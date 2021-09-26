За добу в Україні зробили понад 64 тисячі щеплень проти COVID-19

За суботу, 25 вересня, дещо сповільнилися темпи вакцинації в Україні. Зокрема, було зроблено понад 64 000 щеплень проти COVID-19.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Facebook Міністерства охорони здоров'я.

Повідомляється, що 64 221 особу було вакциновано проти COVID-19 за минулу добу. Одну дозу отримали 38 778, повністю імунізовані - 25 443.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 6 759 691 людину, з них отримали одну дозу – 6 759 689 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 5 443 521 людина (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 12 203 210 щеплень.

Також читайте: 80% медиків і 62% педагогів вакциновані проти коронавірусу принаймні однією дозою, - Кузін