РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9513 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
1 919 2
железная дорога (1409) карантин (16728) Польша (8138) COVID-19 (18606) коронавирус (17040)

Польша может вскоре восстановить железнодорожное сообщение с Украиной

Польша может вскоре восстановить железнодорожное сообщение с Украиной

Правительство Польши уже в октябре может восстановить железнодорожное сообщение с Украиной, которое приостановили из-за ситуации с пандемией коронавируса.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают "Факты.ICTV".

Согласно проекту распоряжения правительства Польши о COVID-ограничениях и запретах, Польша имеет намерение продлить запрет на железнодорожное сообщение с Беларусью.

Однако в документе не сказано о продлении запрета на перемещение пассажиров железнодорожным транспортом между Польшей и Украиной. Это означает, что между двумя странами может восстановиться железнодорожное сообщение.

Соответствующий документ в ближайшее время должен утвердить премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Укрзализныця" сокращает бронь, в продаже появятся 3 тыс. билетов

В первом месяце лета правительство Украины способствовало восстановлению железнодорожного сообщения с тремя странами. Среди них - Словакия, Венгрия и Австрия.

В этот период "Укрзализныця" и польская транспортная компания PKP Intercity обнародовали график движения железнодорожного транспорта, согласно которому могли запустить поезда между двумя странами. Однако перевозчики отметили, что точных данных о восстановлении сообщения нет.

Напомним, курсирование поездов между Украиной и Польшей прекратилось 15 марта 2020 года из-за введенных мер по предотвращению распространения коронавируса. Возобновление ж/д сообщения планировалось на начало июня 2021 года, но несколько раз переносилось на более поздние даты.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
я б цього не робив...українці дуже ********** фальшиві документи різних типів
показать весь комментарий
30.09.2021 11:01 Ответить
В Украине 11 тыс заболевших короной только за вчера и уже второе место в европе по смертям и распространению. Через неделю ес закроет границы. К чему возобновлять жд маршруты если рейсы будут убыточны?!!
показать весь комментарий
30.09.2021 11:21 Ответить
 
 