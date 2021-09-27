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Погиб под собственными колесами: на Львовщине автомобиль перевернулся и раздавил водителя

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Погиб под собственными колесами: на Львовщине автомобиль перевернулся и раздавил водителя

Вечером 26 сентября, вблизи села Высич во Львовской области погиб водитель.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Департамента по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА.

"26 сентября около 18:45 водитель автомобиля "УАЗ 469", житель пгт. Немиров Яворивского района 1981 года рождения, на лесной дороге вблизи с. Высич Яворивского района не справился с управлением и совершил наезд на дерево", - сказано в сообщении.

Отмечается, что при попытке вытащить автомобиль с помощью устройства "Лебедка", автомобиль перевернулся на водителя, в результате чего последний погиб на месте происшествия.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

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Топ комментарии
+2
Нет слов, глупая смерть. Жаль.
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27.09.2021 11:21
+2
судьбу не нае-ёшь...сказано в морг,значит в морг.
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27.09.2021 11:31
+2
Под собственными колёсами...
Обычно пишут "под колёсами собственного автомобиля"...
А впрочем, колёса у водилы тоже были собственные.
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27.09.2021 11:33
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Нет слов, глупая смерть. Жаль.
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27.09.2021 11:21 Ответить
ну тут все понятно
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27.09.2021 11:21 Ответить
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27.09.2021 11:28 Ответить
УАЗ опасен для здоровья.
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27.09.2021 11:30 Ответить
уаз, американская копия 40х. поэтому важно другое - кто за рулем.
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27.09.2021 11:48 Ответить
судьбу не нае-ёшь...сказано в морг,значит в морг.
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27.09.2021 11:31 Ответить
Под собственными колёсами...
Обычно пишут "под колёсами собственного автомобиля"...
А впрочем, колёса у водилы тоже были собственные.
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27.09.2021 11:33 Ответить
Когда у зеленского будет передоз. Так и запишем: "под собственными колесами"
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27.09.2021 11:36 Ответить
А тебе напишем: "под плинтусом Маккартни".
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27.09.2021 11:37 Ответить
Клубні покатушки?
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27.09.2021 11:44 Ответить
Трагедия, человек погиб. А тут в коментах шутники-весельчаки собрались - ох, блин, весело. Не понимаю
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27.09.2021 12:08 Ответить
 
 