За добу в Україні зробили понад 64 тисячі щеплень проти COVID-19
Новини Цензор.НЕТ Здоров'я
За суботу, 25 вересня, дещо сповільнилися темпи вакцинації в Україні. Зокрема, було зроблено понад 64 000 щеплень проти COVID-19.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Facebook Міністерства охорони здоров'я.
Повідомляється, що 64 221 особу було вакциновано проти COVID-19 за минулу добу. Одну дозу отримали 38 778, повністю імунізовані - 25 443.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 6 759 691 людину, з них отримали одну дозу – 6 759 689 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 5 443 521 людина (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 12 203 210 щеплень.
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Достал из просторных штанин
Ляшко толстую маску с его хлеборезку
И мощно замолчал этот гражданин
Перед тем как совершил на метро он поездку))
людилохи, которые сами хотят вакцинироваться.
«58605 людей вакциновано проти Covid-19 за минулу добу, 18 вересня 2021 року. Одну дозу отримали 34743 людини, повністю імунізовані - 23862 людини», - зазначається у повідомленні.
Думаю, кацапских прихвостней это огорчает.