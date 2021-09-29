Мігранти вийшли на протест з вимогою справедливого розслідування вбивства українського заробітчанина в Польщі

Незважаючи на ризики, українці продовжують їхати за кордон у пошуках кращого життя.

Гучна справа про смерть українського заробітчанина у Вроцлаві отримала продовження. Експертиза не виявила наркотичних речовин у крові загиблого, як на тому наполягала польська сторона, передає "5 канал".

Смерть молодого хлопця настільки вразила громадськість, що мігранти вийшли на протест з вимогою справедливого розслідування.

"Дійшло до трагедії з Дмитром Никифоренком і наше почуття безпеки зосталося захованим", – кажуть вони.

Попри ризики для життя та здоров'я – українці продовжують їхати за кордон у пошуках кращого життя. При цьому більшість з них визнають, що можуть претендувати лише на роботу, за яку не беруться місцеві громадяни. Не варто сподіватися і на професійну реалізацію за кордоном. Здебільшого працевлаштування можливе лише у традиційних для заробітчан секторах.

"Є достатньо серйозні ареали, де домінують мігранти. Це є будівельний бізнес, це бізнес пов'язаний із послугами, чисто побутовими послугами, прибирання, до речі. Там активно присутні українські трудові мігранти", – попереджає економіст Олег Пензин.