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Новости Экономика
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ТЭС (239) Укрзализныця (2635) уголь (982)

Укрзализныця срывает поставки угля на ТЭС, - Министерство энергетики

Новости Цензор.НЕТ Экономика

Укрзализныця срывает поставки угля на ТЭС, - Министерство энергетики

"Укрзализныця" систематически не выполняет заявки угледобывающих предприятий и обогатительных фабрик на перевозку угля на склады ТЭС и ТЭЦ.

Об этом заместитель министра энергетики Алексей Кураков заявил в ходе совещания по вопросам выполнения задач по добыче и отгрузке угольной продукции для стабильного прохождения осенне-зимнего периода, передает пресс-служба Минэнерго.

"На сегодня сложная ситуация с доставкой угля, поскольку "Укрзализныця" систематически не выполняет заявки угледобывающих предприятий и обогатительных фабрик по обеспечению полувагонами. Рассчитываем, что эта проблема будет решена в ближайшее время. Ведь от этого зависит стабильное прохождение отопительного сезона, который вскоре начнется", – заявил Кураков.

В свою очередь представители "Укрзализныци" заверили, что приложат максимум усилий, чтобы увеличить количество полувагонов для доставки угля.

Кроме того, по предложению Минэнерго, угледобывающие предприятия и компании тепловой генерации должны обновить плановые показатели по поставкам и накопления угля, учитывая текущее состояние.

По данным министерства, по состоянию на 24 сентября на складах ТЭЦ и ТЭС находится 954,6 тыс. тонн угля, что на 1,53 млн тонн меньше утвержденного графика. При этом за последнюю неделю запасы угля на складах сократились на 24 тыс. тонн.

Как сообщалось, ранее в Добропольской местной организации Национального профсоюза горняков Украины (НПГУ) уже заявляли, что "Укрзализныця" не выполняет заявок госпредприятия "Добропольеуголь-добыча" на предоставление необходимого количества вагонов для отправки угля для ТЭС "Центрэнерго", из-за чего склады добывающего предприятия переполнены. Но тогда в Минэнерго наличие проблем с вывозом угля отрицали.

При этом с 8 августа филиал "Центр транспортной логистики" (ЦТЛ) "Укрзализнцыи" запретил подачу под погрузку собственных полувагонов, кроме как по долгосрочным контрактам, большинство из которых получили компании Рината Ахметова.



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Топ комментарии
+3
"Старуха Шапокляк родила!! Маленький,зелененький ,воооот с такими ушами!! Гена,правда ми не виновати???" ))))
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27.09.2021 12:05
+2
Це підступна брехня ,під Сірьожу копають !!))))
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27.09.2021 11:54
+2
весь этот цирк только для того, чтобы уз не повысила тарифы на перевозки неолигархам
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27.09.2021 11:56
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Це підступна брехня ,під Сірьожу копають !!))))
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27.09.2021 11:54 Ответить
весь этот цирк только для того, чтобы уз не повысила тарифы на перевозки неолигархам
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27.09.2021 11:56 Ответить
Свині борсаються навколо годівниці !!! Підвищення будь-яких тарифів ,податків ,акцизів та т. ін. ,це за рахунок кишені пересічних українців !!!)))
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27.09.2021 12:03 Ответить
Укрзализныця срывает поставки угля / а раньше в том что энергетика стала убыточной была виновата зелёная энергетика.А не воры Коломойский, Пинчук и примкнувший к ним Ахметов.
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27.09.2021 12:00 Ответить
"Старуха Шапокляк родила!! Маленький,зелененький ,воооот с такими ушами!! Гена,правда ми не виновати???" ))))
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27.09.2021 12:05 Ответить
Владєльци ТЕЦів деолігархізувалися і стали жить на мінімалку. Памагіті людідобриї хрістараді! ''У курскава вакзала стаю я молодой , падайті хрістараді чєрвонєц золотой....''
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27.09.2021 12:04 Ответить
руку маскви
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27.09.2021 12:06 Ответить
"барьба с алигархами" - а не покажут то в реестр занесем

Офіс президента Володимира Зеленського зняв фільм, присвячений своїм успіхам в організації святкування тридцятої річниці відновлення незалежності України, і запропонував його центральним телеканалам. Його показували 24 і 25 вересня на шести телеканалах під назвою "30 років незалежності. За лаштунками".

Видання Детектор Медіа пише, що одними з головних героїв фільму були голова Офісу президента Андрій Єрмак та його заступник Кирило Тимошенко. Вони розповідали про організацію святкування. Фільм 24 вересня показали ICTV, "Інтер", "Україна 24", "Дом", "1+1" і "Україна", а 25 вересня - "UA: Перший".

Відомо, що шість із семи телеканалів належать до великих олігархічних медіахолдингів. Їхніми власниками є Рінат Ахметов, Віктор Пінчук, Ігор Коломойський, а також Дмитро Фірташ та Сергій Льовочкін.

У самому фільмі є багато голови Офісу президента Андрія Єрмака, його заступника Кирила Тимошенка, міністра закордонних справ Дмитра Кулеби і дружини президента Олени Зеленської. Там показують і інших героїв, причетних до організації "Кримської платформи" , Дня прапора, Саміту перших леді і джентльменів і, власне, самого Дня Незалежності. Режисери, композитори, співачки, військові. Там й уривки зворушливих промов президента, однак ніщо не вказує на те, що він був причетний до ідеї та підготовки свята. Весь сюжет починається з все починається з Андрія Єрмака та Кирила Тимошенка, й далі глядачам періодично нагадують, що саме вони стоять за грандіозною задумкою свята.
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27.09.2021 12:06 Ответить
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27.09.2021 12:10 Ответить
Даааа, нагнали СіРожу і капець перевозкам
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27.09.2021 12:08 Ответить
Ах так ! Віддати всі вагони Ахметову, хай знають..
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27.09.2021 12:50 Ответить
Як це зривають поставки???? Там же Лещенко радником по 600 тис зарплатню отримує. Хай штовхає...
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27.09.2021 12:53 Ответить
 
 