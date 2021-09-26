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Минздрав: "Оранжевая" зона карантина грозит уже пяти областям. ТАБЛИЦА

Новости Цензор.НЕТ Здоровье

Минздрав:

В Украине увеличилось количество областей, которые не соответствуют критериям желтой зоны карантина, введенного для борьбы с распространением коронавируса COVID-19. "Оранжевая" карантинная зона по состоянию на 26 сентября грозит уже пяти областям.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Минздрава.

Ряды регионов, которым грозит ужесточение карантина, пополнила Кировоградская область.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Украине за сутки от COVID-19 умерли 69 человек, зафиксировано 4 647 новых случаев заражения, выздоровели 983 человека

Минздрав: Оранжевая зона карантина грозит уже пяти областям 01

Автор: Вадим Куц
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Топ комментарии
+5
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26.09.2021 11:26
+4
Петро Олексійович, с днем народження.
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26.09.2021 11:10
+3


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26.09.2021 11:34
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Петро Олексійович, с днем народження.
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26.09.2021 11:10 Ответить
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26.09.2021 11:26 Ответить


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26.09.2021 11:30 Ответить


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26.09.2021 11:34 Ответить
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26.09.2021 11:38 Ответить
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26.09.2021 11:42 Ответить
Вот ей - можешь предложить.
Она не откажется.
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26.09.2021 11:43 Ответить
Ми чемпіони, а все інше фігня.
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26.09.2021 11:17 Ответить
Знову закриватимуть господарчі магазини?!
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26.09.2021 11:20 Ответить
А как же, пришла осень, пора простудных заболеваний под которые будут лепить корону всем и делать лохдауны и пошло поехало опять и снова...
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26.09.2021 12:42 Ответить
Там где мэры не подконтрольны, сразу красный уровень, Я так думаю.
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26.09.2021 11:27 Ответить
Позавчера умерла в больнице от ковида теща моего лучшего друга... Село, жила с сыном, круг общения минимальный... Где заразилась, а фиг его знает... Можно только предполагать, что переносчиком стал сын, хотя у него круг общения не больше... И что? Кто то стал чаще одевать маски? Да фиг там...
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26.09.2021 11:39 Ответить
У меня два родных брата и их семьи, один в Днепре, второй в Геническе, еще в январе, феврале переболели... Источники заражения разные, течение болезни можно сказать легкое... Основное потеря нюха и вкуса, перед этим сильная головная боль...Повышение температуры у некоторых кратковременное, а кто его(если оно и было) вообще не заметил...
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26.09.2021 12:05 Ответить
у мене нема рідних,знайомих хворих на СНІД.

АЛЕ Я НЕ ВІЗЬМУСЬ СТВЕРДЖУВАТИ,ЩО ТАКОЇ ХВОРОБИ НЕ ІСНУЄ.
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26.09.2021 12:13 Ответить
Ну тут ничего нового... Это во многих вирусных болячках есть... Ты и не заметил(как и сын этой женщины, о которой я говорю), а тот кто заразился от тебя, может и умереть... Разный иммунитет людей, а многих факторов, которые могут защитить, мы и не знаем...
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26.09.2021 12:26 Ответить
Есть также очень хороший знакомый тренер по дзюдо, крымский татарин... Живет в Новоалексеевке... Он очень тяжело переболел... Его ученик, сын этого друга, учился в олимпийском колледже Поддубного, покуда колледж не рейдернули нынешние... Ну это тот колледж, в котором работал Богдан Грицай, который вызвал Усика на бой...
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26.09.2021 12:21 Ответить
наростання небезпеки ковід повязане з наростанням протестних настроїв. Частина цих протестів повязана саме із змушуванням до вакцинації більшої частини суспільства. Тобто влада сама налаштовує українців на протести.
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26.09.2021 12:45 Ответить
аби маски не носити та щеплень не робити...нехай хтось...а я євробляху куплю
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26.09.2021 12:58 Ответить
Брехня ,опубліковано 9 грудня 2020.
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26.09.2021 13:03 Ответить
Зрение подводит?) Или не осиливаете прочитанный текст?) Ваша дата это день принятия решения Кабмином) Другие даты чуть ниже)
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27.09.2021 01:38 Ответить
Если программа вакцинации работает, то почему Великобритания находится в середине третьей волны летом? Причем летом 2020 года количество смертей упало до нуля, хотя инъекция была еще недоступна.. Отчет по Шотландии еще более странный. Получается, что в августе 80% людей, умерших от Covid-19, были вакцинированы?(с)
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26.09.2021 13:08 Ответить
 
 