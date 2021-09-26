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Россия отправит в Мали частную военную компанию, - Лавров

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Россия отправит в Мали частную военную компанию, - Лавров

Власти Мали обратилась к российской частной военной компании (ПГК) для содействия в борьбе с террористами.

Об этом в субботу, 25 сентября, заявил глава МИД России Сергей Лавров, общаясь с журналистами в кулуарах Генассамблеи ООН, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на "Немецкую волну".

"Они обратились к частной военной компании из России в связи с тем, что, как я понимаю, Франция хочет существенно сократить свой военный контингент, там находился и должен был, как все понимали, бороться с террористами, засевших в районе под названием Кидаль ", - цитирует российского министра иностранных дел агентство ТАСС.

По словам Лаврова, у французских военных "ничего не получилось, и террористы там, по-прежнему правят бал".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия хочет отправить тысячу "вагнеровцев" на помощь военной хунте в Мали, - Times

"Поскольку малийские власти оценили свои собственные способности как недостаточные без внешней поддержки и поскольку внешняя поддержка сокращается со стороны тех, кто обещал помогать искоренять терроризм, они обратились к частной российской военной компании", - заявил глава МИД РФ.

Накануне министр иностранных дел Мали Абдулай Диоп после встречи с Сергеем Лавровым в Нью-Йорке заявил, что не считает необходимым обсуждать с Россией сообщение о размещении в африканской стране российской частной военной компании Вагнера. "Нам не нужно обсуждать эту сферу, в частности этот вопрос. Мы лишь обсуждаем наше сотрудничество с Россией", - приводит его слова "Интерфакс".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина готова принять участие в миротворческой миссии ООН в Мали
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Топ комментарии
+25
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26.09.2021 13:11
+19
ну тепер Малі заживе....мабуть малійці не знають що відбувається після того як когось "захищає росія"...
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26.09.2021 13:08
+17
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26.09.2021 13:10
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ну тепер Малі заживе....мабуть малійці не знають що відбувається після того як когось "захищає росія"...
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26.09.2021 13:08 Ответить
Даунбас кормит всю Украину = Мали кормит всю Африку !!!!! ***** введи !!!
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26.09.2021 13:10 Ответить
100%...захист російськомовних малійців від каварнага Запада
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26.09.2021 13:13 Ответить
треба захіщати Маліросію від хранцузьких загарбників
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26.09.2021 14:40 Ответить
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26.09.2021 13:18 Ответить
Якшо малійци погребують їсти смердючу кацап*ятину, хоч крокодилів підгодують.
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26.09.2021 14:19 Ответить
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26.09.2021 13:10 Ответить
До чего же похож)))
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26.09.2021 17:13 Ответить
Новый вид бизнеса: отморозки на экспорт.
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26.09.2021 13:10 Ответить
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26.09.2021 13:11 Ответить
Это если чвк сожжёт там деревню - то страна тут не при делах.
настамнет.
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26.09.2021 13:12 Ответить
росію прівлєкаєт будь-яке гівно у світі же можна пободатись із Заходом...типу "глабальнає вліяніє"
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26.09.2021 13:14 Ответить
мммм, для Китая засталбливают место как вариант.
типо рашка и так грязная, а потом - вообще. и Китай потом заходит немного не грязный туда(руда, алмазы, то да се?)
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26.09.2021 13:43 Ответить
Ну рашка прется туда ж строить и созидать, а убивать..( баротца
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26.09.2021 14:07 Ответить
А эти террористы в Мали тоже паРашкой финансируются?..
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26.09.2021 13:16 Ответить
Русские вооруженные глисты - хезай с кровью
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26.09.2021 13:22 Ответить
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26.09.2021 13:23 Ответить
Тфуууу......ясное дело надо помочь!.....дык это же исконная расссийская земля.....ну....как и Сирия. Один в один. Скрепы там, надо только поискать....
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26.09.2021 13:25 Ответить
росиянские террористы едут бороться с малийским терроризмом
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26.09.2021 13:34 Ответить
антонівський АН-124 щойно літав до Малі - https://www.youtube.com/watch?v=sVLxn_m2McI&ab_channel=DmytroAntonov
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26.09.2021 13:36 Ответить
интересненько... а "частные военные компании" уже как-то узаконены на параше??? ну раз лавруха знает фсё о них и о их бизнесе тоже ))) (я понимаю что это беззаконие на параше практикуется с 90-х годов прошлого века...но чтобы так заговаривалась шкапа... это уже предел ... вернее беспредел)))
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26.09.2021 13:37 Ответить
Позапрошлого. Еще царь Николашка отправлял дешевое пушечное мясо по всему миру. Бабьі еще нарожают.
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26.09.2021 17:08 Ответить
Один Стингер и койоты, или что там - кушают жареное "жаркое"
Израиль бы сделал такое - после нашего ИЛ-а в Луганске. И без вопросов было бы - шо, это не мы, таки да, потратились на билет в Мали, но это таки не мы, хи-хи.
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26.09.2021 13:41 Ответить
А разве ЧВК в РФ не противозаконны?
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26.09.2021 13:53 Ответить
Поїдуть захищати *********** малійців?
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26.09.2021 13:54 Ответить
Цей Мікрон всі африканські території впливу москалям поздавав.
Дехто доводив,що нам потрібен свій Макрон...
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26.09.2021 14:02 Ответить
Непонятно как государство может послать частную компанию... Свистит как всегда.
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26.09.2021 14:12 Ответить
Значит не такая она частная.
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26.09.2021 14:23 Ответить
Уже часть народа назвали террористами... Провальщик-Калантарян(Египет,Ливия,Ирак и др.) как всегда пустобрех.Какая же собака там зарыта, что и туда хотят влезть?
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26.09.2021 14:15 Ответить
це добре, це означає трупи. трупи свинособак
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26.09.2021 14:17 Ответить
Вот она Малиросия!!
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26.09.2021 14:28 Ответить
Вот он Малиновый рай.
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26.09.2021 16:34 Ответить
Действительно, исконно посконная земля
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26.09.2021 22:48 Ответить
Чем больше 200-х кацапов вернется в цинках, тем лучше для нас. Знакомый работал в Мали и Нигере в геологоразведке и счастлив, что вернулся живым. Нетерпимость к иностранцам с местным обычаем его ограбить или грохнуть оптимизма не прибавляют.
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26.09.2021 14:33 Ответить
про "частную" компанию шпрехает сама лошадь. такие к*цапские "частные" компании. а хуже всего, что и бюджет кацапстана - тоже "частный" и достать этих "частников" чем-то мегатонным никто не хочет.
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26.09.2021 14:46 Ответить
Ну от - хтось тут не знав, де і як можна виловити "вагнерівців"... Тепер може сміливо та спецоперативно їхаті в Малі, а не в якийсь Кот-д'Івуар, Конго чи де там наші славні миротворці з гідністю товчуться вдалі от родіни.
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26.09.2021 14:52 Ответить
Земля им там шлакобетоном!
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26.09.2021 14:55 Ответить
Россия отправит частную военную кампанию в Мали
Власти Мали обратились к частной военной компании.

На кого это рассчитано?
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26.09.2021 14:59 Ответить
ВЧК-ЧВК...
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26.09.2021 15:09 Ответить
Теперь Малийских зажиточных людей будут пытать рущьке асвабадителе, пока они асвабадителям не атдадут все, что имеют из ценностей.
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26.09.2021 15:20 Ответить
Мало-мальски и в Мали сходим-думают малые чугунные головы в Кремле.
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26.09.2021 16:15 Ответить
Я только ЗА и побольше туда загнать россиянских вояк. Пущай по пескам побегают, если Сирии-Ливии-ЦАР мало оказалось.
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26.09.2021 16:19 Ответить
Не подскажите, в Мали каннибализм встречается?
Мясо хоть и жилистое, смердящее, но всё таки, местные ещё не пробовали бурятов с мокшей, эрзей и прочие отбросы человечества из РФ. Так, что ДОБРОЙ ОХОТЫ вам, бамбара, мандика, фульбе, догоны и другие племена Мали, доброй охоты.
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26.09.2021 16:38 Ответить
террористы помогут террористам в борьбе против террористов..кек))смотрите не ********* там)
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26.09.2021 16:52 Ответить
надеюсь, что этот расейский скот - очень быстро утилизируют......
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26.09.2021 17:28 Ответить
Чим менше как цапів буде жити на світі тим для нас краще.
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26.09.2021 18:21 Ответить
Типа в Раше есть "частные военные"... это у Путина что ли.. ( при его единоначалии и полным контролем над всем и вся) Не смешите мир....
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26.09.2021 19:06 Ответить
Статья 359 Ук рф. Наемничество

1. Вербовка, обучение, финансирование или иное материальное обеспечение наемника, а равно его использование в вооруженном конфликте или военных действиях -
наказываются лишением свободы на срок от четырех до восьми лет с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.
2. Те же деяния, совершенные лицом с использованием своего служебного положения или в отношении несовершеннолетнего, -
наказываются лишением свободы на срок от семи до пятнадцати лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет либо без такового.
3. Участие наемника в вооруженном конфликте или военных действиях -
наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет с ограничением свободы на срок до одного года либо без такового.
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26.09.2021 19:40 Ответить
 
 