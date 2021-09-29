Зеленский обсудил с президентом ФИБА проведение Евробаскета-2025 в Украине
Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с президентом Международной федерации баскетбольных ассоциаций Европы (ФИБА Европа) Тургайем Демирелем.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.
Основной темой переговоров стало подание заявки на проведение мужского чемпионата Европы по баскетболу среди национальных сборных в 2025 году (Евробаскет-2025) в Украине.
"Для меня это очень важная встреча, потому что спорт, и в частности Евробаскет - это сейчас один из важных приоритетов для государства. Кроме того, такие события и победа в борьбе за право их проводить объединяют нацию", - подчеркнул Зеленский.
Президент отметил, что для того, чтобы дети хотели заниматься спортом, им прежде всего нужны спортивная инфраструктура и примеры побед украинских чемпионов.
Зеленский заверил президента ФИБА, что Украина выполнит все требования, необходимые для проведения Евробаскета, в частности по строительству спортивных арен.
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от коли буде ГімнаЗіада..... !!!!
чи може Зінаіда ?
режим зануда on
в романе были Нью-Москва и Старые Васюки
режим зануда off
23.05.2013
Сьогодні президент України Віктор Янукович проведе зустріч з президентом ФІБА-Європа Олафуром Рафнссоном.
Керівник європейського відділення Міжнародної федерації баскетболу обговорить з Януковичем хід підготовки України до проведення чемпіонату Європи з баскетболу 2015 року.
Поэтому наш презик (мы его так называем ласково, любя) занимается вопросами баскетбола. А чем ему ещё заниматься? Ведь всё прекрасно в нашей безоблачной стране!
...
вообще с каких пор президент бегает решать проведения какого то чемпионата? это уже такой оголтелый популизм, что у меня со словами проблема что б описать это.