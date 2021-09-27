Услуга купли-продажи автомобиля появится в приложении "Дія"
В электронном кабинете водителя и на портале "Дія" водители в ближайшее время смогут оформить договор купли-продажи автомобиля онлайн.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Главный сервисный центр МВД.
"Вскоре автовладельцы смогут заключать договор купли-продажи онлайн. Данное нововведение предусмотрено постановлением Кабинета Министров Украины от 22 сентября № 1007 "О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета Министров Украины", - говорится в сообщении.
Услуга будет доступна в Электронном кабинете водителя и на Едином государственном веб-портале электронных услуг (Дія). Авторизовавшись, продавец и покупатель заполняют договор в электронном виде. После этого документ автоматически направляется в сервисный центр МВД для проведения всех предусмотренных проверок по соответствующим реестрам.
После положительной обработки администратором продавец и покупатель накладывают квалифицированные электронные подписи и договор считается заключенным.
Нововведение будет реализовано сервисными центрами МВД в течение полугода после вступления в силу указанного постановления Кабинета Министров Украины.
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Перш за все, МВС хоче розширити перелік категорій водійських прав. Зараз в країні діють дві категорії: А1 (мопеди) і А (мотоцикли). Їм замінять відразу 4:
АМ - мопеди з мотором до 50 куб. см або 4 кВт (для электробайков).
А1 - мотоцикли з мотором до 125 куб. см або 11 кВт.
А2 - Мототехніка зі співвідношенням маса/потужність не більше 0,2 кВт/кг.
А - більш потужні мотоцикли.
На перші дві категорії, як і зараз, права можна буде отримати починаючи з 16 років. А2 видадуть тільки 18-річним. А за кермо повноцінного мотоцикла допустять тільки людей старше 20 років. І лише за умови, що у здобувача є 2-річний стаж управління технікою категорії А2. Зміниться і вік видачі прав для водіїв автобусів і тягачів - документ видадуть тільки після 24 років.
Новий законопроект закріплює тестовий 2-річний період для всіх новачків.Перше посвідчення видаватимуть терміном не більше ніж на 2 роки і обмеженням швидкості 70 км/ч. Якщо водій зможе за 2 роки зробити не більше двох правопорушень, йому видадуть повноцінні права.
Змінюється і термін дії виданих посвідчень. Якщо зараз документ видають на 30 років, то згідно нового законопроекту, права діятимуть лише 15 років. А для водіїв автобусів і вантажівок лише 5 років.
Ще одна важлива зміна - порядок видачі посвідчень в залежності від типу коробки передач автомобіля. Якщо людина буде здавати практичний іспит на "ручній" коробці, його не обмежать в праві управляти і машиною з автоматом. В іншому випадку в правах поставлять позначку "автомат" - з таким посвідченням сідати за кермо машини з "ручкою" буде заборонено.
Також подорожчає вартість пластикової картки водія. Якщо зараз адміністративний збір за видачу прав становить 245 грн., то за нові права українцю потрібно буде заплатити 912 грн.
вот где блин как там... либералия или шо там.
может типо фото поменять - у меня ведь тоже, рожа на школьника похоже...
и это реально было тупо - козлы пробивают а ты тупо ждешь..... и это не прикольно.
Цитата:
"По информации, размещенной на указанном сайте, в базе может содержаться почти 53 миллиона записей", - говорится в сообщении.
Детали
Отмечается, что база может содержать содержать персональные данные: ФИО, дату рождения, номер телефона, населенный пункт, улицу, номер дома и квартиры.
В этой связи в Национальную полицию Украины Уполномоченным ВРУ по правам человека, как указано, направлено письмо о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований и принятии соответствующих мер реагирования.
В прошлом году сообщалось, что с помощью Telegram-бота якобы через приложение "Дія" в сеть https://www.unn.com.ua/uk/news/1868660-cherez-telegram-bot-zlili-bazu-z-26-mln-posvidchen-vodiya-za-spravu-vzyalasya-sbu слили базу с 26 млн водительских удостоверений.
Позже в полиции https://www.unn.com.ua/uk/news/1868816-natspolitsiya-pripinila-robotu-telegram-kanalu-de-buli-dani-milyoniv-ukrayintsiv заявили , что прекратили работу Telegram-канала и открыли уголовное производство из-за слитой базы данных миллионов украинцев.
шо тебя "налюблю" я
ты играешь
в игру которой не знаешь..
блин не успеваю печатать
https://www.youtube.com/watch?v=c3Ggf9hU9a4
(нецензурно, только для мужиков )
В країні, де всі дані громадян у відкритому доступі, де продажні правоохоронці і суди ідіоти створюють ще одну "поляну" для всіляких шахраїв і пройдисвітів. Блін! Та зупиніть вже нарешті тих грьобаних діджіталізаторів!