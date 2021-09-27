Россия начинает масштабные военные учения в оккупированном Крыму
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Министерство обороны России объявило 27 сентября о проведении на полигоне Опук в оккупированном Крыму масштабных учений десантно-штурмового и артиллерийского полков Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения ВДВ с участием около двух тысяч военнослужащих и более 100 единиц боевой и специальной техники.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.
Как сообщили в пресс-службе российского военного ведомства, подразделения отработают ведение обороны, в ходе которой выполнят упражнения боевых стрельб огнем из штатного вооружения боевой техники совместно с зенитно-ракетными, противотанковыми, огнеметными, артиллерийскими и снайперскими подразделениями.
"Учения начнутся с марш-броска подразделений к месту выполнения задач. Для этого используют боевые машины десанта БМД-4М и бронетранспортеры БТР-МДМ "Ракушка", поступившие летом этого года в соединение. Десантники проведут тренировку организации маневренной обороны днем и ночью. А в заключительном этапе учения запланированы наступательные действия, наносящие урон условному противнику огнем из танков Т-72Б3, 120-мм самоходно-артиллерийских орудий 2С9 "Нона-С" и 122-мм гаубиц Д-30", – говорится в сообщении.
По данным Минобороны России, во время учений в Крыму российские военные задействуют различные виды вооружения, в том числе автоматы АК-12, пулеметы "Печенег", гранатометы РПГ-7Д, 12,7-мм крупнокалиберный пулемет "Корд", реактивный пехотный огнемет РПО-А "Шмель", автоматический 30-мм гранатомет АГС-30, снайперское вооружение.
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доиграются что полуостров Крым таки станет островом причем сие все больше и больше становиться к истине прорыть канал Черное море-=Азовское море по севру границы... и точка...пусть барахтаются в навозе.. конечно в идеале разрушить лучше чем потерять но то предоставим природе лет через 50 прогнозом Крым практически весь пойдет в море..
Годовой план по падениям - перевыполнен !
Начинаем топить и переворачивать танки !
Потому что армия Украины почему-то упрямо грезит бронетанковыми колоннами русских в направлении на Киев и в этом направлении и работает,.
Тогда как русские не будут так делать.
Им не надо оккупировать Украину. Это бессмысленно. Они не удержат её, это как Афган будет.
Они уничтожат военные объекты и ключевые объекты инфраструктуры. Когда всё будет выбито, возможно и пустят бригаду, чтобы сделать коридор через Мариуполь на Крым.
Но ничего такого в стиле танковых колонн за горизонт не будет.