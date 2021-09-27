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Россия начинает масштабные военные учения в оккупированном Крыму

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Россия начинает масштабные военные учения в оккупированном Крыму

Министерство обороны России объявило 27 сентября о проведении на полигоне Опук в оккупированном Крыму масштабных учений десантно-штурмового и артиллерийского полков Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения ВДВ с участием около двух тысяч военнослужащих и более 100 единиц боевой и специальной техники.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

Как сообщили в пресс-службе российского военного ведомства, подразделения отработают ведение обороны, в ходе которой выполнят упражнения боевых стрельб огнем из штатного вооружения боевой техники совместно с зенитно-ракетными, противотанковыми, огнеметными, артиллерийскими и снайперскими подразделениями.

"Учения начнутся с марш-броска подразделений к месту выполнения задач. Для этого используют боевые машины десанта БМД-4М и бронетранспортеры БТР-МДМ "Ракушка", поступившие летом этого года в соединение. Десантники проведут тренировку организации маневренной обороны днем и ночью. А в заключительном этапе учения запланированы наступательные действия, наносящие урон условному противнику огнем из танков Т-72Б3, 120-мм самоходно-артиллерийских орудий 2С9 "Нона-С" и 122-мм гаубиц Д-30", – говорится в сообщении.

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По данным Минобороны России, во время учений в Крыму российские военные задействуют различные виды вооружения, в том числе автоматы АК-12, пулеметы "Печенег", гранатометы РПГ-7Д, 12,7-мм крупнокалиберный пулемет "Корд", реактивный пехотный огнемет РПО-А "Шмель", автоматический 30-мм гранатомет АГС-30, снайперское вооружение.
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Топ комментарии
+13
В захваченном Крыму военные учения....,вместо зоны отдыха для всего Мира...стадо Мавзолейных баранов,сравните хорватский остров Брач где денег отдыхающих со всего Мира,больше чем ваше крымское дерьмо типа Концлагерь....
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27.09.2021 10:50
+8
Годовой бюджет штата Калифорния,больше чем бюджет всей срани РАБссийской....зято вяликия и магучия стадо баранов... угораю с вас....
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27.09.2021 10:54
+6
По ходу самолёты уже закончились !
Годовой план по падениям - перевыполнен !
Начинаем топить и переворачивать танки !
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27.09.2021 11:07
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В захваченном Крыму военные учения....,вместо зоны отдыха для всего Мира...стадо Мавзолейных баранов,сравните хорватский остров Брач где денег отдыхающих со всего Мира,больше чем ваше крымское дерьмо типа Концлагерь....
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27.09.2021 10:50 Ответить
а типа с солдатами наты и биндерами было б лучше? фашиствуйте молча, молодой человек, зигуйте там себе обзигуйтесь, низавидуйте...
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27.09.2021 12:14 Ответить
Чего ето тьІ ордьІнский наци так взбеленился? рассея вперде.
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27.09.2021 12:59 Ответить
Фашисты в кремле сидят и при этом громче всех кричат "фашизм не пройдет"
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27.09.2021 14:49 Ответить
а с кем воюют то в фантомами с собственными страхами и фобиями...
доиграются что полуостров Крым таки станет островом причем сие все больше и больше становиться к истине прорыть канал Черное море-=Азовское море по севру границы... и точка...пусть барахтаются в навозе.. конечно в идеале разрушить лучше чем потерять но то предоставим природе лет через 50 прогнозом Крым практически весь пойдет в море..
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27.09.2021 10:54 Ответить
Покажи пример.За лопатой и вперед!
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27.09.2021 18:57 Ответить
Годовой бюджет штата Калифорния,больше чем бюджет всей срани РАБссийской....зято вяликия и магучия стадо баранов... угораю с вас....
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27.09.2021 10:54 Ответить
Ну-ну,***** разом зі своєю недодержавою із чорт зна яким оної найменуванням ( одні називають *****станом,другі підерефією,треті-улусією, і козломордостаном ,росія-найменування не підходяще,бо викрадено у бандеро-жидо-фашистів.а значить- екстреміське), не знає куди дівати бабоси. Всі мешканці оної територіальної одиниці,починаючи із самого пуцика і кінчаючи останнім волоцюгою із якогось замагаданського мухосранська справляють нужду у золоті унітази (куди там дирівському шапкокраду!), живуть буквально усі у тепло-прохлдлдних триповерхових котеджах зі всіма зручностями, їдять сало-м"со-масло-білий хліб намащений чорною ікрою і запивають оте все добро чудовим баварським пивом,катаються по фантастичної якості асфальтним дорогам і,взагалі, користуються, причому абсолютно безоплатно, усіма благами ********* світу подібними до райських. Отже,що там скупитись на парочку-другу лярдів американських рублів заради розваги, на якісь такі-сякі войнушки, військові навчанюшки із хоробрими тир-пирами у всі сторони світу. Ото для того,щоби всі боялись,щоб не насміхались і на кацапське суціль вкрадене добро не зазіхались!
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27.09.2021 12:28 Ответить
Чим крутіше тренд зростання світових цін на вуглеводні, тим більше за парєбріком навчань.
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27.09.2021 10:55 Ответить
Вчера Украинские и американские десантники десантировались успешно...причем с нескольких американских самолетов С-130....
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27.09.2021 10:55 Ответить
Я только за! Но, Вася, готов ли ты десантироваться в первых рядах?
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27.09.2021 10:59 Ответить
Не знаю как Порошенко, но тьІ точно уже не осидишься в тьІлу. Хватит гибнуть другим. Не хотите что вас, ваших жен и дочек имели кадьІровцьІ защищайтесь.
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27.09.2021 13:02 Ответить
Учения в Украине идут и сейчас....причем 15 стран НАТО участвующих в них прислали нехилые вооружения и технику...
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27.09.2021 10:56 Ответить
ты думаешь что ты тонкий троль ))
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27.09.2021 14:54 Ответить
Учения Украина-НАТО "Rapid Trident" проходят на Яворовском полигоне...,другие учения "Объединенные усилия" проходят в других областях Украины на полигонях в Николаевской и Одесской области....потому крысы Путлера типа ответочку сооррудили....крысы трусливые Ольги **********
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27.09.2021 11:04 Ответить
По ходу самолёты уже закончились !
Годовой план по падениям - перевыполнен !
Начинаем топить и переворачивать танки !
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27.09.2021 11:07 Ответить
Крым выполняет особое поручение ЦРУ и Пентагона по развалу РАБссии.... ДАУНбасс на похвате...
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27.09.2021 11:07 Ответить
.... военные учения... Ни чему другому мацкали не хотят учится,да и не способны
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27.09.2021 11:16 Ответить
от уж воїнстивєнниє ідіоти...скоро жрать не буде що, а їм все ученія подавай
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27.09.2021 11:53 Ответить
Одновременно начались учения РВСН под Нижним Тагилом.Судя по картам ГУГЛ подземные шахты ракет уже пропали,показательно понастроили ангаров и много чего другого,но судя по всему-камуфляж.Говорят, примут участие около 3х тыс военных.Раньше в этой дивизии было больше военных.Ну да США отследят лучше ,чем я.Старые техздания даже не перекрыли толком,все в рубероидных заплатах..В общем -блеф...
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27.09.2021 11:57 Ответить
А 2х1х2 рити будуть , як один з видів тренування?
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27.09.2021 12:11 Ответить
ЧТО Б ИХ МЫШИ ПОГРЫЗЛИ !)
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27.09.2021 12:16 Ответить
aaaaa))) мокші на ракушках їдуть в Опук
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27.09.2021 12:42 Ответить
Х#йло любитель понтов...бряцанье затвором это устрашение чтоб боялись.
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27.09.2021 13:36 Ответить
Они это от чувства страха перед возможным наступлением ВСУ проводят.
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27.09.2021 14:21 Ответить
Не надо недооценивать Украину или как то пытаться запугать нас. Если пуйло вдруг решит пойти на нас со стороны Крыма или если начнётся полномасштабная эскалация конфликта на Донбассе, поверьте, Украина даст достойный отпор. У нас уже не та армия что была в 2014 году, это во первых, а во вторых, в случае наступления РФ, Украина уже не будет соблюдать минские соглашения, а имеет право применять любое оружие, которое есть в наличии для защиты страны. Так что пусть Вальдемар Фюррерович хорошо подумает, прежде чем нападать на Украину!!!
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27.09.2021 17:17 Ответить
Для поддержания боевого духа такие речи, конечно, весьма полезны, но Вы же понимаете, что в случае полномасштабного нападения никакого такого суперотпора ВС Украины русским дать не смогут. Полторы-две недели ударов и всё.
Потому что армия Украины почему-то упрямо грезит бронетанковыми колоннами русских в направлении на Киев и в этом направлении и работает,.

Тогда как русские не будут так делать.
Им не надо оккупировать Украину. Это бессмысленно. Они не удержат её, это как Афган будет.
Они уничтожат военные объекты и ключевые объекты инфраструктуры. Когда всё будет выбито, возможно и пустят бригаду, чтобы сделать коридор через Мариуполь на Крым.
Но ничего такого в стиле танковых колонн за горизонт не будет.
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27.09.2021 17:28 Ответить
Можно стрелять по местной вате, они хотят умереть в росии.
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27.09.2021 18:23 Ответить
Та то пусте,я так вважаю. То застаріла,але не позбавлена актуальності інформація. Тут ще один "брат",ще один споглядач дупи деменцфюрера рашенрейху, збирається увіпхатися до нас з превенціями своєі шкурної "безпеки"... Хоче скористатися незмірними зазіханнями деменцфюрера на ісконно рузьге і на певно ж градам і танкамдеменцфюрера таких самих,як він, мишебратьєф, робить стартові позиції на вторгнення до нас. https://youtu.be/9ZbudyFtd3g?list=TLPQMjcwOTIwMjFpbEe02rMeTg То Портников. Розумний аналітик, безпосередньо ЖУРНАЛІСТ. Більше додати нема чого. То ж аналізуйте і не шукайте ще ЧОГОСЬ. Не іґноруйте повчальні факти світової історії, чи ж ви мазохісти якісь? БРАТНІХ держав не існувало ніколи. Були тільки ТИМЧАСОВІ політичні домовленості та запевняння, котрі ПОРУШУВАЛИСЬ, що маємо зараз,і за те знову платимо великою кров'ю....
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27.09.2021 21:13 Ответить
 
 