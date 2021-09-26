За сутки в Украине сделали более 64 тысяч прививок от COVID-19
Новости Цензор.НЕТ Здоровье
За субботу, 25 сентября, несколько замедлились темпы вакцинации в Украине. В частности, было сделано более 64 000 прививок от COVID-19.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Facebook Министерства здравоохранения.
Сообщается, что 64 221 человек был вакцинирован против COVID-19 за минувшие сутки. Одну дозу получили 38 778, полностью иммунизированы - 25 443.
С начала прививочной кампании вакцинировали 6 759 691 человека, из них получили одну дозу - 6 759 689, полностью иммунизированы и получили две дозы - 5 443 521 человек. Всего сделано 12 203 210 прививок.
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Достал из просторных штанин
Ляшко толстую маску с его хлеборезку
И мощно замолчал этот гражданин
Перед тем как совершил на метро он поездку))
людилохи, которые сами хотят вакцинироваться.
«58605 людей вакциновано проти Covid-19 за минулу добу, 18 вересня 2021 року. Одну дозу отримали 34743 людини, повністю імунізовані - 23862 людини», - зазначається у повідомленні.
Думаю, кацапских прихвостней это огорчает.