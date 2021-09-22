"Укрзалізниця" залишилася без Сергія Лещенка та ще трьох членів наглядової ради
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Кабінет Міністрів не продовжив контракт з головою наглядової ради "Укрзалізниці" Шевкі Аджунером і трьома членами: Сергієм Лещенком, Андреасом Матьє і Олегом Журавльовим.
Про це свідчить документ, опублікований на сайті "Укрзалізниці", повідомляє Цензор.НЕТ.
У документі зазначено, що у компаній немає відомостей про рішення Кабміну продовжити повноваження цих членів наглядової ради або обрати їх на новий термін. Відповідно, їхні повноваження припинені.
У наглядовій раді УЗ залишається Адомас Азуолас Аудіцкас - його контракт закінчується в червні 2022 року.
Держава в особі Кабміну є засновником і єдиним власником "Укрзалізниці". Раніше ТСК ВР наполягала на усуненні наглядової ради "УЗ", тому що вона не виконує свою роботу належним чином і причетна до створення критичної ситуації, що склалася в "Укрзалізниці".
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Кстати, ГБР почему-то （?）тоже не интересуется, куда и кто слил эти сотни миллионов. Мешают пачки долларов или отсутствие кваоификации? Скорее, отсутствие совести. Она или есть, или нет
Если так дело пойдет, то и до "известного государственного деятеля" недалеко. А на самом деле - обычный журнашлюх.
Мустафу ж прилаштував, після розвалу "Укроборонпрому", і лещенка прилаштує, після розвалу "Укрзалізниці".
Цінні кадри, для знищення ненависної України. Специ-професіонали по руйнації, як і вся пліснява команда.
Как яростно разоблачал Порошенко!
А видать недостаточно было брызг...