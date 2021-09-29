Зеленский обсудил с президентом ФИБА проведение Евробаскета-2025 в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с президентом Международной федерации баскетбольных ассоциаций Европы (ФИБА Европа) Тургайем Демирелем.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Основной темой переговоров стало подание заявки на проведение мужского чемпионата Европы по баскетболу среди национальных сборных в 2025 году (Евробаскет-2025) в Украине.

"Для меня это очень важная встреча, потому что спорт, и в частности Евробаскет - это сейчас один из важных приоритетов для государства. Кроме того, такие события и победа в борьбе за право их проводить объединяют нацию", - подчеркнул Зеленский.

Президент отметил, что для того, чтобы дети хотели заниматься спортом, им прежде всего нужны спортивная инфраструктура и примеры побед украинских чемпионов.

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Зеленский заверил президента ФИБА, что Украина выполнит все требования, необходимые для проведения Евробаскета, в частности по строительству спортивных арен.