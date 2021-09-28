7 млн украинцев активно используют приложение "Дія", - Федоров
На сегодняшний день приложение "Дія" используют уже 7 млн граждан Украины.
Об этом вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил в своем Telegram-канале, информирует Цензор.НЕТ.
"7 млн украинцев активно используют приложение "Дія"! + 1 млн пользователей чуть больше, чем за 1 месяц. Фантастический темп роста. 24/7 наша команда работает над новыми услугами и стабилизацией тех, которые запустили.
Параллельно с модернизацией государственных реестров, которые находятся в управлении других министерств, мы нашли возможности для расширения контакт-центра, чтобы создать быстрый и качественный сервис", - отметил Федоров.
Он также анонсировал запуск новых услуг в "Дії", которые, по его словам, украинцы точно ждали.
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