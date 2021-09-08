РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
13186 посетителей онлайн
Новости Общество
4 603 6
билеты (309) железная дорога (1379) Укрзализныця (2637)

"Укрзализныця" сокращает бронь, в продаже появятся 3 тыс. билетов

Новости Цензор.НЕТ Общество

АО "Укрзализныця" (УЗ) уменьшила количество мест в поездах, которые бронировались для нужд железнодорожников. Теперь каждый год в продажу будет поступать 3000 дополнительных билетов.

Об этом сообщила пресс-служба "УЗ", информирует Цензор.НЕТ.

"Мы меняем устаревшие системы внутреннего бронирования пассажирских билетов "Укрзализныци". После анализа направлений и заполняемости поездов стало понятно, что есть варианты сократить количество таких броней, чтобы дать пассажирам больше возможностей покупать билеты на поезда заранее", - пояснил руководитель пассажирского направления Александр Перцовский.

В одном из поездов бронирование было отменено полностью - забронированы места не использовались. В девяти поездах количество забронированных мест уменьшили наполовину, а в трех - на четверть.

Ранее места, которые оставались для рабочих поездок, но так и не были приобретены, попадали в свободную продажу только перед отправлением поезда, из-за чего нередко пассажиры не успевали их покупать.

Читайте: "Укрзализныця" в сентябре выпустит на маршруты 9 модернизированных купейных вагонов-трансформеров

По словам Перцовского, почти 3 тыс. билетов - это небольшой процент по сравнению с тем количеством, которое "Укрзализныця" продает ежемесячно, но пассажиры рейсов №738 Киев - Запорожье, №7/8 Киев - Черновцы, №82 Новоалексеевка - Харьков "и еще десяти точно почувствуют это изменение".

Автор: Ольга Лузан
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
добре
показать весь комментарий
08.09.2021 18:52 Ответить
"Броня крепка, вагоны наши быстры,

И наши люди мужества полны"
показать весь комментарий
08.09.2021 18:53 Ответить
Шо за рефлексии?
показать весь комментарий
08.09.2021 21:06 Ответить
УЗ структура тупоголовая. Сделайте же наконец дороже билеты на нижних полкпх и денег больше и пассажирам лучше.
показать весь комментарий
08.09.2021 19:03 Ответить
Як тепер провідники будуть садити на "заброньовані" місця за кеш?
показать весь комментарий
08.09.2021 19:48 Ответить
8 билетов в день --- это перемога,конечно.Надо Сыроже и иже с ним бонусы вдвое поднять,ящетаю!
показать весь комментарий
08.09.2021 20:34 Ответить
 
 