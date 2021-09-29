Осенью в армию призовут более 13,5 тыс. мужчин

Более 13 000 юношей планируется призвать этой осенью на срочную службу.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом АрмияInform рассказал начальник отдела комплектования рядовым, сержантским и призывом управления персонала штаба Командования Сухопутных войск ВСУ полковник Николай Качаненко.

"Осенний призыв в соответствии с Указом Президента Украины будет проводиться в октябре - декабре. Первые отправки начнутся 5 октября, последний в этом призыве состоится 21 декабря. Распоряжение Кабинета Министров Украины о численности будущих срочников пока нет. Но проектом этого распоряжения запланировано призвать 13 575 мужчин. Это на 671 человека меньше, чем во время весеннего призыва, но цифра для нужд ВСУ осталась неизменной - 6500 человек. Общее уменьшение произошло из-за уменьшения потребностей других силовых структур", - отметил офицер.

По его словам, всего будет призвано в Днепропетровской области - 1300 человек и в Харьковской - 972 человека.

"Мужчины, которые стали студентами, до 1 октября должны предоставить справку об этом (справку выдают в учебном заведении. - Ред.). В территориальный центр комплектования и социальной поддержки, где они состоят на учете", - подчеркнул полковник Николай Качаненко.

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Он отметил, что уже три призывные кампании в Украине прошли в условиях карантина.

"Поэтому если ситуация останется такой, какой она сейчас есть, никаких трудностей не возникнет. Сборные пункты оборудованы всем необходимым для предотвращения распространения коронавирусной инфекции и для соблюдения всех санитарных норм. У нас отработаны графики, согласно которым осуществляются предварительные медицинские осмотры таким образом, чтобы не было скопления людей на призывных участках. Участки обеспечены средствами защиты и дезинфекции, а призывные комиссии происходят с соблюдением социальной дистанции. Усиление карантина может повлиять только на движение железнодорожного транспорта. Но и это у нас предусмотрено - в таком случае призывников будут забирать военные части своим транспортом", - добавил начальник отдела комплектования рядовым, сержантами и призыва управления персонала штаба Командования Сухопутных войск ВСУ полковник Николай Качаненко.