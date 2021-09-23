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Новини Політика України
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ВР (11782) законопроєкт (1790) олігарх (688) Стефанчук Руслан (654)

ВР сьогодні працюватиме до завершення розгляду законопроєкту про олігархів

Новини Цензор.НЕТ Політика України

ВР сьогодні працюватиме до завершення розгляду законопроєкту про олігархів

Верховна Рада продовжила роботу сьогоднішнього пленарного дня до завершення розгляду законопроєкту №5599 про олігархів.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

"За" відповідне рішення - 288 народних депутатів.

"Є потенціал", - прокоментував дане голосування перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук.

Потім він оголосив перерву в роботі Ради до 12.30. Після нього депутати перейдуть до розгляду даного законопроєкту.

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Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+8
Правильно бородатая бабушка не любит ждать...
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23.09.2021 11:59
+5
Не скажи. Это отличный инструмент для ручного назначения "олигархов" и наоборот.

И все ж понимают, что назначать будет не ЗЕ, а его хозяин Коломойский.
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23.09.2021 12:04
+4
как пострадает он него фиКаломойсикй и Ахметов, с Фирташем, Пинчуком и Веревским? никак!
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23.09.2021 11:59
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23.09.2021 11:59 Відповісти
Правильно бородатая бабушка не любит ждать...
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23.09.2021 11:59 Відповісти
как пострадает он него фиКаломойсикй и Ахметов, с Фирташем, Пинчуком и Веревским? никак!
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23.09.2021 11:59 Відповісти
Как с писанной торбой с этой туфтой. Что он реально дает этот закон? Очередная зеленая дурь.
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23.09.2021 12:00 Відповісти
Не скажи. Это отличный инструмент для ручного назначения "олигархов" и наоборот.

И все ж понимают, что назначать будет не ЗЕ, а его хозяин Коломойский.
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23.09.2021 12:04 Відповісти
А клован будет на вечеринке?
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23.09.2021 12:00 Відповісти
Ох, не к добру эта суета...
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23.09.2021 12:01 Відповісти
шо, заседать круглосуточно и круглогодично?...
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23.09.2021 12:03 Відповісти
І хто тепер повірить що постріли по Шефіру були не постановочними щоб прискорити прийняття закону.
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23.09.2021 12:12 Відповісти
Хоч би злі алігархі прибиральницю яку не розстріляли...
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23.09.2021 12:23 Відповісти
Все, кто комментирует этот закон, читали ли он его. Я Сейчас скачал проект закона об олигархах и бегло просмотрел. Бросилась одна статья, что госслужащий общавшийся с олигархом, занесенного в реестр, обязан занести это в реестр встреч с олигархом. Если он это не сделает, не укажет причину, то его увольняют. Надо внимательно его прочитать. Там еще есть много интересного. В целом олигархам почти побоку (но есть кое-какая ответственность). В основном будет на орехи тем, кто незаконно с ними общается. Думаю из-за этого идет кипиш. Трудно будет получить взятку. Не всегда получается скрыто встретиться, особенно от СМИ.
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23.09.2021 12:24 Відповісти
Валодья, хотєл узнать,вас у фсєх номєра к конторє ілі только у особо умніх?
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23.09.2021 12:29 Відповісти
Картавый. Я не бот, а при регистрации номер был приписан автоматически. А ты вижу бот, раз не прочитал Закон. Мне побоку хоть Порошенко, хоть Зеленский. Меня интересует то, что за украинский народ и за государство Украины! Меня интересует то, что против воров государственного корыта.

Успогойся и не негвируся.
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23.09.2021 12:49 Відповісти
И не прикрываюся измененным IP-адресом, чтоб изменить флажок.
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23.09.2021 12:52 Відповісти
"Ах, война, что ж ты сделала, подлая…" А дійсно в країні війна. Не тільки кремлівський загарбник загрожує. Тут і в країні протистояння між владою і олігархічними силами досягає піку. Це і замах на помічника президента. До того ж під ВР, саме перед розглядом законопроекту №5599 про олігархів, зібрався авангард проолігархічних сил і тих, хто їх підтримує. Та і сама ВР вирує, вибулькуючи невдоволення через "своїх" олігархів та олігархічних шанувальників. А пршарок суддійської влади джерелує своє мовчазне невдоволення. А гляньмо на українські ЗМІ, котрі є власністю олігархів, вони у своїй ненавісті до президента і президентської партії співають одним хором. Такого одноголосся ніколи не було. Але прцес пішов. І щоб ще не відбулося, а "стріла часу" запущена і її розвернути взад вже неможливо.
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23.09.2021 12:42 Відповісти
 
 