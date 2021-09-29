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Зеленський може ветувати законопроєкт про олігархів, - Разумков

Зеленський може ветувати законопроєкт про олігархів, - Разумков

Президент Володимир Зеленський може ветувати законопроєкт про олігархів через правову колізію, що виникла в результаті голосування.

 Про це повідомив голова Верховної Ради Дмитро Разумков в ефірі телеканалу "НАШ".

 "Його не треба переголосовувати. Оскільки є процедура, але вона працює, якщо закон голосувався за регламентом згідно з Конституцією. Я як голова парламенту, вважаю, що було порушення регламенту. Тому запускати 131 статтю (регламенту ВР – ред.), переголосовувати якісь правки – це буде неправильно…. Це можна виправити наступним чином – або це може бути вето президента, повернуто до Верховної Ради з пропозиціями, тим паче, що президент є автором цього законопроєкту, або закон може бути підписаний, і після цього вносити зміни у цей закон", - пояснив голова парламенту.

Спікер зазначив, що наступного вівторка будуть проголосовані постанови, які фактично блокують підпис законопроєкту.

"Я сподіваюся, що до цього часу комітет видасть коректний текст, за який голосувала ВР, без маніпуляцій. Якщо це відбудеться, в той же день я підпишу закон і направлю на підпис президенту", - додав Разумков.

Як повідомлялося, 23 вересня депутати "Слуги народу" за підтримки близьких до олігархів депутатських груп "За Майбутнє" і "Довіра" прийняли проєкт закону в другому читанні. 24 вересня виявилося, що під час голосування було підтримано дві взаємовиключаючі правки в частині органу влади, який отримає повноваження визначати олігархів. Голосування викликало різку реакцію західних ЗМІ і дипломатів. Зокрема, посол Канади заявила, що закон містить небезпеку і що протидіяти так званим олігархам потрібно методом реформ правоохоронної і судової системи.

Автор: 

олігарх (931) Разумков Дмитро (1526) Закон про олігархів (149)


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Топ коментарі
+12
Ветировать?
Свой собственный закон?
На котором он лохов-избирателей разводит для поддержания своего рейтинга?
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29.09.2021 10:42
+11
Я так понимаю, что поправка в закон про олигархов, которую забыли внести это самый первый пункт закона:
1. Самый главный олигарх Украины - Порошенко!!!
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29.09.2021 10:43
+7
Зе-дурень.
Та Ринат-Леонидовичу на этот закон НАПЛЕВАТЬ!!!
По этому "закону" сам Зеленский больший олигарх, чем Ринат-Леонидович.
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29.09.2021 10:43
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дурня цей закон, як і усі ініціативи зелених, які робляться лише для рейтингу. Краще б прийняли закон про лобізм та зайнялися нарешті реформою судів
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29.09.2021 10:41 Відповісти
Вон как Ринат Леонидович крепко держит Разумкова за яички.
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29.09.2021 10:41 Відповісти
Зе-дурень.
Та Ринат-Леонидовичу на этот закон НАПЛЕВАТЬ!!!
По этому "закону" сам Зеленский больший олигарх, чем Ринат-Леонидович.
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29.09.2021 10:43 Відповісти
Включи вечером зомбоящик на ТРК Украина и увидешь кучу слез и соплей нанятых Ринаткой эХспеДов, которому типа "все похер". В прочем на ICTV Пинчука та-же картина, просто у Ахметки она более концентрирована. Про Прямой я даже говорить не буду.
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29.09.2021 10:47 Відповісти
Ты полный Зе-дурень!
Для судов-законов не зомбоящик нужен, а ДОКУМЕНТЫ!!!
А по ДОКУМЕНТАМ, Ахметов к этому телеканалу не имеет НИКАКОГО ОТНОШЕНИЯ!!!
Ты можешь понять этот простой факт?
Это только Порошенко открыто и платя налоги покупает "Первый" телеканал.
А у олигахов все через офшоры, безымянные ООО и подставные советы директоров.
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29.09.2021 10:55 Відповісти
Петя Первый не покупал - учи матчасть, а то из секты выгонят.
А насчет документов, так по документов в Украине НИКОГО пальцем тронуть нельзя, включая Януковоща, которого осудили "специальным" судом по специальной процедуре.
По этому и выходит "незаконный РНБО" только и может "назначать" олигархов олигархами, и будет вохер на кого что записано.
Как альтернатива давайте дальше жить в олигархическом болоте еще 30 лет, ничего не меняя, пока из Украины половина уедет на заработки и не вернется, а из оставшейся половины половина сдохнет от старости и болезней.
Давно сказано что для обработки земель и поддержания инфраструктуры достаточно 10 млн человек. Вас ТАКАЯ АЛЬТЕРНАТИВА УСТРАИВАЕТ?!!
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29.09.2021 11:06 Відповісти
без огонька блеешь зебаран
"алигархи! бе бе бе"
начни со своего кодла
вчера арестовали чувака который купил землю и машину и не смог рассказать где взял бабки. почему не начали с слуг уродов в ВР которые за два года превратились из прости господи барбершоперов и свадебных ведущих в миллионеров долларовых?
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29.09.2021 11:10 Відповісти
Кацапа вали за поребрик
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29.09.2021 11:11 Відповісти
пасть закрой дегенерат йододефицитный
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29.09.2021 11:12 Відповісти
Как там Спутник V работает? Ты привился?
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29.09.2021 11:13 Відповісти
мне то откуда знать? это вас зеовец надо кацапским шмурдяком колоть - вас не жалко.
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29.09.2021 11:15 Відповісти
Да ладно колись, мы никому не скажем
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29.09.2021 11:16 Відповісти
Зе-ДЫБИЛ!
Меня устраивает альтернатива в НОРМАЛЬНЫХ ЗАКОНАХ!
Во всех остальных странах почему-то нормальные законы пишут и с олигархами борются ЗАКОННЫМИ методами, через Налоговые Службы и АнтиМонопольные Комитеты.
А не через непонятные ДИКТАТОРСКИЕ сходки типа РНБО.
Завтра это РНБО ТЕБЯ назначит олигархом и что ты сделаешь, куда пойдешь защищаться?
Ведь ни Законы, ни Суды для РНБО НЕ УКАЗ.
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29.09.2021 11:17 Відповісти
Порошенко КУПИЛ телеканал "Прямой":
"в госреестре конечным бенефициаром телеканала «Прямой» стала Prime Assets Capital - 100-процентная структура Порошенко Петра Алексеевича»"
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29.09.2021 11:21 Відповісти
зекрысы просрали свой фейковый закончик ,но....причем тут зекрысы?
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29.09.2021 10:45 Відповісти
Свиноферма всеми копытами голосует за олигархов?
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29.09.2021 10:48 Відповісти
а при чем тут олигархи? закон этих людей касается только в части своего названия...а в тексте закона по сути узурпация власти и контроль над СМИ)
цель 200% победа на следующих выборах)
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29.09.2021 11:41 Відповісти
только полный идиот может рассмотреть в этом мусорном законопроекте "борьбу с олигархами". Смажь свою извилину зеленкой, борцун.
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29.09.2021 11:42 Відповісти
Лише дурень може думати, що цей "закон" спрямований проти рінатлєонідича і подібних до нього.
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29.09.2021 10:46 Відповісти
А я - Зеленского .
.
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29.09.2021 11:48 Відповісти
Ветировать?
Свой собственный закон?
На котором он лохов-избирателей разводит для поддержания своего рейтинга?
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29.09.2021 10:42 Відповісти
Может ветировать а может и не ветировать. Хрен его, комика-пианиста, знает. Философствует барыга.
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29.09.2021 10:42 Відповісти
Я так понимаю, что поправка в закон про олигархов, которую забыли внести это самый первый пункт закона:
1. Самый главный олигарх Украины - Порошенко!!!
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29.09.2021 10:43 Відповісти
нет. скорее это внесут в заглавие ))))
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29.09.2021 11:05 Відповісти
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29.09.2021 10:47 Відповісти
За версией НАЗК награждать только посмертно.
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29.09.2021 10:50 Відповісти
Можно еще "за версией Нади Савченко".
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29.09.2021 11:09 Відповісти
и почетного альбиноса Украины
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29.09.2021 11:11 Відповісти
Предлагаю гринпоцу переименовать понедельник в Александра,а пятницу в Риму.
Депутуткам пох за что голосовать,лишь бы конверты вовремя раздавали,а родителям будет приятно.
Паноптикум,*****.
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29.09.2021 10:48 Відповісти
А может это дворник злой...(с)

Может ветировать, а может не ветировать, может запилить видосик, а может не запилить, может пообiцяти, а может не пообiцяти.

Он все может.

Кроме действий в интересах Украины.
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29.09.2021 10:49 Відповісти
Папа может, папа может
Все, что угодно,
Только мамой, только мамой
Не может стать...
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29.09.2021 11:03 Відповісти
В современном мире может.
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29.09.2021 12:13 Відповісти
не...не может ! прострелянная нога шофера шефира не простит ему такой неблагодарности (опять жеж с высокой трибуны ООН ужо похвасталася о шикарном законе)))
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29.09.2021 11:04 Відповісти
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29.09.2021 11:08 Відповісти
Як підгорає у разумного. Але якби він не ставив палки в колеса, закон буде... Він буде першим кроком... Бо через суди та юридично зараз поки не можливо боротися, там таке олигархічне та порохоботське болото, яке ще довго розгрібати. Але пять років передишки які надасть Зе Україні, це може бути найбільше його досягнення, а якщо ще один строк.... то це буде суттєва зміна поколінь яка може нас вивести на рівну дорогу....
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29.09.2021 11:09 Відповісти
у вас зебаранов одна дорога - нахер. тупые дегенераты
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29.09.2021 11:12 Відповісти
Садись, Паша, пьятерка! Беги в кассу Подоляки, там уже черга.
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29.09.2021 11:13 Відповісти
Праильно! Это вааще главный вопрос нашей эпохи-"Хто кого будет нызывать олигархом"!
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29.09.2021 11:17 Відповісти
А жены олигархов - тоже олигархи по отдельному списку ?

К примеру жена Медведчука Оксана Марченко указана бенефициаром офшорной компании Fregata Marine Ltd, зарегистрированной на Маршалловых островах, где отсутствует открытый реестр владельцев компаний.

Именно на эту "офшорку" записана пятипалубная яхта Royal Romance -одна из самых дорогих в мире .( БЛИН, и ЭТО В САМОЙ БЕДНОЙ СТРАНЕ ЕВРОПЫ)
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29.09.2021 11:23 Відповісти
Решение о санкциях СНБО принял 19 февраля, а яхту перерегистрировали 31 марта.

Нардеп Виктор Медведчук (фракция "ОПЗЖ"), который и находится под следствием из-за деятельности в ущерб интересам Украины, вывел пятипалубную яхту Royal Romance из-под санкций СНБО, спрятав в ее новых офшорах, Об этом https://www.youtube.com/watch?v=28Z-m9lfDp0 говорится в расследовании программы "Слидство.Инфо".
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29.09.2021 11:26 Відповісти
Три самолета, которые находятся под санкциями из-за народного депутата Виктора Медведчука, отправили в Швецарию перед недавним заседанием Совета национальной безопасности и обороны. Подробности https://bihus.info/litaky-medvedchuka-nezadovgo-do-nakladennya-sankczij-peregnaly-do-shvejczariyi/?fbclid=IwAR3ngTOTQmwb5znYvfYPChuKA53DzJ8u9TFQS3tCckfNWyNtXHxVvRDVxFc Bihus.Info раскрыл в своем новом расследовании .
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29.09.2021 11:30 Відповісти
Ну що слуги ,, допоміг вам , ваш - турборежим . ??
.
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29.09.2021 11:54 Відповісти
"Дмитрий Разумков в эфире телеканала НАШ" означає не що інше, що Разумков збирає навколо себене бросто зебільний, а ригомразівський і навіть ватний лохторат. Ну й нехай! Менше буде уродам та зажопам.
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29.09.2021 14:52 Відповісти
 
 