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Зеленський обговорив з президентом ФІБА проведення Євробаскету-2025 в Україні

Зеленський обговорив з президентом ФІБА проведення Євробаскету-2025 в Україні

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з президентом Міжнародної федерації баскетбольних асоціацій Європи (ФІБА Європа) Тургаєм Демірелем.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Основною темою перемовин стала подана заявка на проведення чоловічого чемпіонату Європи з баскетболу серед національних збірних у 2025 році (Євробаскет-2025) в Україні.

"Для мене це дуже важлива зустріч, тому що спорт, і зокрема Євробаскет, – це зараз один із важливих пріоритетів для держави. Крім того, такі події та перемога в боротьбі за право їх проводити об’єднують націю", – наголосив Зеленський.

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Президент зазначив, що для того, щоб діти хотіли займатися спортом, їм передусім потрібні дві речі: спортивна інфраструктура та приклади перемог українських чемпіонів.

Зеленський запевнив президента ФІБА, що Україна виконає всі вимоги, необхідні для проведення Євробаскету, зокрема щодо будівництва спортивних арен.

Автор: 

Зеленський Володимир (23790) баскетбол (49) Євробаскет (3)


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Топ коментарі
+11
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29.09.2021 22:37
+10
По моему что то похожее уже было..
23.05.2013
Сьогодні президент України Віктор Янукович проведе зустріч з президентом ФІБА-Європа Олафуром Рафнссоном.

Керівник європейського відділення Міжнародної федерації баскетболу обговорить з Януковичем хід підготовки України до проведення чемпіонату Європи з баскетболу 2015 року.
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29.09.2021 22:40
+7
Там тяжело. Там работать нужно и там мозги нужно иметь.
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29.09.2021 22:38
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Воно дійсно ку ку...
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29.09.2021 22:27 Відповісти
ще ні

от коли буде ГімнаЗіада..... !!!!

чи може Зінаіда ?
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29.09.2021 22:28 Відповісти

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29.09.2021 22:31 Відповісти
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29.09.2021 22:37 Відповісти
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29.09.2021 22:38 Відповісти
Та яке там ку-ку! Це щось не вивчене психологією і психіатрією.
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30.09.2021 06:48 Відповісти
Пора напомнить Зеленскому, что Украина занимает последнее место в Европе, по бедности...
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29.09.2021 22:31 Відповісти
А пєрвоє хто по бєдності ?
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29.09.2021 23:30 Відповісти
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29.09.2021 22:35 Відповісти
простите
режим зануда on
в романе были Нью-Москва и Старые Васюки
режим зануда off
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30.09.2021 00:23 Відповісти
Только после того, как проведет зимнюю Олимпиаду в свеже выращенном лесу из миллиарда деревьев.
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29.09.2021 22:36 Відповісти
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29.09.2021 23:32 Відповісти
***, ну почему в нашей стране президент занимается делами спорта, телевидения и прочей хрени??? Где внешняя политика положенная на его полномочия???
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29.09.2021 22:36 Відповісти
Там тяжело. Там работать нужно и там мозги нужно иметь.
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29.09.2021 22:38 Відповісти
Тому зовнішня політика і положенная. Нафіг.
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29.09.2021 22:40 Відповісти
У нас нет президента , а есть клоун 😆
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30.09.2021 00:00 Відповісти
Украина станет центром межгалактических спортивных соревнований.
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29.09.2021 22:38 Відповісти
в мене тут один тракторист забухав . може нелох обсудив би з ним його поведінку ? в країні ж інших питань немає ?
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29.09.2021 22:38 Відповісти
Не добивайте тракториста. Може він і так надивився і наслухався відосиків, що аж запив.
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30.09.2021 06:51 Відповісти
Та было бы лучше чемпионат по шахматам. Тратится там меньше. Нью-Васюки против всех остальных.
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29.09.2021 22:39 Відповісти
питання голодних пенсіонерів які шукають хліб на смітнику хоч когось цікавить ? коли в нашій країні запрацює Харітас щоб голодна людина могла два рази в день поісти ?
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29.09.2021 22:40 Відповісти
По моему что то похожее уже было..
23.05.2013
Сьогодні президент України Віктор Янукович проведе зустріч з президентом ФІБА-Європа Олафуром Рафнссоном.

Керівник європейського відділення Міжнародної федерації баскетболу обговорить з Януковичем хід підготовки України до проведення чемпіонату Європи з баскетболу 2015 року.
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29.09.2021 22:40 Відповісти
Он бы,*****,хоть одно соревнование другим странам оставил....
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29.09.2021 22:44 Відповісти
Таки да. В Украине дела идут ну просто зае...сь, все страны завидуют. А гражданство получить смог только клон Бени (с такими же деньгами, но без криминала).
Поэтому наш презик (мы его так называем ласково, любя) занимается вопросами баскетбола. А чем ему ещё заниматься? Ведь всё прекрасно в нашей безоблачной стране!
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29.09.2021 22:44 Відповісти
Зараз потрібно ставити питання як дотягнути до 2025 року з усіма тарифами та іншою лабудою яка відбувається в країні, а не про баскетбол, який нікому не потрібний
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29.09.2021 22:45 Відповісти
Латентный баскетболист
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29.09.2021 22:54 Відповісти
Разбудите, кто-нибудь, придурка!
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29.09.2021 22:55 Відповісти
гарним копняком .
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29.09.2021 23:01 Відповісти
- Мамо мамо , хороші новини !! А що таке доню , Зеленський пенсію підняв чи тарифи знизив . -А от і ні матусю , не вгадала ,, у нас буде чемпіонат з баскетболу !! Урря-я !! .
...
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29.09.2021 23:00 Відповісти
Остапа понесло. Вошел во вкус пилить бабло. От баскета до Луны.
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29.09.2021 23:01 Відповісти
Може в нього короновірус ? Треба його ізолювати від нормальних людей.
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29.09.2021 23:46 Відповісти
Нє, у нього довбоЗЕбірус. А ізолювати таки треба.
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30.09.2021 00:00 Відповісти
Артист больших и малых театров
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29.09.2021 23:03 Відповісти
Коли він працював клоуном,мріяв отримати Оскар.
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30.09.2021 07:47 Відповісти
Що воно нюхає ?😆
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29.09.2021 23:54 Відповісти
Щось дуже забористе.
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29.09.2021 23:58 Відповісти
Янелох не віддуплився, що він вже не в Америці, а в Україні. А у нас про той баскетбол ніхто навіть не згадує, окрім Бєні, у якого синочка грає. О! Так ось для кого Янелох ****** не******ме, для Бєніного синочка. От же ж бубочка кишенькова Бєніна яка турботлива
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30.09.2021 00:07 Відповісти
может потому что у Бени есть баскетбольная команда?)
вообще с каких пор президент бегает решать проведения какого то чемпионата? это уже такой оголтелый популизм, что у меня со словами проблема что б описать это.
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30.09.2021 00:14 Відповісти
На всякий случай, кто не в курсе - ЧЕ по баскетболу уже должен был проходить в Украине в 2015, был перенесен из-за военной агрессии рф начавшейся в 2014.
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30.09.2021 00:56 Відповісти
 
 