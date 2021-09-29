Осенью в армию призовут более 13,5 тыс. мужчин
Более 13 000 юношей планируется призвать этой осенью на срочную службу.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом АрмияInform рассказал начальник отдела комплектования рядовым, сержантским и призывом управления персонала штаба Командования Сухопутных войск ВСУ полковник Николай Качаненко.
"Осенний призыв в соответствии с Указом Президента Украины будет проводиться в октябре - декабре. Первые отправки начнутся 5 октября, последний в этом призыве состоится 21 декабря. Распоряжение Кабинета Министров Украины о численности будущих срочников пока нет. Но проектом этого распоряжения запланировано призвать 13 575 мужчин. Это на 671 человека меньше, чем во время весеннего призыва, но цифра для нужд ВСУ осталась неизменной - 6500 человек. Общее уменьшение произошло из-за уменьшения потребностей других силовых структур", - отметил офицер.
По его словам, всего будет призвано в Днепропетровской области - 1300 человек и в Харьковской - 972 человека.
"Мужчины, которые стали студентами, до 1 октября должны предоставить справку об этом (справку выдают в учебном заведении. - Ред.). В территориальный центр комплектования и социальной поддержки, где они состоят на учете", - подчеркнул полковник Николай Качаненко.
Он отметил, что уже три призывные кампании в Украине прошли в условиях карантина.
"Поэтому если ситуация останется такой, какой она сейчас есть, никаких трудностей не возникнет. Сборные пункты оборудованы всем необходимым для предотвращения распространения коронавирусной инфекции и для соблюдения всех санитарных норм. У нас отработаны графики, согласно которым осуществляются предварительные медицинские осмотры таким образом, чтобы не было скопления людей на призывных участках. Участки обеспечены средствами защиты и дезинфекции, а призывные комиссии происходят с соблюдением социальной дистанции. Усиление карантина может повлиять только на движение железнодорожного транспорта. Но и это у нас предусмотрено - в таком случае призывников будут забирать военные части своим транспортом", - добавил начальник отдела комплектования рядовым, сержантами и призыва управления персонала штаба Командования Сухопутных войск ВСУ полковник Николай Качаненко.
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Нахрін посилай військома.))
Йшов 2021 рік. Рік 30-тиріччя Незалежності України. В столиці незалежної України 16-тирічним хлопцям роздають документи для постановки на військовий облік у військомат. І що ж цікавить військовий комісаріат незалежної вже 30 років України?
- Чим займалися батьки в період Вітчизняної війни?
- Хто з родичів жив або живе за кордоном, де і зв'язок з ним
- Шаблон дати народження 19... , графа Національність і вимога заповнювати чорнилами на цьому фоні якось вже і не дивує.
*https://emiliozk.livejournal.com/3561777.html Фото "документу" (яке взято у https://emiliozk.livejournal.com/3561777.html Наталії Денисенко) - тут, за ссиллю :
Если хлопцу 16 лет, то 2021 - 16 - 9 месяцев = 2004 году его должны были зачать.
Если в 18 лет его родители попали на фронт в 18 лет, то они 1927 года рождения,
и собственно, выходит, что 2004-1927 = 77 лет они его зачали
а што, правда подобно же
Та 02.11.1938 рішенням так званого https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D0%B1%D1%96%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B6 Віденського арбітражу (фактично Німеччина та Італія перебрали на себе роль арбітрів) до складу Угорщини було передано частину Закарпатської України (з https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B6%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4 Ужгородом , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%BE Мукачевим ) та південні райони https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%87%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Словаччини .
В ніч з 14 на 15 березня 1939 року угорські війська розпочали https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0_(1939) окупацію Карпатської України . В умовах угорського вторгнення 15.03.1939 р. відкрився Сойм Карпатської України. За 3 години пройшли 6 засідань Сойму, на яких були прийняті документи про незалежність, державний устрій, назву країни, державну мову, прапор, герб, гімн Карпатської України.
Впродовж 3 діб https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D1%96%D1%8F угорські війська подолали спротив і захопили всю Закарпатську Україну.
27.06.1941 р. Угорщина розпочала відлік війни проти СРСР: її підрозділи були у складі 29 дивізій та 16 бригад союзників Німеччини - Фінляндії, Угорщини і Румунії, що дислокувалися біля кордонів СРСР в очікуванні черги на вторгненняhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%B2_%D0%94%D1%80%D1%83%D0%B3%D1%96%D0%B9_%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B9_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D1%96#cite_note-3 [3] .
Під Сталінградом 2-га угорська армія була практично розгромлена: із 203 тис. у її складі залишилось 64 тис. осіб, все озброєння було кинуте на полі боюhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%B2_%D0%94%D1%80%D1%83%D0%B3%D1%96%D0%B9_%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B9_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D1%96#cite_note-4 [4] .