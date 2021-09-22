"Укрзализныця" лишилась Сергея Лещенко и еще трех членов набсовета
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Кабинет Министров не продлил контракт с главой наблюдательного совета "Укрзализныци" Шевки Аджунером и тремя членами: Сергеем Лещенко, Андреасом Матье и Олегом Журавлевым.
Об этом свидетельствует документ, опубликованный на сайте "Укрзализныци", сообщает Цензор.НЕТ.
В документе отмечено, что у компаний нет сведений о решении Кабмина продлить полномочия этих членов набсовета или избрать их на новый срок. Соответственно, их полномочия прекращены.
В набсовете УЗ остается Адомас Азуолас Аудицкас – его контракт истекает в июне 2022 года.
Государство в лице Кабмина является основателем и единственным собственником "Укрзализныци". Ранее ВСК ВР настаивала на отстранении наблюдательного совета "УЗ", потому что он не выполняет свою работу должным образом и причастен к созданию критической ситуации, сложившейся в "Укрзализныце".
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Кстати, ГБР почему-то （?）тоже не интересуется, куда и кто слил эти сотни миллионов. Мешают пачки долларов или отсутствие кваоификации? Скорее, отсутствие совести. Она или есть, или нет
Если так дело пойдет, то и до "известного государственного деятеля" недалеко. А на самом деле - обычный журнашлюх.
Мустафу ж прилаштував, після розвалу "Укроборонпрому", і лещенка прилаштує, після розвалу "Укрзалізниці".
Цінні кадри, для знищення ненависної України. Специ-професіонали по руйнації, як і вся пліснява команда.
Как яростно разоблачал Порошенко!
А видать недостаточно было брызг...