Німецький KICKER розповів, як Суркіси ухиляються від сплати податків в Україні

У вересневому номері німецького журналу KICKER вийшла стаття про київське "Динамо" під заголовком "Порятунок на Кіпрі".

Її автори детально розповідають про те, як офшорні схеми допомагають власникам київського "Динамо" не платити податки в Україні. Переклад статті опублікував спортивний сайт komandaonline, передає Цензор.НЕТ.

"Ігор Суркіс, через офшор "Динамо" на Кіпрі, як найбільший акціонер, контролює клуб, маючи 63% акцій. Структура цієї офшорної компанії відіграє дуже велику роль, бо під її контролем перебувають усі фінансові потоки, включаючи контракти з гравцями і тренерами .Причини подібного союзу видаються абсурдними. Виявляється, для того щоб залишатися конкурентоспроможними на європейській арені, треба уникати податків у своїй країні Україні. Для цього клуб використовує податкову гавань, розташовану майже за 1500 кілометрів, в східному Середземномор’ї. Нинішня ситуація в київському "Динамо" настільки погана, що навіть майже 40 мільйонів євро, зароблених в минулому сезоні в єврокубках, не дають виходу з хиткого фінансового становища. Половина з цієї суми була використана на погашення раніше накопичених боргів", - пише KICKER

Зазначається, що все це почалося майже три десятиліття тому. 19 липня 1993 року президент київського "Динамо" Віктор Безверхий в результаті клубного перевороту був зміщений зі своєї посади. Його пост зайняв Григорій Суркіс, який вже на наступний день оголосив про заснування ЗАТ "Футбольний клуб "Динамо" Київ". 90% його акцій поділили між собою промислово фінансовий концерн "Славутич" і невідома тоді офшорна компанія "Ньюпорт менеджмент Лімітед" (Newport Management Limited) на Британських Віргінських островах. Представнику держави і одночасно історичному засновнику - фізкультурно-спортивному товариству "Динамо" - нові власники залишили лише 10%.

Як запевняв тоді Григорій Суркіс (цитата) "участь західної компанії – фірми "Ньюпорт"(про те, що це офшор - він промовчав) дасть можливість отримання дешевого фінансового ресурсу".

Про те, що "Ньюпорт" з'явився ще до зміщення Безверхого з посади президента ФК (у жовтні 1992 року), Суркіс не оголошував. Через багато років про це стало напевно відомо з книги Football Leaks https://www.pravda.com.ua/rus/news/2019/12/11/7234566/ німецького видавництва Random House GbmH, під назвою "Українське братство" (Ukrainische bruderschaft).

"27 липня 1993 року, коли Григорій Суркіс вступив на посаду президента ФК "Динамо Київ", клуб уклав так звану генеральну угоду з Newport Management Limited. 28 липня 2010 року вона була пролонгована ще на 20 років. Документ, датований липнем 2010 року, містить всього шість сторінок. За цією угодою ФК "Динамо Київ" передає Newport всі комерційні сфери своєї діяльності: телевізійні і маркетингові права, в тому числі права на купівлю-продаж гравців", - повідомлялося в книзі Football Leaks.

Посилаючись на матеріали Football Leaks, видання KICKER в своєму матеріалі "Кримінал в Києві" раніше повідомляло, що більш як 15 років гроші УЄФА, які призначалися Федерації футболу України (ФФУ), замість України потрапляли на рахунки компанії Newport Management Limited.

Стаття "Кримінал в Києві"

"380 мільйонів євро пішли не на розвиток українського футболу, а опинилися в офшорі на Карибських островах. Https://www.pravda.com.ua/rus/news/2019/12/11/7234566/

Компанія Newport Management Ltd, як виявилося, могла використовувати ці кошти не тільки в інтересах ФФУ і українських клубів, але, перш за все, в інтересах київського "Динамо". Одночасно було встановлено, що ця офшорна компанія таємно контролюється власником "Динамо" Ігорем Суркісом", - зазначав KICKER.

Більш того, за даними автора статті, "Динамо" використовує кошти Newport для виплати зарплат і оплати трансферів гравців київського клубу".

У 2015 році УЄФА отримав дані про підозрілі фінансові операції Newport Management Ltd і був повідомлений про те, що рахунки цього офшору не мають нічого спільного в ФФУ. У зв'язку з цим, брати Суркіси зареєстрували нову офшорку на Кіпрі - Dynamo Kiev (Cyprus). Про це розповідав Der Spiegel.

"Коли нападник Андрій Ярмоленко перейшов з київського "Динамо" в дортмундську "Боруссію" в кінці серпня 2017 року за 25 мільйонів євро, Newport в угоді не фігурував.

... Була необхідна обережність: Бундесліга, що отримала копію контракту, можливо, поставила б неприємні запитання, якби "Боруссія" виплатила гроші за трансфер не в київське "Динамо", а в офшор на Карибах. Тому, одержувачем 25 мільйонів євро стала компанія Dynamo Kiev (Cyprus) Ltd, розташована на середземноморському острові Кіпр".

Раду директорів Dynamo Kiev (Cyprus) Ltd до теперішнього часу очолює Андреас Софоклеус (на фото), який раніше підписував угоду з "Динамо" від імені "Ньюпорта".

Акціонерний капітал Dynamo Kiev (Cyprus) Ltd становить всього 2000 євро і розділений на 2000 простих акцій номінальною вартістю 1,00 євро кожна.

ФК "Динамо" Київ "є 100-процентним власником акцій офшору. Основний вид його діяльності - користування фінансовими правами, наданими ТОВ" ФК "Динамо" Київ "згідно з укладеним договором. Цей документ брати Суркіси приховують від громадськості.

Резюмуючи викладене, komandaonline нагадує, що згідно з аудитом ТОВ "Крестон Джі Сі Джі Аудит", опублікованим на офіційному сайті ФК "Динамо" за підсумками 2020 року, київський клуб має 520 349 000 гривень боргів.

Нагадаємо, як повідомляв Цензор.НЕТ, в березні поточного року Офіс генерального прокурора відновив кримінальне провадження стосовно службових осіб ФК "Динамо" за фактом ухилення від сплати податків при ввезенні двох "Мерседесів" для Суркісів.