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Росія відправить у Малі приватну військову компанію, - Лавров

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Росія відправить у Малі приватну військову компанію, - Лавров

Влада Малі звернулася до російської приватної військової компанії (ПВК) для сприяння в боротьбі з терористами.

Про це в суботу, 25 вересня, заявив глава МЗС Росії Сергій Лавров, спілкуючись із журналістами в кулуарах Генасамблеї ООН, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Німецьку хвилю".

"Вони звернулися до приватної військової компанії з Росії у зв'язку з тим, що, як я розумію, Франція хоче суттєво скоротити свій військовий контингент, який там перебував і повинен був, як усі розуміли, боротися з терористами, що засіли в районі під назвою Кідаль", - цитує російського міністра закордонних справ агенція ТАСС.

За словами Лаврова, у французьких військових "нічого не вийшло, і терористи там, як і раніше, правлять бал".

Також читайте: Росія хоче відправити тисячу "вагнерівців" на допомогу військовій хунті в Малі, - Times

"Оскільки малійська влада оцінила свої власні здібності як недостатні без зовнішньої підтримки і оскільки зовнішня підтримка скорочується з боку тих, хто обіцяв допомагати викорінювати тероризм, вони звернулися до приватної російської військової компанії", - стверджує глава МЗС РФ.

Напередодні міністр закордонних справ Малі Абдулай Діоп після зустрічі з Сергієм Лавровим у Нью-Йорку заявив, що не вважає за необхідне обговорювати з Росією повідомлення про розміщення в африканській країні російської приватної військової компанії Вагнера. "Нам не потрібно обговорювати цю сферу, зокрема це питання. Ми лише обговорюємо нашу співпрацю з Росією", - наводить його слова "Інтерфакс".

Читайте: Україна готова взяти участь у миротворчій місії ООН у Малі

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+25
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26.09.2021 13:11
+19
ну тепер Малі заживе....мабуть малійці не знають що відбувається після того як когось "захищає росія"...
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26.09.2021 13:08
+17
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26.09.2021 13:10
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ну тепер Малі заживе....мабуть малійці не знають що відбувається після того як когось "захищає росія"...
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26.09.2021 13:08 Відповісти
Даунбас кормит всю Украину = Мали кормит всю Африку !!!!! ***** введи !!!
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26.09.2021 13:10 Відповісти
100%...захист російськомовних малійців від каварнага Запада
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26.09.2021 13:13 Відповісти
треба захіщати Маліросію від хранцузьких загарбників
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26.09.2021 14:40 Відповісти
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26.09.2021 13:18 Відповісти
Якшо малійци погребують їсти смердючу кацап*ятину, хоч крокодилів підгодують.
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26.09.2021 14:19 Відповісти
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26.09.2021 13:10 Відповісти
До чего же похож)))
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26.09.2021 17:13 Відповісти
Новый вид бизнеса: отморозки на экспорт.
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26.09.2021 13:10 Відповісти
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26.09.2021 13:11 Відповісти
Это если чвк сожжёт там деревню - то страна тут не при делах.
настамнет.
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26.09.2021 13:12 Відповісти
росію прівлєкаєт будь-яке гівно у світі же можна пободатись із Заходом...типу "глабальнає вліяніє"
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26.09.2021 13:14 Відповісти
мммм, для Китая засталбливают место как вариант.
типо рашка и так грязная, а потом - вообще. и Китай потом заходит немного не грязный туда(руда, алмазы, то да се?)
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26.09.2021 13:43 Відповісти
Ну рашка прется туда ж строить и созидать, а убивать..( баротца
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26.09.2021 14:07 Відповісти
А эти террористы в Мали тоже паРашкой финансируются?..
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26.09.2021 13:16 Відповісти
Русские вооруженные глисты - хезай с кровью
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26.09.2021 13:22 Відповісти
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26.09.2021 13:23 Відповісти
Тфуууу......ясное дело надо помочь!.....дык это же исконная расссийская земля.....ну....как и Сирия. Один в один. Скрепы там, надо только поискать....
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26.09.2021 13:25 Відповісти
росиянские террористы едут бороться с малийским терроризмом
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26.09.2021 13:34 Відповісти
антонівський АН-124 щойно літав до Малі - https://www.youtube.com/watch?v=sVLxn_m2McI&ab_channel=DmytroAntonov
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26.09.2021 13:36 Відповісти
интересненько... а "частные военные компании" уже как-то узаконены на параше??? ну раз лавруха знает фсё о них и о их бизнесе тоже ))) (я понимаю что это беззаконие на параше практикуется с 90-х годов прошлого века...но чтобы так заговаривалась шкапа... это уже предел ... вернее беспредел)))
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26.09.2021 13:37 Відповісти
Позапрошлого. Еще царь Николашка отправлял дешевое пушечное мясо по всему миру. Бабьі еще нарожают.
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26.09.2021 17:08 Відповісти
Один Стингер и койоты, или что там - кушают жареное "жаркое"
Израиль бы сделал такое - после нашего ИЛ-а в Луганске. И без вопросов было бы - шо, это не мы, таки да, потратились на билет в Мали, но это таки не мы, хи-хи.
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26.09.2021 13:41 Відповісти
А разве ЧВК в РФ не противозаконны?
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26.09.2021 13:53 Відповісти
Поїдуть захищати *********** малійців?
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26.09.2021 13:54 Відповісти
Цей Мікрон всі африканські території впливу москалям поздавав.
Дехто доводив,що нам потрібен свій Макрон...
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26.09.2021 14:02 Відповісти
Непонятно как государство может послать частную компанию... Свистит как всегда.
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26.09.2021 14:12 Відповісти
Значит не такая она частная.
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26.09.2021 14:23 Відповісти
Уже часть народа назвали террористами... Провальщик-Калантарян(Египет,Ливия,Ирак и др.) как всегда пустобрех.Какая же собака там зарыта, что и туда хотят влезть?
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26.09.2021 14:15 Відповісти
це добре, це означає трупи. трупи свинособак
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26.09.2021 14:17 Відповісти
Вот она Малиросия!!
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26.09.2021 14:28 Відповісти
Вот он Малиновый рай.
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26.09.2021 16:34 Відповісти
Действительно, исконно посконная земля
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26.09.2021 22:48 Відповісти
Чем больше 200-х кацапов вернется в цинках, тем лучше для нас. Знакомый работал в Мали и Нигере в геологоразведке и счастлив, что вернулся живым. Нетерпимость к иностранцам с местным обычаем его ограбить или грохнуть оптимизма не прибавляют.
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26.09.2021 14:33 Відповісти
про "частную" компанию шпрехает сама лошадь. такие к*цапские "частные" компании. а хуже всего, что и бюджет кацапстана - тоже "частный" и достать этих "частников" чем-то мегатонным никто не хочет.
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26.09.2021 14:46 Відповісти
Ну от - хтось тут не знав, де і як можна виловити "вагнерівців"... Тепер може сміливо та спецоперативно їхаті в Малі, а не в якийсь Кот-д'Івуар, Конго чи де там наші славні миротворці з гідністю товчуться вдалі от родіни.
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26.09.2021 14:52 Відповісти
Земля им там шлакобетоном!
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26.09.2021 14:55 Відповісти
Россия отправит частную военную кампанию в Мали
Власти Мали обратились к частной военной компании.

На кого это рассчитано?
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26.09.2021 14:59 Відповісти
ВЧК-ЧВК...
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26.09.2021 15:09 Відповісти
Теперь Малийских зажиточных людей будут пытать рущьке асвабадителе, пока они асвабадителям не атдадут все, что имеют из ценностей.
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26.09.2021 15:20 Відповісти
Мало-мальски и в Мали сходим-думают малые чугунные головы в Кремле.
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26.09.2021 16:15 Відповісти
Я только ЗА и побольше туда загнать россиянских вояк. Пущай по пескам побегают, если Сирии-Ливии-ЦАР мало оказалось.
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26.09.2021 16:19 Відповісти
Не подскажите, в Мали каннибализм встречается?
Мясо хоть и жилистое, смердящее, но всё таки, местные ещё не пробовали бурятов с мокшей, эрзей и прочие отбросы человечества из РФ. Так, что ДОБРОЙ ОХОТЫ вам, бамбара, мандика, фульбе, догоны и другие племена Мали, доброй охоты.
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26.09.2021 16:38 Відповісти
террористы помогут террористам в борьбе против террористов..кек))смотрите не ********* там)
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26.09.2021 16:52 Відповісти
надеюсь, что этот расейский скот - очень быстро утилизируют......
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26.09.2021 17:28 Відповісти
Чим менше как цапів буде жити на світі тим для нас краще.
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26.09.2021 18:21 Відповісти
Типа в Раше есть "частные военные"... это у Путина что ли.. ( при его единоначалии и полным контролем над всем и вся) Не смешите мир....
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26.09.2021 19:06 Відповісти
Статья 359 Ук рф. Наемничество

1. Вербовка, обучение, финансирование или иное материальное обеспечение наемника, а равно его использование в вооруженном конфликте или военных действиях -
наказываются лишением свободы на срок от четырех до восьми лет с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.
2. Те же деяния, совершенные лицом с использованием своего служебного положения или в отношении несовершеннолетнего, -
наказываются лишением свободы на срок от семи до пятнадцати лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет либо без такового.
3. Участие наемника в вооруженном конфликте или военных действиях -
наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет с ограничением свободы на срок до одного года либо без такового.
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26.09.2021 19:40 Відповісти
 
 