Укрзализныця срывает поставки угля на ТЭС, - Министерство энергетики

"Укрзализныця" систематически не выполняет заявки угледобывающих предприятий и обогатительных фабрик на перевозку угля на склады ТЭС и ТЭЦ.

Об этом заместитель министра энергетики Алексей Кураков заявил в ходе совещания по вопросам выполнения задач по добыче и отгрузке угольной продукции для стабильного прохождения осенне-зимнего периода, передает пресс-служба Минэнерго.

"На сегодня сложная ситуация с доставкой угля, поскольку "Укрзализныця" систематически не выполняет заявки угледобывающих предприятий и обогатительных фабрик по обеспечению полувагонами. Рассчитываем, что эта проблема будет решена в ближайшее время. Ведь от этого зависит стабильное прохождение отопительного сезона, который вскоре начнется", – заявил Кураков.

В свою очередь представители "Укрзализныци" заверили, что приложат максимум усилий, чтобы увеличить количество полувагонов для доставки угля.

Кроме того, по предложению Минэнерго, угледобывающие предприятия и компании тепловой генерации должны обновить плановые показатели по поставкам и накопления угля, учитывая текущее состояние.

По данным министерства, по состоянию на 24 сентября на складах ТЭЦ и ТЭС находится 954,6 тыс. тонн угля, что на 1,53 млн тонн меньше утвержденного графика. При этом за последнюю неделю запасы угля на складах сократились на 24 тыс. тонн.

Как сообщалось, ранее в Добропольской местной организации Национального профсоюза горняков Украины (НПГУ) уже заявляли, что "Укрзализныця" не выполняет заявок госпредприятия "Добропольеуголь-добыча" на предоставление необходимого количества вагонов для отправки угля для ТЭС "Центрэнерго", из-за чего склады добывающего предприятия переполнены. Но тогда в Минэнерго наличие проблем с вывозом угля отрицали.

При этом с 8 августа филиал "Центр транспортной логистики" (ЦТЛ) "Укрзализнцыи" запретил подачу под погрузку собственных полувагонов, кроме как по долгосрочным контрактам, большинство из которых получили компании Рината Ахметова.