Восени в армію призвуть понад 13,5 тис. чоловіків
Понад 13 000 юнаків планується призвати цієї осені на строкову службу.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це АрміяInform розповів начальник відділу комплектування рядовим, сержантським складом та призову управління персоналу штабу Командування Сухопутних військ ЗСУ полковник Микола Качаненко.
"Осінній призов відповідно до Указу Президента України проводитиметься у жовтні – грудні. Перші відправлення почнуться 5 жовтня, останнє у цьому призові відбудеться 21 грудня. Розпорядження Кабінету Міністрів України про чисельність майбутніх строковиків поки немає. Але проєктом цього розпорядження заплановано призвати 13 575 чоловіків. Це на 671 особу менше, ніж під час весняного призову, але цифра для потреб ЗСУ залишилась незмінною – 6500 чоловік. Загальне зменшення відбулось через зменшення потреб інших силових структур", - зазначив офіцер.
За його словами, всього буде призвано в Дніпропетровській області - 1300 осіб і в Харківській - 972 людини.
"Чоловіки, які стали студентами, до 1 жовтня мають надати довідку про це (довідку видають у навчальному закладі. - Ред.). В територіальний центр комплектування та соціальної підтримки, де вони перебувають на обліку", - підкреслив полковник Микола Качаненко.
Він зазначив, що вже три призовні кампанії в Україні пройшли в умовах карантину.
"Тому якщо ситуація залишиться такою, якою вона нині є, ніяких труднощів не виникне. Збірні пункти обладнані всім необхідним для запобігання поширенню коронавірусної інфекції та для дотримання всіх санітарних норм. У нас відпрацьовані графіки, згідно з якими здійснюються попередні медичні огляди таким чином, щоб не було скупчення людей на призовних дільницях. Дільниці забезпечені засобами захисту й дезінфекції, а призовні комісії відбуваються з дотриманням соціальної дистанції. Посилення карантину може вплинути лише на рух залізничного транспорту. Але й це у нас передбачено — у такому випадку призовників забиратимуть військові частини своїм транспортом", — додав начальник відділу комплектування рядовим, сержантським складом та призову управління персоналу штабу Командування Сухопутних військ ЗСУ полковник Микола Качаненко.
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Нахрін посилай військома.))
Йшов 2021 рік. Рік 30-тиріччя Незалежності України. В столиці незалежної України 16-тирічним хлопцям роздають документи для постановки на військовий облік у військомат. І що ж цікавить військовий комісаріат незалежної вже 30 років України?
- Чим займалися батьки в період Вітчизняної війни?
- Хто з родичів жив або живе за кордоном, де і зв'язок з ним
- Шаблон дати народження 19... , графа Національність і вимога заповнювати чорнилами на цьому фоні якось вже і не дивує.
*https://emiliozk.livejournal.com/3561777.html Фото "документу" (яке взято у https://emiliozk.livejournal.com/3561777.html Наталії Денисенко) - тут, за ссиллю :
Если хлопцу 16 лет, то 2021 - 16 - 9 месяцев = 2004 году его должны были зачать.
Если в 18 лет его родители попали на фронт в 18 лет, то они 1927 года рождения,
и собственно, выходит, что 2004-1927 = 77 лет они его зачали
а што, правда подобно же
Та 02.11.1938 рішенням так званого https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D0%B1%D1%96%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B6 Віденського арбітражу (фактично Німеччина та Італія перебрали на себе роль арбітрів) до складу Угорщини було передано частину Закарпатської України (з https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B6%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4 Ужгородом , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%BE Мукачевим ) та південні райони https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%87%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Словаччини .
В ніч з 14 на 15 березня 1939 року угорські війська розпочали https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0_(1939) окупацію Карпатської України . В умовах угорського вторгнення 15.03.1939 р. відкрився Сойм Карпатської України. За 3 години пройшли 6 засідань Сойму, на яких були прийняті документи про незалежність, державний устрій, назву країни, державну мову, прапор, герб, гімн Карпатської України.
Впродовж 3 діб https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D1%96%D1%8F угорські війська подолали спротив і захопили всю Закарпатську Україну.
27.06.1941 р. Угорщина розпочала відлік війни проти СРСР: її підрозділи були у складі 29 дивізій та 16 бригад союзників Німеччини - Фінляндії, Угорщини і Румунії, що дислокувалися біля кордонів СРСР в очікуванні черги на вторгненняhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%B2_%D0%94%D1%80%D1%83%D0%B3%D1%96%D0%B9_%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B9_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D1%96#cite_note-3 [3] .
Під Сталінградом 2-га угорська армія була практично розгромлена: із 203 тис. у її складі залишилось 64 тис. осіб, все озброєння було кинуте на полі боюhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%B2_%D0%94%D1%80%D1%83%D0%B3%D1%96%D0%B9_%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B9_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D1%96#cite_note-4 [4] .