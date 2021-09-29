Зеленський може ветувати законопроєкт про олігархів, - Разумков
Президент Володимир Зеленський може ветувати законопроєкт про олігархів через правову колізію, що виникла в результаті голосування.
Про це повідомив голова Верховної Ради Дмитро Разумков в ефірі телеканалу "НАШ".
"Його не треба переголосовувати. Оскільки є процедура, але вона працює, якщо закон голосувався за регламентом згідно з Конституцією. Я як голова парламенту, вважаю, що було порушення регламенту. Тому запускати 131 статтю (регламенту ВР – ред.), переголосовувати якісь правки – це буде неправильно…. Це можна виправити наступним чином – або це може бути вето президента, повернуто до Верховної Ради з пропозиціями, тим паче, що президент є автором цього законопроєкту, або закон може бути підписаний, і після цього вносити зміни у цей закон", - пояснив голова парламенту.
Спікер зазначив, що наступного вівторка будуть проголосовані постанови, які фактично блокують підпис законопроєкту.
"Я сподіваюся, що до цього часу комітет видасть коректний текст, за який голосувала ВР, без маніпуляцій. Якщо це відбудеться, в той же день я підпишу закон і направлю на підпис президенту", - додав Разумков.
Як повідомлялося, 23 вересня депутати "Слуги народу" за підтримки близьких до олігархів депутатських груп "За Майбутнє" і "Довіра" прийняли проєкт закону в другому читанні. 24 вересня виявилося, що під час голосування було підтримано дві взаємовиключаючі правки в частині органу влади, який отримає повноваження визначати олігархів. Голосування викликало різку реакцію західних ЗМІ і дипломатів. Зокрема, посол Канади заявила, що закон містить небезпеку і що протидіяти так званим олігархам потрібно методом реформ правоохоронної і судової системи.
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Та Ринат-Леонидовичу на этот закон НАПЛЕВАТЬ!!!
По этому "закону" сам Зеленский больший олигарх, чем Ринат-Леонидович.
Для судов-законов не зомбоящик нужен, а ДОКУМЕНТЫ!!!
А по ДОКУМЕНТАМ, Ахметов к этому телеканалу не имеет НИКАКОГО ОТНОШЕНИЯ!!!
Ты можешь понять этот простой факт?
Это только Порошенко открыто и платя налоги покупает "Первый" телеканал.
А у олигахов все через офшоры, безымянные ООО и подставные советы директоров.
А насчет документов, так по документов в Украине НИКОГО пальцем тронуть нельзя, включая Януковоща, которого осудили "специальным" судом по специальной процедуре.
По этому и выходит "незаконный РНБО" только и может "назначать" олигархов олигархами, и будет вохер на кого что записано.
Как альтернатива давайте дальше жить в олигархическом болоте еще 30 лет, ничего не меняя, пока из Украины половина уедет на заработки и не вернется, а из оставшейся половины половина сдохнет от старости и болезней.
Давно сказано что для обработки земель и поддержания инфраструктуры достаточно 10 млн человек. Вас ТАКАЯ АЛЬТЕРНАТИВА УСТРАИВАЕТ?!!
"алигархи! бе бе бе"
начни со своего кодла
вчера арестовали чувака который купил землю и машину и не смог рассказать где взял бабки. почему не начали с слуг уродов в ВР которые за два года превратились из прости господи барбершоперов и свадебных ведущих в миллионеров долларовых?
Меня устраивает альтернатива в НОРМАЛЬНЫХ ЗАКОНАХ!
Во всех остальных странах почему-то нормальные законы пишут и с олигархами борются ЗАКОННЫМИ методами, через Налоговые Службы и АнтиМонопольные Комитеты.
А не через непонятные ДИКТАТОРСКИЕ сходки типа РНБО.
Завтра это РНБО ТЕБЯ назначит олигархом и что ты сделаешь, куда пойдешь защищаться?
Ведь ни Законы, ни Суды для РНБО НЕ УКАЗ.
"в госреестре конечным бенефициаром телеканала «Прямой» стала Prime Assets Capital - 100-процентная структура Порошенко Петра Алексеевича»"
цель 200% победа на следующих выборах)
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Свой собственный закон?
На котором он лохов-избирателей разводит для поддержания своего рейтинга?
1. Самый главный олигарх Украины - Порошенко!!!
Депутуткам пох за что голосовать,лишь бы конверты вовремя раздавали,а родителям будет приятно.
Паноптикум,*****.
Может ветировать, а может не ветировать, может запилить видосик, а может не запилить, может пообiцяти, а может не пообiцяти.
Он все может.
Кроме действий в интересах Украины.
Все, что угодно,
Только мамой, только мамой
Не может стать...
К примеру жена Медведчука Оксана Марченко указана бенефициаром офшорной компании Fregata Marine Ltd, зарегистрированной на Маршалловых островах, где отсутствует открытый реестр владельцев компаний.
Именно на эту "офшорку" записана пятипалубная яхта Royal Romance -одна из самых дорогих в мире .( БЛИН, и ЭТО В САМОЙ БЕДНОЙ СТРАНЕ ЕВРОПЫ)
Нардеп Виктор Медведчук (фракция "ОПЗЖ"), который и находится под следствием из-за деятельности в ущерб интересам Украины, вывел пятипалубную яхту Royal Romance из-под санкций СНБО, спрятав в ее новых офшорах, Об этом https://www.youtube.com/watch?v=28Z-m9lfDp0 говорится в расследовании программы "Слидство.Инфо".
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