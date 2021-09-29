Восени в армію призвуть понад 13,5 тис. чоловіків

Понад 13 000 юнаків планується призвати цієї осені на строкову службу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це АрміяInform розповів начальник відділу комплектування рядовим, сержантським складом та призову управління персоналу штабу Командування Сухопутних військ ЗСУ полковник Микола Качаненко.

"Осінній призов відповідно до Указу Президента України проводитиметься у жовтні – грудні. Перші відправлення почнуться 5 жовтня, останнє у цьому призові відбудеться 21 грудня. Розпорядження Кабінету Міністрів України про чисельність майбутніх строковиків поки немає. Але проєктом цього розпорядження заплановано призвати 13 575 чоловіків. Це на 671 особу менше, ніж під час весняного призову, але цифра для потреб ЗСУ залишилась незмінною – 6500 чоловік. Загальне зменшення відбулось через зменшення потреб інших силових структур", - зазначив офіцер.

За його словами, всього буде призвано в Дніпропетровській області - 1300 осіб і в Харківській - 972 людини.

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"Чоловіки, які стали студентами, до 1 жовтня мають надати довідку про це (довідку видають у навчальному закладі. - Ред.). В територіальний центр комплектування та соціальної підтримки, де вони перебувають на обліку", - підкреслив полковник Микола Качаненко.

Він зазначив, що вже три призовні кампанії в Україні пройшли в умовах карантину.

"Тому якщо ситуація залишиться такою, якою вона нині є, ніяких труднощів не виникне. Збірні пункти обладнані всім необхідним для запобігання поширенню коронавірусної інфекції та для дотримання всіх санітарних норм. У нас відпрацьовані графіки, згідно з якими здійснюються попередні медичні огляди таким чином, щоб не було скупчення людей на призовних дільницях. Дільниці забезпечені засобами захисту й дезінфекції, а призовні комісії відбуваються з дотриманням соціальної дистанції. Посилення карантину може вплинути лише на рух залізничного транспорту. Але й це у нас передбачено — у такому випадку призовників забиратимуть військові частини своїм транспортом", — додав начальник відділу комплектування рядовим, сержантським складом та призову управління персоналу штабу Командування Сухопутних військ ЗСУ полковник Микола Качаненко.

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