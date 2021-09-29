Зеленський обговорив з президентом ФІБА проведення Євробаскету-2025 в Україні
Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з президентом Міжнародної федерації баскетбольних асоціацій Європи (ФІБА Європа) Тургаєм Демірелем.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.
Основною темою перемовин стала подана заявка на проведення чоловічого чемпіонату Європи з баскетболу серед національних збірних у 2025 році (Євробаскет-2025) в Україні.
"Для мене це дуже важлива зустріч, тому що спорт, і зокрема Євробаскет, – це зараз один із важливих пріоритетів для держави. Крім того, такі події та перемога в боротьбі за право їх проводити об’єднують націю", – наголосив Зеленський.
Президент зазначив, що для того, щоб діти хотіли займатися спортом, їм передусім потрібні дві речі: спортивна інфраструктура та приклади перемог українських чемпіонів.
Зеленський запевнив президента ФІБА, що Україна виконає всі вимоги, необхідні для проведення Євробаскету, зокрема щодо будівництва спортивних арен.
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от коли буде ГімнаЗіада..... !!!!
чи може Зінаіда ?
режим зануда on
в романе были Нью-Москва и Старые Васюки
режим зануда off
23.05.2013
Сьогодні президент України Віктор Янукович проведе зустріч з президентом ФІБА-Європа Олафуром Рафнссоном.
Керівник європейського відділення Міжнародної федерації баскетболу обговорить з Януковичем хід підготовки України до проведення чемпіонату Європи з баскетболу 2015 року.
Поэтому наш презик (мы его так называем ласково, любя) занимается вопросами баскетбола. А чем ему ещё заниматься? Ведь всё прекрасно в нашей безоблачной стране!
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вообще с каких пор президент бегает решать проведения какого то чемпионата? это уже такой оголтелый популизм, что у меня со словами проблема что б описать это.