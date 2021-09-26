Минздрав: "Оранжевая" зона карантина грозит уже пяти областям. ТАБЛИЦА
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В Украине увеличилось количество областей, которые не соответствуют критериям желтой зоны карантина, введенного для борьбы с распространением коронавируса COVID-19. "Оранжевая" карантинная зона по состоянию на 26 сентября грозит уже пяти областям.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Минздрава.
Ряды регионов, которым грозит ужесточение карантина, пополнила Кировоградская область.
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+5 Вася Шевченко f77d76ba
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+4 Максим Максимович b5166c8f
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+3 Вася Шевченко f77d76ba
показать весь комментарий26.09.2021 11:34
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Она не откажется.
АЛЕ Я НЕ ВІЗЬМУСЬ СТВЕРДЖУВАТИ,ЩО ТАКОЇ ХВОРОБИ НЕ ІСНУЄ.