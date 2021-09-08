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"Укрзалізниця" скорочує бронювання, у продажу з'являться 3 тис. квитків

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

АТ "Укрзалізниця" (УЗ) зменшила кількість місць у поїздах, які бронювали для потреб залізничників. Тепер щороку в продаж буде надходити 3000 додаткових квитків.

Про це повідомила пресслужба "УЗ", інформує Цензор.НЕТ.

"Ми змінюємо застарілі системи внутрішнього бронювання пасажирських квитків "Укрзалізниці". Після аналізу напрямків і заповнюваності поїздів стало зрозуміло, що є варіанти скоротити кількість таких броней, щоб дати пасажирам більше можливостей купувати квитки на потяги заздалегідь", - пояснив керівник пасажирського напрямку Олександр Перцовський.

В одному з поїздів бронювання було скасовано повністю - заброньовані місця не використовувалися. У дев'яти поїздах кількість заброньованих місць зменшили наполовину, а в трьох - на чверть.

Раніше місця, які залишалися для робочих поїздок, але так і не були придбані, потрапляли у вільний продаж тільки перед відправленням поїзда, через що нерідко пасажири не встигали їх купувати.

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За словами Перцовського, майже 3 тис. квитків - це невеликий відсоток порівняно з тією кількістю, яку "Укрзалізниця" продає щомісяця, але пасажири рейсів №738 Київ - Запоріжжя, №7/8 Київ - Чернівці, №82 Новоолексіївка - Харків "і ще десяти точно відчують цю зміну".
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добре
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08.09.2021 18:52 Відповісти
"Броня крепка, вагоны наши быстры,

И наши люди мужества полны"
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08.09.2021 18:53 Відповісти
Шо за рефлексии?
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08.09.2021 21:06 Відповісти
УЗ структура тупоголовая. Сделайте же наконец дороже билеты на нижних полкпх и денег больше и пассажирам лучше.
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08.09.2021 19:03 Відповісти
Як тепер провідники будуть садити на "заброньовані" місця за кеш?
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08.09.2021 19:48 Відповісти
8 билетов в день --- это перемога,конечно.Надо Сыроже и иже с ним бонусы вдвое поднять,ящетаю!
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08.09.2021 20:34 Відповісти
 
 