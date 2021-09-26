Усі контрснайперські групи ЗСУ задіяні на Донбасі, - Залужний
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Усі контрснайперські групи, які є в Збройних силах України, задіяні на Донбасі. Вони перебувають на передньому краї.
Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "Радіо Свобода" заявив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.
"Я доповідаю і відповідаю, що всі контрснайперські групи, які у нас є, зараз на передньому краї. Усі", - зазначив він.
За його словами, деякі контрснайперські радарні комплекси західного виробництва не зовсім влаштовують українських військових.
"Тобто якщо сьогодні говорити про масове застосування радарних і оптичних комплексів контрснайперської боротьби, то про це не йдеться. Але все, що можна застосувати, всі гвинтівки, всі снайпери, всі тепловізори, які є, всі камери нічного бачення, які є, зараз працюють разом з ними, всі повністю ", - додав Залужний.
Будь ласка, зачекайте...
може попросити Пороха ще снайперських гвинтівок докупити,
бо попередні куплені ним вже спизж..ні
2. гвинтівки є.. З ними працюють.. Єдине що якщо є вибір.. То снайпера выбирать щось інше
гвинтівка Зброяр Z-10 (.308 калібр) - 72 000 грн, приціл ******* Mark 4 6.5-20x50 LR/T - 55 000 грн.
гвинтівка Savage 110 - 67 000 грн., приціл Nightforce ATACR 5-25x56 - 135 000 грн.
Вбирають щось краще? Що? McMillan TAC-338 за 400 000 тисяч? чи Accuracy International AI-AX кал. .338 Lapua Mag за 550 000 тисяч? Чи тобі нагадати, що VPR-308 (вона ж Зброяр Z-10) офіційно прийняті на озброєння ВСУ?
Это что за такая страна-производитель?
Ты еще скажи где конкретно они находятся...
Бинокли производства ссср это самое то
Не устраивать может например чувствительность или заметность для противника, того же снайпера.
Кроме того, импортными являются и товары произведенные российскими предприятиями. Они могут своими ТТХ существенно уступать "еще более импортным" аналогам.
Но эти 5% лечатся, если симмитировать поднятие камня с земли.
Если нападают агрессивные собаки, не стесняйтесь делать демонстративно вид, что поднимаете камни с земли. Можно даже низким голосом громко и грозно крикнуть СТОЯТЬ, НЕЛЬЗЯ. Главное интонация и чтобы они не почувствовали в тебе жертву!)
Они сразу передумают нападать и будут держать дистанцию. Мало ли что.
- Софочка... от вчера ты сказала штоб я почистил карманы своих брук - ты стирать их будешь..
- ну..
- я почистил... отут еще вечером лежало 2 мятые двадцатки и сотня...
- и шо?
- а то шо, Софочка.. сотня там уже не лежит... другой бы припадошный уже убил бы за это...
- ой не смеши... хто ж тебя идиота тогда потом хоронить будет?
Россия всем рассказывает про то, что она ядерная держава, про радиоактивный пепел и другие аналоговнеты. Она что, значит слила свои ядерные силы и ВПК?
Где-то в статье указаны координаты расположения?
Поки покращань у війську немає. Гроші не виплачені.
Взагалі борг уряду перед військовими у період війни це ЗЛОЧИН.