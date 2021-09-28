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У Путина вообще нет друзей. Он ненадежный, никому не доверяет, постоянно что-то темнит и говорит какими-то полутонами, - бывший друг президента РФ Пугачев

У Путина вообще нет друзей. Он ненадежный, никому не доверяет, постоянно что-то темнит и говорит какими-то полутонами, - бывший друг президента РФ Пугачев

У президента России Владимира Путина нет друзей.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону рассказал российский бизнесмен, бывший член Совета Федерации РФ, бывший близкий друг президента РФ Владимира Путина Сергей Пугачев, который находится в розыске на Родине, живет во Франции и судится с Россией в Гааге из-за активов стоимостью $15 млрд.

Пугачев и Путин познакомились в начале 1990-х годов, а близко общаться начали в 1996-м. СМИ называли Пугачева близким другом Путина.

По словам бизнесмена, с Путиным с 1996 года они проводили очень много времени вместе и общались практически ежедневно, в том числе вместе отмечали дни рождения и другие праздники.

"Интенсивность [общения] спадала по мере обрастания другими людьми, интересами, по мере угасания его интереса к стране и угасания моего интереса к нему. Общались мы до того, как я перестал приезжать в Россию. Это был 2010 год, по сути", – рассказал Пугачев.

"Как друг Путин хорош? Он надежный человек?" – спросил Гордон.

"Нет. У него вообще нет друзей. Это какой-то очередной миф", – ответил Пугачев.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Банкир Кремля" и бывший друг Путина Пугачев: Медведев категорически не хотел отдавать пост президента РФ, но на него надавили и он согласился

Бизнесмен назвал глупостью информацию, будто Путин верный, порядочный, надежный человек и не бросает своих.

"Он не доверяет никому. Он [даже] жене не доверял. Он постоянно скрывает что-то, постоянно темнит. С ним очень сложно говорить. Потому что он говорит какими-то полутонами о чем-то непонятном. Нет, он не друг, закрытый человек. Я думаю, что это один из важных моментов, который привел страну к сегодняшнему состоянию. Лидер страны никогда не декларировал, что он собирается делать, куда он вообще ведет страну. Я с ним много раз говорил: "Володя, это странно…" Он же собирает каких-то министров, премьер-министра, администрацию… И каждый раз после такой встречи все говорили: "Че шеф-то сказал? Че делать-то?" Я ему говорю: "Володя, люди не понимают, что ты говоришь". Надо просто и ясно сказать, куда идем: к капитализму, к коммунизму, социализму, в чем идея твоя, чего ты хочешь – все должны быть богатыми, или все должны быть бедными, или все взять и поделить…" – сказал Пугачев.

Напомним, Пугачев является основателем "Межпромбанка". Банк был одним из крупнейших в России, но в 2010 году у учреждения отозвали лицензию в связи с нарушениями законодательства и неспособностью удовлетворить требования кредиторов.

Кроме "Межпромбанка", по данным "Коммерсанта", Пугачеву принадлежали судостроительные предприятия, элитная недвижимость в России и Европе, в том числе замок Шато-де-Гаро в Ницце, СМИ во Франции. В 2008 году Forbes оценил состояние Пугачева в $2 млрд. После того как "Межпромбанк" был признан банкротом, бизнесмен начал терять свои активы.

Сейчас Пугачев живет во Франции, где получил гражданство.

В России против Пугачева возбуждено уголовное дело о хищении средств "Межпромбанка". На родине он заочно арестован.

В 2015 году Пугачев подал к России иск на $10 млрд в Постоянную палату третейского суда в Гааге. Он обвиняет российские власти в экспроприации четырех его активов. Позже бизнесмен увеличил исковые требования до $15 млрд.

путин владимир (31236) россия (95454)


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Топ комментарии
+16
У Путина вообще нет друзей. Он ненадежный, никому не доверяет, постоянно что-то темнит и говорит какими-то полутонами, -одним словом *****
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28.09.2021 14:43
+16
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28.09.2021 14:53
+6
зельонкіна, кого ще?
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28.09.2021 14:42
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Кого то он мне напоминает.
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28.09.2021 14:41 Ответить
зельонкіна, кого ще?
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28.09.2021 14:42 Ответить
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28.09.2021 14:53 Ответить
гебіст з мутною свідомістю і псевдоісторичними знаннями
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28.09.2021 14:42 Ответить
У Путина вообще нет друзей. Он ненадежный, никому не доверяет, постоянно что-то темнит и говорит какими-то полутонами, -одним словом *****
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28.09.2021 14:43 Ответить
видимо пугачев случайно оказался в ближнем круге плешивого. у всех членов кооператива Озеро дела идут прекрасно, в отличие он него...
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28.09.2021 14:46 Ответить
Не у всех, а лишь у тех, кто вовремя понял, что царю нужно отдавать все, что он вдруг захочет. Пугачев не захотел отдавать свой бизнес, и тогда его просто отжали. В том же 2010 ушли Лужкова. И другие примеры тоже есть.
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28.09.2021 16:00 Ответить
пусть уточнит какой их 6 ****** его бывший друг, а то я путаюсь.
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28.09.2021 14:47 Ответить
Дрожит хутин за свою шкуру 😀😀😀
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28.09.2021 14:48 Ответить
Лучше всего, этот "эффект", описал Немцов
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28.09.2021 14:48 Ответить
Кому нужен в друзья *****.
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28.09.2021 14:49 Ответить

вот он ...настоящий Вова..
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28.09.2021 14:51 Ответить
А как должна выглядеть встреча соратников по КГБ ?
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28.09.2021 14:53 Ответить
У Путина вообще нет друзей.-Это не так. Нетаньяху чаще всех прилетал в Москву ,к Путину. Мне очень приятно(!), что у нас налажен очень тесный(!) контакт, - сказал Путин, отмечая частоту визитов израильского премьера.
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28.09.2021 14:58 Ответить
это вообще не означает,что Нетаниягу держал путлера в друзьях.
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28.09.2021 17:21 Ответить
Из интервью Путиной: я не понимала почему Володя в каждую поездку забирал с собой Конни(лабрадора). Последней каплей стали их странные совместные приемы ванной. В медицине у этого есть название. С Нетаньяхой Путин меньше тосковал о Конни.
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28.09.2021 17:30 Ответить
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28.09.2021 15:00 Ответить
а вы б доверяли друзьям еслиб владели около 100 миллиардами долларов ?
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28.09.2021 15:01 Ответить
ха !!! та есть у него друзяки - это кабзон, каддафи, чаушеско и т.д. - заждались его уже там - в аду..
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28.09.2021 15:12 Ответить
А Шойгу - партнёр?
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28.09.2021 15:52 Ответить
Какие могут быть друзья у ботоксного педофила? Не то что друзей, от него жена ушла, ей противно находится с ним рядом. Дочка в Германии живёт. Единственное что у него есть - миллиарды украденные у своего народа, но их с собой на тот свет не заберет
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28.09.2021 15:56 Ответить
Так, у домовини кишень немє...
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28.09.2021 19:04 Ответить
а кто вам сказал, что фуйло- президент?...
он гэбэшник, выполняющий эту роль.
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28.09.2021 16:02 Ответить
Характеристика типичного психопата
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28.09.2021 16:19 Ответить
Грустная комедия-,,у ***** не друзей,,
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28.09.2021 16:19 Ответить
Друзі коштують грошей. Тому бідні і жадібні друзів не мають. ***** не бідний. Просто *****.
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28.09.2021 17:02 Ответить
У говна друзей быть не может. Смердит уж больно.
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28.09.2021 17:07 Ответить
у психопатов-параноиков друзей не бывает.
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28.09.2021 20:51 Ответить
Хих..к куда мы идем! Расссия давно идет в никуда, у нее нет цели, ее просто не существует. Поскольку это страна поглощенная другой формой жизни, зеленый пролез во все ее кишки. Она просто стала безропотной и безсильной массой зомбированных тел, медленно умирающих.
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29.09.2021 07:26 Ответить
 
 