Мигранты вышли на протест с требованием справедливого расследования убийства украинского заробитчанина в Польше
Несмотря на риски, украинцы продолжают ехать за границу в поисках лучшей жизни
Громкое дело о смерти украинского гастарбайтера во Вроцлаве получило продолжение. Экспертиза не обнаружила наркотических веществ в крови погибшего, как на том настаивала польская сторона, передает "5 канал".
Смерть молодого парня настолько поразила общественность, что мигранты вышли на протест с требованием справедливого расследования.
"Дошло до трагедии с Дмитрием Никифоренко и наше чувство безопасности осталось спрятанным", – говорят они.
Несмотря на риски для жизни и здоровья – украинцы продолжают ехать за границу в поисках лучшей жизни. При этом большинство из них признают, что могут претендовать лишь на работу, за которую не берутся местные граждане. Не стоит надеяться и на профессиональную реализацию за рубежом. В основном трудоустройство возможно только в традиционных для заробитчан секторах.
"Есть достаточно серьезные ареалы, где доминируют мигранты. Это строительный бизнес, это бизнес связанный с услугами, чисто бытовыми услугами, уборка, кстати. Там активно присутствуют украинские трудовые мигранты", – предупреждает экономист Олег Пензин.
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И тем более непонятен пассаж " Не стоит надеяться и на профессиональную реализацию за рубежом. В основном трудоустройство возможно только в традиционных для заробитчан секторах" в новости про УБИЙСТВО человека ментами.
Курс польщі повідношенню взагалі до всіх людей виглядае як расисько дескримінаційний і варто на це звернути увагу і незабувати нашу історію і шанувати Тараса Бульбу ...якщо хто непамятае почитайте цей геніальний твір.
Бісить коли після свят їдуть по сотні автобусів в очереді на всіх митницях тікають куди чого ....я неможу зрозуміти .замітати чужі вулиці а свої хай будуть зас..ні.
А ми їдемо їм посміхаемося ....ой то посмішки невартуе то біда Українська що наша влада виганя людей з дому щоб землю ляхам продати без згоди народу.
Кому потрібен опит імігранта нелегала
Ваш приклад наглядний ...покорився і пішов в поле ....
Я не з тих