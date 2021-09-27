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Новини
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Укрзалізниця зриває поставки вугілля на ТЕС, - Міністерство енергетики

Укрзалізниця зриває поставки вугілля на ТЕС, - Міністерство енергетики

"Укрзалізниця" систематично не виконує заявки вугледобувних підприємств і збагачувальних фабрик на перевезення вугілля на склади ТЕС і ТЕЦ.

Про це заступник міністра енергетики Олексій Кураков заявив у ході наради з питань виконання завдань з видобутку і відвантаження вугільної продукції для стабільного проходження осінньо-зимового періоду, передає пресслужба Міненерго.

"На сьогодні складна ситуація з доставкою вугілля, оскільки "Укрзалізниця" систематично не виконує заявки вугледобувних підприємств і збагачувальних фабрик із забезпечення піввагонами. Розраховуємо, що ця проблема буде вирішена найближчим часом. Адже від цього залежить стабільне проходження опалювального сезону, який незабаром розпочнеться", - заявив Кураков.

У свою чергу представники "Укрзалізниці" запевнили, що докладуть максимум зусиль, щоб збільшити кількість піввагонів для доставки вугілля.

Крім того, за пропозицією Міненерго, вуглевидобувні підприємства і компанії теплової генерації повинні оновити планові показники щодо поставок і накопичення вугілля, враховуючи поточний стан.

За даними міністерства, станом на 24 вересня на складах ТЕЦ і ТЕС зберігається 954,6 тис. тонн вугілля, що на 1,53 млн т менше затвердженого графіка. При цьому за останній тиждень запаси вугілля на складах скоротилися на 24 тис. тонн.

Як повідомлялося, раніше в Добропільській місцевій організації Національної профспілки гірників України (НПГУ) вже заявляли, що "Укрзалізниця" не виконує заявок держпідприємства "Добропіллявугілля-видобуток" на надання необхідної кількості вагонів для відправки вугілля для ТЕС "Центренерго", через що склади видобувного підприємства переповнені. Але тоді в Міненерго наявність проблем з вивезенням вугілля заперечували.

При цьому з 8 серпня філія "Центр транспортної логістики" (ЦТЛ) "Укрзалізниці" заборонив подачу під навантаження власних піввагонів, крім як за довгостроковими контрактами, більшість з яких отримали компанії Ріната Ахметова.

Автор: 

ТЕС (917) Укрзалізниця (6835) вугілля (2472)


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Топ коментарі
+3
"Старуха Шапокляк родила!! Маленький,зелененький ,воооот с такими ушами!! Гена,правда ми не виновати???" ))))
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27.09.2021 12:05
+2
Це підступна брехня ,під Сірьожу копають !!))))
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27.09.2021 11:54
+2
весь этот цирк только для того, чтобы уз не повысила тарифы на перевозки неолигархам
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27.09.2021 11:56
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Це підступна брехня ,під Сірьожу копають !!))))
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27.09.2021 11:54 Відповісти
весь этот цирк только для того, чтобы уз не повысила тарифы на перевозки неолигархам
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27.09.2021 11:56 Відповісти
Свині борсаються навколо годівниці !!! Підвищення будь-яких тарифів ,податків ,акцизів та т. ін. ,це за рахунок кишені пересічних українців !!!)))
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27.09.2021 12:03 Відповісти
Укрзализныця срывает поставки угля / а раньше в том что энергетика стала убыточной была виновата зелёная энергетика.А не воры Коломойский, Пинчук и примкнувший к ним Ахметов.
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27.09.2021 12:00 Відповісти
"Старуха Шапокляк родила!! Маленький,зелененький ,воооот с такими ушами!! Гена,правда ми не виновати???" ))))
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27.09.2021 12:05 Відповісти
Владєльци ТЕЦів деолігархізувалися і стали жить на мінімалку. Памагіті людідобриї хрістараді! ''У курскава вакзала стаю я молодой , падайті хрістараді чєрвонєц золотой....''
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27.09.2021 12:04 Відповісти
руку маскви
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27.09.2021 12:06 Відповісти
"барьба с алигархами" - а не покажут то в реестр занесем

Офіс президента Володимира Зеленського зняв фільм, присвячений своїм успіхам в організації святкування тридцятої річниці відновлення незалежності України, і запропонував його центральним телеканалам. Його показували 24 і 25 вересня на шести телеканалах під назвою "30 років незалежності. За лаштунками".

Видання https://detector.media/infospace/article/192323/2021-09-27-yak-u-stari-chasy-tsentralni-kanaly-khorom-pokazaly-piar-film-ofisu-prezydenta/ Детектор Медіа пише, що одними з головних героїв фільму були голова Офісу президента Андрій Єрмак та його заступник Кирило Тимошенко. Вони розповідали про організацію святкування. Фільм 24 вересня показали ICTV, "Інтер", "Україна 24", "Дом", "1+1" і "Україна", а 25 вересня - "UA: Перший".

Відомо, що шість із семи телеканалів належать до великих олігархічних медіахолдингів. Їхніми власниками є Рінат Ахметов, Віктор Пінчук, Ігор Коломойський, а також Дмитро Фірташ та Сергій Льовочкін.

У самому фільмі є багато голови Офісу президента Андрія Єрмака, його заступника Кирила Тимошенка, міністра закордонних справ Дмитра Кулеби і дружини президента Олени Зеленської. Там показують і інших героїв, причетних до організації "Кримської платформи" , Дня прапора, Саміту перших леді і джентльменів і, власне, самого Дня Незалежності. Режисери, композитори, співачки, військові. Там й уривки зворушливих промов президента, однак ніщо не вказує на те, що він був причетний до ідеї та підготовки свята. Весь сюжет починається з все починається з Андрія Єрмака та Кирила Тимошенка, й далі глядачам періодично нагадують, що саме вони стоять за грандіозною задумкою свята.
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27.09.2021 12:06 Відповісти
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27.09.2021 12:10 Відповісти
Даааа, нагнали СіРожу і капець перевозкам
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27.09.2021 12:08 Відповісти
Ах так ! Віддати всі вагони Ахметову, хай знають..
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27.09.2021 12:50 Відповісти
Як це зривають поставки???? Там же Лещенко радником по 600 тис зарплатню отримує. Хай штовхає...
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27.09.2021 12:53 Відповісти
 
 