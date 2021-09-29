Зеленський обговорив з президентом ФІБА проведення Євробаскету-2025 в Україні

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з президентом Міжнародної федерації баскетбольних асоціацій Європи (ФІБА Європа) Тургаєм Демірелем.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Основною темою перемовин стала подана заявка на проведення чоловічого чемпіонату Європи з баскетболу серед національних збірних у 2025 році (Євробаскет-2025) в Україні.

"Для мене це дуже важлива зустріч, тому що спорт, і зокрема Євробаскет, – це зараз один із важливих пріоритетів для держави. Крім того, такі події та перемога в боротьбі за право їх проводити об’єднують націю", – наголосив Зеленський.

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Президент зазначив, що для того, щоб діти хотіли займатися спортом, їм передусім потрібні дві речі: спортивна інфраструктура та приклади перемог українських чемпіонів.

Зеленський запевнив президента ФІБА, що Україна виконає всі вимоги, необхідні для проведення Євробаскету, зокрема щодо будівництва спортивних арен.