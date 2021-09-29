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Мигранты вышли на протест с требованием справедливого расследования убийства украинского заробитчанина в Польше

Несмотря на риски, украинцы продолжают ехать за границу в поисках лучшей жизни

Громкое дело о смерти украинского гастарбайтера во Вроцлаве получило продолжение. Экспертиза не обнаружила наркотических веществ в крови погибшего, как на том настаивала польская сторона, передает "5 канал".

Смерть молодого парня настолько поразила общественность, что мигранты вышли на протест с требованием справедливого расследования.

"Дошло до трагедии с Дмитрием Никифоренко и наше чувство безопасности осталось спрятанным", – говорят они.

Несмотря на риски для жизни и здоровья – украинцы продолжают ехать за границу в поисках лучшей жизни. При этом большинство из них признают, что могут претендовать лишь на работу, за которую не берутся местные граждане. Не стоит надеяться и на профессиональную реализацию за рубежом. В основном трудоустройство возможно только в традиционных для заробитчан секторах.

"Есть достаточно серьезные ареалы, где доминируют мигранты. Это строительный бизнес, это бизнес связанный с услугами, чисто бытовыми услугами, уборка, кстати. Там активно присутствуют украинские трудовые мигранты", – предупреждает экономист Олег Пензин.

Автор: 

Польша (8407) убийство (6481) заробитчане (587)


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Топ комментарии
+9
что могут претендовать лишь на работу, за которую не берутся местные граждане---полная брехня. Хороший специалист, не кловун, везде себе найдет достойную работу. Знаю не по наслышке.
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29.09.2021 13:14
+5
Аминь. Даже не спецы тут вполне успешно при желании учатся и работают по специальности.

И тем более непонятен пассаж " Не стоит надеяться и на профессиональную реализацию за рубежом. В основном трудоустройство возможно только в традиционных для заробитчан секторах" в новости про УБИЙСТВО человека ментами.
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29.09.2021 13:21
+3
Я не знає про ЄС але в Америці емігранти можуть робити кар'єру у всіх галузях.
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29.09.2021 13:37
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что могут претендовать лишь на работу, за которую не берутся местные граждане---полная брехня. Хороший специалист, не кловун, везде себе найдет достойную работу. Знаю не по наслышке.
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29.09.2021 13:14 Ответить
Аминь. Даже не спецы тут вполне успешно при желании учатся и работают по специальности.

И тем более непонятен пассаж " Не стоит надеяться и на профессиональную реализацию за рубежом. В основном трудоустройство возможно только в традиционных для заробитчан секторах" в новости про УБИЙСТВО человека ментами.
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29.09.2021 13:21 Ответить
ти н знаєш як украiнцi попадають на таку роботу? "а ти працюєш там ? а ну i мeнi встрой так. розкажи як туди попасти?" так ланцюжок до того роботодавця йдe. i тут вжe люди самi сeбe понижують у квалiфiкацii. бо людям просто потрiбна робота. так вчитeлi працюють за мiсяцi канiкул.
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29.09.2021 13:28 Ответить
Працювати нелегально-порушувати закони країни перебування. Якщо приїхати легально-роботу по спеціальності завжди можна знайти.
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29.09.2021 13:39 Ответить
Що це за «традиційні сектора для заробітчан»? Прибирати полуниці?))) ці тези для ідіотів виборців Зеленського. Сезонні роботи існують по всьому світі і в межах самої Європи. Селяни так зароблять ї в Іспанії, і в Франції, і в Америці. Спеціаліст із легальним статусом і знанням мов знаходить роботу по спеціальності за тиждень-два. Т
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29.09.2021 13:45 Ответить
так нiхто нi кажe про нeлeгал. ти якийсь чудний. я тобi розказую як люди находять iнфу i рухаються по нiй: якщо людина поiхала чeрeз лeгальну фiрму i розказaла про то iншй то шо? остання пiдe у якусь iншу нeлeгальну фiрму? люди так збирають досвiд на основi якого потiм вжe самi можуть шукати по спцальностi. у кого мiзки є звичайно.
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29.09.2021 13:50 Ответить
100% .
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29.09.2021 13:53 Ответить
Ну может кто из журналистов 5го канала ездил просто
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29.09.2021 14:33 Ответить
В познані поліція себе веде як настоящі бандити . Нераз вїзджаючи до передмістя зіткався з надзвичайно жорстоким відношенням поліції . Я вважаю що польща становиться в край небезпечною для українців і починаеться це з кордону , з тих тортур які ******* показувати поляки з того жорстокого відношення і з штрафів за все за все шо можна і чого неможна .
Курс польщі повідношенню взагалі до всіх людей виглядае як расисько дескримінаційний і варто на це звернути увагу і незабувати нашу історію і шанувати Тараса Бульбу ...якщо хто непамятае почитайте цей геніальний твір.
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29.09.2021 13:30 Ответить
Ой, вей!
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29.09.2021 13:36 Ответить
Ахінею не пишіть.
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09.01.2022 17:30 Ответить
Цензор продовжує панти-еміграційну компанію не розуміючи, що лякати українців в надуманих «ризиках» перебування за кордоном проблему не вирішить.
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29.09.2021 13:35 Ответить
Я не знає про ЄС але в Америці емігранти можуть робити кар'єру у всіх галузях.
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29.09.2021 13:37 Ответить
Вірно ... я прожив імігрантом в Італії понад 20 років і вчилися і працювали і бізнес тримали ....але то та хвиля з 90 ...******* іміграція то як рабство ...їдуть шоб на когось робить і ніодин нехоче заробити стати в суспільстві а тупо бути рабо за 500$.от що бісить ...
Бісить коли після свят їдуть по сотні автобусів в очереді на всіх митницях тікають куди чого ....я неможу зрозуміти .замітати чужі вулиці а свої хай будуть зас..ні.
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29.09.2021 13:46 Ответить
Коли ще їздили через Брест до Польщі була розмова з поляком на митниці про відношення до людей і він чітко пояснив . Якщо ваш хазяїн нехоче поважати вас і ви їдите до нас шоб нездохнути , то чого я вас маю поважати .
А ми їдемо їм посміхаемося ....ой то посмішки невартуе то біда Українська що наша влада виганя людей з дому щоб землю ляхам продати без згоди народу.
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29.09.2021 13:38 Ответить
Де вас Подоляк таких ідіотів знаходить? Який нафіг Брест!?
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29.09.2021 13:40 Ответить
Вам треба терміново бігти в поліклініку .
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29.09.2021 13:48 Ответить
Для чого брехати ? Ви ж розумієте , що 70% працездатного населення України має власний досвід роботи за кордоном . Невже ви думаєте , що люди повірять не своєму досвіду , а вашій брехні , страшилкам і замовленій пропаганді ?
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29.09.2021 13:46 Ответить
Просрали Україну....до задниці той досвід набутий при збиранні трускавки ...кому він потрібний.

Кому потрібен опит імігранта нелегала
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29.09.2021 13:51 Ответить
Заспокійтесь , ви вже і так тут все засрали . Тепер я розумію , чому польські поліціянти вас постійно б'ють на вокзалі у Вроцлаві . В Польщі нульова толерантність до дібілів , це факт .
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29.09.2021 13:58 Ответить
Ну ну .... цілувати в десна я поляка поліціанта небуду це полюбе.

Ваш приклад наглядний ...покорився і пішов в поле ....

Я не з тих
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29.09.2021 14:11 Ответить
Там должно бить задержано два патрульних и работники витрезвителя, а они одних увольняют атдругих задерживают, сразу видно что питаються замять, а нашим пох..ю всему посольству
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29.09.2021 14:02 Ответить
Посольства і консульства україни живуть своїм життям . Їм далеко взагалі до українців .вони заробляють
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29.09.2021 14:14 Ответить
Зверніться до Mikele Oleh . Я думаю , він вчерговий раз погодиться задержати не тільки двох , але навіть і чотирьох польських патрульних . І нам всім вкотре буде цікаво прочитати його розповідь про неймовірну жорстокість польської поліції на Вроцлавському вокзалі 🇺🇦😁👍.
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29.09.2021 14:36 Ответить
 
 