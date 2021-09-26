Росія відправить у Малі приватну військову компанію, - Лавров
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Влада Малі звернулася до російської приватної військової компанії (ПВК) для сприяння в боротьбі з терористами.
Про це в суботу, 25 вересня, заявив глава МЗС Росії Сергій Лавров, спілкуючись із журналістами в кулуарах Генасамблеї ООН, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Німецьку хвилю".
"Вони звернулися до приватної військової компанії з Росії у зв'язку з тим, що, як я розумію, Франція хоче суттєво скоротити свій військовий контингент, який там перебував і повинен був, як усі розуміли, боротися з терористами, що засіли в районі під назвою Кідаль", - цитує російського міністра закордонних справ агенція ТАСС.
За словами Лаврова, у французьких військових "нічого не вийшло, і терористи там, як і раніше, правлять бал".
"Оскільки малійська влада оцінила свої власні здібності як недостатні без зовнішньої підтримки і оскільки зовнішня підтримка скорочується з боку тих, хто обіцяв допомагати викорінювати тероризм, вони звернулися до приватної російської військової компанії", - стверджує глава МЗС РФ.
Напередодні міністр закордонних справ Малі Абдулай Діоп після зустрічі з Сергієм Лавровим у Нью-Йорку заявив, що не вважає за необхідне обговорювати з Росією повідомлення про розміщення в африканській країні російської приватної військової компанії Вагнера. "Нам не потрібно обговорювати цю сферу, зокрема це питання. Ми лише обговорюємо нашу співпрацю з Росією", - наводить його слова "Інтерфакс".
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настамнет.
типо рашка и так грязная, а потом - вообще. и Китай потом заходит немного не грязный туда(руда, алмазы, то да се?)
Израиль бы сделал такое - после нашего ИЛ-а в Луганске. И без вопросов было бы - шо, это не мы, таки да, потратились на билет в Мали, но это таки не мы, хи-хи.
Дехто доводив,що нам потрібен свій Макрон...
Власти Мали обратились к частной военной компании.
На кого это рассчитано?
Мясо хоть и жилистое, смердящее, но всё таки, местные ещё не пробовали бурятов с мокшей, эрзей и прочие отбросы человечества из РФ. Так, что ДОБРОЙ ОХОТЫ вам, бамбара, мандика, фульбе, догоны и другие племена Мали, доброй охоты.
1. Вербовка, обучение, финансирование или иное материальное обеспечение наемника, а равно его использование в вооруженном конфликте или военных действиях -
наказываются лишением свободы на срок от четырех до восьми лет с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.
2. Те же деяния, совершенные лицом с использованием своего служебного положения или в отношении несовершеннолетнего, -
наказываются лишением свободы на срок от семи до пятнадцати лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет либо без такового.
3. Участие наемника в вооруженном конфликте или военных действиях -
наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет с ограничением свободы на срок до одного года либо без такового.