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За добу в Україні зробили понад 64 тисячі щеплень проти COVID-19

Новини Цензор.НЕТ Здоров'я

За добу в Україні зробили понад 64 тисячі щеплень проти COVID-19

За суботу, 25 вересня, дещо сповільнилися темпи вакцинації в Україні. Зокрема, було зроблено понад 64 000 щеплень проти COVID-19.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Facebook Міністерства охорони здоров'я.

Повідомляється, що 64 221 особу було вакциновано проти COVID-19 за минулу добу. Одну дозу отримали 38 778, повністю імунізовані - 25 443.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 6 759 691 людину, з них отримали одну дозу – 6 759 689 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 5 443 521 людина (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 12 203 210 щеплень.

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Автор: Наталя Джума
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ВНЕЗАПНО!
Достал из просторных штанин
Ляшко толстую маску с его хлеборезку
И мощно замолчал этот гражданин
Перед тем как совершил на метро он поездку))
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26.09.2021 09:28 Відповісти
Основная причина замедления темпов вакцинации - мало желающих. В Украине уже заканчиваются люди лохи, которые сами хотят вакцинироваться.
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26.09.2021 13:14 Відповісти
И эту мысль украинцам пытаются внушить не только российские спецслужбы, а и полезные им идиоты.
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26.09.2021 15:12 Відповісти
А основная причина замедления темпов вакцинации - в выходные вакцинируют меньше, чем в будни. Но по сравнению с прошлой субботой число желающих вакцинироваться выросло:
«58605 людей вакциновано проти Covid-19 за минулу добу, 18 вересня 2021 року. Одну дозу отримали 34743 людини, повністю імунізовані - 23862 людини», - зазначається у повідомленні.

Думаю, кацапских прихвостней это огорчает.
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26.09.2021 15:25 Відповісти
неЛохи уже заканчиваются .. вот и все !!!
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26.09.2021 19:58 Відповісти
Нелох сильно тормозит вакцинацию в Украине на радость кацапам и Вам.
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26.09.2021 22:42 Відповісти
понимаешь... я знаю и многие тоже, чем закончится твоя вакцинация.. но ты не поверишь сейчас а потом уже будет поздно... Отращивай волоса на ипале и на оппе - чтоб было что тебе потом рвать !!
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26.09.2021 23:43 Відповісти
ты себе уже что-то рвал и после того ты теперь баба Ванга?
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27.09.2021 00:02 Відповісти
 
 