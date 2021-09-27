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США создают в Украине военные базы под видом учебных центров, - Лукашенко

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

США создают в Украине военные базы под видом учебных центров, - Лукашенко

Захвативший власть в Беларуси "президент" Александр Лукашенко на совещании с силовым блоком в понедельник в Минске заявил об озабоченности Беларуси и России ситуацией на границе с Украиной.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Особое внимание украинскому участку - что мы там будем делать. Вы видите, они туда, в Украину, тащат натовские войска. Под видом учебных центров они создают фактически базы. Базы Соединенные Штаты создают в Украине. Ясно, что нам надо на это реагировать", - заявил Лукашенко.

По его словам, эта тема неоднократно обсуждалась на встречах с президентом России Владимиром Путиным. "Мы с президентом России проводили и проводим консультации по этому вопросу и договорились, что там надо предпринимать какие-то действия. В противном случае мы завтра будем иметь прямо на границе Беларуси и России неприемлемую для нас ситуацию. Вплоть до размещения ракет соответствующей дальности. Мы на это не подписывались и допустить этого не можем", - заявил Лукашенко.
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Топ комментарии
+41
Твои бы слова да правдой были. Сам то Лука уже под кремлефашистов лег и готовит наступление на Украину.
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27.09.2021 12:59
+30
хоть бы одним глазиком посмотреть на эти легендарные базы НАТО в Украине
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27.09.2021 13:01
+24
А еще в Украине есть воинская часть где служат только американские ********* в количестве 5 000 только офицеров американского Вермахта...
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27.09.2021 13:01
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Лука взагалі охерів. Пуцик його лякає,а воно боїться.
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27.09.2021 14:47 Ответить
Та ти рашиська маріонетка ,фашиський диктатор, тобі то що? як же за свою погану шкуру боітся.
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27.09.2021 15:03 Ответить
Pod vidom ucebnikx centrov samoj Belorus pojavilis bazi fasistkoj raski,eto uze sostajalos i vidimo samozvanec eto xocet uzakonit icia kakix to vragov.Eto balonka kremlia nicego neresajet,za nego kreml resil uze davno
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27.09.2021 15:19 Ответить
этот придурок хоть закусывает?
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27.09.2021 16:39 Ответить
кацапи самі і підготували основу для бази НАТО в Яворівському районі, виселивши 30 сіл.
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27.09.2021 16:46 Ответить
Американцы, в добавок, четыре колхоза, перевели, под внешнее управление.
Кроме этого, назначили трёх старост в Фийне, Папирне и Дубровицах. Один из них, афрополяк.
Точно вам гаварю. ОБС, никада физдеть не бутеть.
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27.09.2021 17:29 Ответить
Чекай... иам ще чіповані картоплі почали поставляти до Білорусі -- скоро майдан!
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27.09.2021 20:09 Ответить
Какие мля ракеты соответсвуующей дальности его будут беспокоить в Украине? А что в Польша, Литва его не беспокоит? Или именно в Украине его беспокоить будут ракеты?
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26.01.2022 23:31 Ответить
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