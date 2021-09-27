США создают в Украине военные базы под видом учебных центров, - Лукашенко

Захвативший власть в Беларуси "президент" Александр Лукашенко на совещании с силовым блоком в понедельник в Минске заявил об озабоченности Беларуси и России ситуацией на границе с Украиной.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Особое внимание украинскому участку - что мы там будем делать. Вы видите, они туда, в Украину, тащат натовские войска. Под видом учебных центров они создают фактически базы. Базы Соединенные Штаты создают в Украине. Ясно, что нам надо на это реагировать", - заявил Лукашенко.

По его словам, эта тема неоднократно обсуждалась на встречах с президентом России Владимиром Путиным. "Мы с президентом России проводили и проводим консультации по этому вопросу и договорились, что там надо предпринимать какие-то действия. В противном случае мы завтра будем иметь прямо на границе Беларуси и России неприемлемую для нас ситуацию. Вплоть до размещения ракет соответствующей дальности. Мы на это не подписывались и допустить этого не можем", - заявил Лукашенко.