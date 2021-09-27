Услуга купли-продажи автомобиля появится в приложении "Дія"

В электронном кабинете водителя и на портале "Дія" водители в ближайшее время смогут оформить договор купли-продажи автомобиля онлайн.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Главный сервисный центр МВД.

"Вскоре автовладельцы смогут заключать договор купли-продажи онлайн. Данное нововведение предусмотрено постановлением Кабинета Министров Украины от 22 сентября № 1007 "О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета Министров Украины", - говорится в сообщении.

Услуга будет доступна в Электронном кабинете водителя и на Едином государственном веб-портале электронных услуг (Дія). Авторизовавшись, продавец и покупатель заполняют договор в электронном виде. После этого документ автоматически направляется в сервисный центр МВД для проведения всех предусмотренных проверок по соответствующим реестрам.

После положительной обработки администратором продавец и покупатель накладывают квалифицированные электронные подписи и договор считается заключенным.

Нововведение будет реализовано сервисными центрами МВД в течение полугода после вступления в силу указанного постановления Кабинета Министров Украины.

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