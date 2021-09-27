Укрзалізниця зриває поставки вугілля на ТЕС, - Міністерство енергетики

"Укрзалізниця" систематично не виконує заявки вугледобувних підприємств і збагачувальних фабрик на перевезення вугілля на склади ТЕС і ТЕЦ.

Про це заступник міністра енергетики Олексій Кураков заявив у ході наради з питань виконання завдань з видобутку і відвантаження вугільної продукції для стабільного проходження осінньо-зимового періоду, передає пресслужба Міненерго.

"На сьогодні складна ситуація з доставкою вугілля, оскільки "Укрзалізниця" систематично не виконує заявки вугледобувних підприємств і збагачувальних фабрик із забезпечення піввагонами. Розраховуємо, що ця проблема буде вирішена найближчим часом. Адже від цього залежить стабільне проходження опалювального сезону, який незабаром розпочнеться", - заявив Кураков.

У свою чергу представники "Укрзалізниці" запевнили, що докладуть максимум зусиль, щоб збільшити кількість піввагонів для доставки вугілля.

Крім того, за пропозицією Міненерго, вуглевидобувні підприємства і компанії теплової генерації повинні оновити планові показники щодо поставок і накопичення вугілля, враховуючи поточний стан.

За даними міністерства, станом на 24 вересня на складах ТЕЦ і ТЕС зберігається 954,6 тис. тонн вугілля, що на 1,53 млн т менше затвердженого графіка. При цьому за останній тиждень запаси вугілля на складах скоротилися на 24 тис. тонн.

Як повідомлялося, раніше в Добропільській місцевій організації Національної профспілки гірників України (НПГУ) вже заявляли, що "Укрзалізниця" не виконує заявок держпідприємства "Добропіллявугілля-видобуток" на надання необхідної кількості вагонів для відправки вугілля для ТЕС "Центренерго", через що склади видобувного підприємства переповнені. Але тоді в Міненерго наявність проблем з вивезенням вугілля заперечували.

При цьому з 8 серпня філія "Центр транспортної логістики" (ЦТЛ) "Укрзалізниці" заборонив подачу під навантаження власних піввагонів, крім як за довгостроковими контрактами, більшість з яких отримали компанії Ріната Ахметова.