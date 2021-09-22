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Новини Політика України
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Лещенко (476) Укрзалізниця (2041)

"Укрзалізниця" залишилася без Сергія Лещенка та ще трьох членів наглядової ради

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Кабінет Міністрів не продовжив контракт з головою наглядової ради "Укрзалізниці" Шевкі Аджунером і трьома членами: Сергієм Лещенком, Андреасом Матьє і Олегом Журавльовим.

Про це свідчить документ, опублікований на сайті "Укрзалізниці", повідомляє Цензор.НЕТ.

У документі зазначено, що у компаній немає відомостей про рішення Кабміну продовжити повноваження цих членів наглядової ради або обрати їх на новий термін. Відповідно, їхні повноваження припинені.

У наглядовій раді УЗ залишається Адомас Азуолас Аудіцкас - його контракт закінчується в червні 2022 року.

Держава в особі Кабміну є засновником і єдиним власником "Укрзалізниці". Раніше ТСК ВР наполягала на усуненні наглядової ради "УЗ", тому що вона не виконує свою роботу належним чином і причетна до створення критичної ситуації, що склалася в "Укрзалізниці".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Антикризовий штаб "Укрзалізниці" розробив комплекс заходів щодо виведення компанії з кризи, - Мінінфраструктури

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+44
А где же серУня теперь харчеваться будет??
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22.09.2021 15:48
+43
лещенка независимый член? смешно
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22.09.2021 15:53
+31
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22.09.2021 15:48
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22.09.2021 15:48 Відповісти
Ахметов призначив свого менеджера керувати залізницей і прибирає звідти незалежних членів правління щоб мутити гроші по-справжньому! Незалежні члени Наглядової ради мають залишитись на своїх місцях!
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22.09.2021 15:51 Відповісти
лещенка независимый член? смешно
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22.09.2021 15:53 Відповісти
Лещенко це надзвичайно потужний нагляд за ситуацією в Укрзалізниці. У разі махінацій Лещенко перший винесе це на загальне обговорення, в цьому немає сумнівів. Саме проти Лещенка і направлена ця атака по звільненню незалежних членів Наглядової Ради Укрзалізниці.
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22.09.2021 15:56 Відповісти
Тебе сегодня уже сколько раз говорили, что ты козел?
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22.09.2021 15:59 Відповісти
Ахха. Игорек, ты опять перешёл на тяжёлые наркотики
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22.09.2021 16:01 Відповісти
враньё
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22.09.2021 16:02 Відповісти
- Сеня, друг, не дай бог конечно. Шо ты мне истерику мастеришь. Посмотри вокруг и трезво содрогнись. Ты уже наговорил на вышку. Теперь тяни на пролетарское снисхождение суда. Мудрое, но несговорчивое. Верни награбленное в мозолистые руки!
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22.09.2021 16:09 Відповісти
Лещенко продажная мразь на содержании. Его покупали еще со времен его "расследований" о хищениях на сотни миллионов бюджетных средств на строительстве стадиона Олимпийский к Евро-2012. Один звонок известного олигарха и серлещ тут же прекратил свои "расследования" и нападки на генподрядчика строительства.

Кстати, ГБР почему-то （?）тоже не интересуется, куда и кто слил эти сотни миллионов. Мешают пачки долларов или отсутствие кваоификации? Скорее, отсутствие совести. Она или есть, или нет
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22.09.2021 16:14 Відповісти
А если считать Ахметку - зиц председателем своих корпораций ( а собственники в раше) ? То Лещенко тупо работает на рашу
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22.09.2021 16:37 Відповісти
Бідолашна залізниця
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22.09.2021 15:48 Відповісти
Здыхались, наконец, этого высокооплачиваемого прохиндея.
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22.09.2021 16:15 Відповісти
Яка втрата
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22.09.2021 15:48 Відповісти
Вот бы и нам, украинцам, лишиться Лещенко...
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22.09.2021 15:54 Відповісти
А Мустафа? Недавно прочел его биографию, закончилась словами "государственный менкджер".

Если так дело пойдет, то и до "известного государственного деятеля" недалеко. А на самом деле - обычный журнашлюх.
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22.09.2021 16:17 Відповісти
По Мустафе есть вопросы к его быстрому продвижению во власть . Украинцы так не продвигаются как продвигался пуштун . Если учитывать , что его отец работал в афгане с советской властью и с ними вышел из афгана , то патронирование определёнными службами мустафы очевидно . Тогда понятно кто тянет его наверх
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22.09.2021 16:35 Відповісти
С 8 лет Мустафу патронируют?
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22.09.2021 17:00 Відповісти
+++
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22.09.2021 17:30 Відповісти
А где же серУня теперь харчеваться будет??
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22.09.2021 15:48 Відповісти
С языка сняли
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22.09.2021 15:57 Відповісти
Членом суда.....членом туда-а....прохарчуется!
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22.09.2021 16:00 Відповісти
Він многостаночник, знайде де харчуватися, щоб ручки не забруднити.
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22.09.2021 16:02 Відповісти
В Укроборонпром перейдёт.
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22.09.2021 16:16 Відповісти
кто будет молотком по колесам стучать ?
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22.09.2021 15:49 Відповісти
Ну і член з тим Лещенком
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22.09.2021 15:49 Відповісти
Ні не так. Треба "ну і член з тим членом".
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22.09.2021 15:58 Відповісти
Серлещ уже не наблюдательный член Укрзализныци....
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22.09.2021 15:51 Відповісти
пусть вернет все бабки сволочь
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22.09.2021 15:51 Відповісти
Бородата жінка зі своїми спільниками винні у тому, що підприємство стало збитковим. Тут недостатньо просто "не продлити", треба провести розслідування і притягти до відповідальності.
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22.09.2021 15:51 Відповісти
Гораздо приятнее, что только что кацапы лишились самолета ан-26 вместе с экипажем, а число жертв пермского стрелка увеличилось.
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22.09.2021 15:53 Відповісти
Бедося Серуня...
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22.09.2021 15:55 Відповісти
А где же Сережа теперь будет харчуватися или такое г пристроят в теплое место как Найема
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22.09.2021 15:55 Відповісти
Интересно, где эта мразь теперь всплывет?
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22.09.2021 15:56 Відповісти
Бородатая бродячая **** теперь станет только злее. Ее надо усыпить или отдать в медуниврситет для опытов.
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22.09.2021 15:57 Відповісти
Неплохо подкормились ребятки -- по полмиллиона грн. в месяц легально
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22.09.2021 16:05 Відповісти
НЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕТ! СЫРОЖА!
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22.09.2021 16:06 Відповісти
За Лещенко отдельное спасибо .
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22.09.2021 16:08 Відповісти
Вот Шевку и Серёгу особенно жалко. По части ударить в рельсу---мол пора на обед---хлопцы были знающие. Теряем кадры!
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22.09.2021 16:08 Відповісти
Скоро Серёня снова уйдет в оппозицию и начнет орать о воровстве во власти.))
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22.09.2021 16:09 Відповісти
Погибнет теперь дорога без сериожи....
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22.09.2021 16:15 Відповісти
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22.09.2021 16:16 Відповісти
У сирьожи дома вряд ли такой унитазище...
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22.09.2021 16:19 Відповісти
у него таких 2 на липской в задекларированной хате)
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22.09.2021 16:26 Відповісти
Ждём сумму расчётных.Мне кажется,Сырожа может стать легальным миллионером.
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22.09.2021 16:19 Відповісти
Не переживайте за серожу, Буба, цього лизуна, без годівниці не кине.

Мустафу ж прилаштував, після розвалу "Укроборонпрому", і лещенка прилаштує, після розвалу "Укрзалізниці".

Цінні кадри, для знищення ненависної України. Специ-професіонали по руйнації, як і вся пліснява команда.
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22.09.2021 16:22 Відповісти
Бородатым гандоном попользовались, расплатились и выкинули.. Нормальный процесс.
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22.09.2021 16:23 Відповісти
Сирожа так себя дискредитировал что Его Токсичность пробивается гейзером даже из-под сотни метров говна в Укрзализницi...
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22.09.2021 16:25 Відповісти
ета барига, гад подставіл! а сірожуня полубасу скоро знайде нове і головне ситне місце поруч зі своїм дружанею наємом! бо ж знаєте лізать то іскуство
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22.09.2021 16:27 Відповісти
десять окладов серуне уже выплатили? не с пустыми же руками он пойдет искать нового кормильца!
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22.09.2021 16:31 Відповісти
Нічого, нових призначать - з окладами вищими у кілька разів.
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22.09.2021 16:36 Відповісти
Всьо, колеса перестануть крутитися.
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22.09.2021 16:42 Відповісти
И де ж теперь он будет харчеваться?
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22.09.2021 16:42 Відповісти
А уж как Лещ бил хвостом!

Как яростно разоблачал Порошенко!

А видать недостаточно было брызг...
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22.09.2021 16:44 Відповісти
Заголовок - зачет!
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22.09.2021 16:48 Відповісти
Вот скажите честно - какую пользу Укрзализници мог принести этот ЧМОшник Лещенко??? Кто и зачем его туда определил? Это и есть коррупция в чистом виде и по этому случаю должно быт открыто уголовное производство и выявлены все моменты попадания этого полудурка в наблюдательный совет с полумиллионной зарплатой. Как??? Почему??? Кто стоит за его назначением??? Кто вернет средства выплаченные этому ЧМОшнику??? Вопрос!!!😡
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22.09.2021 16:50 Відповісти
Бесславный еще не конец!
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22.09.2021 16:52 Відповісти
Ай-вей...
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22.09.2021 16:54 Відповісти
Зеленський росплатився з серлещчем, за передвиборчу працю, на зелених уйопків, на рахунок платників податків... Рахунок закрито...
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22.09.2021 17:00 Відповісти
Ой мамочка, б1дний Сирожа, шож то вино теперь буде?
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22.09.2021 19:35 Відповісти
И шо воно буде робити без любимой УкрЗализяки!
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22.09.2021 22:58 Відповісти
Давай ехай ..... в мацкву на спермо-вечеринку своей жёнушки.
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23.09.2021 04:38 Відповісти
 
 