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Послуга купівлі-продажу автомобіля з'явиться в "Дії"

Послуга купівлі-продажу автомобіля з'явиться в

В електронному кабінеті водія і на порталі "Дія" водії найближчим часом зможуть оформити договір купівлі-продажу автомобіля онлайн.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Головний сервісний центр МВС.

"Невдовзі автовласники зможуть укладати договір купівлі-продажу онлайн. Це нововведення передбачене постановою Кабінету Міністрів України від 22 вересня № 1007 "Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України"", - йдеться в повідомленні.

Послуга буде доступна в Електронному кабінеті водія та на Єдиному державному вебпорталі електронних послуг (Дія). Авторизувавшись, продавець і покупець заповнюють договір в електронному вигляді. Після цього документ автоматично надсилається до сервісного центру МВС для проведення усіх передбачених перевірок за відповідними реєстрами.

Після позитивного опрацювання адміністратором продавець та покупець накладають кваліфіковані електронні підписи і договір уважається укладеним.

Нововведення буде реалізоване сервісними центрами МВС протягом півроку після набрання чинності зазначеної постанови Кабінету Міністрів України.

Також читайте: 9 гривень на добу: зберігання автомобільних номерних знаків в Україні стало платним

Автор: 

авто (6155) МВС (3500) купівля (1373) продаж (2254) Дія (1122)


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Топ коментарі
+6
І черговий шокований власник автомобіля раптом взнав, що його автомобіль вже продано і перепродано...
В країні, де всі дані громадян у відкритому доступі, де продажні правоохоронці і суди ідіоти створюють ще одну "поляну" для всіляких шахраїв і пройдисвітів. Блін! Та зупиніть вже нарешті тих грьобаних діджіталізаторів!
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27.09.2021 17:20
+3
тупа "Дія" не виконує половину вже заявлених функцій, а ще бере інші
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27.09.2021 18:57
+2
КИЕВ. 13 сентября 2021. УНН. На одном из сайтов в сети Интернет выявлена база данных жителей Украины, что может содержать почти 53 миллиона записей о персональных данных украинцев. Об этом УНН сообщает со ссылкой на https://ombudsman.gov.ua/ua/all-news/pr/zhitel%D1%96v-ukra%D1%97ni,-shho-mozhe-m%D1%96stiti-majzhe-53-m%D1%96ljoni-zapis%D1%96v-pro-personaln%D1%96-dan%D1%96/ данные Офиса Омбудсмена.

Цитата:

"По информации, размещенной на указанном сайте, в базе может содержаться почти 53 миллиона записей", - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что база может содержать содержать персональные данные: ФИО, дату рождения, номер телефона, населенный пункт, улицу, номер дома и квартиры.

В этой связи в Национальную полицию Украины Уполномоченным ВРУ по правам человека, как указано, направлено письмо о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований и принятии соответствующих мер реагирования.

В прошлом году сообщалось, что с помощью Telegram-бота якобы через приложение "Дія" в сеть https://www.unn.com.ua/uk/news/1868660-cherez-telegram-bot-zlili-bazu-z-26-mln-posvidchen-vodiya-za-spravu-vzyalasya-sbu слили базу с 26 млн водительских удостоверений.

Позже в полиции https://www.unn.com.ua/uk/news/1868816-natspolitsiya-pripinila-robotu-telegram-kanalu-de-buli-dani-milyoniv-ukrayintsiv заявили , что прекратили работу Telegram-канала и открыли уголовное производство из-за слитой базы данных миллионов украинцев.
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27.09.2021 17:14
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МВС оприлюднило законопроект, який встановлюватиме "європейські" правила видачі автомобільних прав. Зміни можуть відбутися лише після успішного голосування в парламенті, тоді документ стане законом.

Перш за все, МВС хоче розширити перелік категорій водійських прав. Зараз в країні діють дві категорії: А1 (мопеди) і А (мотоцикли). Їм замінять відразу 4:

АМ - мопеди з мотором до 50 куб. см або 4 кВт (для электробайков).
А1 - мотоцикли з мотором до 125 куб. см або 11 кВт.
А2 - Мототехніка зі співвідношенням маса/потужність не більше 0,2 кВт/кг.
А - більш потужні мотоцикли.

На перші дві категорії, як і зараз, права можна буде отримати починаючи з 16 років. А2 видадуть тільки 18-річним. А за кермо повноцінного мотоцикла допустять тільки людей старше 20 років. І лише за умови, що у здобувача є 2-річний стаж управління технікою категорії А2. Зміниться і вік видачі прав для водіїв автобусів і тягачів - документ видадуть тільки після 24 років.

Новий законопроект закріплює тестовий 2-річний період для всіх новачків.Перше посвідчення видаватимуть терміном не більше ніж на 2 роки і обмеженням швидкості 70 км/ч. Якщо водій зможе за 2 роки зробити не більше двох правопорушень, йому видадуть повноцінні права.

Змінюється і термін дії виданих посвідчень. Якщо зараз документ видають на 30 років, то згідно нового законопроекту, права діятимуть лише 15 років. А для водіїв автобусів і вантажівок лише 5 років.

Ще одна важлива зміна - порядок видачі посвідчень в залежності від типу коробки передач автомобіля. Якщо людина буде здавати практичний іспит на "ручній" коробці, його не обмежать в праві управляти і машиною з автоматом. В іншому випадку в правах поставлять позначку "автомат" - з таким посвідченням сідати за кермо машини з "ручкою" буде заборонено.

Також подорожчає вартість пластикової картки водія. Якщо зараз адміністративний збір за видачу прав становить 245 грн., то за нові права українцю потрібно буде заплатити 912 грн.
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27.09.2021 17:14 Відповісти
кстати недавно видел ролик - 107 лет нигеру - пришел обновить "права" и обновил.
вот где блин как там... либералия или шо там.
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27.09.2021 17:17 Відповісти
а мої совдеповські права ніяк в базу "запхати" не можуть, кажуть щоб поміняв.
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27.09.2021 17:24 Відповісти
І в мене червона книжечка.
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27.09.2021 17:34 Відповісти
ой та не делайте мне нервы. никто не агрится за выданные в совке права то.
может типо фото поменять - у меня ведь тоже, рожа на школьника похоже...
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27.09.2021 17:46 Відповісти
попадаються просто тупі поліцейські
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27.09.2021 17:54 Відповісти
я ни разу не встречал тупых полицейских, как за границей, та и тут. просто были настолько тупые шо "пробивали" докумены минут под 40.
и это реально было тупо - козлы пробивают а ты тупо ждешь..... и это не прикольно.
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27.09.2021 19:23 Відповісти
да, да, иди и пару сотен заплати. того и кажут шоб карманы прогрелись
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27.09.2021 17:52 Відповісти
Пожилых японцев власть и общество настоятельно уговаривают сдать права государству.Очень много смертей пожилых японцев от ДТП.Реакция не та.Многие добровольно соглашаются.
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27.09.2021 17:33 Відповісти
не знаю, но видео с негром можешь найти. в Японии даже 30 лет получали пенсию за уже давно откинувшегося, правда потом судимы были.
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27.09.2021 17:44 Відповісти
братан, выше - я не свищу - реально негр пошел и обновил драйверс лайсенз. реально.
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27.09.2021 19:37 Відповісти
КИЕВ. 13 сентября 2021. УНН. На одном из сайтов в сети Интернет выявлена база данных жителей Украины, что может содержать почти 53 миллиона записей о персональных данных украинцев. Об этом УНН сообщает со ссылкой на https://ombudsman.gov.ua/ua/all-news/pr/zhitel%D1%96v-ukra%D1%97ni,-shho-mozhe-m%D1%96stiti-majzhe-53-m%D1%96ljoni-zapis%D1%96v-pro-personaln%D1%96-dan%D1%96/ данные Офиса Омбудсмена.

Цитата:

"По информации, размещенной на указанном сайте, в базе может содержаться почти 53 миллиона записей", - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что база может содержать содержать персональные данные: ФИО, дату рождения, номер телефона, населенный пункт, улицу, номер дома и квартиры.

В этой связи в Национальную полицию Украины Уполномоченным ВРУ по правам человека, как указано, направлено письмо о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований и принятии соответствующих мер реагирования.

В прошлом году сообщалось, что с помощью Telegram-бота якобы через приложение "Дія" в сеть https://www.unn.com.ua/uk/news/1868660-cherez-telegram-bot-zlili-bazu-z-26-mln-posvidchen-vodiya-za-spravu-vzyalasya-sbu слили базу с 26 млн водительских удостоверений.

Позже в полиции https://www.unn.com.ua/uk/news/1868816-natspolitsiya-pripinila-robotu-telegram-kanalu-de-buli-dani-milyoniv-ukrayintsiv заявили , что прекратили работу Telegram-канала и открыли уголовное производство из-за слитой базы данных миллионов украинцев.
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27.09.2021 17:14 Відповісти
давай поспорим
шо тебя "налюблю" я

ты играешь
в игру которой не знаешь..

блин не успеваю печатать
https://www.youtube.com/watch?v=c3Ggf9hU9a4
(нецензурно, только для мужиков )
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27.09.2021 17:14 Відповісти
І черговий шокований власник автомобіля раптом взнав, що його автомобіль вже продано і перепродано...
В країні, де всі дані громадян у відкритому доступі, де продажні правоохоронці і суди ідіоти створюють ще одну "поляну" для всіляких шахраїв і пройдисвітів. Блін! Та зупиніть вже нарешті тих грьобаних діджіталізаторів!
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27.09.2021 17:20 Відповісти
скоро за слово "діджіталізатор" будуть бити по земорді
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27.09.2021 17:23 Відповісти
Зе-быдло должно начать вылетать из своих квартир, лишаться машин, дач, катеров и бизнесов, чтобы понять, что жизненно важные юридические процедуры не должны решаться мгновенно, нажатием клавиши или тыканьем пальцем.... Мне гораздо спокойнее, когда кредиты выдаются после кучи сложных формальностей и бумажной волокиты.... Продажа недвижимости должна заставлять побегать, собрать много бумажек с подписями и печатями....Аналогично, купля - продажа машин и прочих дорогих безделушек....
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27.09.2021 17:35 Відповісти
все робиться для того, щоб унеможливити життя простому українцю аби скорше взяв лопату і пішов на кладовище і закопався
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27.09.2021 17:32 Відповісти
тупа "Дія" не виконує половину вже заявлених функцій, а ще бере інші
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27.09.2021 18:57 Відповісти
у меня на днях на дороге в дие отвалась страховка а бумажки с собой не было.
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27.09.2021 20:30 Відповісти
и мент как раз остановил.
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27.09.2021 20:30 Відповісти
страховка бьется по номеру авто в 3 сек.
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27.09.2021 21:11 Відповісти
Да кеп, я в курсе, но нервов попили.
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27.09.2021 22:42 Відповісти
Отлично. А то сейчас развелось фирмочек, которе ранее бесплатные договора (нужно в очереди стоять 2 неделе электронной) начали за 1000 гривен делать. И вообще вернулись времена яныка, с решалами, которые за 100 баксов очередь продают (( И так уже с апреля 2020
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27.09.2021 21:13 Відповісти
это реформа.
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27.09.2021 22:33 Відповісти
ГОЛОД заставляет придумывать новые способы изъятия бабла у доверчивых зелебобиков, а на тэсле какая коробка? идиоты аферисты *******.
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28.09.2021 10:03 Відповісти
Я и сам ценю удобные сервисы посредством которых можно быстро подобрать для себя нужный транспорт. Сейчас вот сижу предложения по этому сайту http://numauto.ru http://numauto.ru/ листаю. Очень надеюсь, что до конца месяца вопрос с покупкой получится полностью закрыть
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09.11.2022 13:21 Відповісти
Но только продашь ты там скорее всего за копейки. Я когда продавал свою Мазду, то старался не продешевить и найти достойного покупателя, потому что пробега было немного и сборка по сути новенькая. Но не знал где можно продать подороже. К счастью мне удалось найти https://carfy.com.ua/ автовыкуп и я смог очень дорого продать авто, даже дороже чем я надеялся и главное быстро. Потому если вам будет нужна помощь в этом, лучше обращайтесь к ним, это и быстрее будет и более выгодно.
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27.11.2023 05:45 Відповісти
 
 