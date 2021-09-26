Россия отправит в Мали частную военную компанию, - Лавров
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Власти Мали обратилась к российской частной военной компании (ПГК) для содействия в борьбе с террористами.
Об этом в субботу, 25 сентября, заявил глава МИД России Сергей Лавров, общаясь с журналистами в кулуарах Генассамблеи ООН, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на "Немецкую волну".
"Они обратились к частной военной компании из России в связи с тем, что, как я понимаю, Франция хочет существенно сократить свой военный контингент, там находился и должен был, как все понимали, бороться с террористами, засевших в районе под названием Кидаль ", - цитирует российского министра иностранных дел агентство ТАСС.
По словам Лаврова, у французских военных "ничего не получилось, и террористы там, по-прежнему правят бал".
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"Поскольку малийские власти оценили свои собственные способности как недостаточные без внешней поддержки и поскольку внешняя поддержка сокращается со стороны тех, кто обещал помогать искоренять терроризм, они обратились к частной российской военной компании", - заявил глава МИД РФ.
Накануне министр иностранных дел Мали Абдулай Диоп после встречи с Сергеем Лавровым в Нью-Йорке заявил, что не считает необходимым обсуждать с Россией сообщение о размещении в африканской стране российской частной военной компании Вагнера. "Нам не нужно обсуждать эту сферу, в частности этот вопрос. Мы лишь обсуждаем наше сотрудничество с Россией", - приводит его слова "Интерфакс".
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настамнет.
типо рашка и так грязная, а потом - вообще. и Китай потом заходит немного не грязный туда(руда, алмазы, то да се?)
Израиль бы сделал такое - после нашего ИЛ-а в Луганске. И без вопросов было бы - шо, это не мы, таки да, потратились на билет в Мали, но это таки не мы, хи-хи.
Дехто доводив,що нам потрібен свій Макрон...
Власти Мали обратились к частной военной компании.
На кого это рассчитано?
Мясо хоть и жилистое, смердящее, но всё таки, местные ещё не пробовали бурятов с мокшей, эрзей и прочие отбросы человечества из РФ. Так, что ДОБРОЙ ОХОТЫ вам, бамбара, мандика, фульбе, догоны и другие племена Мали, доброй охоты.
1. Вербовка, обучение, финансирование или иное материальное обеспечение наемника, а равно его использование в вооруженном конфликте или военных действиях -
наказываются лишением свободы на срок от четырех до восьми лет с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.
2. Те же деяния, совершенные лицом с использованием своего служебного положения или в отношении несовершеннолетнего, -
наказываются лишением свободы на срок от семи до пятнадцати лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет либо без такового.
3. Участие наемника в вооруженном конфликте или военных действиях -
наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет с ограничением свободы на срок до одного года либо без такового.