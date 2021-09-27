Укрзалізниця зриває поставки вугілля на ТЕС, - Міністерство енергетики
"Укрзалізниця" систематично не виконує заявки вугледобувних підприємств і збагачувальних фабрик на перевезення вугілля на склади ТЕС і ТЕЦ.
Про це заступник міністра енергетики Олексій Кураков заявив у ході наради з питань виконання завдань з видобутку і відвантаження вугільної продукції для стабільного проходження осінньо-зимового періоду, передає пресслужба Міненерго.
"На сьогодні складна ситуація з доставкою вугілля, оскільки "Укрзалізниця" систематично не виконує заявки вугледобувних підприємств і збагачувальних фабрик із забезпечення піввагонами. Розраховуємо, що ця проблема буде вирішена найближчим часом. Адже від цього залежить стабільне проходження опалювального сезону, який незабаром розпочнеться", - заявив Кураков.
У свою чергу представники "Укрзалізниці" запевнили, що докладуть максимум зусиль, щоб збільшити кількість піввагонів для доставки вугілля.
Крім того, за пропозицією Міненерго, вуглевидобувні підприємства і компанії теплової генерації повинні оновити планові показники щодо поставок і накопичення вугілля, враховуючи поточний стан.
За даними міністерства, станом на 24 вересня на складах ТЕЦ і ТЕС зберігається 954,6 тис. тонн вугілля, що на 1,53 млн т менше затвердженого графіка. При цьому за останній тиждень запаси вугілля на складах скоротилися на 24 тис. тонн.
Як повідомлялося, раніше в Добропільській місцевій організації Національної профспілки гірників України (НПГУ) вже заявляли, що "Укрзалізниця" не виконує заявок держпідприємства "Добропіллявугілля-видобуток" на надання необхідної кількості вагонів для відправки вугілля для ТЕС "Центренерго", через що склади видобувного підприємства переповнені. Але тоді в Міненерго наявність проблем з вивезенням вугілля заперечували.
При цьому з 8 серпня філія "Центр транспортної логістики" (ЦТЛ) "Укрзалізниці" заборонив подачу під навантаження власних піввагонів, крім як за довгостроковими контрактами, більшість з яких отримали компанії Ріната Ахметова.
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Офіс президента Володимира Зеленського зняв фільм, присвячений своїм успіхам в організації святкування тридцятої річниці відновлення незалежності України, і запропонував його центральним телеканалам. Його показували 24 і 25 вересня на шести телеканалах під назвою "30 років незалежності. За лаштунками".
Видання https://detector.media/infospace/article/192323/2021-09-27-yak-u-stari-chasy-tsentralni-kanaly-khorom-pokazaly-piar-film-ofisu-prezydenta/ Детектор Медіа пише, що одними з головних героїв фільму були голова Офісу президента Андрій Єрмак та його заступник Кирило Тимошенко. Вони розповідали про організацію святкування. Фільм 24 вересня показали ICTV, "Інтер", "Україна 24", "Дом", "1+1" і "Україна", а 25 вересня - "UA: Перший".
Відомо, що шість із семи телеканалів належать до великих олігархічних медіахолдингів. Їхніми власниками є Рінат Ахметов, Віктор Пінчук, Ігор Коломойський, а також Дмитро Фірташ та Сергій Льовочкін.
У самому фільмі є багато голови Офісу президента Андрія Єрмака, його заступника Кирила Тимошенка, міністра закордонних справ Дмитра Кулеби і дружини президента Олени Зеленської. Там показують і інших героїв, причетних до організації "Кримської платформи" , Дня прапора, Саміту перших леді і джентльменів і, власне, самого Дня Незалежності. Режисери, композитори, співачки, військові. Там й уривки зворушливих промов президента, однак ніщо не вказує на те, що він був причетний до ідеї та підготовки свята. Весь сюжет починається з все починається з Андрія Єрмака та Кирила Тимошенка, й далі глядачам періодично нагадують, що саме вони стоять за грандіозною задумкою свята.