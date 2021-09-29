РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11054 посетителя онлайн
Новости
2 468 15

Начался конкурс в Набсовет "Укрзализныци"

Начался конкурс в Набсовет

Конкурс по отбору на должности независимых членов наблюдательного совета акционерного общества "Укрзализныця" продлится до 29 октября.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на сайт Министерства экономики.

Претенденты должны иметь профильное высшее образование и не менее 10 лет отработать на руководящих должностях, в том числе - 5 лет в качестве топ-менеджеров.

Также они должны владеть украинским или английским языком, отвечать требованиям независимости и не иметь связей с лицами, находящимися под санкциями. Те, кто в последние пять лет входил в правление "Укрзализныци" или в последние три года был ее сотрудником или аудитором, участвовать в конкурсе не может.

Читайте: "Укрзализныця" лишилась Сергея Лещенко и еще трех членов набсовета

Одно из требований - готовность выполнять обязанности члена наблюдательного совета более 30 рабочих дней в год.

Документы принимают до 16:45 29 октября 2021 года.

Автор: 

конкурс (1142) наблюдательный совет (101) Укрзализныця (2745)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+2
Резюме присылать братьям Ермакам.
показать весь комментарий
29.09.2021 21:43
+2
Одно из требований - готовность выполнять обязанности члена наблюдательного совета более 30 рабочих дней в год. ...

30 рабочих дней в ГОД ???? 2-3 дня в месяц???? не хило... с зарплатами миллионными...
показать весь комментарий
29.09.2021 21:49
+1
Основной критерий - специалист по лизанию задниц
показать весь комментарий
29.09.2021 21:44
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Резюме присылать братьям Ермакам.
показать весь комментарий
29.09.2021 21:43 Ответить
недавно прозвучало - в маленькой чехии с небольшой сетью дорог аж 117 ж/д компаний...это разные перевозчики и прочее..
а тут укрзализныця с юго-западной железной дорогой на северо-востоке страны...
т.е реформ нет, если потеряны все наземные ориентиры
показать весь комментарий
29.09.2021 22:10 Ответить
Основной критерий - специалист по лизанию задниц
показать весь комментарий
29.09.2021 21:44 Ответить
Начался конкурс в Набсовет "Укрзализныци"

А шо Сирожа? Плохо наблюдал?
показать весь комментарий
29.09.2021 21:46 Ответить
Лысый с Ленкой интересно когда уже будут в призерах?
показать весь комментарий
29.09.2021 21:46 Ответить
Одно из требований - готовность выполнять обязанности члена наблюдательного совета более 30 рабочих дней в год. Источник:
Каторжная работа...
показать весь комментарий
29.09.2021 21:46 Ответить
а 300 к грн получать ежемесяно !
показать весь комментарий
29.09.2021 21:58 Ответить
Победителям сразу по 15 лет . Жаль , что это возможный максимум .
показать весь комментарий
29.09.2021 21:46 Ответить
Претенденты должны иметь профильное высшее образование и не менее 10 лет отработать на руководящих должностях, в том числе - 5 лет в качестве топ-менеджеров.
Ау, зелевласть ищет талантов с планеты Марс...
показать весь комментарий
29.09.2021 21:46 Ответить
Одно из требований - готовность выполнять обязанности члена наблюдательного совета более 30 рабочих дней в год. ...

30 рабочих дней в ГОД ???? 2-3 дня в месяц???? не хило... с зарплатами миллионными...
показать весь комментарий
29.09.2021 21:49 Ответить
СЫРОЛЕЩ прошел вне конкурса?)
показать весь комментарий
29.09.2021 21:55 Ответить
Вообще нужно нахер их слать. Внешнее управление никогда не будет ради Украины.
показать весь комментарий
29.09.2021 22:10 Ответить
Серёжа уже не справляется?
показать весь комментарий
29.09.2021 22:13 Ответить
В нормальной стране старый состав наблюдательного совета уже баланду дырявыми ложками в зоне хлебал.
показать весь комментарий
29.09.2021 22:24 Ответить
Надеюсь да(е)рмоеда Серожу Лещенко больше не возьмут.
показать весь комментарий
30.09.2021 00:33 Ответить
 
 