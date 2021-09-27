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Германский KICKER рассказал, как Суркисы уклоняются от уплаты налогов в Украине

В сентябрьском номере германского журнала KICKER вышла статья о киевском "Динамо" под заголовком "Спасение на Кипре".

 Ее авторы детально рассказывают о том, как офшорные схемы помогают владельцам киевского "Динамо" не платить налоги в Украине. Перевод статьи опубликовал спортивный сайт komandaonline, передает Цензор.НЕТ. 


"Игорь Суркис, через офшор "Динамо" на Кипре, как самый крупный акционер, контролирует клуб, имея 63% акций. Структура этой офшорной компании играет очень большую роль, так как под ее контролем находятся все финансовые потоки, включая контракты с игроками и тренерами.Причины подобного союза выглядят абсурдными. Оказывается, для того чтобы оставаться конкурентоспособным на европейской арене надо уходить от налогов в своей стране Украине. Для этого клуб использует находящуюся почти в 1500 километрах налоговую гавань в восточном Средиземноморье.Нынешняя ситуация в киевском "Динамо" настолько плохая, что даже почти 40 миллионов евро, заработанных в прошлом сезоне в еврокубках, не дают выхода из шаткого финансового положения. Половина из этой суммы была использована на погашение ранее накопленных долгов", - пишет KICKER

Германский KICKER рассказал, как Суркисы уклоняются от уплаты налогов в Украине 01

Отмечается, что все это началось почти три десятилетия назад. 19 июля 1993 президент киевского "Динамо" Виктор Безверхий в результате клубного переворота был смещен со своей должности. Его пост занял Григорий Суркис, который уже на следующий день объявил об учреждении ЗАО "Футбольний клуб "Динамо" Киев". 90 % его акций поделили между собой промышленно финансовый концерн "Славутич" и неизвестная тогда офшорная компания "Ньюпорт менеджмент Лимитед" (Newport Management Limited) на Британских Виргинских островах. Представителю государства и одновременно историческому основателю - физкультурно-спортивному обществу "Динамо" - новые владельцы оставили лишь 10 %.

Как заверял тогда Григорий Суркис (цитата) "участие западной компании - фирмы "Ньюпорт" (о том, что это офшор - он умолчал), даст возможность получения дешевого финансового ресурса".

В том, что "Ньюпорт" появился еще до смещения Безверхого с должности президента ФК (в октябре 1992 года), Суркис не оглашал. Спустя много лет об этом стало наверняка известно из книги Football Leaks https://www.pravda.com.ua/rus/news/2019/12/11/7234566/ немецкого издательства Random House GbmH, под названием "Украинское братство" (Ukrainische bruderschaft).

"27 июля 1993 года, когда Григорий Суркис вступил в должность президента ФК "Динамо Киев", клуб заключил так называемое генеральное соглашение с Newport Management Limited. 28 июля 2010 года оно было пролонгировано еще на 20 лет.Документ, датированный июлем 2010 года содержит всего шесть страниц. По этому соглашению ФК "Динамо Киев" передает Newport все коммерческие сферы своей деятельности: телевизионные и маркетинговые права, в том числе права на куплю-продажу игроков", - сообщалось в книге Football Leaks.

Ссылаясь на материалы Football Leaks издание KICKER в своем материале "Криминал в Киеве" ранее сообщало, что более 15 лет деньги УЕФА, которые предназначались Федерации футбола Украины (ФФУ), вместо Украины попадали на счета компании Newport Management Limited.

Германский KICKER рассказал, как Суркисы уклоняются от уплаты налогов в Украине 02

Статья "Криминал в Киеве"

"380 миллионов евро пошли не на развитие украинского футбола, а оказались в офшоре на Карибских островах. https://www.pravda.com.ua/rus/news/2019/12/11/7234566/

Компания Newport Management Ltd, как оказалось, могла использовать эти средства не только в интересах ФФУ и украинских клубов, но, прежде всего, в интересах киевского "Динамо". Одновременно было установлено, что эта оффшорная компания тайно контролируется владельцем "Динамо" Игорем Суркисом", - отмечал KICKER.

Более того, по данным автора статьи, "Динамо" использует средства Newport для выплаты зарплат и оплаты трансферов игроков киевского клуба".

В 2015 году УЕФА получил данные о подозрительных финансовых операциях Newport Management Ltd и был уведомлен о том, что счета этого офшора не имеют ничего общего в ФФУ. В связи с этим, братья Суркисы зарегистрировали новую офшорку на Кипре - Dynamo Kiev (Cyprus). Об этом рассказывал Der Spiegel.

"Когда нападающий Андрей Ярмоленко перешел из киевского "Динамо" в дортмундскую "Боруссию" в конце августа 2017 года за 25 миллионов евро, Newport в соглашении не фигурировал.

…Была необходима осторожность: Бундеслига, получившая копию контракта, возможно, задала бы неприятные вопросы, если бы "Боруссия" выплатила деньги за трансфер не в киевское "Динамо", а в офшор на Карибах. Поэтому, получателем 25 миллионов евро стала компания Dynamo Kiev (Cyprus) Ltd, расположенная на средиземноморском острове Кипр"

Германский KICKER рассказал, как Суркисы уклоняются от уплаты налогов в Украине 03

Совет директоров Dynamo Kiev (Cyprus) Ltd до настоящего времени возглавляет Андреас Софоклеус (на фото), который ране подписывал соглашение с "Динамо" от имени "Ньюпорта".

Акционерный капитал Dynamo Kiev (Cyprus) Ltd составляет всего 2000 евро и разделен на 2000 простых акций номинальной стоимостью 1,00 евро каждая.
ФК "Динамо" Киев" является 100-процентным владельцем акций офшора. Основной вид его деятельности - пользование финансовыми правами, предоставленными ООО "ФК "Динамо" Киев" согласно заключенному договору. Этот документ братья Суркисы скрывают от общественности.

Резюмируя изложенное, komandaonline напоминает, что согласно аудиту ООО "Крестон Джи Си Джи Аудит", опубликованном на официальном сайте ФК "Динамо" по итогам 2020 года, киевский клуб имеет 520 349 000 гривен долгов.

Напомним, как сообщал Цензор.НЕТ, в марте текущего года Офис генерального прокурора возобновил уголовное производство в отношении служебных лиц ФК "Динамо" по факту уклонения от уплаты налогов при ввозе двух "Мерседесов" для Суркисов. 

Автор: 

налоги (3238) Суркис (338)


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Топ комментарии
+21
Ось і побачимо, як Вава з олігархами бореться. В реальному житті.
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27.09.2021 15:40
+18
Пока с украинскими олигархами начали бороться немецкие журналисты
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27.09.2021 15:45
+17
Че там смотреть?Потребует 50% акций офшора и как бонус-сыграет суркисам на пианино.
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27.09.2021 15:49
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Лови Сурков ,тащи их на нары ...
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27.09.2021 15:36 Ответить
Ось і побачимо, як Вава з олігархами бореться. В реальному житті.
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27.09.2021 15:40 Ответить
Пока с украинскими олигархами начали бороться немецкие журналисты
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27.09.2021 15:45 Ответить
І ненависні наріду Порошенко з Гонтаревою. Хоча Бубочка, борцун з олігархами, і намагався злити справу на користь "правілних" олігархів суркісів.

"Порошенко і Гонтарева виграли лондонський суд у Суркіса і його офшорів" 22.09.2021
"За словами адвоката, співробітники українського МЗС намагалися ввести Лондонський суд в оману, надіславши офіційного листа про те, що Україна в особі МЗС відмовилася від державного суверенного імунітету за цим позовом.
"Якби суд визнав цю версію, зрештою довелося б виплатити $350 млн плюс відсотки з бюджету України. Формально кажучи, відмова від імунітету має наслідки, держава повністю бере в іноземному суді на себе відповідальність за дії конкретних посадових осіб", - пояснив Новіков.
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27.09.2021 17:09 Ответить
вы че. заказная статья. суркисы - это ж честнейшие люди. они просто налоги не любят платить)
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27.09.2021 19:56 Ответить
Че там смотреть?Потребует 50% акций офшора и как бонус-сыграет суркисам на пианино.
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27.09.2021 15:49 Ответить
Баканов, спроси с этого черта за ошфер!!! Почему бабло идет в Динамоский офшер, а не в офшер бабушки Бени
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27.09.2021 15:36 Ответить
Действительно.Инвестняня недовольна.
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27.09.2021 15:51 Ответить


Дело Приватбанка: Теперь, когда весь мир знает о "депозитах" Суркисов, правоохранители других стран рассмотрят эту историю, - Гонтарева Источник:
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27.09.2021 15:39 Ответить
Как полезны международные суды - НА НИХ НЕ НАДАВИШЬ
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27.09.2021 15:46 Ответить
давят народ ценами , налогами , тарифами ... а офшорные зоны цветут стараниями таких как суркисы , и перекрыть этот канал , власть не хочет , потому что сами такие же "суркисы"
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27.09.2021 15:42 Ответить
Ну добре, мордою в гімно.
Всім зрозуміло, але тільки не нашому "балетместеру" , бо воно , тіпа тупе
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27.09.2021 15:42 Ответить
Динамо как быотносилось к МВД
И Суркисы с мертаетчуком вошли в деловой сговор с руководителями МВД
ВОТ этим вопросом надо заняться генпрокурору
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27.09.2021 15:44 Ответить
Полуграмотная юристка єтим заниматься не будет.
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27.09.2021 15:48 Ответить
15 лет деньги УЕФА, которые предназначались Федерации футбола Украины (ФФУ), вместо Украины попадали на счета компании

Хто ж як не невістка
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27.09.2021 15:47 Ответить
видимо, крыша у обрезанных суркисов начала подтекать и такие же богоизбранные криворожские не прочь порвать их как тузик тряпку....
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27.09.2021 15:49 Ответить
Ну, дак во все времена Динамо - это мусорский клуб, так было всегда.
Спартак капский, был эталоном для наших мусоров.
Шелест, Щербицкий задавал тон.
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27.09.2021 16:04 Ответить
"Все журналисті - єто олигархи". 1ій Закон КлоунБО.
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27.09.2021 15:50 Ответить
ах ви гади антісємітскіє! ви пасмєлі суркіса, старого дружаню Зе команди, члєна богомізбраного і вседазволєного народа крітіковать! гадіни
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27.09.2021 15:50 Ответить
Ну все.Теперь зеля привлечет издание по новой статье-антисимитизм.
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27.09.2021 15:51 Ответить
К слову "4каатсаапа,хаахоол и собака" NAVI тоже в Кипре и принадлежат кремляде Алишеру Усманову...
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27.09.2021 15:52 Ответить
где этот мародер зеЛя?!пусть баканову звонит!суркиса в тюрягу садит
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27.09.2021 15:55 Ответить
на кипре налоговые няни толще
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27.09.2021 15:56 Ответить
Завтра команда ФК Динамо вилітає в Мюнхен на матч ЛЧ з Баварією. Хороша промоуція матчу для бюргера...
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27.09.2021 15:59 Ответить
зеленое шимпанзе обещало побороть олигархов --- может начать с сукисов что налоги падлы не платят или с калломойского который украл 155 млрд из привата или спросить у зеленой абизянки арахамчика про что они на футболе с беней ..терли.. или спросить у первого ..помощника.. шифера как он успевает квартал снимать . сватов урода . и державными делами заниматься и на каком офшоре лучший друг зеленого осла бобло отмывает
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27.09.2021 16:17 Ответить
Суркісів вже давно пора приспати як скажених собак. Це найбрудніші, найпідліші і найогидніші кримінальні жидобільшовики в Україні.
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27.09.2021 16:18 Ответить
Суркисы /Те из т.н. элиты, которые на слуху- Рабинович, Радуцкий, Зеленский, Альперин, Акст,Баум, Бужанский, Гутцайт , Дубинский, Добкин, Коломойский, Боголюбов,Корбан , Киперман, Пинчук, Пресман, Кауфман , Бродский, Спектор, Фридман, Фукс, Фирташ, Звягильский, Куницкий, Ярославский, Геллер,Дубилет, Табачник , Ставицкий - предатели и воры. Но среди т.н. элиты есть же люди честные и умные. А мы о них не знаем. СМИ в большом долгу перед народом.
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27.09.2021 16:56 Ответить
В итоге в статье нам рассказали про "огромный долг" в 20 лямов долларов и про 2 мерседеса. Заказуха для хомячков, требующих крови олигархов.
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27.09.2021 18:49 Ответить
Суркісів не шкода ще за бабло з Привату
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27.09.2021 19:13 Ответить
Это вы как попугай не думая повторяете всеобщую "ненависть".
на самом деле деньги из Привата украл Беня с Зебилом, а Суркисы же точно так же пострадали от разворовывания Приватбанка Беней. Беня просто кинул Суркисов на деньги.
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27.09.2021 19:31 Ответить
Чьи все таки деньги украл Беня и откуда эти миллиарды могли у него пояиться?
Кроме Суркисов пострадал кто нибудь из обычных людей в Украине?
Я таких не знаю, хотя деньги в Привате держали почти все из за удобного сервиса.
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28.09.2021 16:10 Ответить
Зато я уверен, что если бы даже Порох потерял свои деньги в Привате, то точно так же судился с государством, чтобы вернуть свои бабки. Беня любого кинет, даже если это многолетние партнеры и друзья, как Суркисы.
300 лямов это всегда 300 лямов.
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28.09.2021 16:22 Ответить
Вы не уловили самого главного! Чьи деньги украл Беня в 2016, если ни один физик не пострадал? Когда поймете, следующим шагом поймете и как эти деньги попали к Бене, и кто участвовал в афере.
Когда рухнула Элита центр - вышли тысячи, когда Аркада - тоже. Крест перекрывался несколько раз. Так там украли миллионы у людей. А тут миллиарды украл и тишина. Не странно?
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29.09.2021 12:17 Ответить
В ноябре2020 года в Раде голосовали зеленый Закон о НЕобложении офшоров налогами.
"ЗА" НЕобложение проголосовали : прислуга, опэзэжопники, матькивщина и замайбах.
против льгот для офшоров голосовала ЕС и Голос, но с олигархами борется зельцман, ага)))
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27.09.2021 23:01 Ответить
 
 