коломойский.
Успогойся и не негвируся.