Экс-сотрудников CБУ Тишенина и Шамбазова, пытавших украинского активиста Костенко в оккупированном Крыму, будут судить заочно, – прокуратура АРК

Прокуратура АР Крым и Севастополя направила в суд уголовное производство в отношении двух бывших сотрудников СБУ, перешедших на службу в ФСБ России. Их обвиняют в пытках украинского активиста в Крыму.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Досудебным расследованием установлено, что в начале февраля 2015 года, на территории оккупированного полуострова "сотрудники ФСБ" похитили, а в дальнейшем незаконно заключили проукраинского активиста, участника Революции достоинства. Применяя к активисту физическое насилие, угрозы и пытки, обвиняемые пытались получить признание в преступлении, которое он не совершал, а именно в нанесении телесных повреждений сотруднику спецподразделения "Беркут" в Киеве, а также подготовке диверсии на территории АР Крым", - говорится в сообщении.

Прокуратура АРК и Севастополя уточнила, что двух бывших сотрудников Службы безопасности Украины, а на момент совершения преступления - управления ФСБ России в Крыму обвиняют по ч. 1 ст. 438 УК Украины (нарушение законов и обычаев войны). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от восьми до двенадцати лет.

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В ведомстве сообщили, что сотрудники ФСБ обвиняются в совершении военного преступления, которое заключается в причинении пыток и незаконном заключении гражданина Украины и "является серьезным нарушением ст. 147 Конвенции о защите гражданского населения во время войны 1949 года".

В информации Прокуратуры АРК не указаны имя и фамилия обвиняемых, но проинформированный источник в ведомстве сообщил Крым.Реалии, что речь идет о заочном уголовном производстве в отношении сотрудников ФСБ России Андрея Тишенина и Артура Шамбазова. Их обвиняют в пытках украинского активиста Александра Костенко, осужденного в 2015 году в Крыму на четыре года и два месяца тюремного заключения по делу о нанесении телесного повреждения сотруднику "Беркута" во время Евромайдана. Комментарии Шамбазова и Тишенина отсутствуют. Крым.Реалии пытаются связаться с ними.

Напомним, по версии российского следствия, 18 февраля 2014 года в ходе "массовых беспорядков" в Киеве Александр Костенко причинил телесные повреждения сотруднику крымского спецподразделения "Беркут". Активист, как утверждают в РФ, без предусмотренного законом разрешения, незаконно хранил по месту жительства нарезной ствол.

Костенко не признал своей вины. В конце февраля 2016 года президиум подконтрольного России Верховного суда Крыма рассмотрел кассационную жалобу защиты Костенко и вынес решение - "оставить судебные акты без изменения, назначить путем поглощения более строгого менее строгим наказанием 3 года 6 месяцев лишения свободы".

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Приговоренный к тюремному заключению Костенко отбывал наказание в колонии общего режима российского города Кирово-Чепецк и был освобожден 3 августа 2018 года после окончания срока заключения.

Крымская правозащитная группа сообщала, что отец Костенко публично рассказывал о пытках, которым подвергся его сын, после чего пропал без вести.