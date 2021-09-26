Все контрснайперские группы ВСУ задействованы на Донбассе, - Залужный
Новости Цензор.НЕТ Происшествия
Все контрснайперские группы, которые есть в Вооруженных силах Украины, задействованы на Донбассе. Они находятся на переднем крае.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Радио Свобода" заявил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.
"Я докладываю и отвечаю, что все контрснайперские группы, которые у нас есть, сейчас на переднем крае. Все", - отметил он.
По его словам, некоторые контрснайперские радарные комплексы западного производства не совсем устраивают украинских военных.
"То есть если сегодня говорить о массированном применении радарных и оптических комплексов контрснайперской борьбы, то разговора такого не ведем. Но все, что можно применить, все винтовки, все снайперы, все тепловизоры, которые есть, все камеры ночного видения, которые есть, сейчас работают вместе с ними, все полностью", - добавил Залужный.
Пожалуйста, подождите...
може попросити Пороха ще снайперських гвинтівок докупити,
бо попередні куплені ним вже спизж..ні
2. гвинтівки є.. З ними працюють.. Єдине що якщо є вибір.. То снайпера выбирать щось інше
гвинтівка Зброяр Z-10 (.308 калібр) - 72 000 грн, приціл ******* Mark 4 6.5-20x50 LR/T - 55 000 грн.
гвинтівка Savage 110 - 67 000 грн., приціл Nightforce ATACR 5-25x56 - 135 000 грн.
Вбирають щось краще? Що? McMillan TAC-338 за 400 000 тисяч? чи Accuracy International AI-AX кал. .338 Lapua Mag за 550 000 тисяч? Чи тобі нагадати, що VPR-308 (вона ж Зброяр Z-10) офіційно прийняті на озброєння ВСУ?
Это что за такая страна-производитель?
Ты еще скажи где конкретно они находятся...
Бинокли производства ссср это самое то
Не устраивать может например чувствительность или заметность для противника, того же снайпера.
Кроме того, импортными являются и товары произведенные российскими предприятиями. Они могут своими ТТХ существенно уступать "еще более импортным" аналогам.
Но эти 5% лечатся, если симмитировать поднятие камня с земли.
Если нападают агрессивные собаки, не стесняйтесь делать демонстративно вид, что поднимаете камни с земли. Можно даже низким голосом громко и грозно крикнуть СТОЯТЬ, НЕЛЬЗЯ. Главное интонация и чтобы они не почувствовали в тебе жертву!)
Они сразу передумают нападать и будут держать дистанцию. Мало ли что.
- Софочка... от вчера ты сказала штоб я почистил карманы своих брук - ты стирать их будешь..
- ну..
- я почистил... отут еще вечером лежало 2 мятые двадцатки и сотня...
- и шо?
- а то шо, Софочка.. сотня там уже не лежит... другой бы припадошный уже убил бы за это...
- ой не смеши... хто ж тебя идиота тогда потом хоронить будет?
Россия всем рассказывает про то, что она ядерная держава, про радиоактивный пепел и другие аналоговнеты. Она что, значит слила свои ядерные силы и ВПК?
Где-то в статье указаны координаты расположения?
Поки покращань у війську немає. Гроші не виплачені.
Взагалі борг уряду перед військовими у період війни це ЗЛОЧИН.