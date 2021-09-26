Минздрав: "Оранжевая" зона карантина грозит уже пяти областям. ТАБЛИЦА

В Украине увеличилось количество областей, которые не соответствуют критериям желтой зоны карантина, введенного для борьбы с распространением коронавируса COVID-19. "Оранжевая" карантинная зона по состоянию на 26 сентября грозит уже пяти областям.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Минздрава.

Ряды регионов, которым грозит ужесточение карантина, пополнила Кировоградская область.

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