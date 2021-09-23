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ВР сьогодні працюватиме до завершення розгляду законопроєкту про олігархів
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Верховна Рада продовжила роботу сьогоднішнього пленарного дня до завершення розгляду законопроєкту №5599 про олігархів.
Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.
"За" відповідне рішення - 288 народних депутатів.
"Є потенціал", - прокоментував дане голосування перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук.
Потім він оголосив перерву в роботі Ради до 12.30. Після нього депутати перейдуть до розгляду даного законопроєкту.
Топ коментарі
+8 Игорь Юрьевич 0f4c2b2c
показати весь коментар23.09.2021 11:59
+5 Герхард
показати весь коментар23.09.2021 12:04
+4 Диды Выпивали
показати весь коментар23.09.2021 11:59
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И все ж понимают, что назначать будет не ЗЕ, а его хозяин Коломойский.
Успогойся и не негвируся.