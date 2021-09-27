Погиб под собственными колесами: на Львовщине автомобиль перевернулся и раздавил водителя

Вечером 26 сентября, вблизи села Высич во Львовской области погиб водитель.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Департамента по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА.

"26 сентября около 18:45 водитель автомобиля "УАЗ 469", житель пгт. Немиров Яворивского района 1981 года рождения, на лесной дороге вблизи с. Высич Яворивского района не справился с управлением и совершил наезд на дерево", - сказано в сообщении.

Отмечается, что при попытке вытащить автомобиль с помощью устройства "Лебедка", автомобиль перевернулся на водителя, в результате чего последний погиб на месте происшествия.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

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