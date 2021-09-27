Байден сделал прививку третьей дозой COVID-вакцины
Президент США Джо Байден в прямом эфире сделал прививку третьей дозой COVID-вакцины от Pfizer/BioNTech.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Твиттер президента США.
"Так же, как я делал мои первую и вторую прививки вакциной от COVID-19, я публично сделаю и бустерную прививку", - заявил глава Белого дома.
Байден подчеркнул, что делает это, поскольку американские официальные регуляторы - FDA (Управление по качеству продуктов питания и лекарств) и CDC (Центры контроля за заболеваниями) - признали вакцину Pfizer безопасной и эффективной.
Процедуру вакцинации американское телевидение показывало в прямом эфире.
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+13 Ksenia VB
показать весь комментарий27.09.2021 21:36
+10 belge
показать весь комментарий27.09.2021 21:28
+10 Ольга Панченко
показать весь комментарий27.09.2021 21:54
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Мені важко щось ще писати,я не дуже добре ще дихаю,але дихаю сама, і це шалене щастя - Я МОЖУ ДИХАТИ САМА!!! мені ще важко ходити по квартирі, я продовжую боротися з наслідками цього клятого ковіда,який забрав у мене саму дорогу людину - мою мамулю.
8 днів я лежала дома хвора ковідом і думала що все минеться само собою. Єдине хвилювала висока температура ,я постійно було на зв'язку з лікарем( він мені казав що треба в лікарню). Але кожен раз після таких слів мені ставало легше і я думала все пройде. І ось в один день я не змогла встати з ліжка,я пробувала доповзти до ліків ,як поранений звір вила, пробувала повзти ,а доповзти не могла. Ось 4м і ліки.... а для мене це нереальна відстань.Коли мама впала ,я бачила як бура кров розтікається біля іі голови,а я нічого зробити не можу. Все що змогла - це підповзла і лежала на підлозі поруч, я зрозуміла - ковід забрав мої сили,зараз забирає моє життя. В цей момент подзвонив https://www.facebook.com/profile.php?id=100009725075504&__cft__[0]=AZWh36ZN5b_b3EFzC6_yCt-j-3texg9Hw49HzQNjTDS5zEaanaMz9IfEBD0M2-CjUmnk9E5Phl3okKYsQ9YJ8ZgqXavvBuovaxniSybq7hta7V65ljyImRmOaBac2G5sm7w0MzTOCazTgSYFR6xVC9MT&__tn__=-]K-R Володимир Лагута ,який тепер мій хрещений батько,і через швидку заперли нас в лікарню. Вовка,ти також мій Ангел Рятівник.
Напевно ще декілька годин я витримала би, і все....
Знаєте,кажуть у кожної людини є Ангел Охоронець,мій АНГЕЛ ОХОРОНЕЦЬ https://www.facebook.com/oksana.volkova.5851?__cft__[0]=AZWh36ZN5b_b3EFzC6_yCt-j-3texg9Hw49HzQNjTDS5zEaanaMz9IfEBD0M2-CjUmnk9E5Phl3okKYsQ9YJ8ZgqXavvBuovaxniSybq7hta7V65ljyImRmOaBac2G5sm7w0MzTOCazTgSYFR6xVC9MT&__tn__=-]K-R Oksana Volkova ,лікар з великої літери,яка мене врятувала. Тільки завдяки Вам ,Оксана Василівна, я жива!!! Дякую Дякую моєму куму https://www.facebook.com/profile.php?id=100016947428238&__cft__[0]=AZWh36ZN5b_b3EFzC6_yCt-j-3texg9Hw49HzQNjTDS5zEaanaMz9IfEBD0M2-CjUmnk9E5Phl3okKYsQ9YJ8ZgqXavvBuovaxniSybq7hta7V65ljyImRmOaBac2G5sm7w0MzTOCazTgSYFR6xVC9MT&__tn__=-]K-R Александр Вдовиченко за кожногодинну підтримку. . https://www.facebook.com/yanina.sokolova?__cft__[0]=AZWh36ZN5b_b3EFzC6_yCt-j-3texg9Hw49HzQNjTDS5zEaanaMz9IfEBD0M2-CjUmnk9E5Phl3okKYsQ9YJ8ZgqXavvBuovaxniSybq7hta7V65ljyImRmOaBac2G5sm7w0MzTOCazTgSYFR6xVC9MT&__tn__=-]K-R Yanina Sokolova , дякую сонце за все
Величезне дякую https://www.facebook.com/profile.php?id=100008456082982&__cft__[0]=AZWh36ZN5b_b3EFzC6_yCt-j-3texg9Hw49HzQNjTDS5zEaanaMz9IfEBD0M2-CjUmnk9E5Phl3okKYsQ9YJ8ZgqXavvBuovaxniSybq7hta7V65ljyImRmOaBac2G5sm7w0MzTOCazTgSYFR6xVC9MT&__tn__=-]K-R Віктор Лучків , https://www.facebook.com/Volodymir.Ilich.Fedorenko?__cft__[0]=AZWh36ZN5b_b3EFzC6_yCt-j-3texg9Hw49HzQNjTDS5zEaanaMz9IfEBD0M2-CjUmnk9E5Phl3okKYsQ9YJ8ZgqXavvBuovaxniSybq7hta7V65ljyImRmOaBac2G5sm7w0MzTOCazTgSYFR6xVC9MT&__tn__=-]K-R Володимир Федоренко ви як завжди були поруч. https://www.facebook.com/nata.voronkova?__cft__[0]=AZWh36ZN5b_b3EFzC6_yCt-j-3texg9Hw49HzQNjTDS5zEaanaMz9IfEBD0M2-CjUmnk9E5Phl3okKYsQ9YJ8ZgqXavvBuovaxniSybq7hta7V65ljyImRmOaBac2G5sm7w0MzTOCazTgSYFR6xVC9MT&__tn__=-]K-R Nataly Voronkova ,дякую тобі рідна- ти Чіп та Дейл в одному обличчі! https://www.facebook.com/korchynskaoksana/?__cft__[0]=AZWh36ZN5b_b3EFzC6_yCt-j-3texg9Hw49HzQNjTDS5zEaanaMz9IfEBD0M2-CjUmnk9E5Phl3okKYsQ9YJ8ZgqXavvBuovaxniSybq7hta7V65ljyImRmOaBac2G5sm7w0MzTOCazTgSYFR6xVC9MT&__tn__=kK-R Оксана Корчинська ,дякую. https://www.facebook.com/ulkinova?__cft__[0]=AZWh36ZN5b_b3EFzC6_yCt-j-3texg9Hw49HzQNjTDS5zEaanaMz9IfEBD0M2-CjUmnk9E5Phl3okKYsQ9YJ8ZgqXavvBuovaxniSybq7hta7V65ljyImRmOaBac2G5sm7w0MzTOCazTgSYFR6xVC9MT&__tn__=-]K-R Юлия Кириенко -
Я безмежно вдячна тобі https://www.facebook.com/lesya.morozova.35?__cft__[0]=AZWh36ZN5b_b3EFzC6_yCt-j-3texg9Hw49HzQNjTDS5zEaanaMz9IfEBD0M2-CjUmnk9E5Phl3okKYsQ9YJ8ZgqXavvBuovaxniSybq7hta7V65ljyImRmOaBac2G5sm7w0MzTOCazTgSYFR6xVC9MT&__tn__=-]K-R Леся Морозова за постійну підтримку,протерті супчики ,допомогу (лікарня,поховання,організації). Ти на протязі цього місяця поруч кожну хвилину.
Дякую https://www.facebook.com/sukhomlyn.sergey?__cft__[0]=AZWh36ZN5b_b3EFzC6_yCt-j-3texg9Hw49HzQNjTDS5zEaanaMz9IfEBD0M2-CjUmnk9E5Phl3okKYsQ9YJ8ZgqXavvBuovaxniSybq7hta7V65ljyImRmOaBac2G5sm7w0MzTOCazTgSYFR6xVC9MT&__tn__=-]K-R Сергій Сухомлин ,міський голова Житомира,за організацію,підтримку,допомогу в похованні моєї мами.
Дякую https://www.facebook.com/profile.php?id=100008853550909&__cft__[0]=AZWh36ZN5b_b3EFzC6_yCt-j-3texg9Hw49HzQNjTDS5zEaanaMz9IfEBD0M2-CjUmnk9E5Phl3okKYsQ9YJ8ZgqXavvBuovaxniSybq7hta7V65ljyImRmOaBac2G5sm7w0MzTOCazTgSYFR6xVC9MT&__tn__=-]K-R Людмила Свобода , https://www.facebook.com/mishinalv?__cft__[0]=AZWh36ZN5b_b3EFzC6_yCt-j-3texg9Hw49HzQNjTDS5zEaanaMz9IfEBD0M2-CjUmnk9E5Phl3okKYsQ9YJ8ZgqXavvBuovaxniSybq7hta7V65ljyImRmOaBac2G5sm7w0MzTOCazTgSYFR6xVC9MT&__tn__=-]K-R людмила мишина , https://www.facebook.com/profile.php?id=100004996481872&__cft__[0]=AZWh36ZN5b_b3EFzC6_yCt-j-3texg9Hw49HzQNjTDS5zEaanaMz9IfEBD0M2-CjUmnk9E5Phl3okKYsQ9YJ8ZgqXavvBuovaxniSybq7hta7V65ljyImRmOaBac2G5sm7w0MzTOCazTgSYFR6xVC9MT&__tn__=-]K-R Marina Hrapatina , https://www.facebook.com/profile.php?id=100010941583015&__cft__[0]=AZWh36ZN5b_b3EFzC6_yCt-j-3texg9Hw49HzQNjTDS5zEaanaMz9IfEBD0M2-CjUmnk9E5Phl3okKYsQ9YJ8ZgqXavvBuovaxniSybq7hta7V65ljyImRmOaBac2G5sm7w0MzTOCazTgSYFR6xVC9MT&__tn__=-]K-R Владимир Абрамович https://www.facebook.com/olga.pashko?__cft__[0]=AZWh36ZN5b_b3EFzC6_yCt-j-3texg9Hw49HzQNjTDS5zEaanaMz9IfEBD0M2-CjUmnk9E5Phl3okKYsQ9YJ8ZgqXavvBuovaxniSybq7hta7V65ljyImRmOaBac2G5sm7w0MzTOCazTgSYFR6xVC9MT&__tn__=-]K-R Olga Pashko , https://www.facebook.com/profile.php?id=100001455220459&__cft__[0]=AZWh36ZN5b_b3EFzC6_yCt-j-3texg9Hw49HzQNjTDS5zEaanaMz9IfEBD0M2-CjUmnk9E5Phl3okKYsQ9YJ8ZgqXavvBuovaxniSybq7hta7V65ljyImRmOaBac2G5sm7w0MzTOCazTgSYFR6xVC9MT&__tn__=-]K-R Серге
Я спеціально зебілам запостила
Судя по датам в СФ, Вы и из реанимации отправляли туда свои жалобы.
Какая сила духа!!!
Здоровья Вам.
Привет Янине Соколовой.
Хотя, чем ещё заниматься, когда ты прикован к больничной койке и тебе нечем дышать...
Целебная сила кислородной маски!
Ви навіть не читали.
ДЕРЖИТЕСЬ...
пора вже знати .
Arthur Kharytonov@ArthurKei_UA
Доки ви відпочиваєте, посольство КНР організовує топ-зраду.
Майже всі міністерства, різні органи виконавчої влади, ОПЗЖ, Юля Тимошенко, Суркіс зібралися на святкування дня утворення комуністичного Китаю.
Востаннє так було за Януковича. Оголошували курс України на Китай.
А када наших проклизмачат во второй раз чи третій??
вакцинамиклизмами организовывают....
А що, в вашій паРашці пляшки скінчилися??
Сумуєш по цьому??
😁
Переплюнем Америку!
🤣🤣
РЕАЛІЗМ... Экспертный комитет FDA, американского агентства по безопасности лекарств проголосовал против бустера третьей дозой BNT/Pfizer для населения в целом на основании имеющихся данных о соотношении пользы и безопасности. Соотношение голосов 16 "против", 2 "за".
Слушание было ошеломляющим. Оно длилось 8 часов и включало ШОКИРУЮЩИЕ показания американских врачей. Стив Кирш, исполнительный директор Фонда раннего лечения COVID-19 утверждал, что вакцины убивают больше людей, чем спасают.
Кто хочет - пусть вакцинируется хоть каждый день утром и вечером.
А кто не хочет - пусть не вакцинируется и живёт без осложнений.
A student athlete's TikTok went viral after he developed myocarditis from the vaccine. Here's what experts want you to know.
John Stokes, a 21-year-old senior and student athlete at Tennessee State University, is one such person who says that he had an adverse reaction to a COVID-19 vaccine.
In a since-removed TikTok posted earlier this month, he explained that he was hospitalized with myocarditis - an inflammation of the heart and a previously known potential reaction to the vaccine - shortly after receiving his second shot of the Pfizer vaccine. Stokes, who filmed the video from his hospital bed, was ultimately told that he was ineligible to continue to play at least the fall portion of his senior golf season, as he was warned against elevating his heart rate.
Before TikTok removed the video, it had received 4.5 million views, as well as hundreds of thousands of likes. Stokes, who denies the video violated any of TikTok's community guidelines, filed an appeal to have the video reinstated, which the social media platform allegedly denied. Many commenters applauded Stokes for telling his truth, some of whom made it clear that they had no interest in ever receiving the vaccine.
Stokes tells Yahoo Life that he received his second COVID-19 vaccine shot on Aug. 31. Shortly after, he says, he developed common, temporary "flu-like" side effects, which included body aches. However, his chest pain, which he initially likened to a "gas-like" feeling, soon got worse.
While in the hospital, Stokes says his heart initially hurt so much that he was unable to sleep. He was monitored by doctors and given Tylenol and a second anti-inflammatory agent whose name he was unable to recall.