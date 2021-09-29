РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9887 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины
3 333 33

Осенью в армию призовут более 13,5 тыс. мужчин

Осенью в армию призовут более 13,5 тыс. мужчин

Более 13 000 юношей планируется призвать этой осенью на срочную службу.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом АрмияInform рассказал начальник отдела комплектования рядовым, сержантским и призывом управления персонала штаба Командования Сухопутных войск ВСУ полковник Николай Качаненко.

"Осенний призыв в соответствии с Указом Президента Украины будет проводиться в октябре - декабре. Первые отправки начнутся 5 октября, последний в этом призыве состоится 21 декабря. Распоряжение Кабинета Министров Украины о численности будущих срочников пока нет. Но проектом этого распоряжения запланировано призвать 13 575 мужчин. Это на 671 человека меньше, чем во время весеннего призыва, но цифра для нужд ВСУ осталась неизменной - 6500 человек. Общее уменьшение произошло из-за уменьшения потребностей других силовых структур", - отметил офицер.

По его словам, всего будет призвано в Днепропетровской области - 1300 человек и в Харьковской - 972 человека.

"Мужчины, которые стали студентами, до 1 октября должны предоставить справку об этом (справку выдают в учебном заведении. - Ред.). В территориальный центр комплектования и социальной поддержки, где они состоят на учете", - подчеркнул полковник Николай Качаненко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В "Дії" появилась услуга для призывников, резервистов и военнообязанных: можно изменить регистрацию места проживания

Он отметил, что уже три призывные кампании в Украине прошли в условиях карантина.

"Поэтому если ситуация останется такой, какой она сейчас есть, никаких трудностей не возникнет. Сборные пункты оборудованы всем необходимым для предотвращения распространения коронавирусной инфекции и для соблюдения всех санитарных норм. У нас отработаны графики, согласно которым осуществляются предварительные медицинские осмотры таким образом, чтобы не было скопления людей на призывных участках. Участки обеспечены средствами защиты и дезинфекции, а призывные комиссии происходят с соблюдением социальной дистанции. Усиление карантина может повлиять только на движение железнодорожного транспорта. Но и это у нас предусмотрено - в таком случае призывников будут забирать военные части своим транспортом", - добавил начальник отдела комплектования рядовым, сержантами и призыва управления персонала штаба Командования Сухопутных войск ВСУ полковник Николай Качаненко.

Минобороны (9314) призыв (742) ВСУ (6577)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+14
Кожний призовник має право 4 рази ігнорувати повістку - доведено ВАЗом.))
показать весь комментарий
29.09.2021 10:19
+13
показать весь комментарий
29.09.2021 10:29
+12
Не для того мама Рімма квітку ростила, шоб його якийсь вусатий полковник призвав до лав збройних сил
показать весь комментарий
29.09.2021 10:21
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А можна не нада?
показать весь комментарий
29.09.2021 10:14 Ответить
Кожний призовник має право 4 рази ігнорувати повістку - доведено ВАЗом.))
показать весь комментарий
29.09.2021 10:19 Ответить
Не для того мама Рімма квітку ростила, шоб його якийсь вусатий полковник призвав до лав збройних сил
показать весь комментарий
29.09.2021 10:21 Ответить
Якщо хочеш стать главкомом
Нахрін посилай військома.))
показать весь комментарий
29.09.2021 10:23 Ответить
показать весь комментарий
29.09.2021 10:27 Ответить
показать весь комментарий
29.09.2021 10:29 Ответить
И кто тогда зеленский в контексте заголовка?
показать весь комментарий
29.09.2021 10:30 Ответить
Уклоніст енурезник
показать весь комментарий
29.09.2021 10:30 Ответить
https://www.facebook.com/ivanna.kobernik?__cft__[0]=AZXYjf-JVDewsoHEEemepb_lnyMXzdjyyUzgQ3JtXsoc_m-pEg9aS9nSnNngEyask8e6NKX-Tp_1NI4nVXDRzuiySEx6nwiJ2Z-ka7Mo76zqtELjR_-14PjmflfrGA786W0&__tn__=-UC%2CP-R Ivanna Kobernik



Йшов 2021 рік. Рік 30-тиріччя Незалежності України. В столиці незалежної України 16-тирічним хлопцям роздають документи для постановки на військовий облік у військомат. І що ж цікавить військовий комісаріат незалежної вже 30 років України?

- Чим займалися батьки в період Вітчизняної війни?

- Хто з родичів жив або живе за кордоном, де і зв'язок з ним

- Шаблон дати народження 19... , графа Національність і вимога заповнювати чорнилами на цьому фоні якось вже і не дивує.

*https://emiliozk.livejournal.com/3561777.html Фото "документу" (яке взято у https://emiliozk.livejournal.com/3561777.html Наталії Денисенко) - тут, за ссиллю :
показать весь комментарий
29.09.2021 10:31 Ответить
Шо такое ветчиназняная война? и как у 16 летнего хлопца батьки могли брать Берлин?
показать весь комментарий
29.09.2021 10:33 Ответить
Военные.
показать весь комментарий
29.09.2021 10:42 Ответить
Счас 2021й. Берлин брали в 1945. тоесть 76 лет назад.
Если хлопцу 16 лет, то 2021 - 16 - 9 месяцев = 2004 году его должны были зачать.
Если в 18 лет его родители попали на фронт в 18 лет, то они 1927 года рождения,
и собственно, выходит, что 2004-1927 = 77 лет они его зачали
а што, правда подобно же
показать весь комментарий
29.09.2021 10:50 Ответить
Сарра родила Исаака в возрасте 90 лет.
показать весь комментарий
29.09.2021 11:00 Ответить
Это она поспешила.
показать весь комментарий
29.09.2021 11:02 Ответить
Тут есть любопытный нюанс. По совковым законам, участники подавления восстания в Венгрии в 1956 считались ветеранами ВОВ.
показать весь комментарий
29.09.2021 11:01 Ответить
І це чудово, нехай угорці не розслабляються.
показать весь комментарий
29.09.2021 11:13 Ответить
Нажаль, пам"ять у них виявилася короткою. Вони як брудна пляма на уніформі НАТО.
показать весь комментарий
29.09.2021 11:21 Ответить
У них дуже чудова пам'ять, вони памятають, як легко окуповали частину Закарпаття. І сподіваються, що історія поверниться в друге. А поки обвішують там все своїми писульками та ленточками кольорами свого прапора. Зараз війна починається з ленточок. А ось ми забули, що угорці були союзниками нациської Німеччини.
Та 02.11.1938 рішенням так званого https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D0%B1%D1%96%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B6 Віденського арбітражу (фактично Німеччина та Італія перебрали на себе роль арбітрів) до складу Угорщини було передано частину Закарпатської України (з https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B6%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4 Ужгородом , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%BE Мукачевим ) та південні райони https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%87%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Словаччини .

В ніч з 14 на 15 березня 1939 року угорські війська розпочали https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0_(1939) окупацію Карпатської України . В умовах угорського вторгнення 15.03.1939 р. відкрився Сойм Карпатської України. За 3 години пройшли 6 засідань Сойму, на яких були прийняті документи про незалежність, державний устрій, назву країни, державну мову, прапор, герб, гімн Карпатської України.

Впродовж 3 діб https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D1%96%D1%8F угорські війська подолали спротив і захопили всю Закарпатську Україну.

27.06.1941 р. Угорщина розпочала відлік війни проти СРСР: її підрозділи були у складі 29 дивізій та 16 бригад союзників Німеччини - Фінляндії, Угорщини і Румунії, що дислокувалися біля кордонів СРСР в очікуванні черги на вторгненняhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%B2_%D0%94%D1%80%D1%83%D0%B3%D1%96%D0%B9_%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B9_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D1%96#cite_note-3 [3] .

Під Сталінградом 2-га угорська армія була практично розгромлена: із 203 тис. у її складі залишилось 64 тис. осіб, все озброєння було кинуте на полі боюhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%B2_%D0%94%D1%80%D1%83%D0%B3%D1%96%D0%B9_%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B9_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D1%96#cite_note-4 [4] .
показать весь комментарий
29.09.2021 11:36 Ответить
чудо бухгалтер
показать весь комментарий
29.09.2021 11:14 Ответить
Что-то типа ветчины, но мяса там гораздо больше и оно другого происхождения.
показать весь комментарий
29.09.2021 10:54 Ответить
І це не зайве. Крім того, дабавте родичів на окупованих територіях та факти перебування на окупованих територіях та відвідування росії. І напевно вже назріла потреба у створенні воєнної контррозвідки типу смерш (назву можна залишити вона чудово співпадає українською мовою).
показать весь комментарий
29.09.2021 11:11 Ответить
Так і національність і місце народження і проживання по кожному близькому родичу, це також важливо.
показать весь комментарий
29.09.2021 11:15 Ответить
на таку велику країну і лише 13500 чоловіків?!
показать весь комментарий
29.09.2021 10:46 Ответить
Думаю Вам ничего не мешает стать 13501 -)))
показать весь комментарий
29.09.2021 10:51 Ответить
ага...у 58-м років.
показать весь комментарий
29.09.2021 11:26 Ответить
Кожен рік по два рази приблизно 13000-15000 тисяч. Це не "лише"
показать весь комментарий
29.09.2021 11:00 Ответить
А чому жінок не набирають ! Де рівність ?
показать весь комментарий
29.09.2021 12:02 Ответить
А чому не жінок?Чи трансгендерів? Де рівність? Бо виходить, що рівність має один напрямок.
показать весь комментарий
29.09.2021 10:54 Ответить
еге ж...і цей напрямок тільки у дупу.))
показать весь комментарий
29.09.2021 11:27 Ответить
МУЖЧИН !? Когда уже наконец будет равноправие ,, я за то чтобы права женщин не ущемляли , не забывали о демократии !!!! Женщин одинаково,на срочную службу ,как и Мужчин ... Я за равноправие !!!
показать весь комментарий
29.09.2021 11:26 Ответить
Можливо і до цього прийде черга. А поки доцільно не з булінгом у школах носитися, а починати військову підготовку у старшій школі. Не поліцейських туди відправляти, а військових. Тут і проблеми з патрітотичним вихованням вирішутся і патєрпелих стане меньше. Стріляти у ворога твоєї країни надо вчити кожного. І починати цьому вчити треба з дитинства. Батьки цьому не навчать. Їм завжди буде жалко своє чадо. Для цього потрібна національна програма військового і патритотичного виховання і інструктори. Давно настав час покінчити з шараварщіною, джурами і латентним сепаритизмов у школах. Зробіть це і ви побачите, як змінится країна, і завиє росія.
показать весь комментарий
29.09.2021 11:58 Ответить
Зачем?
показать весь комментарий
29.09.2021 12:36 Ответить
что бы перестать стрелять!!!
показать весь комментарий
29.09.2021 13:00 Ответить
 
 