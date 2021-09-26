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Усі контрснайперські групи ЗСУ задіяні на Донбасі, - Залужний

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Усі контрснайперські групи ЗСУ задіяні на Донбасі, - Залужний

Усі контрснайперські групи, які є в Збройних силах України, задіяні на Донбасі. Вони перебувають на передньому краї.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "Радіо Свобода" заявив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

 "Я доповідаю і відповідаю, що всі контрснайперські групи, які у нас є, зараз на передньому краї. Усі", - зазначив він.

За його словами, деякі контрснайперські радарні комплекси західного виробництва не зовсім влаштовують українських військових.

"Тобто якщо сьогодні говорити про масове застосування радарних і оптичних комплексів контрснайперської боротьби, то про це не йдеться. Але все, що можна застосувати, всі гвинтівки, всі снайпери, всі тепловізори, які є, всі камери нічного бачення, які є, зараз працюють разом з ними, всі повністю ", - додав Залужний.

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Топ коментарі
+13
По его словам, некоторые контрснайперские радарные комплексы западного производства не совсем устраивают украинских военных. Источник: https://censor.net/ru/n3290449


Бинокли производства ссср это самое то
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26.09.2021 14:15
+9
щось погано працюють наші контрснайпери

може попросити Пороха ще снайперських гвинтівок докупити,
бо попередні куплені ним вже спизж..ні
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26.09.2021 14:50
+8
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26.09.2021 15:13
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щось погано працюють наші контрснайпери

може попросити Пороха ще снайперських гвинтівок докупити,
бо попередні куплені ним вже спизж..ні
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26.09.2021 14:50 Відповісти
Ну да.....вам з дивана видніше)))чи ви думаєте то так легко вирахувати снайпера,а потім ліувідувати???всі такі розумні,а як в армію іти но немає кому всі до Польщі втекли.....і звідти дуже сердечно підтримують армію яка гниє в болоті і потерпає від обстрілів.....
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26.09.2021 16:29 Відповісти
1. Паця барижне передало самі дешеві гвинтівки свого класу.. Бо цілю був піар а не допомога..
2. гвинтівки є.. З ними працюють.. Єдине що якщо є вибір.. То снайпера выбирать щось інше
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26.09.2021 17:46 Відповісти
А можеш не брехати? Порох передав не гвинтівки, а снайперські комплекси, тобто - гвинтівка + оптика+аксесуари. Не вдаючись в аксесуари
гвинтівка Зброяр Z-10 (.308 калібр) - 72 000 грн, приціл ******* Mark 4 6.5-20x50 LR/T - 55 000 грн.
гвинтівка Savage 110 - 67 000 грн., приціл Nightforce ATACR 5-25x56 - 135 000 грн.
Вбирають щось краще? Що? McMillan TAC-338 за 400 000 тисяч? чи Accuracy International AI-AX кал. .338 Lapua Mag за 550 000 тисяч? Чи тобі нагадати, що VPR-308 (вона ж Зброяр Z-10) офіційно прийняті на озброєння ВСУ?
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26.09.2021 20:23 Відповісти
Что сказать то хотел,хрюсский упссссс?
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26.09.2021 15:25 Відповісти
"западного производства"

Это что за такая страна-производитель?
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26.09.2021 14:13 Відповісти
усe що нeукранського вироbництва
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26.09.2021 14:33 Відповісти
"іномарка марки іномарка"
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26.09.2021 14:52 Відповісти
Виробицтва країн західніше наших кордонів ... "Захід" - є такий термін.
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26.09.2021 15:52 Відповісти
Идиот.
Ты еще скажи где конкретно они находятся...
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26.09.2021 14:13 Відповісти
Чому така експресія ? Він же адреси не назвав ??
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26.09.2021 15:51 Відповісти
По его словам, некоторые контрснайперские радарные комплексы западного производства не совсем устраивают украинских военных. Источник: https://censor.net/ru/n3290449


Бинокли производства ссср это самое то
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26.09.2021 14:15 Відповісти
По перше - така інфа мала би бути "таємно", по друге - це піпець! А як бути у випадку повномасштабного наступу? Там в ГШ ідіоти, чи що?
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26.09.2021 14:19 Відповісти
Ні чого секретного тут нема, він же не каже де і скільки!!!! То навпаки погана інфа для монголоїдів, тепер треба добре подумати ніж йти на пошуки жертви, шо вони тепер теж під прицілом!!!!Все дуже добре, і до речі коли останній раз ти чув о загибелі нашого воїна від снайперської кулі????? Ото ж, давно!!!!!!!!
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26.09.2021 14:51 Відповісти
Ото ж не давно. Кожен тиждень 1-2 є. Мабуть у ВАС погана інформація.
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26.09.2021 17:04 Відповісти
Якщо порівняти що було в серпні.. То обстрілів явно менше
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26.09.2021 17:50 Відповісти
это намек на волонтеров, которые за собранные по копейке деньги привозят все что смогут купить? или на подаренные от закордонных партнеров и диаспоры ? а какие устраивают? что-то из украинского??? что?
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26.09.2021 14:20 Відповісти
а какие устраивают? что-то из украинского??? что?
Не устраивать может например чувствительность или заметность для противника, того же снайпера.
Кроме того, импортными являются и товары произведенные российскими предприятиями. Они могут своими ТТХ существенно уступать "еще более импортным" аналогам.
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26.09.2021 15:14 Відповісти
i для зв"язку iз тeмою саттi ти повинeн додати що e-шокр європeського вироbництва
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26.09.2021 14:37 Відповісти
Не на всех собак шокер действует. На некоторых 5% даже наоборот - становятся агрессивными.
Но эти 5% лечатся, если симмитировать поднятие камня с земли.
Если нападают агрессивные собаки, не стесняйтесь делать демонстративно вид, что поднимаете камни с земли. Можно даже низким голосом громко и грозно крикнуть СТОЯТЬ, НЕЛЬЗЯ. Главное интонация и чтобы они не почувствовали в тебе жертву!)
Они сразу передумают нападать и будут держать дистанцию. Мало ли что.
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26.09.2021 14:47 Відповісти
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26.09.2021 15:13 Відповісти
Да уж ... это же просто какая-то hard-euthanasia
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26.09.2021 15:22 Відповісти
***
- Софочка... от вчера ты сказала штоб я почистил карманы своих брук - ты стирать их будешь..
- ну..
- я почистил... отут еще вечером лежало 2 мятые двадцатки и сотня...
- и шо?
- а то шо, Софочка.. сотня там уже не лежит... другой бы припадошный уже убил бы за это...
- ой не смеши... хто ж тебя идиота тогда потом хоронить будет?
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26.09.2021 15:44 Відповісти
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26.09.2021 15:46 Відповісти
что и требовалось доказать.
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26.09.2021 14:37 Відповісти
ну i який у них дозвiл? просто там bути щob тиловi криси iх отак зливали?
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26.09.2021 14:39 Відповісти
Каким образом их слили?
Россия всем рассказывает про то, что она ядерная держава, про радиоактивный пепел и другие аналоговнеты. Она что, значит слила свои ядерные силы и ВПК?
Где-то в статье указаны координаты расположения?
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26.09.2021 15:34 Відповісти
дурак ти. питання у тому нахляпа казати що там усi? iх пoрахують i bудут знати кiлькiсть. чи парашка тeж сказала скiльки у нei чoго з ядрноi зbроi?
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26.09.2021 20:40 Відповісти
Дебіл.. Що про Тебе ще сказати
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26.09.2021 17:54 Відповісти
у тebe комeнт iз сeрii "аbи шо ляпнуть щоb нe мовчки" . зазвичай bуває при запорi мислi i поносi слiв.
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26.09.2021 20:46 Відповісти
Не совсем понял Залужного, что значит "все снайперы задействованы на передовой"? А северное и южное направления, где необходимы свои многочисленные снайперские группы, а резерв на случай большого вторжения?... А вообще-то немного странновато и слегка стыдно руководству должно быть что на 8-м году войны у нас проблемы со столь актуальным снайперским делом, зато корветы и десятки катеров заказали. Правильные ли приоритеты или пох на них, главное свои откаты на крупных заказах получить? Кстати Шмыголь в курсе этих вопросов, или так же, как и с невыплатами военным задолженностей да и Данилову неплохо бы обратить своё внимание и заодно слегка отвлечься от санкционного угара
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26.09.2021 14:46 Відповісти
Ті задіяні, що іще лишились у війську, а їх зовсім мало. Якраз вистачить, щоб зеленський зміг здати позиції хутлєру.
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26.09.2021 14:59 Відповісти
Цей ваш Залужний, зелений популіст.
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26.09.2021 14:54 Відповісти
Щось забагато він говорить. Я не вірю в правдивість цих слів. На жаль. Захопився генерал посадою, а не справою.
Поки покращань у війську немає. Гроші не виплачені.
Взагалі борг уряду перед військовими у період війни це ЗЛОЧИН.
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26.09.2021 14:58 Відповісти
вернули парней на 0 где то с недели 2 назад
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26.09.2021 15:27 Відповісти
Может быть "они" и есть, а результат есть или нет?
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26.09.2021 15:29 Відповісти
и сколько русни они ликвидировали?
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26.09.2021 17:22 Відповісти
Для цього потрібно було лише сім років.
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26.09.2021 21:19 Відповісти
НЕОБХОДИМО ОБРАБАТЫВАТЬ АРТОЙ И ПОДДЕРЖКА С ВОЗДУХА !!! МЫ ИМЕЕМ ПРАВО ВРАГА НА СВОЕЙ ТЕРРИТОРИИ ИМЕТЬ ВО ВСЕ ДЫРЫ !!!
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27.09.2021 11:51 Відповісти
 
 