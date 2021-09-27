Росія починає масштабні військові навчання в окупованому Криму

Міністерство оборони Росії оголосило 27 вересня про проведення на полігоні Опук у Криму масштабних навчань десантно-штурмового й артилерійського полків Новоросійського гвардійського десантно-штурмового гірського з'єднання ВДВ за участю близько двох тисяч військовослужбовців і понад 100 одиниць бойової та спеціальної техніки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.

Як повідомили в пресслужбі російського військового відомства, підрозділи відпрацюють ведення оборони, під час якого виконають вправи бойових стрільб вогнем зі штатного озброєння бойової техніки спільно з зенітно-ракетними, протитанковими, вогнеметними, артилерійськими і снайперськими підрозділами.

"Навчання розпочнуться з марш-кидка підрозділів до місця виконання завдань. Для цього використовують бойові машини десанту БМД-4М і бронетранспортери БТР-МДМ "Ракушка", що надійшли влітку цього року в з'єднання. Десантники проведуть тренування організації маневреної оборони вдень і вночі. А в заключному етапі навчання заплановано наступальні дії, що завдають шкоди умовному противнику вогнем з танків Т-72Б3, 120-мм самохідно-артилерійських знарядь 2С9 "Нона-С" і 122-мм гаубиць Д-30", - сказано в повідомленні.

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За даними Міноборони Росії, під час навчань у Криму російські військові задіють різні види озброєння, зокрема автомати АК-12, кулемети "Печеніг", гранатомети РПГ-7Д, 12,7-мм крупнокаліберний кулемет "Корд", реактивний піхотний вогнемет РПО -А "Джміль", автоматичний 30-мм гранатомет АГС-30, снайперське озброєння.