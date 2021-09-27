Россия начинает масштабные военные учения в оккупированном Крыму

Министерство обороны России объявило 27 сентября о проведении на полигоне Опук в оккупированном Крыму масштабных учений десантно-штурмового и артиллерийского полков Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения ВДВ с участием около двух тысяч военнослужащих и более 100 единиц боевой и специальной техники.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

Как сообщили в пресс-службе российского военного ведомства, подразделения отработают ведение обороны, в ходе которой выполнят упражнения боевых стрельб огнем из штатного вооружения боевой техники совместно с зенитно-ракетными, противотанковыми, огнеметными, артиллерийскими и снайперскими подразделениями.

"Учения начнутся с марш-броска подразделений к месту выполнения задач. Для этого используют боевые машины десанта БМД-4М и бронетранспортеры БТР-МДМ "Ракушка", поступившие летом этого года в соединение. Десантники проведут тренировку организации маневренной обороны днем и ночью. А в заключительном этапе учения запланированы наступательные действия, наносящие урон условному противнику огнем из танков Т-72Б3, 120-мм самоходно-артиллерийских орудий 2С9 "Нона-С" и 122-мм гаубиц Д-30", – говорится в сообщении.

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По данным Минобороны России, во время учений в Крыму российские военные задействуют различные виды вооружения, в том числе автоматы АК-12, пулеметы "Печенег", гранатометы РПГ-7Д, 12,7-мм крупнокалиберный пулемет "Корд", реактивный пехотный огнемет РПО-А "Шмель", автоматический 30-мм гранатомет АГС-30, снайперское вооружение.