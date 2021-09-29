Зеленский может ветировать законопроект об олигархах, - Разумков
Президент Владимир Зеленский может ветировать законопроект об олигархах из-за правовой коллизии, возникшей в результате голосования.
Об этом сообщил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков в эфире телеканала "НАШ".
"Его не надо переголосовывать. Поскольку процедура, но она работает, если закон голосовался по регламенту согласно Конституции. Я как председатель парламента, считаю, что было нарушение регламента. Поэтому запускать 131 статью (регламента ВР, - ред.), переголосовывать какие-то правки - это будет неправильно .... Это можно исправить следующим образом - или это может быть вето президента, возвращен в Верховную Раду с предложениями, тем более, что президент является автором этого законопроекта, или закон может быть подписан, и после этого вносить изменения в этот закон ", - пояснил председатель парламента.
Спикер отметил, что в следующий вторник будут проголосованы постановления, которые фактически блокируют подпись законопроекта.
"Я надеюсь, что к этому времени комитет выдаст корректный текст, за который голосовала ВР, без манипуляций. Если это произойдет, в тот же день я подпишу закон и направлю на подпись президенту ", - добавил Разумков.
Как сообщалось, 23 сентября депутаты "Слуги народа" при поддержке близких к олигархам депутатских групп "За Будущее" и "Доверие" приняли проект закона во втором чтении.
24 сентября оказалось, что во время голосования были поддержаны две взаимоисключающие правки в части органа власти, который получит полномочия определять олигархов.
Голосование вызвало резкую реакцию западных СМИ и дипломатов. В частности посол Канады заявила, что закон содержит опасность и противодействовать так называемым олигархам нужно методом реформ правоохранительной и судебной системы.
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Та Ринат-Леонидовичу на этот закон НАПЛЕВАТЬ!!!
По этому "закону" сам Зеленский больший олигарх, чем Ринат-Леонидович.
Для судов-законов не зомбоящик нужен, а ДОКУМЕНТЫ!!!
А по ДОКУМЕНТАМ, Ахметов к этому телеканалу не имеет НИКАКОГО ОТНОШЕНИЯ!!!
Ты можешь понять этот простой факт?
Это только Порошенко открыто и платя налоги покупает "Первый" телеканал.
А у олигахов все через офшоры, безымянные ООО и подставные советы директоров.
А насчет документов, так по документов в Украине НИКОГО пальцем тронуть нельзя, включая Януковоща, которого осудили "специальным" судом по специальной процедуре.
По этому и выходит "незаконный РНБО" только и может "назначать" олигархов олигархами, и будет вохер на кого что записано.
Как альтернатива давайте дальше жить в олигархическом болоте еще 30 лет, ничего не меняя, пока из Украины половина уедет на заработки и не вернется, а из оставшейся половины половина сдохнет от старости и болезней.
Давно сказано что для обработки земель и поддержания инфраструктуры достаточно 10 млн человек. Вас ТАКАЯ АЛЬТЕРНАТИВА УСТРАИВАЕТ?!!
"алигархи! бе бе бе"
начни со своего кодла
вчера арестовали чувака который купил землю и машину и не смог рассказать где взял бабки. почему не начали с слуг уродов в ВР которые за два года превратились из прости господи барбершоперов и свадебных ведущих в миллионеров долларовых?
Меня устраивает альтернатива в НОРМАЛЬНЫХ ЗАКОНАХ!
Во всех остальных странах почему-то нормальные законы пишут и с олигархами борются ЗАКОННЫМИ методами, через Налоговые Службы и АнтиМонопольные Комитеты.
А не через непонятные ДИКТАТОРСКИЕ сходки типа РНБО.
Завтра это РНБО ТЕБЯ назначит олигархом и что ты сделаешь, куда пойдешь защищаться?
Ведь ни Законы, ни Суды для РНБО НЕ УКАЗ.
"в госреестре конечным бенефициаром телеканала «Прямой» стала Prime Assets Capital - 100-процентная структура Порошенко Петра Алексеевича»"
цель 200% победа на следующих выборах)
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Свой собственный закон?
На котором он лохов-избирателей разводит для поддержания своего рейтинга?
1. Самый главный олигарх Украины - Порошенко!!!
Депутуткам пох за что голосовать,лишь бы конверты вовремя раздавали,а родителям будет приятно.
Паноптикум,*****.
Может ветировать, а может не ветировать, может запилить видосик, а может не запилить, может пообiцяти, а может не пообiцяти.
Он все может.
Кроме действий в интересах Украины.
Все, что угодно,
Только мамой, только мамой
Не может стать...
К примеру жена Медведчука Оксана Марченко указана бенефициаром офшорной компании Fregata Marine Ltd, зарегистрированной на Маршалловых островах, где отсутствует открытый реестр владельцев компаний.
Именно на эту "офшорку" записана пятипалубная яхта Royal Romance -одна из самых дорогих в мире .( БЛИН, и ЭТО В САМОЙ БЕДНОЙ СТРАНЕ ЕВРОПЫ)
Нардеп Виктор Медведчук (фракция "ОПЗЖ"), который и находится под следствием из-за деятельности в ущерб интересам Украины, вывел пятипалубную яхту Royal Romance из-под санкций СНБО, спрятав в ее новых офшорах, Об этом https://www.youtube.com/watch?v=28Z-m9lfDp0 говорится в расследовании программы "Слидство.Инфо".
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