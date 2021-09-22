"Укрзалізниця" залишилася без Сергія Лещенка та ще трьох членів наглядової ради

Кабінет Міністрів не продовжив контракт з головою наглядової ради "Укрзалізниці" Шевкі Аджунером і трьома членами: Сергієм Лещенком, Андреасом Матьє і Олегом Журавльовим.

Про це свідчить документ, опублікований на сайті "Укрзалізниці", повідомляє Цензор.НЕТ.

У документі зазначено, що у компаній немає відомостей про рішення Кабміну продовжити повноваження цих членів наглядової ради або обрати їх на новий термін. Відповідно, їхні повноваження припинені.

У наглядовій раді УЗ залишається Адомас Азуолас Аудіцкас - його контракт закінчується в червні 2022 року.

Держава в особі Кабміну є засновником і єдиним власником "Укрзалізниці". Раніше ТСК ВР наполягала на усуненні наглядової ради "УЗ", тому що вона не виконує свою роботу належним чином і причетна до створення критичної ситуації, що склалася в "Укрзалізниці".

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