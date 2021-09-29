Зеленский может ветировать законопроект об олигархах, - Разумков

Президент Владимир Зеленский может ветировать законопроект об олигархах из-за правовой коллизии, возникшей в результате голосования.



Об этом сообщил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков в эфире телеканала "НАШ".



"Его не надо переголосовывать. Поскольку процедура, но она работает, если закон голосовался по регламенту согласно Конституции. Я как председатель парламента, считаю, что было нарушение регламента. Поэтому запускать 131 статью (регламента ВР, - ред.), переголосовывать какие-то правки - это будет неправильно .... Это можно исправить следующим образом - или это может быть вето президента, возвращен в Верховную Раду с предложениями, тем более, что президент является автором этого законопроекта, или закон может быть подписан, и после этого вносить изменения в этот закон ", - пояснил председатель парламента.

Спикер отметил, что в следующий вторник будут проголосованы постановления, которые фактически блокируют подпись законопроекта.

"Я надеюсь, что к этому времени комитет выдаст корректный текст, за который голосовала ВР, без манипуляций. Если это произойдет, в тот же день я подпишу закон и направлю на подпись президенту ", - добавил Разумков.



Как сообщалось, 23 сентября депутаты "Слуги народа" при поддержке близких к олигархам депутатских групп "За Будущее" и "Доверие" приняли проект закона во втором чтении.

24 сентября оказалось, что во время голосования были поддержаны две взаимоисключающие правки в части органа власти, который получит полномочия определять олигархов.

Голосование вызвало резкую реакцию западных СМИ и дипломатов. В частности посол Канады заявила, что закон содержит опасность и противодействовать так называемым олигархам нужно методом реформ правоохранительной и судебной системы.