На сегодняшний день 3,3 тыс. украинских школ на дистанционном обучении, - Минобразования
В Украине 3,3 тысячи школ находятся на дистанционном обучении.
Об этом в эфире телеканала "1+1" сообщила заместитель министра образования и науки Вера Рогова, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"В пятницу, 24 сентября, у нас было 4600 заведений на дистанционной форме обучения. Сегодня у нас - 3,3 тысячи школ ... За эти три дня мы видим улучшение (ситуации) с вакцинацией наших педагогов. Количество (школ на дистанционном обучении. - Ред.) уменьшается за счет того, что вакцинируются учителя", - сказала Рогова.
По ее словам, лидерами по вакцинации учителей является Киев, Сумская, Луганская, Донецкая и Харьковская области.
Заместитель министра добавила, что больше всего заведений общего среднего образования перешли на дистанционное обучение - во Львовской, Винницкой, Одесской, Ривненской, Ивано-Франковской и Волынской областях.
"Эти области сейчас под пристальным контролем, так как более 40% школ в них учится дистанционно", - отметила Рогова.
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