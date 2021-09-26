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МОЗ: "Помаранчева" зона карантину загрожує вже п'яти областям. ТАБЛИЦЯ

Новини Цензор.НЕТ Здоров'я

МОЗ:

В Україні збільшилася кількість областей, які не відповідають критеріям жовтої зони карантину, запровадженої для боротьби з поширенням коронавірусу COVID-19. "Помаранчева" карантинна зона станом на 26 вересня загрожує вже п'яти областям.

Як передає Цензор.НЕТ, про це свідчать дані, опубліковані на сайті МОЗ.

Лави регіонів, яким загрожує посилення карантину, поповнила Кіровоградська область.

Також читайте: За добу в Україні зробили понад 64 тисячі щеплень проти COVID-19

МОЗ: Помаранчева зона карантину загрожує вже пяти областям 01

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+5
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26.09.2021 11:26
+4
Петро Олексійович, с днем народження.
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26.09.2021 11:10
+3


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26.09.2021 11:34
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Петро Олексійович, с днем народження.
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26.09.2021 11:10 Відповісти
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26.09.2021 11:26 Відповісти


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26.09.2021 11:30 Відповісти


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26.09.2021 11:34 Відповісти
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26.09.2021 11:38 Відповісти
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26.09.2021 11:42 Відповісти
Вот ей - можешь предложить.
Она не откажется.
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26.09.2021 11:43 Відповісти
Ми чемпіони, а все інше фігня.
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26.09.2021 11:17 Відповісти
Знову закриватимуть господарчі магазини?!
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26.09.2021 11:20 Відповісти
А как же, пришла осень, пора простудных заболеваний под которые будут лепить корону всем и делать лохдауны и пошло поехало опять и снова...
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26.09.2021 12:42 Відповісти
Там где мэры не подконтрольны, сразу красный уровень, Я так думаю.
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26.09.2021 11:27 Відповісти
Позавчера умерла в больнице от ковида теща моего лучшего друга... Село, жила с сыном, круг общения минимальный... Где заразилась, а фиг его знает... Можно только предполагать, что переносчиком стал сын, хотя у него круг общения не больше... И что? Кто то стал чаще одевать маски? Да фиг там...
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26.09.2021 11:39 Відповісти
У меня два родных брата и их семьи, один в Днепре, второй в Геническе, еще в январе, феврале переболели... Источники заражения разные, течение болезни можно сказать легкое... Основное потеря нюха и вкуса, перед этим сильная головная боль...Повышение температуры у некоторых кратковременное, а кто его(если оно и было) вообще не заметил...
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26.09.2021 12:05 Відповісти
у мене нема рідних,знайомих хворих на СНІД.

АЛЕ Я НЕ ВІЗЬМУСЬ СТВЕРДЖУВАТИ,ЩО ТАКОЇ ХВОРОБИ НЕ ІСНУЄ.
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26.09.2021 12:13 Відповісти
Ну тут ничего нового... Это во многих вирусных болячках есть... Ты и не заметил(как и сын этой женщины, о которой я говорю), а тот кто заразился от тебя, может и умереть... Разный иммунитет людей, а многих факторов, которые могут защитить, мы и не знаем...
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26.09.2021 12:26 Відповісти
Есть также очень хороший знакомый тренер по дзюдо, крымский татарин... Живет в Новоалексеевке... Он очень тяжело переболел... Его ученик, сын этого друга, учился в олимпийском колледже Поддубного, покуда колледж не рейдернули нынешние... Ну это тот колледж, в котором работал Богдан Грицай, который вызвал Усика на бой...
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26.09.2021 12:21 Відповісти
наростання небезпеки ковід повязане з наростанням протестних настроїв. Частина цих протестів повязана саме із змушуванням до вакцинації більшої частини суспільства. Тобто влада сама налаштовує українців на протести.
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26.09.2021 12:45 Відповісти
аби маски не носити та щеплень не робити...нехай хтось...а я євробляху куплю
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26.09.2021 12:58 Відповісти
Брехня ,опубліковано 9 грудня 2020.
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26.09.2021 13:03 Відповісти
Зрение подводит?) Или не осиливаете прочитанный текст?) Ваша дата это день принятия решения Кабмином) Другие даты чуть ниже)
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27.09.2021 01:38 Відповісти
Если программа вакцинации работает, то почему Великобритания находится в середине третьей волны летом? Причем летом 2020 года количество смертей упало до нуля, хотя инъекция была еще недоступна.. Отчет по Шотландии еще более странный. Получается, что в августе 80% людей, умерших от Covid-19, были вакцинированы?(с)
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26.09.2021 13:08 Відповісти
 
 