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Зеленский обсудил с президентом ФИБА проведение Евробаскета-2025 в Украине

Зеленский обсудил с президентом ФИБА проведение Евробаскета-2025 в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с президентом Международной федерации баскетбольных ассоциаций Европы (ФИБА Европа) Тургайем Демирелем.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Основной темой переговоров стало подание заявки на проведение мужского чемпионата Европы по баскетболу среди национальных сборных в 2025 году (Евробаскет-2025) в Украине.

"Для меня это очень важная встреча, потому что спорт, и в частности Евробаскет - это сейчас один из важных приоритетов для государства. Кроме того, такие события и победа в борьбе за право их проводить объединяют нацию", - подчеркнул Зеленский.

Президент отметил, что для того, чтобы дети хотели заниматься спортом, им прежде всего нужны спортивная инфраструктура и примеры побед украинских чемпионов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украину лишили права проведения Евробаскета-2015 в связи с ситуацией в стране

Зеленский заверил президента ФИБА, что Украина выполнит все требования, необходимые для проведения Евробаскета, в частности по строительству спортивных арен.

Автор: 

Зеленский Владимир (20324) баскетбол (104) Евробаскет (7)


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Топ комментарии
+11
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29.09.2021 22:37
+10
По моему что то похожее уже было..
23.05.2013
Сьогодні президент України Віктор Янукович проведе зустріч з президентом ФІБА-Європа Олафуром Рафнссоном.

Керівник європейського відділення Міжнародної федерації баскетболу обговорить з Януковичем хід підготовки України до проведення чемпіонату Європи з баскетболу 2015 року.
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29.09.2021 22:40
+7
Там тяжело. Там работать нужно и там мозги нужно иметь.
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29.09.2021 22:38
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Воно дійсно ку ку...
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29.09.2021 22:27 Ответить
ще ні

от коли буде ГімнаЗіада..... !!!!

чи може Зінаіда ?
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29.09.2021 22:28 Ответить

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29.09.2021 22:31 Ответить
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29.09.2021 22:37 Ответить
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29.09.2021 22:38 Ответить
Та яке там ку-ку! Це щось не вивчене психологією і психіатрією.
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30.09.2021 06:48 Ответить
Пора напомнить Зеленскому, что Украина занимает последнее место в Европе, по бедности...
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29.09.2021 22:31 Ответить
А пєрвоє хто по бєдності ?
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29.09.2021 23:30 Ответить
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29.09.2021 22:35 Ответить
простите
режим зануда on
в романе были Нью-Москва и Старые Васюки
режим зануда off
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30.09.2021 00:23 Ответить
Только после того, как проведет зимнюю Олимпиаду в свеже выращенном лесу из миллиарда деревьев.
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29.09.2021 22:36 Ответить
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29.09.2021 23:32 Ответить
***, ну почему в нашей стране президент занимается делами спорта, телевидения и прочей хрени??? Где внешняя политика положенная на его полномочия???
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29.09.2021 22:36 Ответить
Там тяжело. Там работать нужно и там мозги нужно иметь.
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29.09.2021 22:38 Ответить
Тому зовнішня політика і положенная. Нафіг.
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29.09.2021 22:40 Ответить
У нас нет президента , а есть клоун 😆
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30.09.2021 00:00 Ответить
Украина станет центром межгалактических спортивных соревнований.
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29.09.2021 22:38 Ответить
в мене тут один тракторист забухав . може нелох обсудив би з ним його поведінку ? в країні ж інших питань немає ?
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29.09.2021 22:38 Ответить
Не добивайте тракториста. Може він і так надивився і наслухався відосиків, що аж запив.
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30.09.2021 06:51 Ответить
Та было бы лучше чемпионат по шахматам. Тратится там меньше. Нью-Васюки против всех остальных.
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29.09.2021 22:39 Ответить
питання голодних пенсіонерів які шукають хліб на смітнику хоч когось цікавить ? коли в нашій країні запрацює Харітас щоб голодна людина могла два рази в день поісти ?
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29.09.2021 22:40 Ответить
По моему что то похожее уже было..
23.05.2013
Сьогодні президент України Віктор Янукович проведе зустріч з президентом ФІБА-Європа Олафуром Рафнссоном.

Керівник європейського відділення Міжнародної федерації баскетболу обговорить з Януковичем хід підготовки України до проведення чемпіонату Європи з баскетболу 2015 року.
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29.09.2021 22:40 Ответить
Он бы,*****,хоть одно соревнование другим странам оставил....
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29.09.2021 22:44 Ответить
Таки да. В Украине дела идут ну просто зае...сь, все страны завидуют. А гражданство получить смог только клон Бени (с такими же деньгами, но без криминала).
Поэтому наш презик (мы его так называем ласково, любя) занимается вопросами баскетбола. А чем ему ещё заниматься? Ведь всё прекрасно в нашей безоблачной стране!
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29.09.2021 22:44 Ответить
Зараз потрібно ставити питання як дотягнути до 2025 року з усіма тарифами та іншою лабудою яка відбувається в країні, а не про баскетбол, який нікому не потрібний
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29.09.2021 22:45 Ответить
Латентный баскетболист
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29.09.2021 22:54 Ответить
Разбудите, кто-нибудь, придурка!
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29.09.2021 22:55 Ответить
гарним копняком .
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29.09.2021 23:01 Ответить
- Мамо мамо , хороші новини !! А що таке доню , Зеленський пенсію підняв чи тарифи знизив . -А от і ні матусю , не вгадала ,, у нас буде чемпіонат з баскетболу !! Урря-я !! .
...
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29.09.2021 23:00 Ответить
Остапа понесло. Вошел во вкус пилить бабло. От баскета до Луны.
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29.09.2021 23:01 Ответить
Може в нього короновірус ? Треба його ізолювати від нормальних людей.
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29.09.2021 23:46 Ответить
Нє, у нього довбоЗЕбірус. А ізолювати таки треба.
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30.09.2021 00:00 Ответить
Артист больших и малых театров
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29.09.2021 23:03 Ответить
Коли він працював клоуном,мріяв отримати Оскар.
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30.09.2021 07:47 Ответить
Що воно нюхає ?😆
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29.09.2021 23:54 Ответить
Щось дуже забористе.
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29.09.2021 23:58 Ответить
Янелох не віддуплився, що він вже не в Америці, а в Україні. А у нас про той баскетбол ніхто навіть не згадує, окрім Бєні, у якого синочка грає. О! Так ось для кого Янелох ****** не******ме, для Бєніного синочка. От же ж бубочка кишенькова Бєніна яка турботлива
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30.09.2021 00:07 Ответить
может потому что у Бени есть баскетбольная команда?)
вообще с каких пор президент бегает решать проведения какого то чемпионата? это уже такой оголтелый популизм, что у меня со словами проблема что б описать это.
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30.09.2021 00:14 Ответить
На всякий случай, кто не в курсе - ЧЕ по баскетболу уже должен был проходить в Украине в 2015, был перенесен из-за военной агрессии рф начавшейся в 2014.
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30.09.2021 00:56 Ответить
 
 