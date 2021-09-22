РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
4927 посетителей онлайн
Новости Политика Украины
10 686 62
Лещенко (689) Укрзализныця (2635)

"Укрзализныця" лишилась Сергея Лещенко и еще трех членов набсовета

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Кабинет Министров не продлил контракт с главой наблюдательного совета "Укрзализныци" Шевки Аджунером и тремя членами: Сергеем Лещенко, Андреасом Матье и Олегом Журавлевым.

Об этом свидетельствует документ, опубликованный на сайте "Укрзализныци", сообщает Цензор.НЕТ.

В документе отмечено, что у компаний нет сведений о решении Кабмина продлить полномочия этих членов набсовета или избрать их на новый срок. Соответственно, их полномочия прекращены.

В набсовете УЗ остается Адомас Азуолас Аудицкас – его контракт истекает в июне 2022 года.

Государство в лице Кабмина является основателем и единственным собственником "Укрзализныци". Ранее ВСК ВР настаивала на отстранении наблюдательного совета "УЗ", потому что он не выполняет свою работу должным образом и причастен к созданию критической ситуации, сложившейся в "Укрзализныце".

Читайте: Антикризисный штаб "Укрзализныци" разработал комплекс мер по выводу компании из кризиса, - Мининфраструктуры

Автор: Ольга Лузан
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+44
А где же серУня теперь харчеваться будет??
показать весь комментарий
22.09.2021 15:48
+43
лещенка независимый член? смешно
показать весь комментарий
22.09.2021 15:53
+31
показать весь комментарий
22.09.2021 15:48
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
22.09.2021 15:48 Ответить
Ахметов призначив свого менеджера керувати залізницей і прибирає звідти незалежних членів правління щоб мутити гроші по-справжньому! Незалежні члени Наглядової ради мають залишитись на своїх місцях!
показать весь комментарий
22.09.2021 15:51 Ответить
лещенка независимый член? смешно
показать весь комментарий
22.09.2021 15:53 Ответить
Лещенко це надзвичайно потужний нагляд за ситуацією в Укрзалізниці. У разі махінацій Лещенко перший винесе це на загальне обговорення, в цьому немає сумнівів. Саме проти Лещенка і направлена ця атака по звільненню незалежних членів Наглядової Ради Укрзалізниці.
показать весь комментарий
22.09.2021 15:56 Ответить
Тебе сегодня уже сколько раз говорили, что ты козел?
показать весь комментарий
22.09.2021 15:59 Ответить
Ахха. Игорек, ты опять перешёл на тяжёлые наркотики
показать весь комментарий
22.09.2021 16:01 Ответить
враньё
показать весь комментарий
22.09.2021 16:02 Ответить
- Сеня, друг, не дай бог конечно. Шо ты мне истерику мастеришь. Посмотри вокруг и трезво содрогнись. Ты уже наговорил на вышку. Теперь тяни на пролетарское снисхождение суда. Мудрое, но несговорчивое. Верни награбленное в мозолистые руки!
показать весь комментарий
22.09.2021 16:09 Ответить
Лещенко продажная мразь на содержании. Его покупали еще со времен его "расследований" о хищениях на сотни миллионов бюджетных средств на строительстве стадиона Олимпийский к Евро-2012. Один звонок известного олигарха и серлещ тут же прекратил свои "расследования" и нападки на генподрядчика строительства.

Кстати, ГБР почему-то （?）тоже не интересуется, куда и кто слил эти сотни миллионов. Мешают пачки долларов или отсутствие кваоификации? Скорее, отсутствие совести. Она или есть, или нет
показать весь комментарий
22.09.2021 16:14 Ответить
А если считать Ахметку - зиц председателем своих корпораций ( а собственники в раше) ? То Лещенко тупо работает на рашу
показать весь комментарий
22.09.2021 16:37 Ответить
Бідолашна залізниця
показать весь комментарий
22.09.2021 15:48 Ответить
Здыхались, наконец, этого высокооплачиваемого прохиндея.
показать весь комментарий
22.09.2021 16:15 Ответить
Яка втрата
показать весь комментарий
22.09.2021 15:48 Ответить
Вот бы и нам, украинцам, лишиться Лещенко...
показать весь комментарий
22.09.2021 15:54 Ответить
А Мустафа? Недавно прочел его биографию, закончилась словами "государственный менкджер".

Если так дело пойдет, то и до "известного государственного деятеля" недалеко. А на самом деле - обычный журнашлюх.
показать весь комментарий
22.09.2021 16:17 Ответить
По Мустафе есть вопросы к его быстрому продвижению во власть . Украинцы так не продвигаются как продвигался пуштун . Если учитывать , что его отец работал в афгане с советской властью и с ними вышел из афгана , то патронирование определёнными службами мустафы очевидно . Тогда понятно кто тянет его наверх
показать весь комментарий
22.09.2021 16:35 Ответить
С 8 лет Мустафу патронируют?
показать весь комментарий
22.09.2021 17:00 Ответить
+++
показать весь комментарий
22.09.2021 17:30 Ответить
А где же серУня теперь харчеваться будет??
показать весь комментарий
22.09.2021 15:48 Ответить
С языка сняли
показать весь комментарий
22.09.2021 15:57 Ответить
Членом суда.....членом туда-а....прохарчуется!
показать весь комментарий
22.09.2021 16:00 Ответить
Він многостаночник, знайде де харчуватися, щоб ручки не забруднити.
показать весь комментарий
22.09.2021 16:02 Ответить
В Укроборонпром перейдёт.
показать весь комментарий
22.09.2021 16:16 Ответить
кто будет молотком по колесам стучать ?
показать весь комментарий
22.09.2021 15:49 Ответить
Ну і член з тим Лещенком
показать весь комментарий
22.09.2021 15:49 Ответить
Ні не так. Треба "ну і член з тим членом".
показать весь комментарий
22.09.2021 15:58 Ответить
Серлещ уже не наблюдательный член Укрзализныци....
показать весь комментарий
22.09.2021 15:51 Ответить
пусть вернет все бабки сволочь
показать весь комментарий
22.09.2021 15:51 Ответить
Бородата жінка зі своїми спільниками винні у тому, що підприємство стало збитковим. Тут недостатньо просто "не продлити", треба провести розслідування і притягти до відповідальності.
показать весь комментарий
22.09.2021 15:51 Ответить
Гораздо приятнее, что только что кацапы лишились самолета ан-26 вместе с экипажем, а число жертв пермского стрелка увеличилось.
показать весь комментарий
22.09.2021 15:53 Ответить
Бедося Серуня...
показать весь комментарий
22.09.2021 15:55 Ответить
А где же Сережа теперь будет харчуватися или такое г пристроят в теплое место как Найема
показать весь комментарий
22.09.2021 15:55 Ответить
Интересно, где эта мразь теперь всплывет?
показать весь комментарий
22.09.2021 15:56 Ответить
Бородатая бродячая **** теперь станет только злее. Ее надо усыпить или отдать в медуниврситет для опытов.
показать весь комментарий
22.09.2021 15:57 Ответить
Неплохо подкормились ребятки -- по полмиллиона грн. в месяц легально
показать весь комментарий
22.09.2021 16:05 Ответить
НЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕТ! СЫРОЖА!
показать весь комментарий
22.09.2021 16:06 Ответить
За Лещенко отдельное спасибо .
показать весь комментарий
22.09.2021 16:08 Ответить
Вот Шевку и Серёгу особенно жалко. По части ударить в рельсу---мол пора на обед---хлопцы были знающие. Теряем кадры!
показать весь комментарий
22.09.2021 16:08 Ответить
Скоро Серёня снова уйдет в оппозицию и начнет орать о воровстве во власти.))
показать весь комментарий
22.09.2021 16:09 Ответить
Погибнет теперь дорога без сериожи....
показать весь комментарий
22.09.2021 16:15 Ответить
показать весь комментарий
22.09.2021 16:16 Ответить
У сирьожи дома вряд ли такой унитазище...
показать весь комментарий
22.09.2021 16:19 Ответить
у него таких 2 на липской в задекларированной хате)
показать весь комментарий
22.09.2021 16:26 Ответить
Ждём сумму расчётных.Мне кажется,Сырожа может стать легальным миллионером.
показать весь комментарий
22.09.2021 16:19 Ответить
Не переживайте за серожу, Буба, цього лизуна, без годівниці не кине.

Мустафу ж прилаштував, після розвалу "Укроборонпрому", і лещенка прилаштує, після розвалу "Укрзалізниці".

Цінні кадри, для знищення ненависної України. Специ-професіонали по руйнації, як і вся пліснява команда.
показать весь комментарий
22.09.2021 16:22 Ответить
Бородатым гандоном попользовались, расплатились и выкинули.. Нормальный процесс.
показать весь комментарий
22.09.2021 16:23 Ответить
Сирожа так себя дискредитировал что Его Токсичность пробивается гейзером даже из-под сотни метров говна в Укрзализницi...
показать весь комментарий
22.09.2021 16:25 Ответить
ета барига, гад подставіл! а сірожуня полубасу скоро знайде нове і головне ситне місце поруч зі своїм дружанею наємом! бо ж знаєте лізать то іскуство
показать весь комментарий
22.09.2021 16:27 Ответить
десять окладов серуне уже выплатили? не с пустыми же руками он пойдет искать нового кормильца!
показать весь комментарий
22.09.2021 16:31 Ответить
Нічого, нових призначать - з окладами вищими у кілька разів.
показать весь комментарий
22.09.2021 16:36 Ответить
Всьо, колеса перестануть крутитися.
показать весь комментарий
22.09.2021 16:42 Ответить
И де ж теперь он будет харчеваться?
показать весь комментарий
22.09.2021 16:42 Ответить
А уж как Лещ бил хвостом!

Как яростно разоблачал Порошенко!

А видать недостаточно было брызг...
показать весь комментарий
22.09.2021 16:44 Ответить
Заголовок - зачет!
показать весь комментарий
22.09.2021 16:48 Ответить
Вот скажите честно - какую пользу Укрзализници мог принести этот ЧМОшник Лещенко??? Кто и зачем его туда определил? Это и есть коррупция в чистом виде и по этому случаю должно быт открыто уголовное производство и выявлены все моменты попадания этого полудурка в наблюдательный совет с полумиллионной зарплатой. Как??? Почему??? Кто стоит за его назначением??? Кто вернет средства выплаченные этому ЧМОшнику??? Вопрос!!!😡
показать весь комментарий
22.09.2021 16:50 Ответить
Бесславный еще не конец!
показать весь комментарий
22.09.2021 16:52 Ответить
Ай-вей...
показать весь комментарий
22.09.2021 16:54 Ответить
Зеленський росплатився з серлещчем, за передвиборчу працю, на зелених уйопків, на рахунок платників податків... Рахунок закрито...
показать весь комментарий
22.09.2021 17:00 Ответить
Ой мамочка, б1дний Сирожа, шож то вино теперь буде?
показать весь комментарий
22.09.2021 19:35 Ответить
И шо воно буде робити без любимой УкрЗализяки!
показать весь комментарий
22.09.2021 22:58 Ответить
Давай ехай ..... в мацкву на спермо-вечеринку своей жёнушки.
показать весь комментарий
23.09.2021 04:38 Ответить
 
 