Германский KICKER рассказал, как Суркисы уклоняются от уплаты налогов в Украине

В сентябрьском номере германского журнала KICKER вышла статья о киевском "Динамо" под заголовком "Спасение на Кипре".

Ее авторы детально рассказывают о том, как офшорные схемы помогают владельцам киевского "Динамо" не платить налоги в Украине. Перевод статьи опубликовал спортивный сайт komandaonline, передает Цензор.НЕТ.



"Игорь Суркис, через офшор "Динамо" на Кипре, как самый крупный акционер, контролирует клуб, имея 63% акций. Структура этой офшорной компании играет очень большую роль, так как под ее контролем находятся все финансовые потоки, включая контракты с игроками и тренерами.Причины подобного союза выглядят абсурдными. Оказывается, для того чтобы оставаться конкурентоспособным на европейской арене надо уходить от налогов в своей стране Украине. Для этого клуб использует находящуюся почти в 1500 километрах налоговую гавань в восточном Средиземноморье.Нынешняя ситуация в киевском "Динамо" настолько плохая, что даже почти 40 миллионов евро, заработанных в прошлом сезоне в еврокубках, не дают выхода из шаткого финансового положения. Половина из этой суммы была использована на погашение ранее накопленных долгов", - пишет KICKER

Отмечается, что все это началось почти три десятилетия назад. 19 июля 1993 президент киевского "Динамо" Виктор Безверхий в результате клубного переворота был смещен со своей должности. Его пост занял Григорий Суркис, который уже на следующий день объявил об учреждении ЗАО "Футбольний клуб "Динамо" Киев". 90 % его акций поделили между собой промышленно финансовый концерн "Славутич" и неизвестная тогда офшорная компания "Ньюпорт менеджмент Лимитед" (Newport Management Limited) на Британских Виргинских островах. Представителю государства и одновременно историческому основателю - физкультурно-спортивному обществу "Динамо" - новые владельцы оставили лишь 10 %.





Как заверял тогда Григорий Суркис (цитата) "участие западной компании - фирмы "Ньюпорт" (о том, что это офшор - он умолчал), даст возможность получения дешевого финансового ресурса".

В том, что "Ньюпорт" появился еще до смещения Безверхого с должности президента ФК (в октябре 1992 года), Суркис не оглашал. Спустя много лет об этом стало наверняка известно из книги Football Leaks https://www.pravda.com.ua/rus/news/2019/12/11/7234566/ немецкого издательства Random House GbmH, под названием "Украинское братство" (Ukrainische bruderschaft).

"27 июля 1993 года, когда Григорий Суркис вступил в должность президента ФК "Динамо Киев", клуб заключил так называемое генеральное соглашение с Newport Management Limited. 28 июля 2010 года оно было пролонгировано еще на 20 лет.Документ, датированный июлем 2010 года содержит всего шесть страниц. По этому соглашению ФК "Динамо Киев" передает Newport все коммерческие сферы своей деятельности: телевизионные и маркетинговые права, в том числе права на куплю-продажу игроков", - сообщалось в книге Football Leaks.





Ссылаясь на материалы Football Leaks издание KICKER в своем материале "Криминал в Киеве" ранее сообщало, что более 15 лет деньги УЕФА, которые предназначались Федерации футбола Украины (ФФУ), вместо Украины попадали на счета компании Newport Management Limited.

Статья "Криминал в Киеве"

"380 миллионов евро пошли не на развитие украинского футбола, а оказались в офшоре на Карибских островах. https://www.pravda.com.ua/rus/news/2019/12/11/7234566/

Компания Newport Management Ltd, как оказалось, могла использовать эти средства не только в интересах ФФУ и украинских клубов, но, прежде всего, в интересах киевского "Динамо". Одновременно было установлено, что эта оффшорная компания тайно контролируется владельцем "Динамо" Игорем Суркисом", - отмечал KICKER.

Более того, по данным автора статьи, "Динамо" использует средства Newport для выплаты зарплат и оплаты трансферов игроков киевского клуба".

В 2015 году УЕФА получил данные о подозрительных финансовых операциях Newport Management Ltd и был уведомлен о том, что счета этого офшора не имеют ничего общего в ФФУ. В связи с этим, братья Суркисы зарегистрировали новую офшорку на Кипре - Dynamo Kiev (Cyprus). Об этом рассказывал Der Spiegel.

"Когда нападающий Андрей Ярмоленко перешел из киевского "Динамо" в дортмундскую "Боруссию" в конце августа 2017 года за 25 миллионов евро, Newport в соглашении не фигурировал.

…Была необходима осторожность: Бундеслига, получившая копию контракта, возможно, задала бы неприятные вопросы, если бы "Боруссия" выплатила деньги за трансфер не в киевское "Динамо", а в офшор на Карибах. Поэтому, получателем 25 миллионов евро стала компания Dynamo Kiev (Cyprus) Ltd, расположенная на средиземноморском острове Кипр"

Совет директоров Dynamo Kiev (Cyprus) Ltd до настоящего времени возглавляет Андреас Софоклеус (на фото), который ране подписывал соглашение с "Динамо" от имени "Ньюпорта".

Акционерный капитал Dynamo Kiev (Cyprus) Ltd составляет всего 2000 евро и разделен на 2000 простых акций номинальной стоимостью 1,00 евро каждая.

ФК "Динамо" Киев" является 100-процентным владельцем акций офшора. Основной вид его деятельности - пользование финансовыми правами, предоставленными ООО "ФК "Динамо" Киев" согласно заключенному договору. Этот документ братья Суркисы скрывают от общественности.

Резюмируя изложенное, komandaonline напоминает, что согласно аудиту ООО "Крестон Джи Си Джи Аудит", опубликованном на официальном сайте ФК "Динамо" по итогам 2020 года, киевский клуб имеет 520 349 000 гривен долгов.

Напомним, как сообщал Цензор.НЕТ, в марте текущего года Офис генерального прокурора возобновил уголовное производство в отношении служебных лиц ФК "Динамо" по факту уклонения от уплаты налогов при ввозе двух "Мерседесов" для Суркисов.