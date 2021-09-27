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Погиб под собственными колесами: на Львовщине автомобиль перевернулся и раздавил водителя
Новости Цензор.НЕТ Происшествия
Вечером 26 сентября, вблизи села Высич во Львовской области погиб водитель.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Департамента по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА.
"26 сентября около 18:45 водитель автомобиля "УАЗ 469", житель пгт. Немиров Яворивского района 1981 года рождения, на лесной дороге вблизи с. Высич Яворивского района не справился с управлением и совершил наезд на дерево", - сказано в сообщении.
Отмечается, что при попытке вытащить автомобиль с помощью устройства "Лебедка", автомобиль перевернулся на водителя, в результате чего последний погиб на месте происшествия.
Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Топ комментарии
+2 Игорь Билык
показать весь комментарий27.09.2021 11:21
+2 юрий П cf937564
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+2 Максим Максимович b5166c8f
показать весь комментарий27.09.2021 11:33
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Обычно пишут "под колёсами собственного автомобиля"...
А впрочем, колёса у водилы тоже были собственные.