Послуга купівлі-продажу автомобіля з'явиться в "Дії"
В електронному кабінеті водія і на порталі "Дія" водії найближчим часом зможуть оформити договір купівлі-продажу автомобіля онлайн.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Головний сервісний центр МВС.
"Невдовзі автовласники зможуть укладати договір купівлі-продажу онлайн. Це нововведення передбачене постановою Кабінету Міністрів України від 22 вересня № 1007 "Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України"", - йдеться в повідомленні.
Послуга буде доступна в Електронному кабінеті водія та на Єдиному державному вебпорталі електронних послуг (Дія). Авторизувавшись, продавець і покупець заповнюють договір в електронному вигляді. Після цього документ автоматично надсилається до сервісного центру МВС для проведення усіх передбачених перевірок за відповідними реєстрами.
Після позитивного опрацювання адміністратором продавець та покупець накладають кваліфіковані електронні підписи і договір уважається укладеним.
Нововведення буде реалізоване сервісними центрами МВС протягом півроку після набрання чинності зазначеної постанови Кабінету Міністрів України.
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Перш за все, МВС хоче розширити перелік категорій водійських прав. Зараз в країні діють дві категорії: А1 (мопеди) і А (мотоцикли). Їм замінять відразу 4:
АМ - мопеди з мотором до 50 куб. см або 4 кВт (для электробайков).
А1 - мотоцикли з мотором до 125 куб. см або 11 кВт.
А2 - Мототехніка зі співвідношенням маса/потужність не більше 0,2 кВт/кг.
А - більш потужні мотоцикли.
На перші дві категорії, як і зараз, права можна буде отримати починаючи з 16 років. А2 видадуть тільки 18-річним. А за кермо повноцінного мотоцикла допустять тільки людей старше 20 років. І лише за умови, що у здобувача є 2-річний стаж управління технікою категорії А2. Зміниться і вік видачі прав для водіїв автобусів і тягачів - документ видадуть тільки після 24 років.
Новий законопроект закріплює тестовий 2-річний період для всіх новачків.Перше посвідчення видаватимуть терміном не більше ніж на 2 роки і обмеженням швидкості 70 км/ч. Якщо водій зможе за 2 роки зробити не більше двох правопорушень, йому видадуть повноцінні права.
Змінюється і термін дії виданих посвідчень. Якщо зараз документ видають на 30 років, то згідно нового законопроекту, права діятимуть лише 15 років. А для водіїв автобусів і вантажівок лише 5 років.
Ще одна важлива зміна - порядок видачі посвідчень в залежності від типу коробки передач автомобіля. Якщо людина буде здавати практичний іспит на "ручній" коробці, його не обмежать в праві управляти і машиною з автоматом. В іншому випадку в правах поставлять позначку "автомат" - з таким посвідченням сідати за кермо машини з "ручкою" буде заборонено.
Також подорожчає вартість пластикової картки водія. Якщо зараз адміністративний збір за видачу прав становить 245 грн., то за нові права українцю потрібно буде заплатити 912 грн.
вот где блин как там... либералия или шо там.
может типо фото поменять - у меня ведь тоже, рожа на школьника похоже...
и это реально было тупо - козлы пробивают а ты тупо ждешь..... и это не прикольно.
Цитата:
"По информации, размещенной на указанном сайте, в базе может содержаться почти 53 миллиона записей", - говорится в сообщении.
Детали
Отмечается, что база может содержать содержать персональные данные: ФИО, дату рождения, номер телефона, населенный пункт, улицу, номер дома и квартиры.
В этой связи в Национальную полицию Украины Уполномоченным ВРУ по правам человека, как указано, направлено письмо о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований и принятии соответствующих мер реагирования.
В прошлом году сообщалось, что с помощью Telegram-бота якобы через приложение "Дія" в сеть https://www.unn.com.ua/uk/news/1868660-cherez-telegram-bot-zlili-bazu-z-26-mln-posvidchen-vodiya-za-spravu-vzyalasya-sbu слили базу с 26 млн водительских удостоверений.
Позже в полиции https://www.unn.com.ua/uk/news/1868816-natspolitsiya-pripinila-robotu-telegram-kanalu-de-buli-dani-milyoniv-ukrayintsiv заявили , что прекратили работу Telegram-канала и открыли уголовное производство из-за слитой базы данных миллионов украинцев.
шо тебя "налюблю" я
ты играешь
в игру которой не знаешь..
блин не успеваю печатать
https://www.youtube.com/watch?v=c3Ggf9hU9a4
(нецензурно, только для мужиков )
В країні, де всі дані громадян у відкритому доступі, де продажні правоохоронці і суди ідіоти створюють ще одну "поляну" для всіляких шахраїв і пройдисвітів. Блін! Та зупиніть вже нарешті тих грьобаних діджіталізаторів!