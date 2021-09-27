УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4845 відвідувачів онлайн
Новини
11 482 36

Німецький KICKER розповів, як Суркіси ухиляються від сплати податків в Україні

У вересневому номері німецького журналу KICKER вийшла стаття про київське "Динамо" під заголовком "Порятунок на Кіпрі".

Її автори детально розповідають про те, як офшорні схеми допомагають власникам київського "Динамо" не платити податки в Україні. Переклад статті опублікував спортивний сайт komandaonline, передає Цензор.НЕТ.

"Ігор Суркіс, через офшор "Динамо" на Кіпрі, як найбільший акціонер, контролює клуб, маючи 63% акцій. Структура цієї офшорної компанії відіграє дуже велику роль, бо під її контролем перебувають усі фінансові потоки, включаючи контракти з гравцями і тренерами .Причини подібного союзу видаються абсурдними. Виявляється, для того щоб залишатися конкурентоспроможними на європейській арені, треба уникати податків у своїй країні Україні. Для цього клуб використовує податкову гавань, розташовану майже за 1500 кілометрів, в східному Середземномор’ї. Нинішня ситуація в київському "Динамо" настільки погана, що навіть майже 40 мільйонів євро, зароблених в минулому сезоні в єврокубках, не дають виходу з хиткого фінансового становища. Половина з цієї суми була використана на погашення раніше накопичених боргів", - пише KICKER

Німецький KICKER розповів, як Суркіси ухиляються від сплати податків в Україні 01

Зазначається, що все це почалося майже три десятиліття тому. 19 липня 1993 року президент київського "Динамо" Віктор Безверхий в результаті клубного перевороту був зміщений зі своєї посади. Його пост зайняв Григорій Суркіс, який вже на наступний день оголосив про заснування ЗАТ "Футбольний клуб "Динамо" Київ". 90% його акцій поділили між собою промислово фінансовий концерн "Славутич" і невідома тоді офшорна компанія "Ньюпорт менеджмент Лімітед" (Newport Management Limited) на Британських Віргінських островах. Представнику держави і одночасно історичному засновнику - фізкультурно-спортивному товариству "Динамо" - нові власники залишили лише 10%.

Як запевняв тоді Григорій Суркіс (цитата) "участь західної компанії – фірми "Ньюпорт"(про те, що це офшор - він промовчав) дасть можливість отримання дешевого фінансового ресурсу".

Про те, що "Ньюпорт" з'явився ще до зміщення Безверхого з посади президента ФК (у жовтні 1992 року), Суркіс не оголошував. Через багато років про це стало напевно відомо з книги Football Leaks https://www.pravda.com.ua/rus/news/2019/12/11/7234566/ німецького видавництва Random House GbmH, під назвою "Українське братство" (Ukrainische bruderschaft).

"27 липня 1993 року, коли Григорій Суркіс вступив на посаду президента ФК "Динамо Київ", клуб уклав так звану генеральну угоду з Newport Management Limited. 28 липня 2010 року вона була пролонгована ще на 20 років. Документ, датований липнем 2010 року, містить всього шість сторінок. За цією угодою ФК "Динамо Київ" передає Newport всі комерційні сфери своєї діяльності: телевізійні і маркетингові права, в тому числі права на купівлю-продаж гравців", - повідомлялося в книзі Football Leaks.

Посилаючись на матеріали Football Leaks, видання KICKER в своєму матеріалі "Кримінал в Києві" раніше повідомляло, що більш як 15 років гроші УЄФА, які призначалися Федерації футболу України (ФФУ), замість України потрапляли на рахунки компанії Newport Management Limited.

Німецький KICKER розповів, як Суркіси ухиляються від сплати податків в Україні 02

Стаття "Кримінал в Києві"

"380 мільйонів євро пішли не на розвиток українського футболу, а опинилися в офшорі на Карибських островах. Https://www.pravda.com.ua/rus/news/2019/12/11/7234566/

Компанія Newport Management Ltd, як виявилося, могла використовувати ці кошти не тільки в інтересах ФФУ і українських клубів, але, перш за все, в інтересах київського "Динамо". Одночасно було встановлено, що ця офшорна компанія таємно контролюється власником "Динамо" Ігорем Суркісом", - зазначав KICKER.

Більш того, за даними автора статті, "Динамо" використовує кошти Newport для виплати зарплат і оплати трансферів гравців київського клубу".

У 2015 році УЄФА отримав дані про підозрілі фінансові операції Newport Management Ltd і був повідомлений про те, що рахунки цього офшору не мають нічого спільного в ФФУ. У зв'язку з цим, брати Суркіси зареєстрували нову офшорку на Кіпрі - Dynamo Kiev (Cyprus). Про це розповідав Der Spiegel.

"Коли нападник Андрій Ярмоленко перейшов з київського "Динамо" в дортмундську "Боруссію" в кінці серпня 2017 року за 25 мільйонів євро, Newport в угоді не фігурував.

... Була необхідна обережність: Бундесліга, що отримала копію контракту, можливо, поставила б неприємні запитання, якби "Боруссія" виплатила гроші за трансфер не в київське "Динамо", а в офшор на Карибах. Тому, одержувачем 25 мільйонів євро стала компанія Dynamo Kiev (Cyprus) Ltd, розташована на середземноморському острові Кіпр".

Німецький KICKER розповів, як Суркіси ухиляються від сплати податків в Україні 03

Раду директорів Dynamo Kiev (Cyprus) Ltd до теперішнього часу очолює Андреас Софоклеус (на фото), який раніше підписував угоду з "Динамо" від імені "Ньюпорта".

Акціонерний капітал Dynamo Kiev (Cyprus) Ltd становить всього 2000 євро і розділений на 2000 простих акцій номінальною вартістю 1,00 євро кожна.

ФК "Динамо" Київ "є 100-процентним власником акцій офшору. Основний вид його діяльності - користування фінансовими правами, наданими ТОВ" ФК "Динамо" Київ "згідно з укладеним договором. Цей документ брати Суркіси приховують від громадськості.

Резюмуючи викладене, komandaonline нагадує, що згідно з аудитом ТОВ "Крестон Джі Сі Джі Аудит", опублікованим на офіційному сайті ФК "Динамо" за підсумками 2020 року, київський клуб має 520 349 000 гривень боргів.

Нагадаємо, як повідомляв Цензор.НЕТ, в березні поточного року Офіс генерального прокурора відновив кримінальне провадження стосовно службових осіб ФК "Динамо" за фактом ухилення від сплати податків при ввезенні двох "Мерседесів" для Суркісів.

Автор: 

податки (3819) Суркіс (321)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+21
Ось і побачимо, як Вава з олігархами бореться. В реальному житті.
показати весь коментар
27.09.2021 15:40
+18
Пока с украинскими олигархами начали бороться немецкие журналисты
показати весь коментар
27.09.2021 15:45
+17
Че там смотреть?Потребует 50% акций офшора и как бонус-сыграет суркисам на пианино.
показати весь коментар
27.09.2021 15:49
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Лови Сурков ,тащи их на нары ...
показати весь коментар
27.09.2021 15:36 Відповісти
Ось і побачимо, як Вава з олігархами бореться. В реальному житті.
показати весь коментар
27.09.2021 15:40 Відповісти
Пока с украинскими олигархами начали бороться немецкие журналисты
показати весь коментар
27.09.2021 15:45 Відповісти
І ненависні наріду Порошенко з Гонтаревою. Хоча Бубочка, борцун з олігархами, і намагався злити справу на користь "правілних" олігархів суркісів.

"Порошенко і Гонтарева виграли лондонський суд у Суркіса і його офшорів" 22.09.2021
"За словами адвоката, співробітники українського МЗС намагалися ввести Лондонський суд в оману, надіславши офіційного листа про те, що Україна в особі МЗС відмовилася від державного суверенного імунітету за цим позовом.
"Якби суд визнав цю версію, зрештою довелося б виплатити $350 млн плюс відсотки з бюджету України. Формально кажучи, відмова від імунітету має наслідки, держава повністю бере в іноземному суді на себе відповідальність за дії конкретних посадових осіб", - пояснив Новіков.
показати весь коментар
27.09.2021 17:09 Відповісти
вы че. заказная статья. суркисы - это ж честнейшие люди. они просто налоги не любят платить)
показати весь коментар
27.09.2021 19:56 Відповісти
Че там смотреть?Потребует 50% акций офшора и как бонус-сыграет суркисам на пианино.
показати весь коментар
27.09.2021 15:49 Відповісти
Баканов, спроси с этого черта за ошфер!!! Почему бабло идет в Динамоский офшер, а не в офшер бабушки Бени
показати весь коментар
27.09.2021 15:36 Відповісти
Действительно.Инвестняня недовольна.
показати весь коментар
27.09.2021 15:51 Відповісти


Дело Приватбанка: Теперь, когда весь мир знает о "депозитах" Суркисов, правоохранители других стран рассмотрят эту историю, - Гонтарева Источник:
показати весь коментар
27.09.2021 15:39 Відповісти
Как полезны международные суды - НА НИХ НЕ НАДАВИШЬ
показати весь коментар
27.09.2021 15:46 Відповісти
давят народ ценами , налогами , тарифами ... а офшорные зоны цветут стараниями таких как суркисы , и перекрыть этот канал , власть не хочет , потому что сами такие же "суркисы"
показати весь коментар
27.09.2021 15:42 Відповісти
Ну добре, мордою в гімно.
Всім зрозуміло, але тільки не нашому "балетместеру" , бо воно , тіпа тупе
показати весь коментар
27.09.2021 15:42 Відповісти
Динамо как быотносилось к МВД
И Суркисы с мертаетчуком вошли в деловой сговор с руководителями МВД
ВОТ этим вопросом надо заняться генпрокурору
показати весь коментар
27.09.2021 15:44 Відповісти
Полуграмотная юристка єтим заниматься не будет.
показати весь коментар
27.09.2021 15:48 Відповісти
15 лет деньги УЕФА, которые предназначались Федерации футбола Украины (ФФУ), вместо Украины попадали на счета компании

Хто ж як не невістка
показати весь коментар
27.09.2021 15:47 Відповісти
видимо, крыша у обрезанных суркисов начала подтекать и такие же богоизбранные криворожские не прочь порвать их как тузик тряпку....
показати весь коментар
27.09.2021 15:49 Відповісти
Ну, дак во все времена Динамо - это мусорский клуб, так было всегда.
Спартак капский, был эталоном для наших мусоров.
Шелест, Щербицкий задавал тон.
показати весь коментар
27.09.2021 16:04 Відповісти
"Все журналисті - єто олигархи". 1ій Закон КлоунБО.
показати весь коментар
27.09.2021 15:50 Відповісти
ах ви гади антісємітскіє! ви пасмєлі суркіса, старого дружаню Зе команди, члєна богомізбраного і вседазволєного народа крітіковать! гадіни
показати весь коментар
27.09.2021 15:50 Відповісти
Ну все.Теперь зеля привлечет издание по новой статье-антисимитизм.
показати весь коментар
27.09.2021 15:51 Відповісти
К слову "4каатсаапа,хаахоол и собака" NAVI тоже в Кипре и принадлежат кремляде Алишеру Усманову...
показати весь коментар
27.09.2021 15:52 Відповісти
где этот мародер зеЛя?!пусть баканову звонит!суркиса в тюрягу садит
показати весь коментар
27.09.2021 15:55 Відповісти
на кипре налоговые няни толще
показати весь коментар
27.09.2021 15:56 Відповісти
Завтра команда ФК Динамо вилітає в Мюнхен на матч ЛЧ з Баварією. Хороша промоуція матчу для бюргера...
показати весь коментар
27.09.2021 15:59 Відповісти
зеленое шимпанзе обещало побороть олигархов --- может начать с сукисов что налоги падлы не платят или с калломойского который украл 155 млрд из привата или спросить у зеленой абизянки арахамчика про что они на футболе с беней ..терли.. или спросить у первого ..помощника.. шифера как он успевает квартал снимать . сватов урода . и державными делами заниматься и на каком офшоре лучший друг зеленого осла бобло отмывает
показати весь коментар
27.09.2021 16:17 Відповісти
Суркісів вже давно пора приспати як скажених собак. Це найбрудніші, найпідліші і найогидніші кримінальні жидобільшовики в Україні.
показати весь коментар
27.09.2021 16:18 Відповісти
Суркисы /Те из т.н. элиты, которые на слуху- Рабинович, Радуцкий, Зеленский, Альперин, Акст,Баум, Бужанский, Гутцайт , Дубинский, Добкин, Коломойский, Боголюбов,Корбан , Киперман, Пинчук, Пресман, Кауфман , Бродский, Спектор, Фридман, Фукс, Фирташ, Звягильский, Куницкий, Ярославский, Геллер,Дубилет, Табачник , Ставицкий - предатели и воры. Но среди т.н. элиты есть же люди честные и умные. А мы о них не знаем. СМИ в большом долгу перед народом.
показати весь коментар
27.09.2021 16:56 Відповісти
В итоге в статье нам рассказали про "огромный долг" в 20 лямов долларов и про 2 мерседеса. Заказуха для хомячков, требующих крови олигархов.
показати весь коментар
27.09.2021 18:49 Відповісти
Суркісів не шкода ще за бабло з Привату
показати весь коментар
27.09.2021 19:13 Відповісти
Это вы как попугай не думая повторяете всеобщую "ненависть".
на самом деле деньги из Привата украл Беня с Зебилом, а Суркисы же точно так же пострадали от разворовывания Приватбанка Беней. Беня просто кинул Суркисов на деньги.
показати весь коментар
27.09.2021 19:31 Відповісти
Чьи все таки деньги украл Беня и откуда эти миллиарды могли у него пояиться?
Кроме Суркисов пострадал кто нибудь из обычных людей в Украине?
Я таких не знаю, хотя деньги в Привате держали почти все из за удобного сервиса.
показати весь коментар
28.09.2021 16:10 Відповісти
Зато я уверен, что если бы даже Порох потерял свои деньги в Привате, то точно так же судился с государством, чтобы вернуть свои бабки. Беня любого кинет, даже если это многолетние партнеры и друзья, как Суркисы.
300 лямов это всегда 300 лямов.
показати весь коментар
28.09.2021 16:22 Відповісти
Вы не уловили самого главного! Чьи деньги украл Беня в 2016, если ни один физик не пострадал? Когда поймете, следующим шагом поймете и как эти деньги попали к Бене, и кто участвовал в афере.
Когда рухнула Элита центр - вышли тысячи, когда Аркада - тоже. Крест перекрывался несколько раз. Так там украли миллионы у людей. А тут миллиарды украл и тишина. Не странно?
показати весь коментар
29.09.2021 12:17 Відповісти
В ноябре2020 года в Раде голосовали зеленый Закон о НЕобложении офшоров налогами.
"ЗА" НЕобложение проголосовали : прислуга, опэзэжопники, матькивщина и замайбах.
против льгот для офшоров голосовала ЕС и Голос, но с олигархами борется зельцман, ага)))
показати весь коментар
27.09.2021 23:01 Відповісти
 
 