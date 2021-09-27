Минздрав подготовил проект приказа об обязательной вакцинации от COVID-19 госчиновников и педагогов

Минздрав Украины подготовил проект приказа о перечне профессий, производств и организаций, работники которых подлежат обязательным профилактическим прививкам.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в документе, обнародованном на сайте Федерации профсоюзов Украины.

Так, согласно документу, на период действия карантина, установленного Кабинетом министров, вакцинации против острой респираторной болезни COVID-19 подлежат:

- Работники центральных органов исполнительной власти и их территориальных подразделений.

- Работники местных государственных администраций.

- Работники учреждений профессионального (профессионально-технического образования), профессионального, общего среднего образования, дошкольного образования, внешкольных учреждений образования.

С документом можно ознакомиться по ссылке.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Дельта"-штамм коронавируса стал доминирующим среди новых случаев COVID-19 в Украине, - Кузин