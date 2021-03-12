УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
14229 відвідувачів онлайн
Новини Політика України
6 638 14
Динамо (207) розслідування (1954) Суркіс (150) Бутусов Юрій (3123) Офіс Генпрокурора (2359)

Офіс генпрокурора знову розслідує ухилення ФК "Динамо" від сплати податків за ввезення двох "Мерседесів" для Суркісів, - Бутусов

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Офіс генпрокурора знову розслідує ухилення ФК

Справу про ухилення від сплати податків було відкрито в 2016 році, а в 2018-му її закрили. Те, що розслідування поновили, може торкнутися найближчого оточення президента, адже нардеп ОПЗЖ Григорій Суркіс дружить із Бакановим і Шефіром.

Про це пише у фейсбуці головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"5 березня заступник генерального прокурора Максим Якубовський скасував постанову про закриття кримінального провадження про ухилення від сплати податків при ввезенні двох автомобілів Mercedes Benz ML500, 4-matik футбольним клубом "Динамо Київ" і доручив Державному бюро розслідувань здійснити розслідування у справі №42016110350000083", - повідомив Бутусов.

Розслідування про ухилення від сплати податків при ввезенні двох "Мерседесів" для Суркісів тривало з 2016 по 2018 рр. За версією слідства, митники за хабар допомогли ФК "Динамо Київ" ухилитися від сплати податків і платежів при ввезенні автомобілів. У 2017 році Печерський суд заарештував машини, але в 2018 році слідчий Генпрокуратури Туровський зняв арешт і закрив справу.

Читайте також: Фанати "Динамо" прорвалися на матч з "Олімпіком" - палили фаєри і скандували "Суркіси - ганьба Динамо". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

"І ось якось явно невипадково справу про підробку митних документів знову відновлено. І це матиме чималий резонанс. Як відомо, Григорій Суркіс є народним депутатом ОПЗЖ, давнім другом "95 кварталу", привітати його з днем ​​народження відкрито приїжджають глава СБУ Іван Баканов і помічник президента Сергій Шефір", - пише Бутусов.

Журналіст вважає, що відновлення кримінального провадження торкнеться найближчого оточення президента, і "питання почнуть вирішувати на самому верху".

"Видається, якщо вже навіть щодо Суркісів справу дістали з архіву, може, це така загальна програма відновлення історичної пам'яті для ОПЗЖ?" - додав Бутусов.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+5
ФК " Динамо" это собственность Суркисов. Надо сразу с Суркисов и спрашивать. Тут вообще надо разобраться как общество "Динамо" Украины, вдруг стало ЗАО "Динамо" без какой-либо приватизации. Там уши Кравчука торчат, не спрячешь
Офис генпрокурора вновь расследует уклонение ФК "Динамо" от уплаты налогов за ввоз 2 "Мерседесов" для Суркисов, - Бутусов - Цензор.НЕТ 72
показати весь коментар
11.03.2021 18:52
+4
Побольше допингу, шуб, мерсюков, Суркисов... и тогда всё станет ещё веселее, никто и внимания не обратит на то, что:

Бензин А-95- 31,300
Бензин А-92- 30,300
Диз. топливо- 30,300
Опаньки! И больше 30 гривен стало. Да так быстро! О продуктах- просто умолчу...
показати весь коментар
11.03.2021 18:49
+4
Как известно, Григорий Суркис является народным депутатом ОПЗЖ, давним другом "95 квартал. Почему все кто связаны с ограблением страны связаны с зелёной плесенью?
показати весь коментар
11.03.2021 18:49
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
два Мерседеса?! так это ж копейки для Сурков!
показати весь коментар
11.03.2021 18:42 Відповісти
Але "толстий намьйок"
показати весь коментар
11.03.2021 18:53 Відповісти
Афера века!
показати весь коментар
11.03.2021 18:48 Відповісти
Побольше допингу, шуб, мерсюков, Суркисов... и тогда всё станет ещё веселее, никто и внимания не обратит на то, что:

Бензин А-95- 31,300
Бензин А-92- 30,300
Диз. топливо- 30,300
Опаньки! И больше 30 гривен стало. Да так быстро! О продуктах- просто умолчу...
показати весь коментар
11.03.2021 18:49 Відповісти
луччему в Мире эл.самокату энти цыфири ---- тьххуууу...)))
показати весь коментар
11.03.2021 23:52 Відповісти
Я просто не упомянул о цене на эл. энергию. В этом аспекте всё тоже уже далеко не "тьфу", к сожалению.
показати весь коментар
12.03.2021 07:07 Відповісти
Как известно, Григорий Суркис является народным депутатом ОПЗЖ, давним другом "95 квартал. Почему все кто связаны с ограблением страны связаны с зелёной плесенью?
показати весь коментар
11.03.2021 18:49 Відповісти
Они все связаны. Без привязки к пэсыкам или к зелени.
показати весь коментар
12.03.2021 11:30 Відповісти
ФК " Динамо" это собственность Суркисов. Надо сразу с Суркисов и спрашивать. Тут вообще надо разобраться как общество "Динамо" Украины, вдруг стало ЗАО "Динамо" без какой-либо приватизации. Там уши Кравчука торчат, не спрячешь
Офис генпрокурора вновь расследует уклонение ФК "Динамо" от уплаты налогов за ввоз 2 "Мерседесов" для Суркисов, - Бутусов - Цензор.НЕТ 72
показати весь коментар
11.03.2021 18:52 Відповісти
Кравчук в 90-х отмазал Динамо от евородисквалификации за подкуп судьи. Забьіли за давностью?
показати весь коментар
11.03.2021 20:54 Відповісти
Это абсолютно разные истории. Кроме бренда быди приватизированы еще кое-какие объекты. Например база в Конче-Заспе. А отмазал? не надо было шубами разбрасываться
показати весь коментар
11.03.2021 21:27 Відповісти
Без оплаты таможенных сборов ввозил Мерседесы бронированные и Балога ( во времена Ющенко ) и МПЦ ( да да - священники в Лавре тоже бизнесмены):
показати весь коментар
11.03.2021 19:04 Відповісти
Беня Діктова,ти на свого спонсора Каломоя подивись,а там й Янелох в доляху встряв. Оце цікаво.
показати весь коментар
11.03.2021 19:19 Відповісти
Жлобье , такими деньгами крутят - а привыкли воровать.
показати весь коментар
11.03.2021 19:52 Відповісти
 
 