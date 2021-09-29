Мігранти вийшли на протест з вимогою справедливого розслідування вбивства українського заробітчанина в Польщі
Незважаючи на ризики, українці продовжують їхати за кордон у пошуках кращого життя.
Гучна справа про смерть українського заробітчанина у Вроцлаві отримала продовження. Експертиза не виявила наркотичних речовин у крові загиблого, як на тому наполягала польська сторона, передає "5 канал".
Смерть молодого хлопця настільки вразила громадськість, що мігранти вийшли на протест з вимогою справедливого розслідування.
"Дійшло до трагедії з Дмитром Никифоренком і наше почуття безпеки зосталося захованим", – кажуть вони.
Попри ризики для життя та здоров'я – українці продовжують їхати за кордон у пошуках кращого життя. При цьому більшість з них визнають, що можуть претендувати лише на роботу, за яку не беруться місцеві громадяни. Не варто сподіватися і на професійну реалізацію за кордоном. Здебільшого працевлаштування можливе лише у традиційних для заробітчан секторах.
"Є достатньо серйозні ареали, де домінують мігранти. Це є будівельний бізнес, це бізнес пов'язаний із послугами, чисто побутовими послугами, прибирання, до речі. Там активно присутні українські трудові мігранти", – попереджає економіст Олег Пензин.
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И тем более непонятен пассаж " Не стоит надеяться и на профессиональную реализацию за рубежом. В основном трудоустройство возможно только в традиционных для заробитчан секторах" в новости про УБИЙСТВО человека ментами.
Курс польщі повідношенню взагалі до всіх людей виглядае як расисько дескримінаційний і варто на це звернути увагу і незабувати нашу історію і шанувати Тараса Бульбу ...якщо хто непамятае почитайте цей геніальний твір.
Бісить коли після свят їдуть по сотні автобусів в очереді на всіх митницях тікають куди чого ....я неможу зрозуміти .замітати чужі вулиці а свої хай будуть зас..ні.
А ми їдемо їм посміхаемося ....ой то посмішки невартуе то біда Українська що наша влада виганя людей з дому щоб землю ляхам продати без згоди народу.
Кому потрібен опит імігранта нелегала
Ваш приклад наглядний ...покорився і пішов в поле ....
Я не з тих