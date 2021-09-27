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Новости Борьба с коронавирусом
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Минздрав подготовил проект приказа об обязательной вакцинации от COVID-19 госчиновников и педагогов

Минздрав подготовил проект приказа об обязательной вакцинации от COVID-19 госчиновников и педагогов

Минздрав Украины подготовил проект приказа о перечне профессий, производств и организаций, работники которых подлежат обязательным профилактическим прививкам.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в документе, обнародованном на сайте Федерации профсоюзов Украины.

Так, согласно документу, на период действия карантина, установленного Кабинетом министров, вакцинации против острой респираторной болезни COVID-19 подлежат:

- Работники центральных органов исполнительной власти и их территориальных подразделений.

- Работники местных государственных администраций.

- Работники учреждений профессионального (профессионально-технического образования), профессионального, общего среднего образования, дошкольного образования, внешкольных учреждений образования.

С документом можно ознакомиться по ссылке.

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вакцина (3815) Минздрав (4899) ФПУ (72) COVID-19 (18608)


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Топ комментарии
+10
Тобто МОЗ, вирішив що може своїм наказом порушувати Конституцію України??? Цікаво....Для всіх було би більшим стимулом довіри, якби МОЗ видав наказ про відповідальність за наслідки....
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27.09.2021 14:07
+6
У меня есть вопрос - Почему всемирная власть борется с " пандемией", придумав уколы для здоровых, а не лекарства для больных?...........Может потому что всемирной власти нужно сокращение населения любыми способами - вот и решили поиздеваются над здоровыми! Подождем чуток и привитые начнут вымирать от этой "вакцины" пачками... Или вы реально считаете что мировое правительство беспокоится о здоровье человечества?! Тогда вы наивные и полезные идиоты !!!
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27.09.2021 14:12
+5
нiколи bо насильна вакцинацiя цe порушeння прав людини
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27.09.2021 16:32
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Правила форума Совет форумчан
ви контингент освітніх закладів коли вакцинувати плануєте..?
а то діти в школу/студіки на пари - і через три тижні всі на самоізоляції сім'ями і студгрупами...
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27.09.2021 13:45 Ответить
нiколи bо насильна вакцинацiя цe порушeння прав людини
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27.09.2021 16:32 Ответить
Тобто МОЗ, вирішив що може своїм наказом порушувати Конституцію України??? Цікаво....Для всіх було би більшим стимулом довіри, якби МОЗ видав наказ про відповідальність за наслідки....
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27.09.2021 14:07 Ответить
Собственность государства. И пускай благодарят, что не нужно обрезание делать! Кланяются и благодарят!
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27.09.2021 14:10 Ответить
Це вже у планах на другий президентський термін.
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27.09.2021 15:39 Ответить
План дій-Для тих кого "змушують"
https://www.youtube.com/watch?v=jgke5sDSXCU&ab_channel=%D0%94%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0
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27.09.2021 14:12 Ответить
акустика як iз кастюлi з bорщeм. нe записуйтe biльшe у машинi
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27.09.2021 16:48 Ответить
У меня есть вопрос - Почему всемирная власть борется с " пандемией", придумав уколы для здоровых, а не лекарства для больных?...........Может потому что всемирной власти нужно сокращение населения любыми способами - вот и решили поиздеваются над здоровыми! Подождем чуток и привитые начнут вымирать от этой "вакцины" пачками... Или вы реально считаете что мировое правительство беспокоится о здоровье человечества?! Тогда вы наивные и полезные идиоты !!!
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27.09.2021 14:12 Ответить
Потому что "всемирная власть" - фантазия
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27.09.2021 14:16 Ответить
угу Хфантазия... мне жаль что вы не в состоянии сложить этот пазл, и не видите всего того что происходит сейчас в Мире...Напрягите мозги и увидите !!!
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27.09.2021 14:22 Ответить
этот "пазл" часть конспиративной фантазии. Его трудно складывать, потому что нечего.
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27.09.2021 17:00 Ответить
фантазии чего ? 20% ковидных больных имеют симптомы заболевания . Остальные переносят вирус безсимптомно . То есть таблетки для 20% , а вакцины для всех . Разницу в прибыли посчитать сможешь ? кроме того естественный иммунитет дает в 27 раз лучшую защиту организму чем полученный от мРНА стимулятора . Значит переболевший с таблетками получает на будущее сильный иммунитет . А уколовшийся садиться на иглу каждые 6 месяцев , что и происходит в самом уколотом Израиле .
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27.09.2021 19:15 Ответить
в статистике как-то не хватает летальных исходов (в результате которых подолжительность жизни скатилась до времени WWII) и последствий у переболевших.
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27.09.2021 19:47 Ответить
Последствия от так называемой прививки тоже неплохо бы не скрывать .
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27.09.2021 19:51 Ответить
о них регулярно пишут как СМИ, так и много конспирологических выдумок, ну, тут ты в курсе
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27.09.2021 21:12 Ответить
совершенно правильный вопрос . таблетки лечить людей это не сверхприбыли для корпораций . в союзе с политиками биг фарма получает миллиарды прибыли и дает процент политикам проводящим в жизнь обязательную вакцинацию . ежегодня вакцинация сделает фармокомпании триллионерами . они и так очень богатые , а будут еще богаче .
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27.09.2021 19:10 Ответить
Ваш необхідний захист! Це ваша інформація - і нікому її не кажіть!
https://www.youtube.com/watch?v=RcriVkUTzxg&ab_channel=SergiyGula-%D0%A2%D0%86%D0%9B%D0%AC%D0%9A%D0%98%D0%9F%D0%A0%D0%90%D0%92%D0%94%D0%90
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27.09.2021 14:16 Ответить
Напевно моз пога провітритись -на гілляках!
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27.09.2021 14:40 Ответить
Пикольно... Как у конлагерях у немцев - принудительные опыты на людях !

ВСЕ прививки от ковид19 на данный момент - экспериментальные - а значит - на данный момент они даже НЕ прививки... а "опытные образцы"...
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27.09.2021 15:21 Ответить
а нiмцi ужe вкололися. пeдагоги 96% доbровiльно
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27.09.2021 16:35 Ответить
Я не говорю о тех, кто "добровольно" - это их собственное решение... Я говорю о том, что сам принцип принуждения любым способом, даже под предлогом гуманности или чего-либо - это все равно принуждение ! Да еще - незаконное, и античеловечное !
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27.09.2021 17:18 Ответить
а я тоbi даю iнфу щоb ти подумав чого однi ******* доbровiльно у повному складi. а iншi вийоbуються повним складом? сфeра дiяльностi одна. повeдiнка нe однакова.
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27.09.2021 18:17 Ответить
немцы миллион сирийских мигрантов добровольно приняли . население когда-то демократических стран превращаются в послушне стадо .
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27.09.2021 19:18 Ответить
нe bачу зв"язку мiж мiгрантами i дрeсированими штазями аbоригeнами.
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27.09.2021 20:22 Ответить
i до рeчi мiгранти класна iграшка для штазi - поки вони нe вкурсi правил життя над ними можна роbити штазi eкспeримeнти
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27.09.2021 20:27 Ответить
А я тебе говорю, что не твое дело - кто укололся, а кто нет и почему !!! Это должно быть СОВЕРШЕННО ДОБРОВОЛЬНЫМ ! А то что немцы ЧЁКНУТЫЕ на "здоровье" - это не повод приводить их в пример !

Чего только стоит их прибамбах на "био" ))) Под этим "био" им можно впихнуть всё что угодно - достаточно надписи... )))
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27.09.2021 20:18 Ответить
ти трандиш сам iз соbою
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27.09.2021 20:21 Ответить
Нет, мне добровольно. Установили жесткие ограничения для нормальной жизни, вот и вся добровольность. И убрали компенсацию за вынужденный простой.
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29.09.2021 15:13 Ответить
https://rumble.com/vn0gc5-.-.-....html https://rumble.com/vn0gc5-.-.-....html

Израиль. Обращение религиозного судьи-раввина Ури Софер. Он говорит, что многие заболевают после 3 дозы, и говорит о последствиях вкцнции после первых 2 доз.
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27.09.2021 15:33 Ответить
А ты шо неужели стал ешо и жыдярам позорным верить?? Это ж зашквар какой
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27.09.2021 16:17 Ответить
Приказ об обязательной вакцинации от COVID-19 госчиновников, педагогов и педюрастов - вы их чет забыли. Это ж ваша самая любимая биомасса некондиционная.
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27.09.2021 16:15 Ответить
спочатку тупорилим зеленим жидам потрібно вивчити Конституцію України і вже потім щось там видумувати
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27.09.2021 16:50 Ответить
Наскільки відомо, головне сученятко мінздраву ще саме не вакцинувалось, але вже видає антиконституційні накази з вимогою вакцинувати інших... Навіть не знаю, що з такою хитрожопою тваринкою треба зробити...
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27.09.2021 19:02 Ответить
сначала нужно привить всех учеников и их родителей, которые регулярно заражают учителей.
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29.09.2021 15:09 Ответить
 
 