Росія починає масштабні військові навчання в окупованому Криму
Міністерство оборони Росії оголосило 27 вересня про проведення на полігоні Опук у Криму масштабних навчань десантно-штурмового й артилерійського полків Новоросійського гвардійського десантно-штурмового гірського з'єднання ВДВ за участю близько двох тисяч військовослужбовців і понад 100 одиниць бойової та спеціальної техніки.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.
Як повідомили в пресслужбі російського військового відомства, підрозділи відпрацюють ведення оборони, під час якого виконають вправи бойових стрільб вогнем зі штатного озброєння бойової техніки спільно з зенітно-ракетними, протитанковими, вогнеметними, артилерійськими і снайперськими підрозділами.
"Навчання розпочнуться з марш-кидка підрозділів до місця виконання завдань. Для цього використовують бойові машини десанту БМД-4М і бронетранспортери БТР-МДМ "Ракушка", що надійшли влітку цього року в з'єднання. Десантники проведуть тренування організації маневреної оборони вдень і вночі. А в заключному етапі навчання заплановано наступальні дії, що завдають шкоди умовному противнику вогнем з танків Т-72Б3, 120-мм самохідно-артилерійських знарядь 2С9 "Нона-С" і 122-мм гаубиць Д-30", - сказано в повідомленні.
За даними Міноборони Росії, під час навчань у Криму російські військові задіють різні види озброєння, зокрема автомати АК-12, кулемети "Печеніг", гранатомети РПГ-7Д, 12,7-мм крупнокаліберний кулемет "Корд", реактивний піхотний вогнемет РПО -А "Джміль", автоматичний 30-мм гранатомет АГС-30, снайперське озброєння.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
доиграются что полуостров Крым таки станет островом причем сие все больше и больше становиться к истине прорыть канал Черное море-=Азовское море по севру границы... и точка...пусть барахтаются в навозе.. конечно в идеале разрушить лучше чем потерять но то предоставим природе лет через 50 прогнозом Крым практически весь пойдет в море..
Годовой план по падениям - перевыполнен !
Начинаем топить и переворачивать танки !
Потому что армия Украины почему-то упрямо грезит бронетанковыми колоннами русских в направлении на Киев и в этом направлении и работает,.
Тогда как русские не будут так делать.
Им не надо оккупировать Украину. Это бессмысленно. Они не удержат её, это как Афган будет.
Они уничтожат военные объекты и ключевые объекты инфраструктуры. Когда всё будет выбито, возможно и пустят бригаду, чтобы сделать коридор через Мариуполь на Крым.
Но ничего такого в стиле танковых колонн за горизонт не будет.