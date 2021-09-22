"Укрзализныця" лишилась Сергея Лещенко и еще трех членов набсовета

Кабинет Министров не продлил контракт с главой наблюдательного совета "Укрзализныци" Шевки Аджунером и тремя членами: Сергеем Лещенко, Андреасом Матье и Олегом Журавлевым.

Об этом свидетельствует документ, опубликованный на сайте "Укрзализныци", сообщает Цензор.НЕТ.

В документе отмечено, что у компаний нет сведений о решении Кабмина продлить полномочия этих членов набсовета или избрать их на новый срок. Соответственно, их полномочия прекращены.

В набсовете УЗ остается Адомас Азуолас Аудицкас – его контракт истекает в июне 2022 года.

Государство в лице Кабмина является основателем и единственным собственником "Укрзализныци". Ранее ВСК ВР настаивала на отстранении наблюдательного совета "УЗ", потому что он не выполняет свою работу должным образом и причастен к созданию критической ситуации, сложившейся в "Укрзализныце".

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