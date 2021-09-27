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Байден сделал прививку третьей дозой COVID-вакцины

Байден сделал прививку третьей дозой COVID-вакцины

Президент США Джо Байден в прямом эфире сделал прививку третьей дозой COVID-вакцины от Pfizer/BioNTech.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Твиттер президента США.

"Так же, как я делал мои первую и вторую прививки вакциной от COVID-19, я публично сделаю и бустерную прививку", - заявил глава Белого дома.

Байден подчеркнул, что делает это, поскольку американские официальные регуляторы - FDA (Управление по качеству продуктов питания и лекарств) и CDC (Центры контроля за заболеваниями) - признали вакцину Pfizer безопасной и эффективной.

Также читайте: Минздрав подготовил проект приказа об обязательной вакцинации от COVID-19 госчиновников и педагогов

Процедуру вакцинации американское телевидение показывало в прямом эфире.

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Байден Джо (2786) вакцина (3815) прививка (191) коронавирус (17042)


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Друзі,я дякую вам безмежно за підтримку, допомогу, смски, відео з фронту, від різних підрозділів котиків (снайпера, розвідка і т.д.),з шаленою підтримкою мене та мами.

Мені важко щось ще писати,я не дуже добре ще дихаю,але дихаю сама, і це шалене щастя - Я МОЖУ ДИХАТИ САМА!!! мені ще важко ходити по квартирі, я продовжую боротися з наслідками цього клятого ковіда,який забрав у мене саму дорогу людину - мою мамулю.

8 днів я лежала дома хвора ковідом і думала що все минеться само собою. Єдине хвилювала висока температура ,я постійно було на зв'язку з лікарем( він мені казав що треба в лікарню). Але кожен раз після таких слів мені ставало легше і я думала все пройде. І ось в один день я не змогла встати з ліжка,я пробувала доповзти до ліків ,як поранений звір вила, пробувала повзти ,а доповзти не могла. Ось 4м і ліки.... а для мене це нереальна відстань.Коли мама впала ,я бачила як бура кров розтікається біля іі голови,а я нічого зробити не можу. Все що змогла - це підповзла і лежала на підлозі поруч, я зрозуміла - ковід забрав мої сили,зараз забирає моє життя. В цей момент подзвонив https://www.facebook.com/profile.php?id=100009725075504&__cft__[0]=AZWh36ZN5b_b3EFzC6_yCt-j-3texg9Hw49HzQNjTDS5zEaanaMz9IfEBD0M2-CjUmnk9E5Phl3okKYsQ9YJ8ZgqXavvBuovaxniSybq7hta7V65ljyImRmOaBac2G5sm7w0MzTOCazTgSYFR6xVC9MT&__tn__=-]K-R Володимир Лагута ,який тепер мій хрещений батько,і через швидку заперли нас в лікарню. Вовка,ти також мій Ангел Рятівник.

Напевно ще декілька годин я витримала би, і все....

Знаєте,кажуть у кожної людини є Ангел Охоронець,мій АНГЕЛ ОХОРОНЕЦЬ https://www.facebook.com/oksana.volkova.5851?__cft__[0]=AZWh36ZN5b_b3EFzC6_yCt-j-3texg9Hw49HzQNjTDS5zEaanaMz9IfEBD0M2-CjUmnk9E5Phl3okKYsQ9YJ8ZgqXavvBuovaxniSybq7hta7V65ljyImRmOaBac2G5sm7w0MzTOCazTgSYFR6xVC9MT&__tn__=-]K-R Oksana Volkova ,лікар з великої літери,яка мене врятувала. Тільки завдяки Вам ,Оксана Василівна, я жива!!! Дякую Дякую моєму куму https://www.facebook.com/profile.php?id=100016947428238&__cft__[0]=AZWh36ZN5b_b3EFzC6_yCt-j-3texg9Hw49HzQNjTDS5zEaanaMz9IfEBD0M2-CjUmnk9E5Phl3okKYsQ9YJ8ZgqXavvBuovaxniSybq7hta7V65ljyImRmOaBac2G5sm7w0MzTOCazTgSYFR6xVC9MT&__tn__=-]K-R Александр Вдовиченко за кожногодинну підтримку. . https://www.facebook.com/yanina.sokolova?__cft__[0]=AZWh36ZN5b_b3EFzC6_yCt-j-3texg9Hw49HzQNjTDS5zEaanaMz9IfEBD0M2-CjUmnk9E5Phl3okKYsQ9YJ8ZgqXavvBuovaxniSybq7hta7V65ljyImRmOaBac2G5sm7w0MzTOCazTgSYFR6xVC9MT&__tn__=-]K-R Yanina Sokolova , дякую сонце за все

Величезне дякую https://www.facebook.com/profile.php?id=100008456082982&__cft__[0]=AZWh36ZN5b_b3EFzC6_yCt-j-3texg9Hw49HzQNjTDS5zEaanaMz9IfEBD0M2-CjUmnk9E5Phl3okKYsQ9YJ8ZgqXavvBuovaxniSybq7hta7V65ljyImRmOaBac2G5sm7w0MzTOCazTgSYFR6xVC9MT&__tn__=-]K-R Віктор Лучків , https://www.facebook.com/Volodymir.Ilich.Fedorenko?__cft__[0]=AZWh36ZN5b_b3EFzC6_yCt-j-3texg9Hw49HzQNjTDS5zEaanaMz9IfEBD0M2-CjUmnk9E5Phl3okKYsQ9YJ8ZgqXavvBuovaxniSybq7hta7V65ljyImRmOaBac2G5sm7w0MzTOCazTgSYFR6xVC9MT&__tn__=-]K-R Володимир Федоренко ви як завжди були поруч. https://www.facebook.com/nata.voronkova?__cft__[0]=AZWh36ZN5b_b3EFzC6_yCt-j-3texg9Hw49HzQNjTDS5zEaanaMz9IfEBD0M2-CjUmnk9E5Phl3okKYsQ9YJ8ZgqXavvBuovaxniSybq7hta7V65ljyImRmOaBac2G5sm7w0MzTOCazTgSYFR6xVC9MT&__tn__=-]K-R Nataly Voronkova ,дякую тобі рідна- ти Чіп та Дейл в одному обличчі! https://www.facebook.com/korchynskaoksana/?__cft__[0]=AZWh36ZN5b_b3EFzC6_yCt-j-3texg9Hw49HzQNjTDS5zEaanaMz9IfEBD0M2-CjUmnk9E5Phl3okKYsQ9YJ8ZgqXavvBuovaxniSybq7hta7V65ljyImRmOaBac2G5sm7w0MzTOCazTgSYFR6xVC9MT&__tn__=kK-R Оксана Корчинська ,дякую. https://www.facebook.com/ulkinova?__cft__[0]=AZWh36ZN5b_b3EFzC6_yCt-j-3texg9Hw49HzQNjTDS5zEaanaMz9IfEBD0M2-CjUmnk9E5Phl3okKYsQ9YJ8ZgqXavvBuovaxniSybq7hta7V65ljyImRmOaBac2G5sm7w0MzTOCazTgSYFR6xVC9MT&__tn__=-]K-R Юлия Кириенко -

Я безмежно вдячна тобі https://www.facebook.com/lesya.morozova.35?__cft__[0]=AZWh36ZN5b_b3EFzC6_yCt-j-3texg9Hw49HzQNjTDS5zEaanaMz9IfEBD0M2-CjUmnk9E5Phl3okKYsQ9YJ8ZgqXavvBuovaxniSybq7hta7V65ljyImRmOaBac2G5sm7w0MzTOCazTgSYFR6xVC9MT&__tn__=-]K-R Леся Морозова за постійну підтримку,протерті супчики ,допомогу (лікарня,поховання,організації). Ти на протязі цього місяця поруч кожну хвилину.

Дякую https://www.facebook.com/sukhomlyn.sergey?__cft__[0]=AZWh36ZN5b_b3EFzC6_yCt-j-3texg9Hw49HzQNjTDS5zEaanaMz9IfEBD0M2-CjUmnk9E5Phl3okKYsQ9YJ8ZgqXavvBuovaxniSybq7hta7V65ljyImRmOaBac2G5sm7w0MzTOCazTgSYFR6xVC9MT&__tn__=-]K-R Сергій Сухомлин ,міський голова Житомира,за організацію,підтримку,допомогу в похованні моєї мами.

Дякую https://www.facebook.com/profile.php?id=100008853550909&__cft__[0]=AZWh36ZN5b_b3EFzC6_yCt-j-3texg9Hw49HzQNjTDS5zEaanaMz9IfEBD0M2-CjUmnk9E5Phl3okKYsQ9YJ8ZgqXavvBuovaxniSybq7hta7V65ljyImRmOaBac2G5sm7w0MzTOCazTgSYFR6xVC9MT&__tn__=-]K-R Людмила Свобода , https://www.facebook.com/mishinalv?__cft__[0]=AZWh36ZN5b_b3EFzC6_yCt-j-3texg9Hw49HzQNjTDS5zEaanaMz9IfEBD0M2-CjUmnk9E5Phl3okKYsQ9YJ8ZgqXavvBuovaxniSybq7hta7V65ljyImRmOaBac2G5sm7w0MzTOCazTgSYFR6xVC9MT&__tn__=-]K-R людмила мишина , https://www.facebook.com/profile.php?id=100004996481872&__cft__[0]=AZWh36ZN5b_b3EFzC6_yCt-j-3texg9Hw49HzQNjTDS5zEaanaMz9IfEBD0M2-CjUmnk9E5Phl3okKYsQ9YJ8ZgqXavvBuovaxniSybq7hta7V65ljyImRmOaBac2G5sm7w0MzTOCazTgSYFR6xVC9MT&__tn__=-]K-R Marina Hrapatina , https://www.facebook.com/profile.php?id=100010941583015&__cft__[0]=AZWh36ZN5b_b3EFzC6_yCt-j-3texg9Hw49HzQNjTDS5zEaanaMz9IfEBD0M2-CjUmnk9E5Phl3okKYsQ9YJ8ZgqXavvBuovaxniSybq7hta7V65ljyImRmOaBac2G5sm7w0MzTOCazTgSYFR6xVC9MT&__tn__=-]K-R Владимир Абрамович https://www.facebook.com/olga.pashko?__cft__[0]=AZWh36ZN5b_b3EFzC6_yCt-j-3texg9Hw49HzQNjTDS5zEaanaMz9IfEBD0M2-CjUmnk9E5Phl3okKYsQ9YJ8ZgqXavvBuovaxniSybq7hta7V65ljyImRmOaBac2G5sm7w0MzTOCazTgSYFR6xVC9MT&__tn__=-]K-R Olga Pashko , https://www.facebook.com/profile.php?id=100001455220459&__cft__[0]=AZWh36ZN5b_b3EFzC6_yCt-j-3texg9Hw49HzQNjTDS5zEaanaMz9IfEBD0M2-CjUmnk9E5Phl3okKYsQ9YJ8ZgqXavvBuovaxniSybq7hta7V65ljyImRmOaBac2G5sm7w0MzTOCazTgSYFR6xVC9MT&__tn__=-]K-R Серге
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27.09.2021 21:36
+10
Северный поток, не выход, а бегство из Афгана, третья прививка... Вот это выбрали... Дедушка уже вообще ни хера не отбивает.
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27.09.2021 21:28
+10
Коронавірус передають однаково як щеплені ,так і не щеплені ,
пора вже знати .
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27.09.2021 21:54
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Правила форума Совет форумчан
Смотри какой крепкий старик. Уже третью дозу выдерживает.
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27.09.2021 21:27 Ответить
Это ломка. Хочешь-не хочешь - понеслось.
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27.09.2021 21:33 Ответить
Там плацебо для старика . Это чтобы народ агитировать .
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27.09.2021 21:38 Ответить
Ну подмечено что и плацебо в достаточно высоком проценте случаев помогает активизировать внутренние защитные механизмы человека. Это еще раз доказывает как мало мы знаем свой собственный организм.
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07.11.2021 16:08 Ответить
Отже всім треба.
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27.09.2021 21:27 Ответить
каждый сам решает за себя... вариантов уйма! всегда можно променять город на сельскую жизнь и не прививаться вообще"
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27.09.2021 21:33 Ответить
Друзі,я дякую вам безмежно за підтримку, допомогу, смски, відео з фронту, від різних підрозділів котиків (снайпера, розвідка і т.д.),з шаленою підтримкою мене та мами.

Мені важко щось ще писати,я не дуже добре ще дихаю,але дихаю сама, і це шалене щастя - Я МОЖУ ДИХАТИ САМА!!! мені ще важко ходити по квартирі, я продовжую боротися з наслідками цього клятого ковіда,який забрав у мене саму дорогу людину - мою мамулю.

8 днів я лежала дома хвора ковідом і думала що все минеться само собою. Єдине хвилювала висока температура ,я постійно було на зв'язку з лікарем( він мені казав що треба в лікарню). Але кожен раз після таких слів мені ставало легше і я думала все пройде. І ось в один день я не змогла встати з ліжка,я пробувала доповзти до ліків ,як поранений звір вила, пробувала повзти ,а доповзти не могла. Ось 4м і ліки.... а для мене це нереальна відстань.Коли мама впала ,я бачила як бура кров розтікається біля іі голови,а я нічого зробити не можу. Все що змогла - це підповзла і лежала на підлозі поруч, я зрозуміла - ковід забрав мої сили,зараз забирає моє життя. В цей момент подзвонив https://www.facebook.com/profile.php?id=100009725075504&__cft__[0]=AZWh36ZN5b_b3EFzC6_yCt-j-3texg9Hw49HzQNjTDS5zEaanaMz9IfEBD0M2-CjUmnk9E5Phl3okKYsQ9YJ8ZgqXavvBuovaxniSybq7hta7V65ljyImRmOaBac2G5sm7w0MzTOCazTgSYFR6xVC9MT&__tn__=-]K-R Володимир Лагута ,який тепер мій хрещений батько,і через швидку заперли нас в лікарню. Вовка,ти також мій Ангел Рятівник.

Напевно ще декілька годин я витримала би, і все....

Знаєте,кажуть у кожної людини є Ангел Охоронець,мій АНГЕЛ ОХОРОНЕЦЬ https://www.facebook.com/oksana.volkova.5851?__cft__[0]=AZWh36ZN5b_b3EFzC6_yCt-j-3texg9Hw49HzQNjTDS5zEaanaMz9IfEBD0M2-CjUmnk9E5Phl3okKYsQ9YJ8ZgqXavvBuovaxniSybq7hta7V65ljyImRmOaBac2G5sm7w0MzTOCazTgSYFR6xVC9MT&__tn__=-]K-R Oksana Volkova ,лікар з великої літери,яка мене врятувала. Тільки завдяки Вам ,Оксана Василівна, я жива!!! Дякую Дякую моєму куму https://www.facebook.com/profile.php?id=100016947428238&__cft__[0]=AZWh36ZN5b_b3EFzC6_yCt-j-3texg9Hw49HzQNjTDS5zEaanaMz9IfEBD0M2-CjUmnk9E5Phl3okKYsQ9YJ8ZgqXavvBuovaxniSybq7hta7V65ljyImRmOaBac2G5sm7w0MzTOCazTgSYFR6xVC9MT&__tn__=-]K-R Александр Вдовиченко за кожногодинну підтримку. . https://www.facebook.com/yanina.sokolova?__cft__[0]=AZWh36ZN5b_b3EFzC6_yCt-j-3texg9Hw49HzQNjTDS5zEaanaMz9IfEBD0M2-CjUmnk9E5Phl3okKYsQ9YJ8ZgqXavvBuovaxniSybq7hta7V65ljyImRmOaBac2G5sm7w0MzTOCazTgSYFR6xVC9MT&__tn__=-]K-R Yanina Sokolova , дякую сонце за все

Величезне дякую https://www.facebook.com/profile.php?id=100008456082982&__cft__[0]=AZWh36ZN5b_b3EFzC6_yCt-j-3texg9Hw49HzQNjTDS5zEaanaMz9IfEBD0M2-CjUmnk9E5Phl3okKYsQ9YJ8ZgqXavvBuovaxniSybq7hta7V65ljyImRmOaBac2G5sm7w0MzTOCazTgSYFR6xVC9MT&__tn__=-]K-R Віктор Лучків , https://www.facebook.com/Volodymir.Ilich.Fedorenko?__cft__[0]=AZWh36ZN5b_b3EFzC6_yCt-j-3texg9Hw49HzQNjTDS5zEaanaMz9IfEBD0M2-CjUmnk9E5Phl3okKYsQ9YJ8ZgqXavvBuovaxniSybq7hta7V65ljyImRmOaBac2G5sm7w0MzTOCazTgSYFR6xVC9MT&__tn__=-]K-R Володимир Федоренко ви як завжди були поруч. https://www.facebook.com/nata.voronkova?__cft__[0]=AZWh36ZN5b_b3EFzC6_yCt-j-3texg9Hw49HzQNjTDS5zEaanaMz9IfEBD0M2-CjUmnk9E5Phl3okKYsQ9YJ8ZgqXavvBuovaxniSybq7hta7V65ljyImRmOaBac2G5sm7w0MzTOCazTgSYFR6xVC9MT&__tn__=-]K-R Nataly Voronkova ,дякую тобі рідна- ти Чіп та Дейл в одному обличчі! https://www.facebook.com/korchynskaoksana/?__cft__[0]=AZWh36ZN5b_b3EFzC6_yCt-j-3texg9Hw49HzQNjTDS5zEaanaMz9IfEBD0M2-CjUmnk9E5Phl3okKYsQ9YJ8ZgqXavvBuovaxniSybq7hta7V65ljyImRmOaBac2G5sm7w0MzTOCazTgSYFR6xVC9MT&__tn__=kK-R Оксана Корчинська ,дякую. https://www.facebook.com/ulkinova?__cft__[0]=AZWh36ZN5b_b3EFzC6_yCt-j-3texg9Hw49HzQNjTDS5zEaanaMz9IfEBD0M2-CjUmnk9E5Phl3okKYsQ9YJ8ZgqXavvBuovaxniSybq7hta7V65ljyImRmOaBac2G5sm7w0MzTOCazTgSYFR6xVC9MT&__tn__=-]K-R Юлия Кириенко -

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27.09.2021 21:36 Ответить
ДЕРЖИТЕСЬ... Я в этом году тоже потерял маму, от ковида умер сват и сестра жены... В июне видел, что значит 47 человек в течении недели стали настоящими зомби, но при этом должны были еще и работать. в итоге - один молодой человек умер(имел хронические заболевания сердца и завышенный сахар в крови. Также было 6 человек тяжелых, тоже с хроническими заболеваниями, которым ковид залез в легкие, НО эти 6 человек ВЫПУТАЛИСЬ, ОСТАЛИСЬ ЖИТЬ, с последующим, после ковида , длительным лечением. Я во время болезни тоже потерял свой павер, передвигался в основном с помощью рук, как бы подтягиваясь с помощью перил и разных выступов, за которые можно было ухватиться. силы начали возвращаться(частично) через месяц. Четвертый месяц, но силы полностью еще не вернулись, какими были до ковида... Через2 месяца вакцинировался, вставил люлей жене и она тоже вакцинировалась , хотя была против. А вот дочь была недосягаема для люлей и до сих пор - в оппозиции к вакцинированию. Приехала в гости, заболела вторично на ковид. Жена (ковидом не болела) - постоянно с дочерью и двойная вакцинация ее защитила. Находясь с больной ковидом дочерью, жена не заболела. Я был в контакте 5 дней, не заболел(имею 2 вакцины, но разные, потому через пару дней приму третью вакцинацию, первая оказалась в спешке ошибочной, по ней я - невъездной в страну, куда должен ехать). Всем противникам вакцинации - вы враги своему здоровью.
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27.09.2021 22:03 Ответить
Це на Цензорі написано.
Я спеціально зебілам запостила
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28.09.2021 09:03 Ответить
А как вы договариваетесь в прививочном пункте насчет 3-й вакцины, или разной вакцины? Они же смотрят в компьютер, в хелси, что у вас уже есть вакцина. Я бы тоже себе сделал другую разную вакцину.
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05.11.2021 15:18 Ответить
Молодец!
Судя по датам в СФ, Вы и из реанимации отправляли туда свои жалобы.
Какая сила духа!!!
Здоровья Вам.
Привет Янине Соколовой.
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27.09.2021 22:29 Ответить
Ползала, но не сдавалась
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27.09.2021 22:34 Ответить
Я специально зашёл на СФ, т.к. она там практически ежедневно отмечается и проанализировал даты...
Хотя, чем ещё заниматься, когда ты прикован к больничной койке и тебе нечем дышать...
Целебная сила кислородной маски!
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27.09.2021 22:38 Ответить
Довбики. Це стаття на Цензорі.
Ви навіть не читали.
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28.09.2021 09:02 Ответить


ДЕРЖИТЕСЬ...
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28.09.2021 09:04 Ответить
Теперь можно и в фейсбуке посмотреть - кто у нас болел...
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27.09.2021 22:40 Ответить
А люди, які померли заразившись від нещепленої особи, теж за себе вирішили ?
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27.09.2021 21:37 Ответить
лечить надо было людей с первого дня ,а не отправлять отлеживаться и дожидаться когда болезнь пойдет в легкие . И не мРНА стимулятор массово колоть а разрабатывать еффективные антивирусные препараты . Похожие тяжелые переживания можно взять у больных раком . вот уже действительно опасная болезнь . А ковид используют для загона населения в стадо и обогащения фармацевтических компаний .
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27.09.2021 21:42 Ответить
Мєріканєц! Платівку у тебе заїло, одне й те саме спамиш.
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27.09.2021 21:54 Ответить
Коли людина пише неграмотно, я не сприймаю її аргументи... Дуже бісить, коли тупі корчать із себе експертів!
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27.09.2021 22:17 Ответить
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27.09.2021 22:30 Ответить
Коронавірус передають однаково як щеплені ,так і не щеплені ,
пора вже знати .
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27.09.2021 21:54 Ответить
От тільки щеплені є заразними 7-8 днів, а нещеплені 13-14.
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28.09.2021 08:07 Ответить
заразитися можна як від щепленої так і не від нещепленої... я до чого? сподіваюся ви не прийняли мене за антиваксера? Щеплення - це лише персональній захист! і ни я (щеплений файзером двічі) ні отой дядько, що з маскою не бороді хєкає перегаром в обличчя у переповненому громадському транспорті , ні МОЗ не гарнтує, що ковід не передасться. Вакцинація - це діло захисту особисте! Часу було у всіх багато, вибор вакцин та центрів вакцинації - також! Що робів наш розумній нарід? махнув на те рукою.. ну то й хай несе відповідальність за свій вибір! у липні -серпні можна було без проблем щепитися!
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27.09.2021 21:56 Ответить
не успели бы 37 миллионов человек за полтора месяца вакцинироваться, даже если бы все хотели. нет столько привочных пунктов и нет столько вакцин.
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05.11.2021 15:20 Ответить
Был бы я Байденом, так тоже бы сделал
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27.09.2021 21:28 Ответить
Це на правах реклами?!
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27.09.2021 21:28 Ответить
Северный поток, не выход, а бегство из Афгана, третья прививка... Вот это выбрали... Дедушка уже вообще ни хера не отбивает.
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27.09.2021 21:28 Ответить
Ну і нафіга нам така новина ???)))
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27.09.2021 21:29 Ответить
Як це нафіга? Щоб зрозуміти і написати тут в коментах, що клятий Зелений Клован зрадив неньку Україну. Що ж тут незрозумілого?
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28.09.2021 03:24 Ответить
это ж какой разрыв шаблона... для антивакеров, которые спят и видят чипирование... нахуа ваши жалкие душенки ? ковид гробит здоровье покруче любой вакцины - как бывший дважды ковидник говорю.. сальцо уже год как не пробовал...эх....
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27.09.2021 21:31 Ответить
А пукин спутником гаварит сделал и в бункере прячется
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27.09.2021 21:32 Ответить
а Катай тимчасом совкову потороч підгрібає

Arthur Kharytonov@ArthurKei_UA



Доки ви відпочиваєте, посольство КНР організовує топ-зраду.
Майже всі міністерства, різні органи виконавчої влади, ОПЗЖ, Юля Тимошенко, Суркіс зібралися на святкування дня утворення комуністичного Китаю.
Востаннє так було за Януковича. Оголошували курс України на Китай.

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27.09.2021 21:37 Ответить
Паварот на Восток.
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27.09.2021 23:28 Ответить
Мда...вот она очередная жертва чипирования и 6 джи волн. Если люди не начнут бастовать, то скоро мы все станем рабами ужасного Била Гейтса. Ковида НеТ братья , скажем нет медицине и скажем да подорожнику, другу земли. Да славится наш покойный гуру, Великий ШриЛанский Шаман.
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27.09.2021 21:38 Ответить
Это же надо быть таким ущербным... Вакцина приходит отдельными партиями, из-за ограниченного срока годности. Вы считаете , что каждый пузырек имеет отличный от другого чип... Я - паТсталом, держите меня... До такой ереси тока кокцап мог додуматься...
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27.09.2021 22:13 Ответить
Да это всемирный заговор иллюминатов во главе с Билом Гейтсом, а чипы микроскопичны и они живые и меняют генетический код человека. Зря не веришь, я уже столкнулся с Халком и женщиной кошкой , ели унес ноги.
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27.09.2021 22:21 Ответить
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27.09.2021 22:26 Ответить
А нафіга???!!!!!
А када наших проклизмачат во второй раз чи третій??
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27.09.2021 21:38 Ответить
ваши, кстати, там уже с московии туры за евро и доллары в европу за вакцинами клизмами организовывают....
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27.09.2021 21:59 Ответить
Вам видніше....
А що, в вашій паРашці пляшки скінчилися??
Сумуєш по цьому??
😁
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27.09.2021 22:06 Ответить
Все в окружении путлера вакцинировались, но заболели коронавирусом, а путлер не заболел. Хорошая всё таки вакцина Pfizer, качественная
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27.09.2021 21:40 Ответить
Дайош новину_ нашому презу зробили четверту!!
Переплюнем Америку!
🤣🤣
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27.09.2021 21:43 Ответить
Типо, мумие хутина пичкают четвертой дозой?
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27.09.2021 22:15 Ответить
А чого сорочку не зняв як буба?! Чи торс мать був непобритий..
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27.09.2021 21:57 Ответить
рекламщик-дурачек
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27.09.2021 22:02 Ответить
Бункерный фюрер боится не только вакцинации рюсским дермом типа ПутлерГовномицин.... не говоря об омериканской вакцине Путлер-Капут
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27.09.2021 22:16 Ответить
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27.09.2021 22:19 Ответить
і для чого ця ПОКАЗУХА ... мавпування ...
РЕАЛІЗМ... Экспертный комитет FDA, американского агентства по безопасности лекарств проголосовал против бустера третьей дозой BNT/Pfizer для населения в целом на основании имеющихся данных о соотношении пользы и безопасности. Соотношение голосов 16 "против", 2 "за".

Слушание было ошеломляющим. Оно длилось 8 часов и включало ШОКИРУЮЩИЕ показания американских врачей. Стив Кирш, исполнительный директор Фонда раннего лечения COVID-19 утверждал, что вакцины убивают больше людей, чем спасают.
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27.09.2021 22:28 Ответить
Вакцинироваться после 60 лет опасно... даже против укола от столбняка....
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27.09.2021 22:35 Ответить
Антивакцинисты - чистой воды плагиаторщики, мол, кто не курит и не пьет, тот здоровеньким помрет.
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27.09.2021 22:35 Ответить
Отличная отмазка кстати - я на работе сказал что боюсь возвращаться в офис пока не сделают третий укол а это тем кто не в первой группе риска предложат не раньше нового года. Буду всячески тянуть
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27.09.2021 22:36 Ответить
Укол защищает от тяжёлого протекания болезни - вот и надо радоваться своему счастью.
Кто хочет - пусть вакцинируется хоть каждый день утром и вечером.
А кто не хочет - пусть не вакцинируется и живёт без осложнений.
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28.09.2021 02:04 Ответить
https://ca.style.yahoo.com/student-athlete-john-stokes-myocarditis-covid-vaccine-002451374.html https://ca.style.yahoo.com/student-athlete-john-stokes-myocarditis-covid-vaccine-002451374.html

A student athlete's TikTok went viral after he developed myocarditis from the vaccine. Here's what experts want you to know.

John Stokes, a 21-year-old senior and student athlete at Tennessee State University, is one such person who says that he had an adverse reaction to a COVID-19 vaccine.

In a since-removed TikTok posted earlier this month, he explained that he was hospitalized with myocarditis - an inflammation of the heart and a previously known potential reaction to the vaccine - shortly after receiving his second shot of the Pfizer vaccine. Stokes, who filmed the video from his hospital bed, was ultimately told that he was ineligible to continue to play at least the fall portion of his senior golf season, as he was warned against elevating his heart rate.

Before TikTok removed the video, it had received 4.5 million views, as well as hundreds of thousands of likes. Stokes, who denies the video violated any of TikTok's community guidelines, filed an appeal to have the video reinstated, which the social media platform allegedly denied. Many commenters applauded Stokes for telling his truth, some of whom made it clear that they had no interest in ever receiving the vaccine.

Stokes tells Yahoo Life that he received his second COVID-19 vaccine shot on Aug. 31. Shortly after, he says, he developed common, temporary "flu-like" side effects, which included body aches. However, his chest pain, which he initially likened to a "gas-like" feeling, soon got worse.

While in the hospital, Stokes says his heart initially hurt so much that he was unable to sleep. He was monitored by doctors and given Tylenol and a second anti-inflammatory agent whose name he was unable to recall.
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28.09.2021 06:42 Ответить
 
 