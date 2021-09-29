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Повышение тарифа на передачу электроэнергии - это катастрофа для промышленности, - ФРУ

Повышение тарифа на передачу электроэнергии - это катастрофа для промышленности, - ФРУ

Рост тарифа на передачу электроэнергии в 458,83 грн / МВт * ч приведет к катастрофическим последствиям в украинской промышленности.

Поэтому необходимо, чтобы были выполнены нормы закона Украины №810, и в государственном бюджете на 2022 были заложены средства, необходимые для нормальной работы НЭК "Укрэнерго", в размере 11 млрд гривен. Об этом заявила заместитель директора Департамента аналитических исследований Федерации работодателей Украины Ольга Кулик во время публичного обсуждения проекта НАК "Укрэнерго" по повышению тарифа на передачу электроэнергии.

"По нашим подсчетам, рост тарифов на передачу - это плюс 30 млрд грн расходов по всей промышленности. Это катастрофическая ситуация для промышленности, уже речь даже не будет идти о конкурентоспособности, здесь уже речь будет идти о вообще наличии или отсутствии промышленных предприятий в Украине ", - отметила Кулик.

По ее словам, ФРУ поддерживает позицию по выполнению закона №810, который предусматривает, что средства для "Укрэнерго" в размере 11 млрд грн должны быть заложены в государственном бюджете Украины.

"В случае повышения тарифа будут плохие последствия, в том числе для экономики и налоговой сферы, упадут поступления налогов в бюджеты разных уровней", - предупредила Кулик.

Как известно, НЭК "Укрэнерго" выступило с предложением повысить тариф на передачу электроэнергии на 56%, до 458,83 грн / МВт * ч. При этом в 2020 году тариф на передачу повышался трижды, и вырос в результате более чем вдвое - с 113 грн МВт-час до 293,93 грн за МВт-час.

Ранее экономист Борис Кушнирук заявил, что повышение тарифа на передачу электроэнергии значительно углубит экономический кризис в Украине, приведет к дальнейшему падению производства и ускорит инфляцию.

Автор: 

промышленность (297) Тарифы на электроэнергию (2164)


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Топ комментарии
+7
На "95-й" не повлият, поэтому считается полезным...
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29.09.2021 11:46
+4
А как подорожает ВСЯ ПРОДУКЦИЯ
ЗАТО АХМЕТОВ КУПИТ НОВУЮ ВИЛЛУ , ещё дороже . Семья у него большая- надо всех обеспечить 😀
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29.09.2021 11:50
+3
До основанья всё разрушим ...
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29.09.2021 12:01
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Правила форума Совет форумчан
На "95-й" не повлият, поэтому считается полезным...
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29.09.2021 11:46 Ответить
А как подорожает ВСЯ ПРОДУКЦИЯ
ЗАТО АХМЕТОВ КУПИТ НОВУЮ ВИЛЛУ , ещё дороже . Семья у него большая- надо всех обеспечить 😀
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29.09.2021 11:50 Ответить
меду прочим... пока не прояснили вопрос по оплате электро/отопления (говорят все льготы с 1 октября отменили...и все по 1,68...грейтесь!)
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29.09.2021 11:55 Ответить
кинозал оформляешь на инвалида и снимаешь жирные сливки, а шапито 95 состоит полностью из дураков у них хорошие скидки, кива тоже со справкой, реально по молодости держали в дурдоме значит в офисе жопоблока тоже хорошие скидки
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29.09.2021 11:55 Ответить
Повышайте, пусть ЗЕбобики ощутят эпоху клоунизма
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29.09.2021 11:58 Ответить
До основанья всё разрушим ...
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29.09.2021 12:01 Ответить
если у тебя "Волга", то бензин должен стоить 10коп, как в СССР. когда бензин 1$ как в США, то уже должен быть автомобиль, а не трактор.
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29.09.2021 12:02 Ответить
Надо пенсам скинуться разоряющимся в ФРУ на Бентли. Плачу...
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29.09.2021 12:06 Ответить
У всьому винен Порошенко, крапка. Так зеболіки?
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29.09.2021 12:14 Ответить
зато цены повышать не катастрофа
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29.09.2021 12:20 Ответить
Прошла '' уловка за транспоритровку газа ''
Теперь можно,, мешками носить электроэнергию ,,
Потом пойдёт '' курьером доставлять радиоволны ,,
Подавать воздух веточками И.д.и.п.
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29.09.2021 13:04 Ответить
Наследие алкаша кучмы. Эта тварь раздала энергокомпании Украины пророссийским олигархам! Теперь, эти бандиты, делают энергетический кризис в Украине.
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29.09.2021 13:14 Ответить
Не вышли на площадь, когда вводилась плата "за доставку ээ" - жрите! Ленивые богато не будут жить никогда.
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29.09.2021 14:05 Ответить
1,68 грн кВтч из которых 0,90грн за распределение. Внимание вопрос: Не ох* ел ли ЗеДТЭК и слуги вместе с ним?
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07.10.2021 19:32 Ответить
 
 