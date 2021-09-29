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Восени в армію призвуть понад 13,5 тис. чоловіків

Восени в армію призвуть понад 13,5 тис. чоловіків

Понад 13 000 юнаків планується призвати цієї осені на строкову службу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це АрміяInform розповів начальник відділу комплектування рядовим, сержантським складом та призову управління персоналу штабу Командування Сухопутних військ ЗСУ полковник Микола Качаненко.

"Осінній призов відповідно до Указу Президента України проводитиметься у жовтні – грудні. Перші відправлення почнуться 5 жовтня, останнє у цьому призові відбудеться 21 грудня. Розпорядження Кабінету Міністрів України про чисельність майбутніх строковиків поки немає. Але проєктом цього розпорядження заплановано призвати 13 575 чоловіків. Це на 671 особу менше, ніж під час весняного призову, але цифра для потреб ЗСУ залишилась незмінною – 6500 чоловік. Загальне зменшення відбулось через зменшення потреб інших силових структур", - зазначив офіцер.

За його словами, всього буде призвано в Дніпропетровській області - 1300 осіб і в Харківській - 972 людини.

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"Чоловіки, які стали студентами, до 1 жовтня мають надати довідку про це (довідку видають у навчальному закладі. - Ред.). В територіальний центр комплектування та соціальної підтримки, де вони перебувають на обліку", - підкреслив полковник Микола Качаненко.

Він зазначив, що вже три призовні кампанії в Україні пройшли в умовах карантину.

"Тому якщо ситуація залишиться такою, якою вона нині є, ніяких труднощів не виникне. Збірні пункти обладнані всім необхідним для запобігання поширенню коронавірусної інфекції та для дотримання всіх санітарних норм. У нас відпрацьовані графіки, згідно з якими здійснюються попередні медичні огляди таким чином, щоб не було скупчення людей на призовних дільницях. Дільниці забезпечені засобами захисту й дезінфекції, а призовні комісії відбуваються з дотриманням соціальної дистанції. Посилення карантину може вплинути лише на рух залізничного транспорту. Але й це у нас передбачено — у такому випадку призовників забиратимуть військові частини своїм транспортом", — додав начальник відділу комплектування рядовим, сержантським складом та призову управління персоналу штабу Командування Сухопутних військ ЗСУ полковник Микола Качаненко.

Також читайте: В окупованому Криму відкрили ще 17 кримінальних справ за відмову служити в армії РФ, - правозахисники

Автор: 

Міноборони (7345) призов (431) ЗСУ (7531)


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Топ коментарі
+14
Кожний призовник має право 4 рази ігнорувати повістку - доведено ВАЗом.))
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29.09.2021 10:19
+13
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29.09.2021 10:29
+12
Не для того мама Рімма квітку ростила, шоб його якийсь вусатий полковник призвав до лав збройних сил
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29.09.2021 10:21
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А можна не нада?
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29.09.2021 10:14 Відповісти
Кожний призовник має право 4 рази ігнорувати повістку - доведено ВАЗом.))
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29.09.2021 10:19 Відповісти
Не для того мама Рімма квітку ростила, шоб його якийсь вусатий полковник призвав до лав збройних сил
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29.09.2021 10:21 Відповісти
Якщо хочеш стать главкомом
Нахрін посилай військома.))
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29.09.2021 10:23 Відповісти
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29.09.2021 10:27 Відповісти
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29.09.2021 10:29 Відповісти
И кто тогда зеленский в контексте заголовка?
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29.09.2021 10:30 Відповісти
Уклоніст енурезник
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29.09.2021 10:30 Відповісти
https://www.facebook.com/ivanna.kobernik?__cft__[0]=AZXYjf-JVDewsoHEEemepb_lnyMXzdjyyUzgQ3JtXsoc_m-pEg9aS9nSnNngEyask8e6NKX-Tp_1NI4nVXDRzuiySEx6nwiJ2Z-ka7Mo76zqtELjR_-14PjmflfrGA786W0&__tn__=-UC%2CP-R Ivanna Kobernik



Йшов 2021 рік. Рік 30-тиріччя Незалежності України. В столиці незалежної України 16-тирічним хлопцям роздають документи для постановки на військовий облік у військомат. І що ж цікавить військовий комісаріат незалежної вже 30 років України?

- Чим займалися батьки в період Вітчизняної війни?

- Хто з родичів жив або живе за кордоном, де і зв'язок з ним

- Шаблон дати народження 19... , графа Національність і вимога заповнювати чорнилами на цьому фоні якось вже і не дивує.

*https://emiliozk.livejournal.com/3561777.html Фото "документу" (яке взято у https://emiliozk.livejournal.com/3561777.html Наталії Денисенко) - тут, за ссиллю :
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29.09.2021 10:31 Відповісти
Шо такое ветчиназняная война? и как у 16 летнего хлопца батьки могли брать Берлин?
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29.09.2021 10:33 Відповісти
Военные.
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29.09.2021 10:42 Відповісти
Счас 2021й. Берлин брали в 1945. тоесть 76 лет назад.
Если хлопцу 16 лет, то 2021 - 16 - 9 месяцев = 2004 году его должны были зачать.
Если в 18 лет его родители попали на фронт в 18 лет, то они 1927 года рождения,
и собственно, выходит, что 2004-1927 = 77 лет они его зачали
а што, правда подобно же
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29.09.2021 10:50 Відповісти
Сарра родила Исаака в возрасте 90 лет.
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29.09.2021 11:00 Відповісти
Это она поспешила.
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29.09.2021 11:02 Відповісти
Тут есть любопытный нюанс. По совковым законам, участники подавления восстания в Венгрии в 1956 считались ветеранами ВОВ.
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29.09.2021 11:01 Відповісти
І це чудово, нехай угорці не розслабляються.
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29.09.2021 11:13 Відповісти
Нажаль, пам"ять у них виявилася короткою. Вони як брудна пляма на уніформі НАТО.
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29.09.2021 11:21 Відповісти
У них дуже чудова пам'ять, вони памятають, як легко окуповали частину Закарпаття. І сподіваються, що історія поверниться в друге. А поки обвішують там все своїми писульками та ленточками кольорами свого прапора. Зараз війна починається з ленточок. А ось ми забули, що угорці були союзниками нациської Німеччини.
Та 02.11.1938 рішенням так званого https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D0%B1%D1%96%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B6 Віденського арбітражу (фактично Німеччина та Італія перебрали на себе роль арбітрів) до складу Угорщини було передано частину Закарпатської України (з https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B6%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4 Ужгородом , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%BE Мукачевим ) та південні райони https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%87%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Словаччини .

В ніч з 14 на 15 березня 1939 року угорські війська розпочали https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0_(1939) окупацію Карпатської України . В умовах угорського вторгнення 15.03.1939 р. відкрився Сойм Карпатської України. За 3 години пройшли 6 засідань Сойму, на яких були прийняті документи про незалежність, державний устрій, назву країни, державну мову, прапор, герб, гімн Карпатської України.

Впродовж 3 діб https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D1%96%D1%8F угорські війська подолали спротив і захопили всю Закарпатську Україну.

27.06.1941 р. Угорщина розпочала відлік війни проти СРСР: її підрозділи були у складі 29 дивізій та 16 бригад союзників Німеччини - Фінляндії, Угорщини і Румунії, що дислокувалися біля кордонів СРСР в очікуванні черги на вторгненняhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%B2_%D0%94%D1%80%D1%83%D0%B3%D1%96%D0%B9_%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B9_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D1%96#cite_note-3 [3] .

Під Сталінградом 2-га угорська армія була практично розгромлена: із 203 тис. у її складі залишилось 64 тис. осіб, все озброєння було кинуте на полі боюhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%B2_%D0%94%D1%80%D1%83%D0%B3%D1%96%D0%B9_%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B9_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D1%96#cite_note-4 [4] .
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29.09.2021 11:36 Відповісти
чудо бухгалтер
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29.09.2021 11:14 Відповісти
Что-то типа ветчины, но мяса там гораздо больше и оно другого происхождения.
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29.09.2021 10:54 Відповісти
І це не зайве. Крім того, дабавте родичів на окупованих територіях та факти перебування на окупованих територіях та відвідування росії. І напевно вже назріла потреба у створенні воєнної контррозвідки типу смерш (назву можна залишити вона чудово співпадає українською мовою).
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29.09.2021 11:11 Відповісти
Так і національність і місце народження і проживання по кожному близькому родичу, це також важливо.
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29.09.2021 11:15 Відповісти
на таку велику країну і лише 13500 чоловіків?!
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29.09.2021 10:46 Відповісти
Думаю Вам ничего не мешает стать 13501 -)))
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29.09.2021 10:51 Відповісти
ага...у 58-м років.
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29.09.2021 11:26 Відповісти
Кожен рік по два рази приблизно 13000-15000 тисяч. Це не "лише"
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29.09.2021 11:00 Відповісти
А чому жінок не набирають ! Де рівність ?
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29.09.2021 12:02 Відповісти
А чому не жінок?Чи трансгендерів? Де рівність? Бо виходить, що рівність має один напрямок.
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29.09.2021 10:54 Відповісти
еге ж...і цей напрямок тільки у дупу.))
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29.09.2021 11:27 Відповісти
МУЖЧИН !? Когда уже наконец будет равноправие ,, я за то чтобы права женщин не ущемляли , не забывали о демократии !!!! Женщин одинаково,на срочную службу ,как и Мужчин ... Я за равноправие !!!
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29.09.2021 11:26 Відповісти
Можливо і до цього прийде черга. А поки доцільно не з булінгом у школах носитися, а починати військову підготовку у старшій школі. Не поліцейських туди відправляти, а військових. Тут і проблеми з патрітотичним вихованням вирішутся і патєрпелих стане меньше. Стріляти у ворога твоєї країни надо вчити кожного. І починати цьому вчити треба з дитинства. Батьки цьому не навчать. Їм завжди буде жалко своє чадо. Для цього потрібна національна програма військового і патритотичного виховання і інструктори. Давно настав час покінчити з шараварщіною, джурами і латентним сепаритизмов у школах. Зробіть це і ви побачите, як змінится країна, і завиє росія.
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29.09.2021 11:58 Відповісти
Зачем?
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29.09.2021 12:36 Відповісти
что бы перестать стрелять!!!
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29.09.2021 13:00 Відповісти
 
 