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Підвищення тарифу на передачу електроенергії - це катастрофа для промисловості, - ФРУ

Підвищення тарифу на передачу електроенергії - це катастрофа для промисловості, - ФРУ

Зростання тарифу на передачу електроенергії до 458,83 грн/МВт*год призведе до катастрофічних наслідків в українській промисловості.

Тому необхідно, щоб були виконані норми закону України №810, і в державний бюджет на 2022 рік були закладені кошти, необхідні для нормальної роботи НЕК "Укренерго", у розмірі 11 мільярдів гривень. Про це заявила заступниця директора Департаменту аналітичних досліджень Федерації роботодавців України Ольга Кулик під час публічного обговорення проєкту НАК "Укренерго" щодо підвищення тарифу на передачу електроенергії.

"За нашими підрахунками, зростання тарифів на передачу - це плюс 30 млрд грн витрат по всій промисловості. Це катастрофічна ситуація для промисловості, вже навіть не йтиметься про конкурентоздатність, тут вже йтиметься про взагалі наявність або відсутність промислових підприємств в Україні", - наголосила Кулик.

За її словами, ФРУ підтримує позицію щодо виконання закону №810, який передбачає, що кошти для "Укренерго" у розмірі 11 млрд грн мають бути закладені у державному бюджеті України.

"У разі підвищення тарифу будуть погані наслідки, в тому числі для економіки та податкової сфери, впадуть надходження податків до бюджетів різних рівнів", - попередила Кулик.

Як відомо, НЕК "Укренерго" виступило з пропозицією підвищити тариф на передачу електроенергії на 56%, до 458,83 грн/МВт*год. При цьому у 2020 році тариф на передачу підвищувався тричі, і зріс у підсумку більш ніж удвічі - зі 113 грн МВт-год до 293,93 грн за МВт-год.

Раніше економіст Борис Кушнірук заявив, що підвищення тарифу на передачу електроенергії значно поглибить економічну кризу в Україні, призведе до подальшого падіння виробництва та прискорить інфляцію.

Автор: 

промисловість (593) електроенергія (6188)


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Топ коментарі
+7
На "95-й" не повлият, поэтому считается полезным...
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29.09.2021 11:46
+4
А как подорожает ВСЯ ПРОДУКЦИЯ
ЗАТО АХМЕТОВ КУПИТ НОВУЮ ВИЛЛУ , ещё дороже . Семья у него большая- надо всех обеспечить 😀
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29.09.2021 11:50
+3
До основанья всё разрушим ...
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29.09.2021 12:01
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На "95-й" не повлият, поэтому считается полезным...
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29.09.2021 11:46 Відповісти
А как подорожает ВСЯ ПРОДУКЦИЯ
ЗАТО АХМЕТОВ КУПИТ НОВУЮ ВИЛЛУ , ещё дороже . Семья у него большая- надо всех обеспечить 😀
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29.09.2021 11:50 Відповісти
меду прочим... пока не прояснили вопрос по оплате электро/отопления (говорят все льготы с 1 октября отменили...и все по 1,68...грейтесь!)
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29.09.2021 11:55 Відповісти
кинозал оформляешь на инвалида и снимаешь жирные сливки, а шапито 95 состоит полностью из дураков у них хорошие скидки, кива тоже со справкой, реально по молодости держали в дурдоме значит в офисе жопоблока тоже хорошие скидки
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29.09.2021 11:55 Відповісти
Повышайте, пусть ЗЕбобики ощутят эпоху клоунизма
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29.09.2021 11:58 Відповісти
До основанья всё разрушим ...
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29.09.2021 12:01 Відповісти
если у тебя "Волга", то бензин должен стоить 10коп, как в СССР. когда бензин 1$ как в США, то уже должен быть автомобиль, а не трактор.
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29.09.2021 12:02 Відповісти
Надо пенсам скинуться разоряющимся в ФРУ на Бентли. Плачу...
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29.09.2021 12:06 Відповісти
У всьому винен Порошенко, крапка. Так зеболіки?
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29.09.2021 12:14 Відповісти
зато цены повышать не катастрофа
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29.09.2021 12:20 Відповісти
Прошла '' уловка за транспоритровку газа ''
Теперь можно,, мешками носить электроэнергию ,,
Потом пойдёт '' курьером доставлять радиоволны ,,
Подавать воздух веточками И.д.и.п.
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29.09.2021 13:04 Відповісти
Наследие алкаша кучмы. Эта тварь раздала энергокомпании Украины пророссийским олигархам! Теперь, эти бандиты, делают энергетический кризис в Украине.
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29.09.2021 13:14 Відповісти
Не вышли на площадь, когда вводилась плата "за доставку ээ" - жрите! Ленивые богато не будут жить никогда.
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29.09.2021 14:05 Відповісти
1,68 грн кВтч из которых 0,90грн за распределение. Внимание вопрос: Не ох* ел ли ЗеДТЭК и слуги вместе с ним?
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07.10.2021 19:32 Відповісти
 
 