Мигранты вышли на протест с требованием справедливого расследования убийства украинского заробитчанина в Польше

Несмотря на риски, украинцы продолжают ехать за границу в поисках лучшей жизни

Громкое дело о смерти украинского гастарбайтера во Вроцлаве получило продолжение. Экспертиза не обнаружила наркотических веществ в крови погибшего, как на том настаивала польская сторона, передает "5 канал".

Смерть молодого парня настолько поразила общественность, что мигранты вышли на протест с требованием справедливого расследования.

"Дошло до трагедии с Дмитрием Никифоренко и наше чувство безопасности осталось спрятанным", – говорят они.

Несмотря на риски для жизни и здоровья – украинцы продолжают ехать за границу в поисках лучшей жизни. При этом большинство из них признают, что могут претендовать лишь на работу, за которую не берутся местные граждане. Не стоит надеяться и на профессиональную реализацию за рубежом. В основном трудоустройство возможно только в традиционных для заробитчан секторах.

"Есть достаточно серьезные ареалы, где доминируют мигранты. Это строительный бизнес, это бизнес связанный с услугами, чисто бытовыми услугами, уборка, кстати. Там активно присутствуют украинские трудовые мигранты", – предупреждает экономист Олег Пензин.