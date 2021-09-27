Минздрав подготовил проект приказа об обязательной вакцинации от COVID-19 госчиновников и педагогов
Минздрав Украины подготовил проект приказа о перечне профессий, производств и организаций, работники которых подлежат обязательным профилактическим прививкам.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в документе, обнародованном на сайте Федерации профсоюзов Украины.
Так, согласно документу, на период действия карантина, установленного Кабинетом министров, вакцинации против острой респираторной болезни COVID-19 подлежат:
- Работники центральных органов исполнительной власти и их территориальных подразделений.
- Работники местных государственных администраций.
- Работники учреждений профессионального (профессионально-технического образования), профессионального, общего среднего образования, дошкольного образования, внешкольных учреждений образования.
С документом можно ознакомиться по ссылке.
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а то діти в школу/студіки на пари - і через три тижні всі на самоізоляції сім'ями і студгрупами...
https://www.youtube.com/watch?v=jgke5sDSXCU&ab_channel=%D0%94%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0
https://www.youtube.com/watch?v=RcriVkUTzxg&ab_channel=SergiyGula-%D0%A2%D0%86%D0%9B%D0%AC%D0%9A%D0%98%D0%9F%D0%A0%D0%90%D0%92%D0%94%D0%90
ВСЕ прививки от ковид19 на данный момент - экспериментальные - а значит - на данный момент они даже НЕ прививки... а "опытные образцы"...
Чего только стоит их прибамбах на "био" ))) Под этим "био" им можно впихнуть всё что угодно - достаточно надписи... )))
Израиль. Обращение религиозного судьи-раввина Ури Софер. Он говорит, что многие заболевают после 3 дозы, и говорит о последствиях вкцнции после первых 2 доз.