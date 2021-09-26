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За сутки в Украине сделали более 64 тысяч прививок от COVID-19

Новости Цензор.НЕТ Здоровье

За сутки в Украине сделали более 64 тысяч прививок от COVID-19

За субботу, 25 сентября, несколько замедлились темпы вакцинации в Украине. В частности, было сделано более 64 000 прививок от COVID-19.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Facebook Министерства здравоохранения.

Сообщается, что 64 221 человек был вакцинирован против COVID-19 за минувшие сутки. Одну дозу получили 38 778, полностью иммунизированы - 25 443.

С начала прививочной кампании вакцинировали 6 759 691 человека, из них получили одну дозу - 6 759 689, полностью иммунизированы и получили две дозы - 5 443 521 человек. Всего сделано 12 203 210 прививок.

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Автор: Вадим Куц
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ВНЕЗАПНО!
Достал из просторных штанин
Ляшко толстую маску с его хлеборезку
И мощно замолчал этот гражданин
Перед тем как совершил на метро он поездку))
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26.09.2021 09:28 Ответить
Основная причина замедления темпов вакцинации - мало желающих. В Украине уже заканчиваются люди лохи, которые сами хотят вакцинироваться.
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26.09.2021 13:14 Ответить
И эту мысль украинцам пытаются внушить не только российские спецслужбы, а и полезные им идиоты.
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26.09.2021 15:12 Ответить
А основная причина замедления темпов вакцинации - в выходные вакцинируют меньше, чем в будни. Но по сравнению с прошлой субботой число желающих вакцинироваться выросло:
«58605 людей вакциновано проти Covid-19 за минулу добу, 18 вересня 2021 року. Одну дозу отримали 34743 людини, повністю імунізовані - 23862 людини», - зазначається у повідомленні.

Думаю, кацапских прихвостней это огорчает.
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26.09.2021 15:25 Ответить
неЛохи уже заканчиваются .. вот и все !!!
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26.09.2021 19:58 Ответить
Нелох сильно тормозит вакцинацию в Украине на радость кацапам и Вам.
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26.09.2021 22:42 Ответить
понимаешь... я знаю и многие тоже, чем закончится твоя вакцинация.. но ты не поверишь сейчас а потом уже будет поздно... Отращивай волоса на ипале и на оппе - чтоб было что тебе потом рвать !!
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26.09.2021 23:43 Ответить
ты себе уже что-то рвал и после того ты теперь баба Ванга?
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27.09.2021 00:02 Ответить
 
 