МОЗ: "Помаранчева" зона карантину загрожує вже п'яти областям. ТАБЛИЦЯ
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В Україні збільшилася кількість областей, які не відповідають критеріям жовтої зони карантину, запровадженої для боротьби з поширенням коронавірусу COVID-19. "Помаранчева" карантинна зона станом на 26 вересня загрожує вже п'яти областям.
Як передає Цензор.НЕТ, про це свідчать дані, опубліковані на сайті МОЗ.
Лави регіонів, яким загрожує посилення карантину, поповнила Кіровоградська область.
Топ коментарі
+5 Вася Шевченко f77d76ba
показати весь коментар26.09.2021 11:26
+4 Максим Максимович b5166c8f
показати весь коментар26.09.2021 11:10
+3 Вася Шевченко f77d76ba
показати весь коментар26.09.2021 11:34
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Она не откажется.
АЛЕ Я НЕ ВІЗЬМУСЬ СТВЕРДЖУВАТИ,ЩО ТАКОЇ ХВОРОБИ НЕ ІСНУЄ.