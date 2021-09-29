Начался конкурс в Набсовет "Укрзализныци"
Конкурс по отбору на должности независимых членов наблюдательного совета акционерного общества "Укрзализныця" продлится до 29 октября.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на сайт Министерства экономики.
Претенденты должны иметь профильное высшее образование и не менее 10 лет отработать на руководящих должностях, в том числе - 5 лет в качестве топ-менеджеров.
Также они должны владеть украинским или английским языком, отвечать требованиям независимости и не иметь связей с лицами, находящимися под санкциями. Те, кто в последние пять лет входил в правление "Укрзализныци" или в последние три года был ее сотрудником или аудитором, участвовать в конкурсе не может.
Одно из требований - готовность выполнять обязанности члена наблюдательного совета более 30 рабочих дней в год.
Документы принимают до 16:45 29 октября 2021 года.
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а тут укрзализныця с юго-западной железной дорогой на северо-востоке страны...
т.е реформ нет, если потеряны все наземные ориентиры
А шо Сирожа? Плохо наблюдал?
Каторжная работа...
Ау, зелевласть ищет талантов с планеты Марс...
30 рабочих дней в ГОД ???? 2-3 дня в месяц???? не хило... с зарплатами миллионными...