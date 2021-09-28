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7 млн украинцев активно используют приложение "Дія", - Федоров

7 млн украинцев активно используют приложение

На сегодняшний день приложение "Дія" используют уже 7 млн граждан Украины.

Об этом вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил в своем Telegram-канале, информирует Цензор.НЕТ.

"7 млн украинцев активно используют приложение "Дія"! + 1 млн пользователей чуть больше, чем за 1 месяц. Фантастический темп роста. 24/7 наша команда работает над новыми услугами и стабилизацией тех, которые запустили.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Услуга купли-продажи автомобиля появится в приложении "Дія"

Параллельно с модернизацией государственных реестров, которые находятся в управлении других министерств, мы нашли возможности для расширения контакт-центра, чтобы создать быстрый и качественный сервис", - отметил Федоров.

Он также анонсировал запуск новых услуг в "Дії", которые, по его словам, украинцы точно ждали.

Федоров Михаил (505) Минцифры (316) Дія (423)


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Топ комментарии
+5
Когда все зарегестрируются - можно будет сделать перепись населения бесплатно. И выборы провести не тратя деньги на печать бюллетеней и не тратить деньги на помещения и выборчие коммисии. Правда зеленский будет править до своей смерти, но то такое
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28.09.2021 15:56
+4
и я тоже использую, только водительские права с другой фамилией, но то такое дело наживное.
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28.09.2021 15:55
+4
Заганять туда людей через все что связано с ковидом - это не шото не то.
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28.09.2021 16:00
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и я тоже использую, только водительские права с другой фамилией, но то такое дело наживное.
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28.09.2021 15:55 Ответить
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28.09.2021 16:03 Ответить
шовонотаке?
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28.09.2021 15:55 Ответить
Когда все зарегестрируются - можно будет сделать перепись населения бесплатно. И выборы провести не тратя деньги на печать бюллетеней и не тратить деньги на помещения и выборчие коммисии. Правда зеленский будет править до своей смерти, но то такое
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28.09.2021 15:56 Ответить
Аве Зе.
73 % будут счастливы.
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28.09.2021 16:06 Ответить
И чо они там используют? К нотариусам загранпаспорт носят который не годится для выезда за границу?
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28.09.2021 15:56 Ответить
Иди ты на! Падла бандитская!
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28.09.2021 15:59 Ответить
Заганять туда людей через все что связано с ковидом - это не шото не то.
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28.09.2021 16:00 Ответить
Местные боты пропагандируют дремучесть
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28.09.2021 16:06 Ответить
7 млн. - это еще не 73 % ?
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28.09.2021 17:19 Ответить
 
 