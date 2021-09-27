Все учреждения культуры в Киеве работают с соблюдением карантинных ограничений, - КГГА

С 23 сентября в Украине начали действовать противоэпидемические ограничения "желтой" зоны, поэтому во всех учреждениях культуры изменили формат работы.

Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу столичной мэрии.

"Для наших учреждений культуры введение дополнительных карантинных ограничений означает переход на немного другой режим работы, а именно: разрешается наполнять залы кинотеатров, театров и музеев не более чем на 50% мест или на две трети. А массовые мероприятия можно проводить с участием не более одного человека на 4 кв. м или при наполненности не более двух третей от общего числа мест. Сейчас здоровье киевлян и гостей города - самое важное!" - подчеркнул Мондриевский.

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По его словам, столичные учреждения культуры уже изменили форматы работы и работают в соответствии с противоэпидемическими требованиями. На этой неделе киевлян и гостей города традиционно ждут в коммунальных библиотеках, кинотеатрах, театрах, музеях и выставках. А Департамент культуры КГГА анонсировал список самых интересных событий на своих страницах в Facebook и на сайте.