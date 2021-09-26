МОЗ: "Помаранчева" зона карантину загрожує вже п'яти областям. ТАБЛИЦЯ

В Україні збільшилася кількість областей, які не відповідають критеріям жовтої зони карантину, запровадженої для боротьби з поширенням коронавірусу COVID-19. "Помаранчева" карантинна зона станом на 26 вересня загрожує вже п'яти областям.

Як передає Цензор.НЕТ, про це свідчать дані, опубліковані на сайті МОЗ.

Лави регіонів, яким загрожує посилення карантину, поповнила Кіровоградська область.

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